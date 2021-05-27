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США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе

Соединенные Штаты призывают Россию прекратить вооруженные провокации на востоке Украины и придерживаться достигнутого при посредничестве ОБСЕ режима прекращения огня.

Об этом временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила во время онлайн-заседание Постоянного совета этой организации в четверг, 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Важно помнить, что украинские солдаты и гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения в результате агрессии России. Мы призываем Россию полностью отказаться от наращивания военных сил и вернуться к соблюдению прекращения огня, достигнутого при посредничестве ОБСЕ", - заявила она.

Читайте: За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ

Представительница США указала на то, что большое количество российских войск продолжает оставаться вдоль границы с Украиной, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины вдоль линии соприкосновения на временно оккупированной украинской территории.

"Прошло почти два месяца с тех пор, как Украина инициировала механизм снижения рисков, предусмотренный в пункте 16 Венского документа, учитывая агрессивное и одностороннее наращивание российских военных сил в марте и апреле. Москва отказалась предоставить существенную ответ", - отметила Остриен.

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По ее словам, действия России усилили напряжение в и без того нестабильном регионе. "Благодаря сдержанности Украины в отношении этой российской военной деятельности, эскалации конфликта на Донбассе не произошло, но насилие продолжается ежедневно", - заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Дід Байден скочується до рівня старої шльондри Європи.
Тьху ***.
Гидко бачити і чути це плазування перед півтораметровим ******.
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27.05.2021 21:27
+9
Я не врубаюсь це вони дурня вмикають чи настільки тупі ?? О то курва путен зараз всьо бросит і зробить мир на Донбасі(!) це з якого бодуна. ??
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27.05.2021 21:27
+8
это уже звучит как троллинг
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27.05.2021 21:24
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это уже звучит как троллинг
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27.05.2021 21:24 Ответить
так воно і є.... в Гаазі скажуть, що призивали 17549разів, а тепер маєш
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27.05.2021 21:44 Ответить
призываю Илона Маска не летать в космос.
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27.05.2021 21:25 Ответить
США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 6458
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27.05.2021 21:25 Ответить
Я не врубаюсь це вони дурня вмикають чи настільки тупі ?? О то курва путен зараз всьо бросит і зробить мир на Донбасі(!) це з якого бодуна. ??
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27.05.2021 21:27 Ответить
Гоcударcтва-учаcтники будут в cоответcтвии cо cледующими
положениями конcультироватьcя и cотрудничать друг c другом в
отношении любой необычной и незапланированной деятельноcти их
военных cил вне меcт их обычного раcположения мирного времени,
которая являетcя cущеcтвенной в военном отношении, в зоне применения
мер укрепления доверия и безопаcноcти, и в отношении которой
гоcударcтво-учаcтник выражает озабоченноcть, cвязанную c его
безопаcноcтью.
Все, война закрывается, Зепобеда одержана, брородатой бабушке вернуть деньги, которые она потратила на войну.
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27.05.2021 22:08 Ответить
А то Байден подивиться в очко Ху"лу))
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27.05.2021 21:27 Ответить
Дід Байден скочується до рівня старої шльондри Європи.
Тьху ***.
Гидко бачити і чути це плазування перед півтораметровим ******.
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27.05.2021 21:27 Ответить
Так он всегда такой был и есть. Ублюдочный дебил который ничего не сделал для США, сраный бюрократ.
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27.05.2021 22:33 Ответить
Стратегическая задача США - сохранение государства РФ. Наша - строго наоборот. Это Рейган четко сказал - СССР - империя зла. Конечно, уронить Россию США могут, но делать этого не будут, будут опять размазывать по тарелке манную кашу.
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27.05.2021 21:29 Ответить
"А Васька слушает да ест"
"не заключайте мира с медведем, что ходит как мы"
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27.05.2021 21:30 Ответить
США закликають Росію дотримуватися перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 4768
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06.07.2021 11:45 Ответить
А не могли бы вы, американцы, призывать их Томогавками?
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27.05.2021 21:34 Ответить
Я призиваю США перестати призивати. Кому треба ваші понти?
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27.05.2021 21:34 Ответить
а що небензя?
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27.05.2021 21:45 Ответить
Збирається в гості до чуркіна.
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27.05.2021 21:47 Ответить
у амеров теперь кроме старой фобии, куда ядерное оружие девать, если московию уронить, добавилась еще одна, угроза на включенном дураке, отправить всю планету в преисподнюю...а еще немного времени пройдет и третья появится, куда серьезнее, чем а может и зачем европу обосравшуся от страха защитить, когда руцке танки на подходе к воротам того же берлина-парижа станут!...длб редкостные, только время теряют, дождутся что чуть погодя, московиты ох.евшие от безнаказаности, и до Аляски с Калифорнией доберутся... США призывают Россию соблюдать перемирие на Донбассе - Цензор.НЕТ 3314
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27.05.2021 21:50 Ответить
цю призивалку пора вимкнути ! Україні тре звернути велику увагу від плеча, на Захід та США і зробити свій внесок у ядерне озброєння !!! але це вже буде не при Зеленському ,бо воно настальгує дуже як понюхає ,за СССером
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27.05.2021 22:41 Ответить
Зараз американські прокурори розслідують втручання українських посадовців у президентські вибори в США 2020 року. Щоб у нас було менше до них претензій поменше треба було лізти куди нас не просять, не поставляти до виборів компромат на Байдена, та перестати владі обкрадати свій народ.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rozsliduvannia-vtruchannia-********-usa-vybory/31277801.html
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28.05.2021 08:22 Ответить
 
 