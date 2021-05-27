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Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій

В Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Влітку швидше за все буде ситуація така ж як і минулого року, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих так само буде зменшуватися. Ми будемо мати перерву до осені", - вважає Лапій.

Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, ніхто всі обмеження скасовувати не буде.

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"Мова не йде про ті всі правила, про які вже понад рік говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не відміняв. Так само, як і ніхто не відміняв правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.

За словами Лапія, в Україні поліпшується ситуація з вакцинацією від COVID-19.

"Спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення", - заявив експерт.
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Топ коментарі
+7
"Вирусологам" уже самим стало смешно от этого цирка.
Вирус тоже человек, ему полагается летний отдых - типа того.
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27.05.2021 16:45
+6
Ну как грипп сезонный. Да это и есть грипп.
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27.05.2021 16:40
+6
Не всім же можна на вуха навішати.
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27.05.2021 17:43
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Это понятно: главного сочинителя "пандемии" отправили в отставку. Всё скоро закончится.
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27.05.2021 16:38 Відповісти
Це кого?
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27.05.2021 17:42 Відповісти
Степанова. Это он выдавал "цыфры умерших" на регулярной основе, пугая всех бабок на лавочке возле подъезда.
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28.05.2021 01:26 Відповісти
Гейцы и Швабы пока на месте.
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27.05.2021 18:04 Відповісти
Они далеко. Если полезут через границу - их легко пристрелить на месте.
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28.05.2021 01:27 Відповісти
Всё скоро закончится.

Закончится у нас только тогда,когда Запад перестанет копмостировать мозги своим гражданам барановирусом.Тогда зелёной власти нечем будет оправдывать бесконечный карантин.
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28.05.2021 19:16 Відповісти
Ну как грипп сезонный. Да это и есть грипп.
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27.05.2021 16:40 Відповісти
Ага, и "Испанка" тоже была гриппом.
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27.05.2021 17:46 Відповісти
Если бы короновирус был реальной заразной чумой, то люди бы постоянно заражались и массово умирали не взирая на время года. Как например, от испанки умерли десятки миллионов за несколько лет и заболевали постоянно круглый год.
А тут видим, что короновирус это обычный сезонный грипп, который обостряется осенью, зимой а летом его практически нет.
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27.05.2021 16:45 Відповісти
куда не плюнь - специалист-иммунолог
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27.05.2021 16:55 Відповісти
Не всім же можна на вуха навішати.
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27.05.2021 17:43 Відповісти
Ви коронавіруси до якого типу вірусів грипу відносити пропонуєте, до A, B, C чи D?
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27.05.2021 18:12 Відповісти
антипка, вы дурачек
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27.05.2021 20:51 Відповісти
извини антипка. ты дурачек
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27.05.2021 20:53 Відповісти
"Вирусологам" уже самим стало смешно от этого цирка.
Вирус тоже человек, ему полагается летний отдых - типа того.
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27.05.2021 16:45 Відповісти
Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 5262
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27.05.2021 18:10 Відповісти
да, по курортам разбрестись, типа буковеля Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8841
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28.05.2021 06:16 Відповісти
Я не могу)) Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 9724 " Ну, передохнем летом от эпидемии, а потом продолжим болеть"
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27.05.2021 16:47 Відповісти
ясен хрен... надо же бабки с отдыхающих скачать. а вот осенью - да, осенью эту пургу снова запустить можно....
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27.05.2021 16:47 Відповісти
Очередная баб "Ванга" нарисовалась Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 929. Про паузу это сам вирус объявил Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 4944?
Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 9350
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27.05.2021 16:54 Відповісти
-- паузы делают от усталости, а не от побед...
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27.05.2021 17:00 Відповісти
А вирус об этой паузе знает?
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27.05.2021 18:31 Відповісти
Но дебилизм нынешней власти не пойдёт на спад, - ЗЕбилы карантин не отменят ни в коем случае. Они должны выполнить свои обязательства перед фармацевтической мафией в полном объёме. .
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27.05.2021 17:27 Відповісти
Не эпидемия, а фуфлодемия типичного сезонного ОРВИ.
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27.05.2021 18:03 Відповісти
С обычного орви пытаются слепить чуму века. Теперь ясное дело пчему происходили чумные бунты и эпидемии сразу заканчивались. Процес над коронобесием или это будет бесконечно
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27.05.2021 18:10 Відповісти
Ух ты..Труха, меры Бессарабии и Николаевсой обл. уже полжили скока надо ?!
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27.05.2021 18:33 Відповісти


свічка@svecha62 7 ч

Персональне кладовище Зеленського на квітень 2021.
Не пробачу!

Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 9871
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27.05.2021 19:43 Відповісти
мастер спорта по короновирусу косонаркотько отправил на тот свет 130 иловайсков, устал и хочет передохнуть
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27.05.2021 21:11 Відповісти
чо за чучело выпустили
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27.05.2021 20:55 Відповісти
Реально. Летом в невакцинированной Украине меньше людей болело, чем в вакцинированном Израиле, в котором круглый год лето )) ой всплывёт когда-то правда... Ой всплывёт... Это будет покруче МММ. Величайший обман века ))
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07.11.2021 18:19 Відповісти
 
 