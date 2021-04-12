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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский запросил переговоры с Путиным. Россия пока не ответила, - Мендель

Зеленский запросил переговоры с Путиным. Россия пока не ответила, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе крайне не хватает лекарств, - Мендель

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) путин владимир (31529) россия (96086) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+82
Зеленский запросил переговоры с Путиным. Россия пока не ответила, - Мендель - Цензор.НЕТ 162
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12.04.2021 11:22
+59
Прямо, как на стадионе по бумажке...
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12.04.2021 11:20
+50
Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели уже обо всем договорились…(с)!
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12.04.2021 11:26
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Страница 2 из 2
Это именно что отказ от диалога.
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12.04.2021 12:07 Ответить
Пуйло согласен на войну, только бы Зеля ему в глаза больше не смотрел.
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12.04.2021 12:08 Ответить
Порошенко насрал Путлеру в пасть и это знают даже в НАТО...причем без оружия по факту...
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12.04.2021 12:11 Ответить
Як глибоко він цей раз загляне?
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12.04.2021 12:12 Ответить
а знаєш який в нього погляд холодний.
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12.04.2021 21:13 Ответить
Совки брали Афганистан 10 лет...,Совки воевали со Степаном Бандерой с 1939 по 1961 год...вояки хреновы...
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12.04.2021 12:15 Ответить
Ты без примитивных манипуляций жить не можешь... США брали Вьетнам 10 лет, а Афганистан берут уже 20 лет, вбухав туда почти триллион долларов. Бравые вояки, не правда ли ?
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12.04.2021 23:02 Ответить
Чому за цю зебільну владу завжди один сором ....євреї зазвичай розумні люди, чому нам самі тупі євреї дістались, всі ці зельцмани-менделі ?
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12.04.2021 12:16 Ответить
Вони в Ізраїлі розумні, а по світу вони заробітчани.
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12.04.2021 12:53 Ответить
это распиаренный ими самими миф.
если брать в среднем по популяции, то идиодов там в процентном выражении гораздо больше. криворогий шлимазл вовочка тому яркий пример
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12.04.2021 17:11 Ответить
Коли справа стосується своєї, кишені, то вони аж ні як не тупі. Тому по національному складу наша ВР нагадує Кнессет, а по діях ...
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12.04.2021 21:08 Ответить
Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 5910 Байденко Астанавитесь...
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12.04.2021 12:18 Ответить
В глаза смотри...
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12.04.2021 12:20 Ответить
про що можна говорити з навіжженою ботоксною бабкою пуйло? воно ж скажена рашистська Сцариця-педофілка... Про що можна домовитись зі скаженним?

Відгородитися та не мати ніякої справи,боронити своїх людей та своє майно.

