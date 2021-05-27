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Госдума (1251) Польша (7487) Россия (91304) Дуда (642)

В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Госдуме назвали слова Дуды о

Замглавы Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова президент Польши Анджея Дуды о России "аморальными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Яровой.

"Заявление Президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом", - отметила она.

По словам Яровой, представления Дуды о норме "сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что "Россия не является нормальным государством".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+37
Историческая правда состоит в том что кацапы мудаки В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 1171
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27.05.2021 10:33
+33
Кацапи знову прикривають свої злочини боротьбою з фашизмом...
От же гниди аморальні.
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27.05.2021 10:34
+19
І доісторічєская тоже...😀
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27.05.2021 10:41
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Историческая правда состоит в том что кацапы мудаки В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 1171
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27.05.2021 10:33 Ответить
І доісторічєская тоже...😀
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27.05.2021 10:41 Ответить
эта яловая забыла сказать, что и от Наполеона кацапы всех спасли
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27.05.2021 13:58 Ответить
Я бы сказал "фашисты".
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27.05.2021 10:53 Ответить
мудаками могут быть только люди ! а кацапы это бешеные звери !
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27.05.2021 11:03 Ответить
и сюда дидовваевалов приплели! мастерство не пропьешь.
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27.05.2021 10:33 Ответить
Кацапи знову прикривають свої злочини боротьбою з фашизмом...
От же гниди аморальні.
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27.05.2021 10:34 Ответить
"...Нам всё равно на Украине -
НКВД, или гестапо!..."
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947 г).
А полякам - тим більше...
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27.05.2021 11:01 Ответить
Вже в 2012 році в кацапії розбудовано фашистський державний устрій за всіма 14 ознаками без виключень
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27.05.2021 11:09 Ответить
Курка негодує В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 8033
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27.05.2021 10:34 Ответить
За дідов обідно...
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27.05.2021 10:39 Ответить
причому о дідах особливо "хвилюються" раз на рік в годовщину победобєсія, в інший час діди їм до сра...
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27.05.2021 10:42 Ответить
+государство не нормальных...
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27.05.2021 10:35 Ответить
хорошо шо хоть назвали не анальными, а в принципе туда им и дорога.
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27.05.2021 10:36 Ответить
Аморальное - это "существование" *******.
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27.05.2021 10:36 Ответить
каса закрита, ключ - у мєня,
хто обзиваєца - сам на сєбя!
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27.05.2021 10:37 Ответить
В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 5085
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27.05.2021 10:37 Ответить
В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 5809
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27.05.2021 10:40 Ответить
Цей хоч співає гарно...
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27.05.2021 10:42 Ответить
OZZY OSBOURNE - "I Just Want You"
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27.05.2021 10:43 Ответить
Моя улюблена цитата Оззі.
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 5696
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27.05.2021 11:08 Ответить
)) пьер буль "территория диких обезьян"
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27.05.2021 10:41 Ответить
шо за мавпа? собаки були ж первими в космосі.
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27.05.2021 11:15 Ответить
Чому собаки? Собаки в гулагу мали паспорти та стояли на обліку. Мавп у сибіру не знайшли, тому перед собаками довелося запускати зеків-москалів (та що зображена на коллажі якутського скульптора - москалька).
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27.05.2021 11:57 Ответить
да,Дуда немного ошибся)))надо было заявить -"козломордия с холопами должна быть изолированна и в перспективе ликидирована",вот это я понимаю на балалаечной,чтобы началось))
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27.05.2021 10:38 Ответить
ПаРаше уже 600 років держава Аморальності, Брехні, Крові і Зла!
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27.05.2021 10:38 Ответить
Аморальность ненормальности.
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27.05.2021 10:39 Ответить
а вы его в самолет!
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27.05.2021 10:39 Ответить
диды оставили в европе даже не аморальный, а парашнофашистский след.
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27.05.2021 10:40 Ответить
А вы, московиты, опровергните фактами слова Дуды. Фактами его, фактами. В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными - Цензор.НЕТ 3659
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27.05.2021 10:42 Ответить
Запаребрік нашорошив вуха і слухає що про нього кажуть. У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 6310
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27.05.2021 10:50 Ответить
в России в 300-х км от москвы жрут сдохших на улице лошадей...

