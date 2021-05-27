Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про підготовку законопроєкту щодо створення вільної економічної зони на контрольованих України територіях Донецької та Луганської областей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія повідомив на інвестфорумі в Дніпрі.
"У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на контрольованих територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів", - зазначив парламентарій.
Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 запитань від президента", одне з яких стосувалося введення вільної економічної зони на Донбасі. Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге питання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.
Будь ласка, зачекайте...
Іноземці це прекрасно розуміють. Як і те, що МВФ пішла з України, "забравши" гарантії безпеки капіталовкладень.
Пліснява готує чорну діру для мордору, та іншого криміналітету.
Не забуваймо і про ігрове законодавство, розмови про легалізацію проституції, наркоти, а там і зборї.
З України планують зробити кримінальну помийку- відмийку.
Наобирали, дИбіли.
Очень хорошо помню какой тогда вой подняли рыговонялы и особенно любый друзь Дрища некий Кинах.
Собствєнно, ето рєшеніє Зє направлєно на мотівацию житєлєй рєгіонов к "народним рєспублікам"
робить з України офшорну чорну діру,
через яку буде прохід в тайожений союз
Вот и все кино
Нужно организовать офшор для ЕС!
Значит они этого хотели . А как иначе ?
С какой это статьи донбасяго должно иметь преимущество перед Харьковом или Черкассами например ?
Как и ожидалось ЗЕ сдал вас .
Ещё осталось улицы назвать в честь гиви и Моторола и праздновать их день рождения ?
Арахамія, що називається проснувся)
В Лугандонії вже з 2014 року суцільна "вільна економічна зона", тобто вільна від економіки і законів, в підсумку одна зона з озброєними орками в якості інвест-нянь)
Ну афігєнно же!
ДЕБІЛИ - ВИ ЩЕ В ПРИПЯТІ ВІДКРИЙТЕ ЕКОНОМІЧНУ ЗОНУ
Я думаю не треба пояснювати, що компенсувати збитки будемо ми з наших кишень