Не потрібно заглядати у дупу скаженним та шукати там мир, скажених потрібно ізолювати....
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12.04.2021 12:20 Ответить
Не допоможе відгородитися. Допоможе тільки загнати в куток і добити.
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12.04.2021 12:56 Ответить
здаёцца мине, що пока зейло не заткнет свою мундель или вообще не уберет ее, то будут идти прокол за проколом - от украинского русского до запросов на переговоры... ГНАТЬ ЕЕ НАДО! ГНАТЬ!
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12.04.2021 12:22 Ответить
Царь хороший - бояре говно? Был бы зе хоть на грамм умнее мандели уже давно уволил бы. Разве не так? Ему умные не нужны.
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12.04.2021 12:36 Ответить
Які ви кумедні....
Сподіваетесь шо він мае когось кращого ніж ця "мендель"?!
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12.04.2021 13:19 Ответить
Не ЕЕ, а ИХ.
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12.04.2021 13:41 Ответить
Товарищ Мендель большой "ученый",как можно ее убирать,тем паче, соплеменница...
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12.04.2021 19:22 Ответить
Чечню бравшие 2 раза мавзолейное быдло не навоевалось...прогулка по Грузии вдохновило быфдло Путлера,но украина не Чечня не Грузия и даже не Афган...Помните Крысы Мавзолейные, что сказал Байден? Финита ля комедия, ваш Титаник тонет что подлодка КУРСК
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12.04.2021 12:25 Ответить
Какие *** переговоры с агрессором??? Высказал перед камерами все, что хочешь сказать пуйлу, чтоб все слышали. Какие *** секреты могут быть с врагом? Вот письков любую муйню на камеры выносит. Чмо зеленое недоразвитое. Стыдно за такого говнокомандувача.
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12.04.2021 12:32 Ответить
"Тебя просят и плачут, а ты бей и не давай". / Китайская поговорка /
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12.04.2021 12:32 Ответить
Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 9185
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И РУСОХОХЛОМОСКОВИТКА "ПЕНДЕЛЬ" ПОДСКАЖЕТ !
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12.04.2021 12:34 Ответить
Зеленский будет сдавать Украину ?
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12.04.2021 12:37 Ответить
Ну почему сразу сдавать? Он хочет заглянуть в очко фюреру кацапии Куйлу, вылизать его, а потом как фюрер Куйло прикажет, так бубочка и сделает.
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12.04.2021 16:05 Ответить
Зробити не зможе, але щось там прогундосить і спробує...
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13.04.2021 02:52 Ответить
Сама по себе формулировка унизительна - "запросил". Гешефтмахер писюн-рояльный...
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12.04.2021 12:49 Ответить
с террористами не разговаривают, их уничтожают.
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12.04.2021 12:54 Ответить
Втомлює весь час писати "ідіот"
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12.04.2021 12:58 Ответить
Иуда
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12.04.2021 20:14 Ответить
Никто отрицать не будет, шо Зе трусливый, наверняаа наобещал кремлквскому мяснику дружбу до гроьа, и теперь завис на шпагате, значит срочно ждет хорошего пинка от Бвйдена, или от украинцев.
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12.04.2021 13:02 Ответить
" ....жму руку , обнимаю!!"
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12.04.2021 13:22 Ответить
"... и где-то на середине - сойдёмся!"(с)
😊
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12.04.2021 13:32 Ответить
Передвиборчі Зе-понти вже давно скінчились.

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 6976
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12.04.2021 13:05 Ответить
восстановим поиск "мира" в трусиках ботаксного, педофильного Шныря, подключим малоПИД,,,роскую Шалашовку мАндель, потаскуху арестович и т.д......
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12.04.2021 13:05 Ответить
С таким презиком сухопутный коридор с Крымом обеспечен.К сожалению.Зелюпа пианист
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12.04.2021 13:14 Ответить
Замайорів на горизонті Мінськ-3...
Мабуть хлопцю вже час їхати до Ростову, бо янукович там без "кварталу" засумував.
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12.04.2021 13:23 Ответить
Буде просити путєна не публікувати плівки з банних корпоративів???
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12.04.2021 13:27 Ответить
КАКИЕ НА ХРЕН ПЕРЕГОВОРЫ С КРЕМЛЁВСКИМ НЕДОУМКОМ ?! ЭТО ТОЛЬКО ПОРТИТЬ ИМИДЖ УКРАИНЫ И ТЕБЯ МОЛОДОГО НЕСМЫШЛЁНЫША !
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12.04.2021 13:30 Ответить
Ну а что может прокукарекать пианист пипеткой? Он-же прокукарекал, что хочет заглянуть в анал Куйлу, вылизать его и увидеть там наколку - мир.
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12.04.2021 16:08 Ответить
Сюр якийсь! Боже, за що Україні цей ідіот?!
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12.04.2021 13:37 Ответить
Так не только он один. В Украине есть еще 13 млн идиотов, которые выбрали пианиста пипеткой.
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12.04.2021 16:11 Ответить
За ЗЕгенерата проголосували (поштучно!) 6 307 792 розумово неповносправних громадян України. Це не китична маса.
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12.04.2021 17:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26550345.html Теперь Зеленский и Ермак зарабатывают на войне?

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 4663

Посмотрите на это е***ало. Это Борис Шефир - держатель денег Зе (совладелец "квартал - 95"). Его брат, Сергей Шефир - занимает должность помощника Зеленского и является одним из самых влиятельных людей в стране. Это именно что "близкий круг Зеленского".

Ну что ж, пока Россия концентрирует войска на нашей границе, давайте пройдемся по высказываниям этих "умных людей".

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs 21.03.2019 Зеленский в интервью западной прессе произносит знаменитую фразу "Нужно просто прекратить стрелять". Типа войну закончить легко "нужно просто захотеть".

https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны". Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.

https://youtu.be/OdInzzrf85I?t=1272 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну".

- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -

Прошел год.

https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович: "На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО".

