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Новости Политика Украины
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Луганщина (6247) СЭЗ (38) экономика (3831) Донецкая область (7146) Арахамия (956)

Разрабатывается законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разрабатывается законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия сообщил на инвестфоруме в Днепре.

"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", - отметил парламентарий.

Напомним, 25 октября 2020 года, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе. Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.

Читайте: "Слуга народа" Арахамия о подконтрольных олигархам депутатах: Резко вышли в туалет в момент голосования

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+41
Від України і її законів.
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27.05.2021 11:59
+26
Прости, Господи! Але як на мене, то там має бути зона за колючим дротом.
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27.05.2021 11:57
+20
А чем провинились Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская ..., весь центр Украины, западные области нашей страны, да и вся страна в целом? Снова играем на прикорм врагов моей страны за счет ее бюджета? Позор, страшный ЗЕпозор.
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27.05.2021 12:01
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Зона свободная от чего?
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27.05.2021 11:56 Ответить
Від України і її законів.
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27.05.2021 11:59 Ответить
Така собі чорна дірка. Вільна не лише від Українського законодавства, але й податкової системи. Але яка буде справно всмоктувати гроші українських платників податків. Бо я ніколи не повірю, що туди підуть зарубіжні інвестиції.
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27.05.2021 12:34 Ответить
Там екологічна катастрофа, подолання якої вимагає міліардів доларів капіталовкладенть, не кажучи про нарід, з українськими і курячими паспортами, переселенців з мордора, терористів, яких планують видати за нарідну поліцію і т.д, і т.п.
Іноземці це прекрасно розуміють. Як і те, що МВФ пішла з України, "забравши" гарантії безпеки капіталовкладень.
Пліснява готує чорну діру для мордору, та іншого криміналітету.
Не забуваймо і про ігрове законодавство, розмови про легалізацію проституції, наркоти, а там і зборї.
З України планують зробити кримінальну помийку- відмийку.
Наобирали, дИбіли.
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27.05.2021 12:42 Ответить
Прости, Господи! Але як на мене, то там має бути зона за колючим дротом.
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27.05.2021 11:57 Ответить
можно еще ров вокруг зоны Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6017 поглубже и пошире
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27.05.2021 12:15 Ответить
А в ров голодных крокодилов. Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6347
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27.05.2021 13:31 Ответить
Морозосійкої породи.
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27.05.2021 14:44 Ответить
Когда то Ю.Тимошенко такое предлагала, так на нее начали шуметь за это.
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27.05.2021 13:06 Ответить
Не порівнюйте те, що не порівнюється. Хіба Донбас часів Тимошенко і часів пушиліних-пасічників-моторол-захарченків це одне і теж?(((
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27.05.2021 13:10 Ответить
Брехня! Когда ЮВТ стала премьером, она сделала все, чтоб эти "черные дыры украинской экономики" прекратили сществование.
Очень хорошо помню какой тогда вой подняли рыговонялы и особенно любый друзь Дрища некий Кинах.
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27.05.2021 14:41 Ответить
Логічніше було б ввести таку зону на заході країни але мудрагелям із базарів видно краще.
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27.05.2021 11:57 Ответить
На заході вона теж не потрібна. Нам досить вільного Криму.
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27.05.2021 13:12 Ответить
Дно треба прилаштувати до ваших ініціатив великого крадівництва(((
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27.05.2021 11:59 Ответить
Вільної, від здорового глузду???
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27.05.2021 11:59 Ответить
Як можна вводити «свобідну економічну зону» в регіоні, де добувають вугілля!? Добуток вугілля, в цілому світі- збиткова для держави галузь виробництва!
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27.05.2021 11:59 Ответить
Уже було при Кучмі... На цьому піднялись всі місцеві олігархи - Ахметов, Тарута, Бойко (той що з Маріуполя), Щербань...
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27.05.2021 12:00 Ответить
Тепер планують піднятися ВАЗеленський, дерьмак, подляк, аферістович з хламідією та іншим пліснявим ге.
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27.05.2021 12:03 Ответить
Юрий Бойко? Из Горловки.
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27.05.2021 13:08 Ответить
Мова про директора маріупольського комбінату ім Ілліча.
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27.05.2021 13:13 Ответить
А чем провинились Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская ..., весь центр Украины, западные области нашей страны, да и вся страна в целом? Снова играем на прикорм врагов моей страны за счет ее бюджета? Позор, страшный ЗЕпозор.
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27.05.2021 12:01 Ответить
Как ето чєм? Народних рєспублік нє сдєлалі.
Собствєнно, ето рєшеніє Зє направлєно на мотівацию житєлєй рєгіонов к "народним рєспублікам"
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27.05.2021 12:14 Ответить
Пліснява вже не знає, якими благами закидати окупантів та їх посіпак? Головне, щоб не за рахунок мордора, а за рахунок "мудрого" наріду, бо фуйло Абідется.
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27.05.2021 12:01 Ответить
зеля таки прогинається перед пуйлом,
робить з України офшорну чорну діру,
через яку буде прохід в тайожений союз
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27.05.2021 12:01 Ответить
Но вы же голосовали за него гражданин , вы согласны были на его действия .
Вот и все кино
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27.05.2021 12:14 Ответить
А можно убрать из закона слова "свободная и экономическая"?
Нужно организовать офшор для ЕС!
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27.05.2021 12:04 Ответить
Правильно. Война или мир - неважно. Главное - транспорт наркотиков !
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27.05.2021 12:06 Ответить
Клоуни створюють чорну діру для контрабанди з паРаші і Середньої Азії через ОРДЛО.
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27.05.2021 12:09 Ответить
За это в 2019 году проголосовало аж 73 % идиотов в Украине.
Значит они этого хотели . А как иначе ?
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27.05.2021 12:16 Ответить
46%.
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27.05.2021 12:32 Ответить
Вони хотіли не цього. Бидло73% бігло голосувати, бо Зеля посадить Пороха.
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27.05.2021 12:55 Ответить
Це вже ми проходили, крім тотальної корупції і появи олігархів нічого не відбулося. ЗІ Краще легалізуйте маріхуану.)))
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27.05.2021 12:09 Ответить
торговля на крови для лохов, которые выбрали зе
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27.05.2021 12:10 Ответить
Дорогие украинцы , вашими руками , теми что голосовали ЗЕ сдаёт Вас в рабство России .
С какой это статьи донбасяго должно иметь преимущество перед Харьковом или Черкассами например ?
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27.05.2021 12:12 Ответить
Ну , что ? Можно открывать шампанское за победу ху и ла на вами украинцы ?
Как и ожидалось ЗЕ сдал вас .
Ещё осталось улицы назвать в честь гиви и Моторола и праздновать их день рождения ?
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27.05.2021 12:19 Ответить
Разрабатывается законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, - "слуга народа" Арахамия -- правильно , зона чёрной дыри
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27.05.2021 12:22 Ответить
Государство в государстве для бабушки Бени?
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27.05.2021 12:26 Ответить
Це черговий щлях до дезінтеграції України якого так домагаются в москві.і ще олігархи які зареєструют свій бізнес там будуть звільнені від податків ,кому це треба ?
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27.05.2021 12:41 Ответить
"У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на контрольованих територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів", - зазначив парламентарій. Джерело: https://censor.net/ua/n3267768

