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В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Замглавы Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова президент Польши Анджея Дуды о России "аморальными".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Яровой.
"Заявление Президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом", - отметила она.
По словам Яровой, представления Дуды о норме "сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что "Россия не является нормальным государством".
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+37 Підлога Маккартні
показать весь комментарий27.05.2021 10:33
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От же гниди аморальні.
НКВД, или гестапо!..."
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947 г).
А полякам - тим більше...
хто обзиваєца - сам на сєбя!
(Ютуб)
Советский солдат который победил это украинский солдат...грузинский солдат...узбекский солдат...это солдат всех республик которые тогда входили в состав совка...русский тоже...но его роль не главенствующая...
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", Napoliёn Bonapartiй
Назвать расию ненормальной аморально.
Смотри не перепутай!
Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.
Після таких віршів вони ще когось називають аморальними
происхождения. Дуда назвал факт про Россию, а эти блеют про совков.Собственно для этого не надо содержать 450 говоронув , достаточно скрипта с рендомной генерацией ответов из заготовленного набора.