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Новини
2 020 21

Зеленський підписав закон щодо поліпшення умов надання "пакунка малюка"

Зеленський підписав закон щодо поліпшення умов надання

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" № 1359-IX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Підтримка сімей під час вагітності та після народження дитини є одним з першочергових завдань держави. З цією метою породіллям надається одноразова натуральна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – "пакунок малюка". Але на сьогодні на законодавчому рівні не закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату такої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Закон, який підписав Президент, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення і виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

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При цьому допомога "пакунок малюка" не зараховується до розміру допомоги під час народження дитини (41 280 гривень).

Також цим законом закріплюється вартість "пакунка малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування "пакунка малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

Таким чином, підписаний Президентом закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів і для державного захисту новонароджених.

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.

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Автор: 

діти (5133) закон (2837) Зеленський Володимир (24268) допомога (8430) немовлята (60)


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Топ коментарі
+3
ЗЕлені придурки спочатку відмінили "пакет малюка" (бо ж це - проклятий спадок Порошенка), а тепер - "дали задню". Яких вам ще реформ, мля, не вистачає? Бубочка - реформатор
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12.04.2021 11:29
+2
"Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі!"

(с)
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12.04.2021 11:32
+2
Школа бальних танців Соломона Каца...
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг вперод наоборот...
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12.04.2021 11:32
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ЗЕлені придурки спочатку відмінили "пакет малюка" (бо ж це - проклятий спадок Порошенка), а тепер - "дали задню". Яких вам ще реформ, мля, не вистачає? Бубочка - реформатор
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12.04.2021 11:29 Відповісти
Школа бальних танців Соломона Каца...
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг вперод наоборот...
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12.04.2021 11:32 Відповісти
Двэ шаги налево две шаги напГаво... шаг впеГёд, и две назад)
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12.04.2021 11:34 Відповісти
ну тоді вже далі за текстом.... "и поворот"...
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12.04.2021 11:37 Відповісти
ну, не знаю, я пам"ятаю так за текстом:
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
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12.04.2021 11:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P165yvbVhCg&ab_channel=%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AB%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D Посилання
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12.04.2021 11:42 Відповісти
На взаєм...
Это школа Соломона Скляра, Школа бальных танцев, вам говорят, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и два назад. Мадам Кац, подержите Борю, Видите, ребёнок сам не рад, Он наделал лужу в коридоре, Шаг вперёд и два назад. Боря, не сморкайтесь в занавеску, Это неприлично, вам говорят. Это неприлично, негигиенично И несимпатично, вам говорят. Кавалеры, не щипайте дамов Ниже талии, вам говорят. А держите ноги ваши прямо, Шаг вперёд и два назад. Сонечка, не стройте Моне глазки, И не оттопыривайте зад, Вы не на базаре, а на танцеклассе, Шаг вперёд и две шаги назад. Кавалеры, приглашайте дамов, Там, где брошка, там перод, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и поворот. Дамы приглашают кавалеров, Там, где галстук там перод. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и поворот. Это школа Соломона Скляра, Школа бальных танцев, вам говорят, Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперёд и два назад.
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12.04.2021 11:44 Відповісти
ну окей, сперечатися не буду. Бо навіть у сусідніх селах є свої словечки, і борщ варять по різним рецептам)
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12.04.2021 11:46 Відповісти
В тому то і вся біда... Що кожна маланська ЗЕшмаркля намазається зварити "український борщ" за своїм рецептом...
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12.04.2021 11:52 Відповісти
Що ЗЕшмаркля - то так. Але щодо рецептів - не погоджуся категорично. Почитайте Євгена Клопотенка, шеф-кухаря, одного з найкращих знавців українського борщу. Він і розпочав, до речі, процес внесення борща до культурної спадщини ЮНЕСКО. Так от у нього на сайті - декілька рецептів борща. Бо у кожному регіоні, йогог варили по своєму. https://klopotenko.com/uk/ ПОСИЛАННЯ НА САЙТ Клопотенка
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12.04.2021 12:02 Відповісти
Зеля професійний піарщик.
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12.04.2021 11:33 Відповісти
"Давать заднюю" - это ему естественно...

Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 647
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12.04.2021 11:35 Відповісти
Зеленский подписал закон по улучшению условий предоставления "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 5332
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12.04.2021 11:36 Відповісти
охлос голоснул "за своего".
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12.04.2021 11:38 Відповісти
очередное воровство: вместо денег.. дают некие пакеты.. по завышеным ценам. а кое-кто ложит в карман
ну ВСЁ в
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12.04.2021 11:30 Відповісти
"Престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі!"

(с)
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12.04.2021 11:32 Відповісти
бубочці безкоштовні підгузники як що всереться
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12.04.2021 11:37 Відповісти
Считаю, что этот пакет - полезная штука!
Молодые родители при появлении первенца пребывают в некоторой растерянности...
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12.04.2021 11:59 Відповісти
і для чого його ЗЕлень відміняла?
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12.04.2021 12:03 Відповісти
Да,а еще нужно за деньги налогоплательщиков квартиру предоставить, машину,мебель и еду... Ведь "молодые родители пребывают в растерянности"...
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12.04.2021 14:09 Відповісти
Ни в одном роддоме киева этих пакетов не было. Несмотря на бравурные отчеты зе, последние закупки пакетов проводились весной 2019 года.
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12.04.2021 14:36 Відповісти
 
 