Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель
Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, але поки не отримав відповіді.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
"Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - підкреслила прессекретар.
Раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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если брать в среднем по популяции, то идиодов там в процентном выражении гораздо больше. криворогий шлимазл вовочка тому яркий пример
Відгородитися та не мати ніякої справи,боронити своїх людей та своє майно.
Не потрібно заглядати у дупу скаженним та шукати там мир, скажених потрібно ізолювати....
Сподіваетесь шо він мае когось кращого ніж ця "мендель"?!
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И РУСОХОХЛОМОСКОВИТКА "ПЕНДЕЛЬ" ПОДСКАЖЕТ !
😊
Мабуть хлопцю вже час їхати до Ростову, бо янукович там без "кварталу" засумував.
Посмотрите на это е***ало. Это Борис Шефир - держатель денег Зе (совладелец "квартал - 95"). Его брат, Сергей Шефир - занимает должность помощника Зеленского и является одним из самых влиятельных людей в стране. Это именно что "близкий круг Зеленского".
Ну что ж, пока Россия концентрирует войска на нашей границе, давайте пройдемся по высказываниям этих "умных людей".
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs 21.03.2019 Зеленский в интервью западной прессе произносит знаменитую фразу "Нужно просто прекратить стрелять". Типа войну закончить легко "нужно просто захотеть".
https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны". Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.
https://youtu.be/OdInzzrf85I?t=1272 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну".
- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -
Прошел год.
https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович: "На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО".
Вот вам и весь фактчекинг. Неуважаемые избиратели Зе, вас на**али.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173 Марк Савчук
ко нам или таким же - Белорусь/Молдова/Грузия а вот Азербайджану уже не может там беспи
лотники турецкие разгулялись...
Офис Зеленского запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было. Об этом заявила Юлия Мендель.
Через пару часов, Песков заявил, что никакого запроса на такой разговор украинская сторона не направляла.
Вопрос первый: кто врёт?
Вопрос второй: есть ли смысл проводить переговоры с Путиным тет-а-тет?
Лично я бы, не доверил нашему "гаранту" такой формат - для фиксации договорённостей с карликом, должны быть свидетели и посредники - в лице представителей Нормандской четвёрки.
Иначе Путин продаст Зеленского, купит и снова продаст, но уже дороже.
С потерями для Украины.
А вообще, в России слегка засцали.
Поначалу они планировали повторение в Украине грузинского варианта - планомерно наращивать военное и медийное напряжение с целью тестирования реакции Запада, а потом под ими же созданным предлогом осуществить локальное вторжение.
Просчитались в том, что сейчас превентивная реакция Запада оказалась много жёстче, чем была в 2008 и 2014 годах - все учатся на своих ошибках. И в Кремле решили, что в случае прямого вторжения, его цена значительно превысит планируемые профиты.
Поэтому, достигнув своего апогея заявлением Козака, воинственная риторика Кремля и российских СМИ в последние два дня резко уменьшилась - стали появляться миролюбивые нарративы, базирующиеся на страхе противостояния с коллективным Западом во главе с США. Как в военном плане, так и экономическом.
И хотя, по моим ощущениям, пик напряжения в этот раз медленно отступает, к войне нужно быть готовыми каждую минуту.
"Мы хотим жить, а враги с этим не согласны. Что оставляет не слишком много простора для компромиссов" (Голда Меир)
Лучше бы срочно отменили все ограничения по открытию ВСУ ответного огня, сколько можно нашим воинам быть мишенями, безнаказанно для орков?
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.
Кирилл Сазонов
Война будет недолгой.
Она будет носить максимально гибридный характер.
Она позволит обнулить социальные обязательства государства.
Она позволит укрепить власть и решить все проблемы с оппозицией.
Что может помешать начать войну?
Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи.
Первое: война кончится делегитимизацией российской власти. Не отключением SWIFT, не отменой «Северного потока», - она кончится тем, что Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России со всеми вытекающими для российской элиты от этого соблазнами.
И второе: если России дадут понять, что Запад будет защищать Украину, а не стремиться любой ценой остановить войну. Что не будет никаких новых Минских соглашений. Никакого Макрона, мокнущего на Параде Победы без зонтика. Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату.
Вот тогда есть шанс войны избежать.
Ю.Латынина
Хуже может быть только мир с Путиным!
https://www.youtube.com/watch?v=OORtSvOe0iY