УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6624 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
22 922 185

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, але поки не отримав відповіді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

"Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - підкреслила прессекретар.

Раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має докласти зусиль для деескалації ситуації навколо України, - місія Канади в ОБСЄ

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) путін володимир (24088) росія (65925) Мендель Юлія (230)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+82
Зеленский запросил переговоры с Путиным. Россия пока не ответила, - Мендель - Цензор.НЕТ 162
показати весь коментар
12.04.2021 11:22
+59
Прямо, как на стадионе по бумажке...
показати весь коментар
12.04.2021 11:20
+50
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели уже обо всем договорились…(с)!
показати весь коментар
12.04.2021 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это именно что отказ от диалога.
показати весь коментар
12.04.2021 12:07 Відповісти
Пуйло согласен на войну, только бы Зеля ему в глаза больше не смотрел.
показати весь коментар
12.04.2021 12:08 Відповісти
Порошенко насрал Путлеру в пасть и это знают даже в НАТО...причем без оружия по факту...
показати весь коментар
12.04.2021 12:11 Відповісти
Як глибоко він цей раз загляне?
показати весь коментар
12.04.2021 12:12 Відповісти
а знаєш який в нього погляд холодний.
показати весь коментар
12.04.2021 21:13 Відповісти
Совки брали Афганистан 10 лет...,Совки воевали со Степаном Бандерой с 1939 по 1961 год...вояки хреновы...
показати весь коментар
12.04.2021 12:15 Відповісти
Ты без примитивных манипуляций жить не можешь... США брали Вьетнам 10 лет, а Афганистан берут уже 20 лет, вбухав туда почти триллион долларов. Бравые вояки, не правда ли ?
показати весь коментар
12.04.2021 23:02 Відповісти
Чому за цю зебільну владу завжди один сором ....євреї зазвичай розумні люди, чому нам самі тупі євреї дістались, всі ці зельцмани-менделі ?
показати весь коментар
12.04.2021 12:16 Відповісти
Вони в Ізраїлі розумні, а по світу вони заробітчани.
показати весь коментар
12.04.2021 12:53 Відповісти
это распиаренный ими самими миф.
если брать в среднем по популяции, то идиодов там в процентном выражении гораздо больше. криворогий шлимазл вовочка тому яркий пример
показати весь коментар
12.04.2021 17:11 Відповісти
Коли справа стосується своєї, кишені, то вони аж ні як не тупі. Тому по національному складу наша ВР нагадує Кнессет, а по діях ...
показати весь коментар
12.04.2021 21:08 Відповісти
Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 5910 Байденко Астанавитесь...
показати весь коментар
12.04.2021 12:18 Відповісти
В глаза смотри...
показати весь коментар
12.04.2021 12:20 Відповісти
про що можна говорити з навіжженою ботоксною бабкою пуйло? воно ж скажена рашистська Сцариця-педофілка... Про що можна домовитись зі скаженним?

Відгородитися та не мати ніякої справи,боронити своїх людей та своє майно.