Вот вам и весь фактчекинг. Неуважаемые избиратели Зе, вас на**али.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173 Марк Савчук
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12.04.2021 13:38 Ответить
Видимо, евреи умные во всем мире, а нам какой-то непотриб достался.
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12.04.2021 16:13 Ответить
Так воно і є,всі розумні давно в і Ізраїлі,а у нас ось такі"юристи" залишились!
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12.04.2021 17:56 Ответить
В коментах у ibigdan (за твоїм лінком) є цікаве фото:

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 595
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12.04.2021 16:19 Ответить
Маланцы, с-э-р-р-р-р
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12.04.2021 23:44 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3522649.html Бумеранг

Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 4174
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12.04.2021 13:43 Ответить
поздно вова поздно - Байден в его глазах увидел шизоида-убийцу а отомстить оно может толь
ко нам или таким же - Белорусь/Молдова/Грузия а вот Азербайджану уже не может там беспи
лотники турецкие разгулялись...
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12.04.2021 13:52 Ответить
Отползают? Это пока ещё вопрос открытый !
Офис Зеленского запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было. Об этом заявила Юлия Мендель.
Через пару часов, Песков заявил, что никакого запроса на такой разговор украинская сторона не направляла.

Вопрос первый: кто врёт?
Вопрос второй: есть ли смысл проводить переговоры с Путиным тет-а-тет?

Лично я бы, не доверил нашему "гаранту" такой формат - для фиксации договорённостей с карликом, должны быть свидетели и посредники - в лице представителей Нормандской четвёрки.
Иначе Путин продаст Зеленского, купит и снова продаст, но уже дороже.
С потерями для Украины.

А вообще, в России слегка засцали.
Поначалу они планировали повторение в Украине грузинского варианта - планомерно наращивать военное и медийное напряжение с целью тестирования реакции Запада, а потом под ими же созданным предлогом осуществить локальное вторжение.
Просчитались в том, что сейчас превентивная реакция Запада оказалась много жёстче, чем была в 2008 и 2014 годах - все учатся на своих ошибках. И в Кремле решили, что в случае прямого вторжения, его цена значительно превысит планируемые профиты.

