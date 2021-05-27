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Рахункова палата: Україна втратила на закупівлі "пакунків малюка" 129 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рахункова палата: Україна втратила на закупівлі

"Пакунки малюка" впродовж 3 років закуповували під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги. По факту допомога не надавалася, але держава при цьому оплачувала послуги міжнародного посередника. З 2018 року на таких закупівлях Україна втратила 129 мільйонів гривень.

До таких висновків дійшла Рахункова палата, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У 2018 - 2020 рр. повинні були реалізовуватися два проєкти міжнародної технічної допомоги, в рамках яких і закуповували "пакунки малюка". На ділі ж допомога не була отримана, 2,5 мільярда гривень на закупівлю "бебі-боксів" виділили з бюджету.

При цьому облдержадміністрації та Мінсоцполітики заплатили за послуги міжнародного посередника 45,5 мільйона гривень. Також органи соцзахисту облдержадміністрацій додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами понад 83 млн грн за рахунок субвенцій з держбюджету.

Читайте також: Від початку року "пакунок малюка" одержали 16 тис. сімей, 34 тис. сімей отримали грошову компенсацію, - Мінсоцполітики

За даними аудиторів, 84% з виділених грошей (2,1 мільярда гривень) використовували без прозорої системи закупівель і неконкурентним способом.

Матеріали аудиту передали в Офіс генпрокурора, НАБУ і СБУ. "Рахункова палата за підсумками аудиту рекомендує Мінсоцполітики вжити заходів щодо повернення бюджетних коштів у порядку відшкодування завданих збитків", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+8
Грося накрав у загашник 130 лярдів і передав їх кловуну, а той все просрав.
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27.05.2021 23:34
+6
конченная страна, нету реальной власти и настоящих органов, карающих за преступления. Страна под управлением криминала.
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27.05.2021 23:36
+5
Украина всё время теряет деньги.
А можно узнать то место где потерянные деньги собираются?
Очень нада!!!
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27.05.2021 23:30
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Грося молодець,таку схему придумав,на дітях красти))
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27.05.2021 23:18 Відповісти
А з якої дати нове державне керівництво припинило красти на дітях? Счетная палата: Украина потеряла на закупке "пакетов малыша" 129 млн грн - Цензор.НЕТ 248
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27.05.2021 23:26 Відповісти
А хто сказав шо там змінились Гросіни люди?
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27.05.2021 23:32 Відповісти
Мав надію що спілкуватимусь з притомною людиною. Проте, якщо людина відповідає питанням на питання, втрачаю інтерес до спілкування. Ходи здорове, хай щастить.
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27.05.2021 23:38 Відповісти
То ти даремно,для вас крадії та бариги адекватні,а я не краду))
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27.05.2021 23:44 Відповісти
буба теж каже, що єрмак не краде.
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28.05.2021 09:15 Відповісти
Бубочка промовило...

Зараз там шмигалі, шарікови та дєрьмоки, ще "95" харчується - важка спадщина режиму бариги!
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28.05.2021 00:11 Відповісти
Грося накрав у загашник 130 лярдів і передав їх кловуну, а той все просрав.
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27.05.2021 23:34 Відповісти
Все пошло на оплату тем мудакам, которые кричат петя наш царь! Иначе путин нападе ))))
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27.05.2021 23:40 Відповісти
А з чого це зЕбіли почали "кричат петя наш царь!"???
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28.05.2021 00:18 Відповісти
А мне платить стали как и тебе, теперь буду кричать как и ты
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28.05.2021 20:35 Відповісти
Якщо послухати Азірова,то він лишив Україні ******** грошей,а Яйценюх сказав шо грошей не було))Так шо там Грося казав?
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27.05.2021 23:45 Відповісти
а может авакова сынок с рюкзаками перепутал...
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27.05.2021 23:21 Відповісти
Кто-то думает, что НАБУ будет искать потерянные 129 млн...
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27.05.2021 23:23 Відповісти
Украина всё время теряет деньги.
А можно узнать то место где потерянные деньги собираются?
Очень нада!!!
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27.05.2021 23:30 Відповісти
У одного пенсіонера,під подушкою два лярди налом лежать,тільки це таємниця))
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27.05.2021 23:33 Відповісти
ти про бубу? їй 42 роки, якій пенсіонер. лох просто
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28.05.2021 09:16 Відповісти
І що хтось сяде?
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27.05.2021 23:33 Відповісти
и какой же карлсон стал богаче на потерянные129 млн? законы сохранения - незыблемые законы ))
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27.05.2021 23:34 Відповісти
конченная страна, нету реальной власти и настоящих органов, карающих за преступления. Страна под управлением криминала.
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27.05.2021 23:36 Відповісти
Ок. Если Украина потеряла, то кто нашёл?
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27.05.2021 23:45 Відповісти
Ідіотизм. Навіщо було тратити адмінресурс, логістику, облік і т.д і т.п. Не простіше було сформувати на базі 10 онлайн-магазинів перелік всіх необхідних товарів і кожен, що потрібно купить.
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27.05.2021 23:49 Відповісти
Це також функціонує. Якзо ви не отрмиали пакунок, то отримуєте грошову компенсацію. Та з нею ще більше проблем, аніж з боксом. Оформлення тільки займає більше 2 місяців, а самі розумієте після пологів не до цього. Та ще й не всім видають
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14.06.2021 16:42 Відповісти
КОМУ НУЖНЫ ВАШИ ВЫПЕРДЫ, ГДЕ УБЛЮДКИ НА ЗОНЕ, ГДЕ ПРИГОВОРЫ???????????? ИЛИ БУДЕМ ПОРШЕ В КИЕВЕ НАБЛЮДАТЬ????????????????????
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27.05.2021 23:51 Відповісти
Вот если в Израиле внедрённые чужаки начали на ровном месте
воровать миллионы на закупках - куда бы их быстренько определили ?
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28.05.2021 00:08 Відповісти
Это было понятно изначально.Лучше давать помощь деньгами,но там нагреться никак
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28.05.2021 07:38 Відповісти
Грошову компенчацію ще треба, щоб пощастило, аби видали. Моїй подрузі взагалі не дали, сказали, що ПриватБанк зараз не видаж картки. І що тоді робити? Краще б з видачею пакунків налагодили
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14.06.2021 16:43 Відповісти
Кто-нибудь знает ведомство в котором не воруют деньги из госбюджета?
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28.05.2021 07:39 Відповісти
Классическая схема.
1. Отменяем под любым предлогом Петин закон (на котором планируется заработать)
2. Ставим переходную схему монетизации, чтобы понять, сколько можно уворовать.
3. Раскатываем волну в СМИ о Новой Справедливой системе для малыша ( в этом случае).
4. Выводим деньги на свою фирму-посредника за границей.
5. Раскатываем волну в СМИ и показываем Фунта, которому назначаем возможный максимум.
6. По-тихому, апелляции, туда-сюда, переделываем на условный и отпускаем человека.
7. Организатор себе положил 10 зелёных лямов за труды, остальные гривны всем, кто трудился по месту. Ах да, ещё генпрокуроршу за поводок дёргает, чтобы гавкала подходяще
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30.05.2021 11:08 Відповісти
Как-то скромно новости печатают.
Счётная палата обнаружила и передала дело в НАБУ,вот это было бы более продуктивно.
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30.05.2021 11:15 Відповісти
Жах! Ось моя подруга отримала той пакунок. Чудова річ. Краще б налагодили їх постачання та й не було б проблем
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14.06.2021 16:45 Відповісти
 
 