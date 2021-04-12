Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359 -IX.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется одноразовая натуральная помощь в связи с беременностью и родами - "пакет малыша". Но сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи", - говорится в сообщении.
Закон, который подписал Президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.
При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).
Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.
Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.
Таким образом данный закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг вперод наоборот...
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Это школа Соломона Скляра, Школа бальных танцев, вам говорят, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и два назад. Мадам Кац, подержите Борю, Видите, ребёнок сам не рад, Он наделал лужу в коридоре, Шаг вперёд и два назад. Боря, не сморкайтесь в занавеску, Это неприлично, вам говорят. Это неприлично, негигиенично И несимпатично, вам говорят. Кавалеры, не щипайте дамов Ниже талии, вам говорят. А держите ноги ваши прямо, Шаг вперёд и два назад. Сонечка, не стройте Моне глазки, И не оттопыривайте зад, Вы не на базаре, а на танцеклассе, Шаг вперёд и две шаги назад. Кавалеры, приглашайте дамов, Там, где брошка, там перод, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и поворот. Дамы приглашают кавалеров, Там, где галстук там перод. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и поворот. Это школа Соломона Скляра, Школа бальных танцев, вам говорят, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и два назад.
ну ВСЁ в
(с)
Молодые родители при появлении первенца пребывают в некоторой растерянности...