Арахамія, що називається проснувся)

В Лугандонії вже з 2014 року суцільна "вільна економічна зона", тобто вільна від економіки і законів, в підсумку одна зона з озброєними орками в якості інвест-нянь)
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27.05.2021 12:45 Ответить
Боже, храни Украину!
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27.05.2021 12:49 Ответить
За что гибнут люди в окопах? За свободную от налогов зону? Да подпишите уже акт капитуляции перед "Л/ДНР" и будем всей Украиной пахать на восстановление того, что порезали на металл, вывезли в рашу, разбили, разворовали кормильцы в пьяном кураже. (Помним Метро). Не стесняйтесь. И наши дети, внуки, правнуки будут пахать на кормильцев. Никогда Украина не станет нормальной зажиточной страной с такими идеями.
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27.05.2021 12:53 Ответить
Закон во имя России или как сдать Украину, второй закон - это пенсии обдроченцам. Вот что готовит «украинский» янелохи и его команда предателей
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27.05.2021 12:54 Ответить
разробатывать нужно Украину без ахметова
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27.05.2021 12:56 Ответить
то то у нас донецкие улыбаются и говорят, что теперь вы ка..клы нам вечно должны будете...))
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27.05.2021 13:01 Ответить
Ну вот, там будет разрабатываться зона, а у налогоплательщиков остальной Украины будут разрабатывать очко.
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27.05.2021 13:05 Ответить
От араХАМии завоняло особым статусом...
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27.05.2021 13:07 Ответить
И вот еще одна хотелка от Путина. Так что сдача национальных интересов идет по плану.
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27.05.2021 13:13 Ответить
за какие заслуги?
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27.05.2021 13:24 Ответить
Жерти з бюджету і не сплачувати податків!
Ну афігєнно же!
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27.05.2021 13:30 Ответить
Дебилы, хотите получить, еще 22 "народных республик"????))))) чувствую зелики еще столько говна за оставшиеся три года оставят после себя, что потом уже будет не разгрести.
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27.05.2021 13:32 Ответить
Очередная кормушка для избранных. Мы это уже проходили.
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27.05.2021 13:49 Ответить
На основе псевдоопроса, в котором поровну распределились "голоса" за своб. экон. зоны, разрабатывают такой закон. Тупишь арахамия.
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27.05.2021 13:51 Ответить
Кровосіся з чучмою робили вже раз. І євнуховощ робив зст. Знову на ті ж граблі?
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27.05.2021 13:57 Ответить
Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7635Повсякденні будні вільної бандитської економічної зони на Донбасі.
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27.05.2021 14:01 Ответить
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net/ru/n3267768

ДЕБІЛИ - ВИ ЩЕ В ПРИПЯТІ ВІДКРИЙТЕ ЕКОНОМІЧНУ ЗОНУ Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2267

Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 444
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27.05.2021 14:08 Ответить
Це майбутнє Донецька і Луганська -

Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6827
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27.05.2021 14:10 Ответить
Я прозрел , что бы у нас ввели что то наподобие свободной экономической зоны , надо попытаться провозгласить Киевскую народную республику Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8548
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27.05.2021 14:10 Ответить
Не нравится мне это, ой не нравится!
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27.05.2021 14:33 Ответить
Все это уже было в Приднестровье и при Януковиче , просто отмывка темного нала и т.д
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27.05.2021 14:46 Ответить
В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов"-для рашистской "тихой " оккупации поощерения нужны, ибо больше никто в мире в такие территории монеты вкладывать не будет
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27.05.2021 15:00 Ответить
Идиоты .Зона только за колючей проволокой .
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27.05.2021 15:37 Ответить
Идиоты .Зона только за колючей проволокой .
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27.05.2021 15:38 Ответить
Компенсація Ахметову за економічні втрати та плата за лояльність до влади.
Я думаю не треба пояснювати, що компенсувати збитки будемо ми з наших кишень
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27.05.2021 17:42 Ответить
 
 