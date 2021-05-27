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НПЗ (48) обленерго (90) приватизація (374) ОГХК (49) Денис Шмигаль (2710) Більшовик (16)

Обленерго, "Більшовик", НПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія підлягають приватизації цього року: документи готові, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Обленерго,

У рамках великої приватизації у 2021 році будуть продані сім державних підприємств. Продаж відбудеться на електронних аукціонах.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції UkraineInvest Talks: Dnipro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Велика приватизація. Цього року був прийнятий закон, це одна з важливих реформ. Фонд держмайна працює, мала приватизація повністю відбувалася і триває цього року. Велика приватизація - сім об'єктів, це обленерго, це завод "Більшовик", НПЗ, ОГХК (Об'єднана гірничо-хімічна компанія), вони підлягають приватизації цього року, документи підготовлені", - сказав він.

Шмигаль додав, що приватизація відбуватиметься "через електронні аукціони в інтернеті".

Як позитивний приклад приватизації він назвав продаж минулого року київського готелю "Дніпро" за 1 млрд гривень.

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блін, в нас ще є "Большевік"???
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27.05.2021 17:10 Відповісти
а не появилось ничего, что не связано с краснозадыми. Могут только дерибанить и латать большевистские дороги.
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27.05.2021 17:40 Відповісти
та ти шо?
отета да!
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27.05.2021 18:41 Відповісти
отож!!
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27.05.2021 22:46 Відповісти
Так гостиницы и магазины продавай. И все.
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27.05.2021 17:12 Відповісти
Интересно какая кучерявая бабушка купит облэнерго и нпз? И почему не назвали какое именно
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27.05.2021 17:16 Відповісти
Меня больше интересует, кто выкупит Большевик и за сколько потом перепродаст Кличко.
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27.05.2021 17:23 Відповісти
а я думаю что не подлежат как собственность нарида.
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27.05.2021 17:36 Відповісти
Барыги
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27.05.2021 19:06 Відповісти
Документы давно готовы. И самое главное - якорные пайщики согласовали все это, будут платить или даром отдатите и еще будете должны ?
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27.05.2021 21:52 Відповісти
и кому же оно всё достанется .... Ринату, Бене, Пинчуку, Фирташу .... столько разных вариантов !
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28.05.2021 01:42 Відповісти
 
 