(Ютуб)
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27.05.2021 10:51 Ответить
А тепер уявiть,що вiдбуваеться ще далi.
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27.05.2021 11:43 Ответить
А каким боком тот советский солдат который победил фашизм и нацизм к современной паРаше??
Советский солдат который победил это украинский солдат...грузинский солдат...узбекский солдат...это солдат всех республик которые тогда входили в состав совка...русский тоже...но его роль не главенствующая...
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27.05.2021 10:51 Ответить
Расеяне, савецкий солдат собирательный образ, не натягивайте на себя одеяло. Расскажите лучше почему в боевом полку в 80-х 90% личного состава было из "братских" республик, а не руцких.
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27.05.2021 10:52 Ответить
"Кто нє корміт свою армію, будєт корміть чужую", В.В.)(.йло.
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", Napoliёn Bonapartiй
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27.05.2021 12:05 Ответить
Оккупировать Крым и ОРДЛО морально.
Назвать расию ненормальной аморально.
Смотри не перепутай! У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 5769
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27.05.2021 10:54 Ответить
Москва та область це 0,2% території московії, але там мешкає 20% поголів'я московитів. Це і є справжня московія. Усе решта - окуповані та пригноблені нації. "Тюрьма народів", як казав товариш Астольф де Кюстин.
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27.05.2021 12:20 Ответить
Слова Дуды нужно отлить в золоте и записать на скрижалях истории◉‿◉😂
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27.05.2021 10:57 Ответить
Душевнобольным людям все кругом кажутся ненормальными.
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27.05.2021 10:59 Ответить
присоединяюсь .. аморально рассматривать кацапов в образе людей !
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27.05.2021 11:02 Ответить
Это чм@ говорит, что СССР освободил Польшу от фашистов. Вообще согласно истории, после освобождения Польши от фашистов в 1945, Польша была оккупирована СССР до 1991 года. Вообще оккупации Польши началась с 1939 года (в Википедии руской даже пишет), СССР разделило Польшу с Фашиской Германией, город Герой Брест вообще был Польским, его тогда оккупировали, после этого Красной армией было расстреляно тысячи польских солдат, их могили сейчас в Украине даже есть. С недавних "дружеских" отношений росии с Польшей, можно вспомнить 10.04.2010 года, подрыв в г. Смоленске польского президенского самолёта со всем правительством Польши (все погибли), росия по сегодняшний день отказывается выдавать этот самолёт Польше, так как там есть улики против росии.
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27.05.2021 11:03 Ответить
Нічого ви не розумієте у багато ходов очка. Щоби "звільнити" польщу у 1944 році, але залишитися там самим, перед цим її слід було окупувати разом із фошиздами. Як це заведено у москальні, із справжнім парадом Перемоги у Бресті 23/09/1939 р.

У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 621
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27.05.2021 12:30 Ответить
А при чем обида кацапов связана с освобождением Польши от фашистской Германии? Почему они принимают это, как оскорбление советского народа? Советский народ - это не русский, а многонациональный. Кто освобождал Польшу? Это Первый Украинский фронт, Первый Белорусский фронт и Первый Польский фронт имени Костюшко. Москва в самые тяжелые и кровопролитные бои посылала украинцев и белорусов в подавляющем большинстве. Так что нечего от нашего имени обижаться. Вы как ненормальны, так еще и аморальны, подлы и безнравственны!!! У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 9255
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27.05.2021 11:10 Ответить
Тут я з кацапами згоден. Аморально ***#уту на всю голову ракову пухлину планети називати просто ненормальною. Політик мусить називати речі своїми іменами.
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27.05.2021 11:11 Ответить
Аморалы и чмошники будут кому то указывать на аморальность? кремлевские курвы не понимают степени своего падения.
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27.05.2021 11:17 Ответить
Звільнення Польщі від фашистів виглядала десь так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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27.05.2021 11:20 Ответить
Чиє б мичало, а козломордське би мовчало! Моралісти засрані!
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27.05.2021 11:26 Ответить
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 2215
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27.05.2021 11:26 Ответить
И о том, кто 7 лет назад пытался захватить донецкий аэропорт. Такая «гражданская война»...

У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 1591
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27.05.2021 11:27 Ответить
да бог им здоровья!
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27.05.2021 11:31 Ответить
Молодці, хлопці. Честь вам і слава. Нарубали капусти.
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27.05.2021 11:46 Ответить
Летела ТУшка в облаках,
Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.

Після таких віршів вони ще когось називають аморальними
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27.05.2021 11:41 Ответить
Как всегда бессмысленное блеяние, явно аргентинского
происхождения. Дуда назвал факт про Россию, а эти блеют про совков.Собственно для этого не надо содержать 450 говоронув , достаточно скрипта с рендомной генерацией ответов из заготовленного набора.
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27.05.2021 11:48 Ответить
скоро
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 2282
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27.05.2021 11:56 Ответить
Який душевний фацет цей пан Дуда.. !)
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27.05.2021 12:18 Ответить
"с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды" вересень 1939 поляки ніколи не пробачать москалям
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27.05.2021 12:21 Ответить
У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними - Цензор.НЕТ 5399
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27.05.2021 12:33 Ответить
А какое отношение современная эрефия имеет к советскому солдату?
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27.05.2021 15:53 Ответить
 
 