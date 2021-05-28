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Счетная палата: Украина потеряла на закупке "пакетов малыша" 129 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Счетная палата: Украина потеряла на закупке

"Пакеты малыша" в течение 3 лет закупали под видом проектов международной технической помощи. По факту помощь не предоставлялась, но государство при этом оплачивало услуги международного посредника. С 2018 года на таких закупках Украина потеряла 129 миллионов гривен.

К таким выводам пришла Счетная палата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В 2018 - 2020 гг. должны были реализовываться два проекта международной технической помощи, в рамках которых и закупали "пакеты малыша". На деле же помощь не была получена, 2,5 миллиарда гривен на закупку "бэби-боксов" выделили из бюджета.

При этом облгосадминистрации и Минсоцполитики заплатили за услуги международного посредника 45,5 миллиона гривен. Также органы соцзащиты облгосадминистраций дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проектами более 83 млн грн за счет субвенций из госбюджета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша"

По данным аудиторов, 84% из выделенных денег (2,1 миллиарда гривен) использовали без прозрачной системы закупок и неконкурентным способом.

Материалы аудита передали в Офис генпрокурора, НАБУ и СБУ. "Счетная палата по итогам аудита рекомендует Минсоцполитики принять меры по возврату бюджетных средств в порядке возмещения причиненных убытков", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Пакеты малыша будут стоить больше 7 тыс. грн, закупать их станут через Prozorro, - закон

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Грося накрав у загашник 130 лярдів і передав їх кловуну, а той все просрав.
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27.05.2021 23:34
+6
конченная страна, нету реальной власти и настоящих органов, карающих за преступления. Страна под управлением криминала.
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27.05.2021 23:36
+5
Украина всё время теряет деньги.
А можно узнать то место где потерянные деньги собираются?
Очень нада!!!
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27.05.2021 23:30
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Грося молодець,таку схему придумав,на дітях красти))
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27.05.2021 23:18 Ответить
А з якої дати нове державне керівництво припинило красти на дітях? Счетная палата: Украина потеряла на закупке "пакетов малыша" 129 млн грн - Цензор.НЕТ 248
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27.05.2021 23:26 Ответить
А хто сказав шо там змінились Гросіни люди?
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27.05.2021 23:32 Ответить
Мав надію що спілкуватимусь з притомною людиною. Проте, якщо людина відповідає питанням на питання, втрачаю інтерес до спілкування. Ходи здорове, хай щастить.
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27.05.2021 23:38 Ответить
То ти даремно,для вас крадії та бариги адекватні,а я не краду))
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27.05.2021 23:44 Ответить
буба теж каже, що єрмак не краде.
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28.05.2021 09:15 Ответить
Бубочка промовило...

Зараз там шмигалі, шарікови та дєрьмоки, ще "95" харчується - важка спадщина режиму бариги!
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28.05.2021 00:11 Ответить
Грося накрав у загашник 130 лярдів і передав їх кловуну, а той все просрав.
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27.05.2021 23:34 Ответить
Все пошло на оплату тем мудакам, которые кричат петя наш царь! Иначе путин нападе ))))
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27.05.2021 23:40 Ответить
А з чого це зЕбіли почали "кричат петя наш царь!"???
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28.05.2021 00:18 Ответить
А мне платить стали как и тебе, теперь буду кричать как и ты
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28.05.2021 20:35 Ответить
Якщо послухати Азірова,то він лишив Україні ******** грошей,а Яйценюх сказав шо грошей не було))Так шо там Грося казав?
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27.05.2021 23:45 Ответить
а может авакова сынок с рюкзаками перепутал...
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27.05.2021 23:21 Ответить
Кто-то думает, что НАБУ будет искать потерянные 129 млн...
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27.05.2021 23:23 Ответить
Украина всё время теряет деньги.
А можно узнать то место где потерянные деньги собираются?
Очень нада!!!
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27.05.2021 23:30 Ответить
У одного пенсіонера,під подушкою два лярди налом лежать,тільки це таємниця))
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27.05.2021 23:33 Ответить
ти про бубу? їй 42 роки, якій пенсіонер. лох просто
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28.05.2021 09:16 Ответить
І що хтось сяде?
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27.05.2021 23:33 Ответить
и какой же карлсон стал богаче на потерянные129 млн? законы сохранения - незыблемые законы ))
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27.05.2021 23:34 Ответить
конченная страна, нету реальной власти и настоящих органов, карающих за преступления. Страна под управлением криминала.
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27.05.2021 23:36 Ответить
Ок. Если Украина потеряла, то кто нашёл?
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27.05.2021 23:45 Ответить
Ідіотизм. Навіщо було тратити адмінресурс, логістику, облік і т.д і т.п. Не простіше було сформувати на базі 10 онлайн-магазинів перелік всіх необхідних товарів і кожен, що потрібно купить.
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27.05.2021 23:49 Ответить
Це також функціонує. Якзо ви не отрмиали пакунок, то отримуєте грошову компенсацію. Та з нею ще більше проблем, аніж з боксом. Оформлення тільки займає більше 2 місяців, а самі розумієте після пологів не до цього. Та ще й не всім видають
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14.06.2021 16:42 Ответить
КОМУ НУЖНЫ ВАШИ ВЫПЕРДЫ, ГДЕ УБЛЮДКИ НА ЗОНЕ, ГДЕ ПРИГОВОРЫ???????????? ИЛИ БУДЕМ ПОРШЕ В КИЕВЕ НАБЛЮДАТЬ????????????????????
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27.05.2021 23:51 Ответить
Вот если в Израиле внедрённые чужаки начали на ровном месте
воровать миллионы на закупках - куда бы их быстренько определили ?
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28.05.2021 00:08 Ответить
Это было понятно изначально.Лучше давать помощь деньгами,но там нагреться никак
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28.05.2021 07:38 Ответить
Грошову компенчацію ще треба, щоб пощастило, аби видали. Моїй подрузі взагалі не дали, сказали, що ПриватБанк зараз не видаж картки. І що тоді робити? Краще б з видачею пакунків налагодили
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14.06.2021 16:43 Ответить
Кто-нибудь знает ведомство в котором не воруют деньги из госбюджета?
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28.05.2021 07:39 Ответить
Классическая схема.
1. Отменяем под любым предлогом Петин закон (на котором планируется заработать)
2. Ставим переходную схему монетизации, чтобы понять, сколько можно уворовать.
3. Раскатываем волну в СМИ о Новой Справедливой системе для малыша ( в этом случае).
4. Выводим деньги на свою фирму-посредника за границей.
5. Раскатываем волну в СМИ и показываем Фунта, которому назначаем возможный максимум.
6. По-тихому, апелляции, туда-сюда, переделываем на условный и отпускаем человека.
7. Организатор себе положил 10 зелёных лямов за труды, остальные гривны всем, кто трудился по месту. Ах да, ещё генпрокуроршу за поводок дёргает, чтобы гавкала подходяще
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30.05.2021 11:08 Ответить
Как-то скромно новости печатают.
Счётная палата обнаружила и передала дело в НАБУ,вот это было бы более продуктивно.
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30.05.2021 11:15 Ответить
Жах! Ось моя подруга отримала той пакунок. Чудова річ. Краще б налагодили їх постачання та й не було б проблем
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14.06.2021 16:45 Ответить
 
 