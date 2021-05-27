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Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий

В Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости COVID-19, оно продлится до осени. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Летом, скорее всего, будет ситуация такая же, как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных также будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени", - считает Лапий.

Читайте: Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, никто все ограничения отменять не будет.

"Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно - держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и мыть руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.

По словам Лапия, улучшается в Украине и ситуация с вакцинацией от COVID-19.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения", - заявил эксперт.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
"Вирусологам" уже самим стало смешно от этого цирка.
Вирус тоже человек, ему полагается летний отдых - типа того.
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27.05.2021 16:45
+6
Ну как грипп сезонный. Да это и есть грипп.
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27.05.2021 16:40
+6
Не всім же можна на вуха навішати.
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27.05.2021 17:43
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Правила форума Совет форумчан
Это понятно: главного сочинителя "пандемии" отправили в отставку. Всё скоро закончится.
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27.05.2021 16:38 Ответить
Це кого?
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27.05.2021 17:42 Ответить
Степанова. Это он выдавал "цыфры умерших" на регулярной основе, пугая всех бабок на лавочке возле подъезда.
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28.05.2021 01:26 Ответить
Гейцы и Швабы пока на месте.
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27.05.2021 18:04 Ответить
Они далеко. Если полезут через границу - их легко пристрелить на месте.
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28.05.2021 01:27 Ответить
Всё скоро закончится.

Закончится у нас только тогда,когда Запад перестанет копмостировать мозги своим гражданам барановирусом.Тогда зелёной власти нечем будет оправдывать бесконечный карантин.
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28.05.2021 19:16 Ответить
Ну как грипп сезонный. Да это и есть грипп.
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27.05.2021 16:40 Ответить
Ага, и "Испанка" тоже была гриппом.
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27.05.2021 17:46 Ответить
Если бы короновирус был реальной заразной чумой, то люди бы постоянно заражались и массово умирали не взирая на время года. Как например, от испанки умерли десятки миллионов за несколько лет и заболевали постоянно круглый год.
А тут видим, что короновирус это обычный сезонный грипп, который обостряется осенью, зимой а летом его практически нет.
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27.05.2021 16:45 Ответить
куда не плюнь - специалист-иммунолог
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27.05.2021 16:55 Ответить
Не всім же можна на вуха навішати.
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27.05.2021 17:43 Ответить
Ви коронавіруси до якого типу вірусів грипу відносити пропонуєте, до A, B, C чи D?
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27.05.2021 18:12 Ответить
антипка, вы дурачек
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27.05.2021 20:51 Ответить
извини антипка. ты дурачек
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27.05.2021 20:53 Ответить
"Вирусологам" уже самим стало смешно от этого цирка.
Вирус тоже человек, ему полагается летний отдых - типа того.
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27.05.2021 16:45 Ответить
Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 5262
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27.05.2021 18:10 Ответить
да, по курортам разбрестись, типа буковеля Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 8841
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28.05.2021 06:16 Ответить
Я не могу)) Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 9724 " Ну, передохнем летом от эпидемии, а потом продолжим болеть"
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27.05.2021 16:47 Ответить
ясен хрен... надо же бабки с отдыхающих скачать. а вот осенью - да, осенью эту пургу снова запустить можно....
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27.05.2021 16:47 Ответить
Очередная баб "Ванга" нарисовалась Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 929. Про паузу это сам вирус объявил Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 4944?
Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 9350
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27.05.2021 16:54 Ответить
-- паузы делают от усталости, а не от побед...
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27.05.2021 17:00 Ответить
А вирус об этой паузе знает?
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27.05.2021 18:31 Ответить
Но дебилизм нынешней власти не пойдёт на спад, - ЗЕбилы карантин не отменят ни в коем случае. Они должны выполнить свои обязательства перед фармацевтической мафией в полном объёме. .
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27.05.2021 17:27 Ответить
Не эпидемия, а фуфлодемия типичного сезонного ОРВИ.
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27.05.2021 18:03 Ответить
С обычного орви пытаются слепить чуму века. Теперь ясное дело пчему происходили чумные бунты и эпидемии сразу заканчивались. Процес над коронобесием или это будет бесконечно
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27.05.2021 18:10 Ответить
Ух ты..Труха, меры Бессарабии и Николаевсой обл. уже полжили скока надо ?!
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27.05.2021 18:33 Ответить


свічка@svecha62 7 ч

Персональне кладовище Зеленського на квітень 2021.
Не пробачу!

Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 9871
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27.05.2021 19:43 Ответить
мастер спорта по короновирусу косонаркотько отправил на тот свет 130 иловайсков, устал и хочет передохнуть
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27.05.2021 21:11 Ответить
чо за чучело выпустили
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27.05.2021 20:55 Ответить
Реально. Летом в невакцинированной Украине меньше людей болело, чем в вакцинированном Израиле, в котором круглый год лето )) ой всплывёт когда-то правда... Ой всплывёт... Это будет покруче МММ. Величайший обман века ))
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07.11.2021 18:19 Ответить
 
 