США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе
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Соединенные Штаты призывают Россию прекратить вооруженные провокации на востоке Украины и придерживаться достигнутого при посредничестве ОБСЕ режима прекращения огня.
Об этом временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила во время онлайн-заседание Постоянного совета этой организации в четверг, 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Важно помнить, что украинские солдаты и гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения в результате агрессии России. Мы призываем Россию полностью отказаться от наращивания военных сил и вернуться к соблюдению прекращения огня, достигнутого при посредничестве ОБСЕ", - заявила она.
Представительница США указала на то, что большое количество российских войск продолжает оставаться вдоль границы с Украиной, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины вдоль линии соприкосновения на временно оккупированной украинской территории.
"Прошло почти два месяца с тех пор, как Украина инициировала механизм снижения рисков, предусмотренный в пункте 16 Венского документа, учитывая агрессивное и одностороннее наращивание российских военных сил в марте и апреле. Москва отказалась предоставить существенную ответ", - отметила Остриен.
По ее словам, действия России усилили напряжение в и без того нестабильном регионе. "Благодаря сдержанности Украины в отношении этой российской военной деятельности, эскалации конфликта на Донбассе не произошло, но насилие продолжается ежедневно", - заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-rozsliduvannia-vtruchannia-********-usa-vybory/31277801.html