Не потрібно заглядати у дупу скаженним та шукати там мир, скажених потрібно ізолювати....
показати весь коментар
12.04.2021 12:20 Відповісти
Не допоможе відгородитися. Допоможе тільки загнати в куток і добити.
показати весь коментар
12.04.2021 12:56 Відповісти
здаёцца мине, що пока зейло не заткнет свою мундель или вообще не уберет ее, то будут идти прокол за проколом - от украинского русского до запросов на переговоры... ГНАТЬ ЕЕ НАДО! ГНАТЬ!
показати весь коментар
12.04.2021 12:22 Відповісти
Царь хороший - бояре говно? Был бы зе хоть на грамм умнее мандели уже давно уволил бы. Разве не так? Ему умные не нужны.
показати весь коментар
12.04.2021 12:36 Відповісти
Які ви кумедні....
Сподіваетесь шо він мае когось кращого ніж ця "мендель"?!
показати весь коментар
12.04.2021 13:19 Відповісти
Не ЕЕ, а ИХ.
показати весь коментар
12.04.2021 13:41 Відповісти
Товарищ Мендель большой "ученый",как можно ее убирать,тем паче, соплеменница...
показати весь коментар
12.04.2021 19:22 Відповісти
Чечню бравшие 2 раза мавзолейное быдло не навоевалось...прогулка по Грузии вдохновило быфдло Путлера,но украина не Чечня не Грузия и даже не Афган...Помните Крысы Мавзолейные, что сказал Байден? Финита ля комедия, ваш Титаник тонет что подлодка КУРСК
показати весь коментар
12.04.2021 12:25 Відповісти
Какие *** переговоры с агрессором??? Высказал перед камерами все, что хочешь сказать пуйлу, чтоб все слышали. Какие *** секреты могут быть с врагом? Вот письков любую муйню на камеры выносит. Чмо зеленое недоразвитое. Стыдно за такого говнокомандувача.
показати весь коментар
12.04.2021 12:32 Відповісти
"Тебя просят и плачут, а ты бей и не давай". / Китайская поговорка /
показати весь коментар
12.04.2021 12:32 Відповісти
Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 9185
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И РУСОХОХЛОМОСКОВИТКА "ПЕНДЕЛЬ" ПОДСКАЖЕТ !
показати весь коментар
12.04.2021 12:34 Відповісти
Зеленский будет сдавать Украину ?
показати весь коментар
12.04.2021 12:37 Відповісти
Ну почему сразу сдавать? Он хочет заглянуть в очко фюреру кацапии Куйлу, вылизать его, а потом как фюрер Куйло прикажет, так бубочка и сделает.
показати весь коментар
12.04.2021 16:05 Відповісти
Зробити не зможе, але щось там прогундосить і спробує...
показати весь коментар
13.04.2021 02:52 Відповісти
Сама по себе формулировка унизительна - "запросил". Гешефтмахер писюн-рояльный...
показати весь коментар
12.04.2021 12:49 Відповісти
с террористами не разговаривают, их уничтожают.
показати весь коментар
12.04.2021 12:54 Відповісти
Втомлює весь час писати "ідіот"
показати весь коментар
12.04.2021 12:58 Відповісти
Иуда
показати весь коментар
12.04.2021 20:14 Відповісти
Никто отрицать не будет, шо Зе трусливый, наверняаа наобещал кремлквскому мяснику дружбу до гроьа, и теперь завис на шпагате, значит срочно ждет хорошего пинка от Бвйдена, или от украинцев.
показати весь коментар
12.04.2021 13:02 Відповісти
" ....жму руку , обнимаю!!"
показати весь коментар
12.04.2021 13:22 Відповісти
"... и где-то на середине - сойдёмся!"(с)
😊
показати весь коментар
12.04.2021 13:32 Відповісти
Передвиборчі Зе-понти вже давно скінчились.

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 6976
показати весь коментар
12.04.2021 13:05 Відповісти
восстановим поиск "мира" в трусиках ботаксного, педофильного Шныря, подключим малоПИД,,,роскую Шалашовку мАндель, потаскуху арестович и т.д......
показати весь коментар
12.04.2021 13:05 Відповісти
С таким презиком сухопутный коридор с Крымом обеспечен.К сожалению.Зелюпа пианист
показати весь коментар
12.04.2021 13:14 Відповісти
Замайорів на горизонті Мінськ-3...
Мабуть хлопцю вже час їхати до Ростову, бо янукович там без "кварталу" засумував.
показати весь коментар
12.04.2021 13:23 Відповісти
Буде просити путєна не публікувати плівки з банних корпоративів???
показати весь коментар
12.04.2021 13:27 Відповісти
КАКИЕ НА ХРЕН ПЕРЕГОВОРЫ С КРЕМЛЁВСКИМ НЕДОУМКОМ ?! ЭТО ТОЛЬКО ПОРТИТЬ ИМИДЖ УКРАИНЫ И ТЕБЯ МОЛОДОГО НЕСМЫШЛЁНЫША !
показати весь коментар
12.04.2021 13:30 Відповісти
Ну а что может прокукарекать пианист пипеткой? Он-же прокукарекал, что хочет заглянуть в анал Куйлу, вылизать его и увидеть там наколку - мир.
показати весь коментар
12.04.2021 16:08 Відповісти
Сюр якийсь! Боже, за що Україні цей ідіот?!
показати весь коментар
12.04.2021 13:37 Відповісти
Так не только он один. В Украине есть еще 13 млн идиотов, которые выбрали пианиста пипеткой.
показати весь коментар
12.04.2021 16:11 Відповісти
За ЗЕгенерата проголосували (поштучно!) 6 307 792 розумово неповносправних громадян України. Це не китична маса.
показати весь коментар
12.04.2021 17:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26550345.html Теперь Зеленский и Ермак зарабатывают на войне?

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 4663

Посмотрите на это е***ало. Это Борис Шефир - держатель денег Зе (совладелец "квартал - 95"). Его брат, Сергей Шефир - занимает должность помощника Зеленского и является одним из самых влиятельных людей в стране. Это именно что "близкий круг Зеленского".

Ну что ж, пока Россия концентрирует войска на нашей границе, давайте пройдемся по высказываниям этих "умных людей".

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs 21.03.2019 Зеленский в интервью западной прессе произносит знаменитую фразу "Нужно просто прекратить стрелять". Типа войну закончить легко "нужно просто захотеть".

https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны". Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.

https://youtu.be/OdInzzrf85I?t=1272 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну".

- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -

Прошел год.

https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович: "На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО".

Вот вам и весь фактчекинг. Неуважаемые избиратели Зе, вас на**али.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173 Марк Савчук
показати весь коментар
12.04.2021 13:38 Відповісти
Видимо, евреи умные во всем мире, а нам какой-то непотриб достался.
показати весь коментар
12.04.2021 16:13 Відповісти
Так воно і є,всі розумні давно в і Ізраїлі,а у нас ось такі"юристи" залишились!
показати весь коментар
12.04.2021 17:56 Відповісти
В коментах у ibigdan (за твоїм лінком) є цікаве фото:

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 595
показати весь коментар
12.04.2021 16:19 Відповісти
Маланцы, с-э-р-р-р-р
показати весь коментар
12.04.2021 23:44 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3522649.html Бумеранг

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 4174
показати весь коментар
12.04.2021 13:43 Відповісти
поздно вова поздно - Байден в его глазах увидел шизоида-убийцу а отомстить оно может толь
ко нам или таким же - Белорусь/Молдова/Грузия а вот Азербайджану уже не может там беспи
лотники турецкие разгулялись...
показати весь коментар
12.04.2021 13:52 Відповісти
Отползают? Это пока ещё вопрос открытый !
Офис Зеленского запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было. Об этом заявила Юлия Мендель.
Через пару часов, Песков заявил, что никакого запроса на такой разговор украинская сторона не направляла.

Вопрос первый: кто врёт?
Вопрос второй: есть ли смысл проводить переговоры с Путиным тет-а-тет?

Лично я бы, не доверил нашему "гаранту" такой формат - для фиксации договорённостей с карликом, должны быть свидетели и посредники - в лице представителей Нормандской четвёрки.
Иначе Путин продаст Зеленского, купит и снова продаст, но уже дороже.
С потерями для Украины.

А вообще, в России слегка засцали.
Поначалу они планировали повторение в Украине грузинского варианта - планомерно наращивать военное и медийное напряжение с целью тестирования реакции Запада, а потом под ими же созданным предлогом осуществить локальное вторжение.
Просчитались в том, что сейчас превентивная реакция Запада оказалась много жёстче, чем была в 2008 и 2014 годах - все учатся на своих ошибках. И в Кремле решили, что в случае прямого вторжения, его цена значительно превысит планируемые профиты.