Поэтому, достигнув своего апогея заявлением Козака, воинственная риторика Кремля и российских СМИ в последние два дня резко уменьшилась - стали появляться миролюбивые нарративы, базирующиеся на страхе противостояния с коллективным Западом во главе с США. Как в военном плане, так и экономическом.
И хотя, по моим ощущениям, пик напряжения в этот раз медленно отступает, к войне нужно быть готовыми каждую минуту.
"Мы хотим жить, а враги с этим не согласны. Что оставляет не слишком много простора для компромиссов" (Голда Меир)
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12.04.2021 14:05 Ответить
согласен. вчера засмотрел начало передачи мудозвона (дальше не выдержал), так создалось впечатление, что он переобулся на лету. хотя ястреб-кургинян и брызгал слюной, что "надо ударить", но мудозвон его осаживал (что с непривычки удивляло).
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12.04.2021 14:43 Ответить
Что это за мудозвон такой? О ком Вы?
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12.04.2021 19:28 Ответить
он же - соловьиный помет
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13.04.2021 14:28 Ответить
Ааа
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15.04.2021 02:01 Ответить
в панской Польше был МИД по фамилии Бек, ярый поборник дружбы с германией,инициатор договора о дружбе с Гитлером.Когда Гитлер, следуя заранее намеченному плану, предявил ультиматум Польше за притеснения "немецкоговорящих" в Поморье,Померании,Силезии, Бек в ночь перед нападением послал посла Липского для "заглядывания в глаза". Липского спросили, кто его уполномочил и что он может предложить по ультиматуму, и услышав, что кроме Бека, никто и ничего у него в кармане нет-его "послали". Так же у зеленой масти - ходили, кочевряжились, хвосты распускали, что то там обещали -никто кроме нас, мы верим в рейх, мы все сделаем чики-чики, а теперь - хвосты поджали, выпустили общипаную курицу и какую то непонятную люську, и они вещают. Хочется им посоветовать-шлите гонцов с актом капитуляции "Слуг народа" (прости нас мы не справились). Как в любимом фильме-не просри Родину сынок. Уже начали обсираться -просят переговорить.
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12.04.2021 14:16 Ответить
Они обосрались ещё с самого начала и продолжают срать в штаны каждый день. А умные люди предсказывали это ещё до выборов.
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12.04.2021 19:24 Ответить
Фовка, стань на колени и ещё раз попроси, хуже не будет.
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12.04.2021 14:34 Ответить
Нічого доброго з цієї пропозиції не вийде. Був би з нашого боку політик рівня Порошенка, Тарасюка, Зленка, чи Огризка - переговори пройшли б нарівних (і нічого б Путіну не дали). А так - одн-на-один "вставить" ВВП нашого шмаркатого тупого продажного жидка по самі "помідори". Треба лише молитися, щоб клоун не підписав чергової "переяславської угоди"..
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12.04.2021 14:38 Ответить
Це що, чергова "моя особиста" думка прессекретаря Президента? Що перемовини п.Зелнського з іноземними президентами тепер організовує п.Мендель? Де повідомлення МЗС?
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12.04.2021 15:22 Ответить
Зеленський запросив переговори з Путіним. Росія поки не відповіла, - Мендель - Цензор.НЕТ 9539
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12.04.2021 15:56 Ответить
на поклон побежал на коленях? емаё....
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12.04.2021 16:14 Ответить
разом з ********** в оченята ***** заглядатиме? що ж воно ***** відповість на пропозицію. здати Україну на милість "переможця"?
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12.04.2021 16:23 Ответить
А оті дивізії орди біля кордонів, не відповідь?
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12.04.2021 16:37 Ответить
На коленях запросил? БЛД, ну и позорище!
Лучше бы срочно отменили все ограничения по открытию ВСУ ответного огня, сколько можно нашим воинам быть мишенями, безнаказанно для орков?
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12.04.2021 17:08 Ответить
Які переговори? Іх ж там нєт
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12.04.2021 17:32 Ответить
таки хоче знайти бажання миру в дупі ****..
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12.04.2021 17:54 Ответить
Для чого ви це зробили "ЗЕ"?
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12.04.2021 18:36 Ответить
Бо дурні.
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12.04.2021 19:17 Ответить
У Ху*ла не та масть, чтобы трепаться со всякой шпаной. Или зелох захотел на этот раз "увидеть" мир уже в голосе Путлера?
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12.04.2021 19:16 Ответить
Но,оно, может в открытую послать Зе... договариваться о мире с мятежной донбассней..
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12.04.2021 19:39 Ответить
Первое и главное - никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля - армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Кирилл Сазонов
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12.04.2021 19:45 Ответить
Словом, я полагаю, что Кремль решится на войну, если будут соблюдены четыре условия.
Война будет недолгой.
Она будет носить максимально гибридный характер.
Она позволит обнулить социальные обязательства государства.
Она позволит укрепить власть и решить все проблемы с оппозицией.

Что может помешать начать войну?
Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи.
Первое: война кончится делегитимизацией российской власти. Не отключением SWIFT, не отменой «Северного потока», - она кончится тем, что Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России со всеми вытекающими для российской элиты от этого соблазнами.

И второе: если России дадут понять, что Запад будет защищать Украину, а не стремиться любой ценой остановить войну. Что не будет никаких новых Минских соглашений. Никакого Макрона, мокнущего на Параде Победы без зонтика. Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату.
Вот тогда есть шанс войны избежать.
Ю.Латынина
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12.04.2021 20:13 Ответить
"не ответила" - а что они ожидали? Это как в шахматах предложить ничью на своём ходу а потом ждать, ждать, ждать ответва пока не упадёт твой флажок.
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12.04.2021 20:20 Ответить
У Штирлица начали сдавать нервы: владимвладимирович, заберите меня отсюда. Но Центр не отвечал.
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12.04.2021 20:45 Ответить
Пока не ответила?Да она просто не ответила! Потому что отвечать нечего....
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12.04.2021 22:17 Ответить
Не розумію цей хід. Все в нас підготовлено для перемоги. Тільки-но монголо-буряти заведуть війська і їм КЕРДИК,
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12.04.2021 23:10 Ответить
Война с Путиным это плохо.
Хуже может быть только мир с Путиным!
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12.04.2021 23:51 Ответить
Зеленський хоче прямих переговорів з кремлем. Отямте хтось коміка!
https://www.youtube.com/watch?v=OORtSvOe0iY
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13.04.2021 00:01 Ответить
Розумова неповноцінність лікуванню не підлягає. Простіше приспати.
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13.04.2021 02:54 Ответить
"шо, опять?!"
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13.04.2021 14:29 Ответить
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