США закликають Росію дотримуватися перемир'я на Донбасі

Сполучені Штати закликають Росію припинити збройні провокації на сході України та дотримуватися досягнутого за посередництва ОБСЄ режиму припинення вогню.

Про це тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн заявила під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації у четвер, 27 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Важливо пам’ятати, що українські солдати та цивільні особи продовжують гинути та отримувати поранення внаслідок агресії Росії. Ми закликаємо Росію повністю відмовитися від нарощування військових сил та повернутися до дотримання припинення вогню, досягнутого за посередництва ОБСЄ", - заявила вона.

Представниця США вказала на те, що велика кількість російських військ продовжує залишатися вздовж кордону з Україною, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення на тимчасово окупованій українській території.

"Минуло майже два місяці з того часу, як Україна ініціювала механізм зниження ризиків, передбачений у параграфі 16 Віденського документу, з огляду на агресивне та одностороннє нарощування російських військових сил у березні та квітні. Москва відмовилася надати суттєву відповідь", - зазначила Острієн.

За її словами, дії Росії посилили напруження в і без того нестабільному регіоні. "Завдяки стриманості України у відношенні до цієї російської військової діяльності, ескалації конфлікту на Донбасі не відбулося, але насильство триває щодня", - заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ.

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