Поэтому, достигнув своего апогея заявлением Козака, воинственная риторика Кремля и российских СМИ в последние два дня резко уменьшилась - стали появляться миролюбивые нарративы, базирующиеся на страхе противостояния с коллективным Западом во главе с США. Как в военном плане, так и экономическом.
И хотя, по моим ощущениям, пик напряжения в этот раз медленно отступает, к войне нужно быть готовыми каждую минуту.
"Мы хотим жить, а враги с этим не согласны. Что оставляет не слишком много простора для компромиссов" (Голда Меир)
показати весь коментар
12.04.2021 14:05 Відповісти
согласен. вчера засмотрел начало передачи мудозвона (дальше не выдержал), так создалось впечатление, что он переобулся на лету. хотя ястреб-кургинян и брызгал слюной, что "надо ударить", но мудозвон его осаживал (что с непривычки удивляло).
показати весь коментар
12.04.2021 14:43 Відповісти
Что это за мудозвон такой? О ком Вы?
показати весь коментар
12.04.2021 19:28 Відповісти
он же - соловьиный помет
показати весь коментар
13.04.2021 14:28 Відповісти
Ааа
показати весь коментар
15.04.2021 02:01 Відповісти
в панской Польше был МИД по фамилии Бек, ярый поборник дружбы с германией,инициатор договора о дружбе с Гитлером.Когда Гитлер, следуя заранее намеченному плану, предявил ультиматум Польше за притеснения "немецкоговорящих" в Поморье,Померании,Силезии, Бек в ночь перед нападением послал посла Липского для "заглядывания в глаза". Липского спросили, кто его уполномочил и что он может предложить по ультиматуму, и услышав, что кроме Бека, никто и ничего у него в кармане нет-его "послали". Так же у зеленой масти - ходили, кочевряжились, хвосты распускали, что то там обещали -никто кроме нас, мы верим в рейх, мы все сделаем чики-чики, а теперь - хвосты поджали, выпустили общипаную курицу и какую то непонятную люську, и они вещают. Хочется им посоветовать-шлите гонцов с актом капитуляции "Слуг народа" (прости нас мы не справились). Как в любимом фильме-не просри Родину сынок. Уже начали обсираться -просят переговорить.
показати весь коментар
12.04.2021 14:16 Відповісти
Они обосрались ещё с самого начала и продолжают срать в штаны каждый день. А умные люди предсказывали это ещё до выборов.
показати весь коментар
12.04.2021 19:24 Відповісти
Фовка, стань на колени и ещё раз попроси, хуже не будет.
показати весь коментар
12.04.2021 14:34 Відповісти
Нічого доброго з цієї пропозиції не вийде. Був би з нашого боку політик рівня Порошенка, Тарасюка, Зленка, чи Огризка - переговори пройшли б нарівних (і нічого б Путіну не дали). А так - одн-на-один "вставить" ВВП нашого шмаркатого тупого продажного жидка по самі "помідори". Треба лише молитися, щоб клоун не підписав чергової "переяславської угоди"..
показати весь коментар
12.04.2021 14:38 Відповісти
Це що, чергова "моя особиста" думка прессекретаря Президента? Що перемовини п.Зелнського з іноземними президентами тепер організовує п.Мендель? Де повідомлення МЗС?
показати весь коментар
12.04.2021 15:22 Відповісти
Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 9539
показати весь коментар
12.04.2021 15:56 Відповісти
на поклон побежал на коленях? емаё....
показати весь коментар
12.04.2021 16:14 Відповісти
разом з ********** в оченята ***** заглядатиме? що ж воно ***** відповість на пропозицію. здати Україну на милість "переможця"?
показати весь коментар
12.04.2021 16:23 Відповісти
А оті дивізії орди біля кордонів, не відповідь?
показати весь коментар
12.04.2021 16:37 Відповісти
На коленях запросил? БЛД, ну и позорище!
Лучше бы срочно отменили все ограничения по открытию ВСУ ответного огня, сколько можно нашим воинам быть мишенями, безнаказанно для орков?
показати весь коментар
12.04.2021 17:08 Відповісти
Які переговори? Іх ж там нєт
показати весь коментар
12.04.2021 17:32 Відповісти
таки хоче знайти бажання миру в дупі ****..
показати весь коментар
12.04.2021 17:54 Відповісти
Для чого ви це зробили "ЗЕ"?
показати весь коментар
12.04.2021 18:36 Відповісти
Бо дурні.
показати весь коментар
12.04.2021 19:17 Відповісти
У Ху*ла не та масть, чтобы трепаться со всякой шпаной. Или зелох захотел на этот раз "увидеть" мир уже в голосе Путлера?
показати весь коментар
12.04.2021 19:16 Відповісти
Но,оно, может в открытую послать Зе... договариваться о мире с мятежной донбассней..
показати весь коментар
12.04.2021 19:39 Відповісти
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Кирилл Сазонов
показати весь коментар
12.04.2021 19:45 Відповісти
Словом, я полагаю, что Кремль решится на войну, если будут соблюдены четыре условия.
Война будет недолгой.
Она будет носить максимально гибридный характер.
Она позволит обнулить социальные обязательства государства.
Она позволит укрепить власть и решить все проблемы с оппозицией.

Что может помешать начать войну?
Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи.
Первое: война кончится делегитимизацией российской власти. Не отключением SWIFT, не отменой «Северного потока», - она кончится тем, что Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России со всеми вытекающими для российской элиты от этого соблазнами.

И второе: если России дадут понять, что Запад будет защищать Украину, а не стремиться любой ценой остановить войну. Что не будет никаких новых Минских соглашений. Никакого Макрона, мокнущего на Параде Победы без зонтика. Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату.
Вот тогда есть шанс войны избежать.
Ю.Латынина
показати весь коментар
12.04.2021 20:13 Відповісти
"не ответила" - а что они ожидали? Это как в шахматах предложить ничью на своём ходу а потом ждать, ждать, ждать ответва пока не упадёт твой флажок.
показати весь коментар
12.04.2021 20:20 Відповісти
У Штирлица начали сдавать нервы: владимвладимирович, заберите меня отсюда. Но Центр не отвечал.
показати весь коментар
12.04.2021 20:45 Відповісти
Пока не ответила?Да она просто не ответила! Потому что отвечать нечего....
показати весь коментар
12.04.2021 22:17 Відповісти
Не розумію цей хід. Все в нас підготовлено для перемоги. Тільки-но монголо-буряти заведуть війська і їм КЕРДИК,
показати весь коментар
12.04.2021 23:10 Відповісти
Война с Путиным это плохо.
Хуже может быть только мир с Путиным!
показати весь коментар
12.04.2021 23:51 Відповісти
Зеленський хоче прямих переговорів з кремлем. Отямте хтось коміка!
https://www.youtube.com/watch?v=OORtSvOe0iY
показати весь коментар
13.04.2021 00:01 Відповісти
Розумова неповноцінність лікуванню не підлягає. Простіше приспати.
показати весь коментар
13.04.2021 02:54 Відповісти
"шо, опять?!"
показати весь коментар
13.04.2021 14:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 