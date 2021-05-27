Рахункова палата: Україна втратила на закупівлі "пакунків малюка" 129 млн грн
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
"Пакунки малюка" впродовж 3 років закуповували під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги. По факту допомога не надавалася, але держава при цьому оплачувала послуги міжнародного посередника. З 2018 року на таких закупівлях Україна втратила 129 мільйонів гривень.
До таких висновків дійшла Рахункова палата, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
У 2018 - 2020 рр. повинні були реалізовуватися два проєкти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких і закуповували "пакунки малюка". На ділі ж допомога не була отримана, 2,5 мільярда гривень на закупівлю "бебі-боксів" виділили з бюджету.
При цьому облдержадміністрації та Мінсоцполітики заплатили за послуги міжнародного посередника 45,5 мільйона гривень. Також органи соцзахисту облдержадміністрацій додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами понад 83 млн грн за рахунок субвенцій з держбюджету.
За даними аудиторів, 84% з виділених грошей (2,1 мільярда гривень) використовували без прозорої системи закупівель і неконкурентним способом.
Матеріали аудиту передали в Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ. "Рахункова палата за підсумками аудиту рекомендує Мінсоцполітики вжити заходів щодо повернення бюджетних коштів у порядку відшкодування завданих збитків", - сказано в повідомленні.
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Зараз там шмигалі, шарікови та дєрьмоки, ще "95" харчується - важка спадщина режиму бариги!
А можно узнать то место где потерянные деньги собираются?
Очень нада!!!
воровать миллионы на закупках - куда бы их быстренько определили ?
1. Отменяем под любым предлогом Петин закон (на котором планируется заработать)
2. Ставим переходную схему монетизации, чтобы понять, сколько можно уворовать.
3. Раскатываем волну в СМИ о Новой Справедливой системе для малыша ( в этом случае).
4. Выводим деньги на свою фирму-посредника за границей.
5. Раскатываем волну в СМИ и показываем Фунта, которому назначаем возможный максимум.
6. По-тихому, апелляции, туда-сюда, переделываем на условный и отпускаем человека.
7. Организатор себе положил 10 зелёных лямов за труды, остальные гривны всем, кто трудился по месту. Ах да, ещё генпрокуроршу за поводок дёргает, чтобы гавкала подходяще
Счётная палата обнаружила и передала дело в НАБУ,вот это было бы более продуктивно.