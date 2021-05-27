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Новини Політика України
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Луганщина (4420) ВЕЗ (17) економіка (714) Донецька область (5707) Арахамія (1000)

Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, -

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про підготовку законопроєкту щодо створення вільної економічної зони на контрольованих України територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія повідомив на інвестфорумі в Дніпрі.

"У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на контрольованих територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 запитань від президента", одне з яких стосувалося введення вільної економічної зони на Донбасі. Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге питання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.

Також читайте: Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Від України і її законів.
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27.05.2021 11:59
+26
Прости, Господи! Але як на мене, то там має бути зона за колючим дротом.
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27.05.2021 11:57
+20
А чем провинились Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская ..., весь центр Украины, западные области нашей страны, да и вся страна в целом? Снова играем на прикорм врагов моей страны за счет ее бюджета? Позор, страшный ЗЕпозор.
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27.05.2021 12:01
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Зона свободная от чего?
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27.05.2021 11:56 Відповісти
Від України і її законів.
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27.05.2021 11:59 Відповісти
Така собі чорна дірка. Вільна не лише від Українського законодавства, але й податкової системи. Але яка буде справно всмоктувати гроші українських платників податків. Бо я ніколи не повірю, що туди підуть зарубіжні інвестиції.
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27.05.2021 12:34 Відповісти
Там екологічна катастрофа, подолання якої вимагає міліардів доларів капіталовкладенть, не кажучи про нарід, з українськими і курячими паспортами, переселенців з мордора, терористів, яких планують видати за нарідну поліцію і т.д, і т.п.
Іноземці це прекрасно розуміють. Як і те, що МВФ пішла з України, "забравши" гарантії безпеки капіталовкладень.
Пліснява готує чорну діру для мордору, та іншого криміналітету.
Не забуваймо і про ігрове законодавство, розмови про легалізацію проституції, наркоти, а там і зборї.
З України планують зробити кримінальну помийку- відмийку.
Наобирали, дИбіли.
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27.05.2021 12:42 Відповісти
Прости, Господи! Але як на мене, то там має бути зона за колючим дротом.
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27.05.2021 11:57 Відповісти
можно еще ров вокруг зоны Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6017 поглубже и пошире
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27.05.2021 12:15 Відповісти
А в ров голодных крокодилов. Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6347
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27.05.2021 13:31 Відповісти
Морозосійкої породи.
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27.05.2021 14:44 Відповісти
Когда то Ю.Тимошенко такое предлагала, так на нее начали шуметь за это.
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27.05.2021 13:06 Відповісти
Не порівнюйте те, що не порівнюється. Хіба Донбас часів Тимошенко і часів пушиліних-пасічників-моторол-захарченків це одне і теж?(((
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27.05.2021 13:10 Відповісти
Брехня! Когда ЮВТ стала премьером, она сделала все, чтоб эти "черные дыры украинской экономики" прекратили сществование.
Очень хорошо помню какой тогда вой подняли рыговонялы и особенно любый друзь Дрища некий Кинах.
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27.05.2021 14:41 Відповісти
Логічніше було б ввести таку зону на заході країни але мудрагелям із базарів видно краще.
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27.05.2021 11:57 Відповісти
На заході вона теж не потрібна. Нам досить вільного Криму.
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27.05.2021 13:12 Відповісти
Дно треба прилаштувати до ваших ініціатив великого крадівництва(((
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27.05.2021 11:59 Відповісти
Вільної, від здорового глузду???
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27.05.2021 11:59 Відповісти
Як можна вводити «свобідну економічну зону» в регіоні, де добувають вугілля!? Добуток вугілля, в цілому світі- збиткова для держави галузь виробництва!
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27.05.2021 11:59 Відповісти
Уже було при Кучмі... На цьому піднялись всі місцеві олігархи - Ахметов, Тарута, Бойко (той що з Маріуполя), Щербань...
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27.05.2021 12:00 Відповісти
Тепер планують піднятися ВАЗеленський, дерьмак, подляк, аферістович з хламідією та іншим пліснявим ге.
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27.05.2021 12:03 Відповісти
Юрий Бойко? Из Горловки.
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27.05.2021 13:08 Відповісти
Мова про директора маріупольського комбінату ім Ілліча.
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27.05.2021 13:13 Відповісти
А чем провинились Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская ..., весь центр Украины, западные области нашей страны, да и вся страна в целом? Снова играем на прикорм врагов моей страны за счет ее бюджета? Позор, страшный ЗЕпозор.
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27.05.2021 12:01 Відповісти
Как ето чєм? Народних рєспублік нє сдєлалі.
Собствєнно, ето рєшеніє Зє направлєно на мотівацию житєлєй рєгіонов к "народним рєспублікам"
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27.05.2021 12:14 Відповісти
Пліснява вже не знає, якими благами закидати окупантів та їх посіпак? Головне, щоб не за рахунок мордора, а за рахунок "мудрого" наріду, бо фуйло Абідется.
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27.05.2021 12:01 Відповісти
зеля таки прогинається перед пуйлом,
робить з України офшорну чорну діру,
через яку буде прохід в тайожений союз
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27.05.2021 12:01 Відповісти
Но вы же голосовали за него гражданин , вы согласны были на его действия .
Вот и все кино
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27.05.2021 12:14 Відповісти
А можно убрать из закона слова "свободная и экономическая"?
Нужно организовать офшор для ЕС!
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27.05.2021 12:04 Відповісти
Правильно. Война или мир - неважно. Главное - транспорт наркотиков !
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27.05.2021 12:06 Відповісти
Клоуни створюють чорну діру для контрабанди з паРаші і Середньої Азії через ОРДЛО.
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27.05.2021 12:09 Відповісти
За это в 2019 году проголосовало аж 73 % идиотов в Украине.
Значит они этого хотели . А как иначе ?
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27.05.2021 12:16 Відповісти
46%.
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27.05.2021 12:32 Відповісти
Вони хотіли не цього. Бидло73% бігло голосувати, бо Зеля посадить Пороха.
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27.05.2021 12:55 Відповісти
Це вже ми проходили, крім тотальної корупції і появи олігархів нічого не відбулося. ЗІ Краще легалізуйте маріхуану.)))
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27.05.2021 12:09 Відповісти
торговля на крови для лохов, которые выбрали зе
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27.05.2021 12:10 Відповісти
Дорогие украинцы , вашими руками , теми что голосовали ЗЕ сдаёт Вас в рабство России .
С какой это статьи донбасяго должно иметь преимущество перед Харьковом или Черкассами например ?
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27.05.2021 12:12 Відповісти
Ну , что ? Можно открывать шампанское за победу ху и ла на вами украинцы ?
Как и ожидалось ЗЕ сдал вас .
Ещё осталось улицы назвать в честь гиви и Моторола и праздновать их день рождения ?
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27.05.2021 12:19 Відповісти
Разрабатывается законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, - "слуга народа" Арахамия -- правильно , зона чёрной дыри
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27.05.2021 12:22 Відповісти
Государство в государстве для бабушки Бени?
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27.05.2021 12:26 Відповісти
Це черговий щлях до дезінтеграції України якого так домагаются в москві.і ще олігархи які зареєструют свій бізнес там будуть звільнені від податків ,кому це треба ?
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27.05.2021 12:41 Відповісти
"У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на контрольованих територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів", - зазначив парламентарій. Джерело: https://censor.net/ua/n3267768

