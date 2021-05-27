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США закликають Росію дотримуватися перемир'я на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США закликають Росію дотримуватися перемир'я на Донбасі

Сполучені Штати закликають Росію припинити збройні провокації на сході України та дотримуватися досягнутого за посередництва ОБСЄ режиму припинення вогню.

Про це тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн заявила під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації у четвер, 27 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Важливо пам’ятати, що українські солдати та цивільні особи продовжують гинути та отримувати поранення внаслідок агресії Росії. Ми закликаємо Росію повністю відмовитися від нарощування військових сил та повернутися до дотримання припинення вогню, досягнутого за посередництва ОБСЄ", - заявила вона.

Представниця США вказала на те, що велика кількість російських військ продовжує залишатися вздовж кордону з Україною, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення на тимчасово окупованій українській території.

"Минуло майже два місяці з того часу, як Україна ініціювала механізм зниження ризиків, передбачений у параграфі 16 Віденського документу, з огляду на агресивне та одностороннє нарощування російських військових сил у березні та квітні. Москва відмовилася надати суттєву відповідь", - зазначила Острієн.

За її словами, дії Росії посилили напруження в і без того нестабільному регіоні. "Завдяки стриманості України у відношенні до цієї російської військової діяльності, ескалації конфлікту на Донбасі не відбулося, але насильство триває щодня", - заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ.

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Топ коментарі
+13
Дід Байден скочується до рівня старої шльондри Європи.
Тьху ***.
Гидко бачити і чути це плазування перед півтораметровим ******.
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27.05.2021 21:27
+9
Я не врубаюсь це вони дурня вмикають чи настільки тупі ?? О то курва путен зараз всьо бросит і зробить мир на Донбасі(!) це з якого бодуна. ??
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27.05.2021 21:27
+8
это уже звучит как троллинг
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27.05.2021 21:24
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это уже звучит как троллинг
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27.05.2021 21:24 Відповісти
так воно і є.... в Гаазі скажуть, що призивали 17549разів, а тепер маєш
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27.05.2021 21:44 Відповісти
призываю Илона Маска не летать в космос.
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27.05.2021 21:25 Відповісти
США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 6458
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27.05.2021 21:25 Відповісти
Я не врубаюсь це вони дурня вмикають чи настільки тупі ?? О то курва путен зараз всьо бросит і зробить мир на Донбасі(!) це з якого бодуна. ??
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27.05.2021 21:27 Відповісти
Гоcударcтва-учаcтники будут в cоответcтвии cо cледующими
положениями конcультироватьcя и cотрудничать друг c другом в
отношении любой необычной и незапланированной деятельноcти их
военных cил вне меcт их обычного раcположения мирного времени,
которая являетcя cущеcтвенной в военном отношении, в зоне применения
мер укрепления доверия и безопаcноcти, и в отношении которой
гоcударcтво-учаcтник выражает озабоченноcть, cвязанную c его
безопаcноcтью.
Все, война закрывается, Зепобеда одержана, брородатой бабушке вернуть деньги, которые она потратила на войну.
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27.05.2021 22:08 Відповісти
А то Байден подивиться в очко Ху"лу))
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27.05.2021 21:27 Відповісти
Дід Байден скочується до рівня старої шльондри Європи.
Тьху ***.
Гидко бачити і чути це плазування перед півтораметровим ******.
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27.05.2021 21:27 Відповісти
Так он всегда такой был и есть. Ублюдочный дебил который ничего не сделал для США, сраный бюрократ.
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27.05.2021 22:33 Відповісти
Стратегическая задача США - сохранение государства РФ. Наша - строго наоборот. Это Рейган четко сказал - СССР - империя зла. Конечно, уронить Россию США могут, но делать этого не будут, будут опять размазывать по тарелке манную кашу.
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27.05.2021 21:29 Відповісти
"А Васька слушает да ест"
"не заключайте мира с медведем, что ходит как мы"
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27.05.2021 21:30 Відповісти
США закликають Росію дотримуватися перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 4768
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06.07.2021 11:45 Відповісти
А не могли бы вы, американцы, призывать их Томогавками?
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27.05.2021 21:34 Відповісти
Я призиваю США перестати призивати. Кому треба ваші понти?
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27.05.2021 21:34 Відповісти
а що небензя?
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27.05.2021 21:45 Відповісти
Збирається в гості до чуркіна.
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27.05.2021 21:47 Відповісти
у амеров теперь кроме старой фобии, куда ядерное оружие девать, если московию уронить, добавилась еще одна, угроза на включенном дураке, отправить всю планету в преисподнюю...а еще немного времени пройдет и третья появится, куда серьезнее, чем а может и зачем европу обосравшуся от страха защитить, когда руцке танки на подходе к воротам того же берлина-парижа станут!...длб редкостные, только время теряют, дождутся что чуть погодя, московиты ох.евшие от безнаказаности, и до Аляски с Калифорнией доберутся... США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 3314
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27.05.2021 21:50 Відповісти
цю призивалку пора вимкнути ! Україні тре звернути велику увагу від плеча, на Захід та США і зробити свій внесок у ядерне озброєння !!! але це вже буде не при Зеленському ,бо воно настальгує дуже як понюхає ,за СССером
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27.05.2021 22:41 Відповісти
Зараз американські прокурори розслідують втручання українських посадовців у президентські вибори в США 2020 року. Щоб у нас було менше до них претензій поменше треба було лізти куди нас не просять, не поставляти до виборів компромат на Байдена, та перестати владі обкрадати свій народ.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rozsliduvannia-vtruchannia-********-usa-vybory/31277801.html
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28.05.2021 08:22 Відповісти
 
 