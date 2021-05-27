Разрабатывается законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия сообщил на инвестфоруме в Днепре.
"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", - отметил парламентарий.
Напомним, 25 октября 2020 года, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе. Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.
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Іноземці це прекрасно розуміють. Як і те, що МВФ пішла з України, "забравши" гарантії безпеки капіталовкладень.
Пліснява готує чорну діру для мордору, та іншого криміналітету.
Не забуваймо і про ігрове законодавство, розмови про легалізацію проституції, наркоти, а там і зборї.
З України планують зробити кримінальну помийку- відмийку.
Наобирали, дИбіли.
Очень хорошо помню какой тогда вой подняли рыговонялы и особенно любый друзь Дрища некий Кинах.
Собствєнно, ето рєшеніє Зє направлєно на мотівацию житєлєй рєгіонов к "народним рєспублікам"
робить з України офшорну чорну діру,
через яку буде прохід в тайожений союз
Вот и все кино
Нужно организовать офшор для ЕС!
Значит они этого хотели . А как иначе ?
С какой это статьи донбасяго должно иметь преимущество перед Харьковом или Черкассами например ?
Как и ожидалось ЗЕ сдал вас .
Ещё осталось улицы назвать в честь гиви и Моторола и праздновать их день рождения ?
Арахамія, що називається проснувся)
В Лугандонії вже з 2014 року суцільна "вільна економічна зона", тобто вільна від економіки і законів, в підсумку одна зона з озброєними орками в якості інвест-нянь)
Ну афігєнно же!
ДЕБІЛИ - ВИ ЩЕ В ПРИПЯТІ ВІДКРИЙТЕ ЕКОНОМІЧНУ ЗОНУ
Я думаю не треба пояснювати, що компенсувати збитки будемо ми з наших кишень