Арахамія, що називається проснувся)

В Лугандонії вже з 2014 року суцільна "вільна економічна зона", тобто вільна від економіки і законів, в підсумку одна зона з озброєними орками в якості інвест-нянь)
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27.05.2021 12:45 Відповісти
Боже, храни Украину!
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27.05.2021 12:49 Відповісти
За что гибнут люди в окопах? За свободную от налогов зону? Да подпишите уже акт капитуляции перед "Л/ДНР" и будем всей Украиной пахать на восстановление того, что порезали на металл, вывезли в рашу, разбили, разворовали кормильцы в пьяном кураже. (Помним Метро). Не стесняйтесь. И наши дети, внуки, правнуки будут пахать на кормильцев. Никогда Украина не станет нормальной зажиточной страной с такими идеями.
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27.05.2021 12:53 Відповісти
Закон во имя России или как сдать Украину, второй закон - это пенсии обдроченцам. Вот что готовит «украинский» янелохи и его команда предателей
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27.05.2021 12:54 Відповісти
разробатывать нужно Украину без ахметова
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27.05.2021 12:56 Відповісти
то то у нас донецкие улыбаются и говорят, что теперь вы ка..клы нам вечно должны будете...))
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27.05.2021 13:01 Відповісти
Ну вот, там будет разрабатываться зона, а у налогоплательщиков остальной Украины будут разрабатывать очко.
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27.05.2021 13:05 Відповісти
От араХАМии завоняло особым статусом...
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27.05.2021 13:07 Відповісти
И вот еще одна хотелка от Путина. Так что сдача национальных интересов идет по плану.
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27.05.2021 13:13 Відповісти
за какие заслуги?
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27.05.2021 13:24 Відповісти
Жерти з бюджету і не сплачувати податків!
Ну афігєнно же!
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27.05.2021 13:30 Відповісти
Дебилы, хотите получить, еще 22 "народных республик"????))))) чувствую зелики еще столько говна за оставшиеся три года оставят после себя, что потом уже будет не разгрести.
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27.05.2021 13:32 Відповісти
Очередная кормушка для избранных. Мы это уже проходили.
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27.05.2021 13:49 Відповісти
На основе псевдоопроса, в котором поровну распределились "голоса" за своб. экон. зоны, разрабатывают такой закон. Тупишь арахамия.
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27.05.2021 13:51 Відповісти
Кровосіся з чучмою робили вже раз. І євнуховощ робив зст. Знову на ті ж граблі?
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27.05.2021 13:57 Відповісти
Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7635Повсякденні будні вільної бандитської економічної зони на Донбасі.
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27.05.2021 14:01 Відповісти
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net/ru/n3267768

ДЕБІЛИ - ВИ ЩЕ В ПРИПЯТІ ВІДКРИЙТЕ ЕКОНОМІЧНУ ЗОНУ Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2267

Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 444
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27.05.2021 14:08 Відповісти
Це майбутнє Донецька і Луганська -

Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6827
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27.05.2021 14:10 Відповісти
Я прозрел , что бы у нас ввели что то наподобие свободной экономической зоны , надо попытаться провозгласить Киевскую народную республику Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8548
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27.05.2021 14:10 Відповісти
Не нравится мне это, ой не нравится!
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27.05.2021 14:33 Відповісти
Все это уже было в Приднестровье и при Януковиче , просто отмывка темного нала и т.д
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27.05.2021 14:46 Відповісти
В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов"-для рашистской "тихой " оккупации поощерения нужны, ибо больше никто в мире в такие территории монеты вкладывать не будет
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27.05.2021 15:00 Відповісти
Идиоты .Зона только за колючей проволокой .
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27.05.2021 15:37 Відповісти
Идиоты .Зона только за колючей проволокой .
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27.05.2021 15:38 Відповісти
Компенсація Ахметову за економічні втрати та плата за лояльність до влади.
Я думаю не треба пояснювати, що компенсувати збитки будемо ми з наших кишень
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27.05.2021 17:42 Відповісти
 
 