Разрабатывается законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия сообщил на инвестфоруме в Днепре.

"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", - отметил парламентарий.

Напомним, 25 октября 2020 года, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе. Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.

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