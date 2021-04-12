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Новости
2 020 21

Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша"

Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" № 1359 -IX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Поддержка семей во время беременности и после рождения ребенка является одной из первоочередных задач государства. С этой целью роженицам предоставляется одноразовая натуральная помощь в связи с беременностью и родами - "пакет малыша". Но сегодня на законодательном уровне не закреплен орган, ответственный за назначение и выплату такой помощи", - говорится в сообщении.

Закон, который подписал Президент, решает этот вопрос, закрепляя полномочия по назначению и выплате такого вида государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

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При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка (41 280 гривен).

Также этим законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок. Конечная цена определяется в результате закупочного аукциона.

Такие изменения в законодательство позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Таким образом данный закон создаст более благоприятные условия для поддержки женщин во время беременности и после родов и для государственной защиты новорожденных.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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Автор: 

дети (6558) закон (3177) Зеленский Владимир (20782) помощь (7863) новорожденные (72)


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Топ комментарии
+3
ЗЕлені придурки спочатку відмінили "пакет малюка" (бо ж це - проклятий спадок Порошенка), а тепер - "дали задню". Яких вам ще реформ, мля, не вистачає? Бубочка - реформатор
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12.04.2021 11:29
+2
"Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі!"

(с)
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12.04.2021 11:32
+2
Школа бальних танців Соломона Каца...
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг вперод наоборот...
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12.04.2021 11:32
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Правила форума Совет форумчан
ЗЕлені придурки спочатку відмінили "пакет малюка" (бо ж це - проклятий спадок Порошенка), а тепер - "дали задню". Яких вам ще реформ, мля, не вистачає? Бубочка - реформатор
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12.04.2021 11:29 Ответить
Школа бальних танців Соломона Каца...
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг вперод наоборот...
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12.04.2021 11:32 Ответить
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг впеГёд, и две назад)
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12.04.2021 11:34 Ответить
ну тоді вже далі за текстом.... "и поворот"...
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12.04.2021 11:37 Ответить
ну, не знаю, я пам"ятаю так за текстом:
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
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12.04.2021 11:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg&ab_channel=%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AB%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D Посилання
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12.04.2021 11:42 Ответить
На взаєм...
Это школа Соломона Скляра, Школа бальных танцев, вам говорят, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и два назад. Мадам Кац, подержите Борю, Видите, ребёнок сам не рад, Он наделал лужу в коридоре, Шаг вперёд и два назад. Боря, не сморкайтесь в занавеску, Это неприлично, вам говорят. Это неприлично, негигиенично И несимпатично, вам говорят. Кавалеры, не щипайте дамов Ниже талии, вам говорят. А держите ноги ваши прямо, Шаг вперёд и два назад. Сонечка, не стройте Моне глазки, И не оттопыривайте зад, Вы не на базаре, а на танцеклассе, Шаг вперёд и две шаги назад. Кавалеры, приглашайте дамов, Там, где брошка, там перод, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и поворот. Дамы приглашают кавалеров, Там, где галстук там перод. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и поворот. Это школа Соломона Скляра, Школа бальных танцев, вам говорят, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и два назад.
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12.04.2021 11:44 Ответить
ну окей, сперечатися не буду. Бо навіть у сусідніх селах є свої словечки, і борщ варять по різним рецептам)
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12.04.2021 11:46 Ответить
В тому то і вся біда... Що кожна маланська ЗЕшмаркля намазається зварити "український борщ" за своїм рецептом...
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12.04.2021 11:52 Ответить
Що ЗЕшмаркля - то так. Але щодо рецептів - не погоджуся категорично. Почитайте Євгена Клопотенка, шеф-кухаря, одного з найкращих знавців українського борщу. Він і розпочав, до речі, процес внесення борща до культурної спадщини ЮНЕСКО. Так от у нього на сайті - декілька рецептів борща. Бо у кожному регіоні, йогог варили по своєму. https://klopotenko.com/uk/ ПОСИЛАННЯ НА САЙТ Клопотенка
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12.04.2021 12:02 Ответить
Зеля професійний піарщик.
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12.04.2021 11:33 Ответить
"Давать заднюю" - это ему естественно...

Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 647
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12.04.2021 11:35 Ответить
Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 5332
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12.04.2021 11:36 Ответить
охлос голоснул "за своего".
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12.04.2021 11:38 Ответить
очередное воровство: вместо денег.. дают некие пакеты.. по завышеным ценам. а кое-кто ложит в карман
ну ВСЁ в
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12.04.2021 11:30 Ответить
"Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі!"

(с)
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12.04.2021 11:32 Ответить
бубочці безкоштовні підгузники як що всереться
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12.04.2021 11:37 Ответить
Считаю, что этот пакет - полезная штука!
Молодые родители при появлении первенца пребывают в некоторой растерянности...
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12.04.2021 11:59 Ответить
і для чого його ЗЕлень відміняла?
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12.04.2021 12:03 Ответить
Да,а еще нужно за деньги налогоплательщиков квартиру предоставить, машину,мебель и еду... Ведь "молодые родители пребывают в растерянности"...
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12.04.2021 14:09 Ответить
Ни в одном роддоме киева этих пакетов не было. Несмотря на бравурные отчеты зе, последние закупки пакетов проводились весной 2019 года.
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12.04.2021 14:36 Ответить
 
 