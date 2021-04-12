Зеленский запросил переговоры с Путиным. Россия пока не ответила, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
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если брать в среднем по популяции, то идиодов там в процентном выражении гораздо больше. криворогий шлимазл вовочка тому яркий пример
Відгородитися та не мати ніякої справи,боронити своїх людей та своє майно.
Не потрібно заглядати у дупу скаженним та шукати там мир, скажених потрібно ізолювати....
Сподіваетесь шо він мае когось кращого ніж ця "мендель"?!
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ ! МНОГО В НЕЙ...₽
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА !
ТАК ДАЖЕ ПРО ЭТО И РУСОХОХЛОМОСКОВИТКА "ПЕНДЕЛЬ" ПОДСКАЖЕТ !
😊
Мабуть хлопцю вже час їхати до Ростову, бо янукович там без "кварталу" засумував.
Посмотрите на это е***ало. Это Борис Шефир - держатель денег Зе (совладелец "квартал - 95"). Его брат, Сергей Шефир - занимает должность помощника Зеленского и является одним из самых влиятельных людей в стране. Это именно что "близкий круг Зеленского".
Ну что ж, пока Россия концентрирует войска на нашей границе, давайте пройдемся по высказываниям этих "умных людей".
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs 21.03.2019 Зеленский в интервью западной прессе произносит знаменитую фразу "Нужно просто прекратить стрелять". Типа войну закончить легко "нужно просто захотеть".
https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны". Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.
https://youtu.be/OdInzzrf85I?t=1272 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну".
- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -
Прошел год.
https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович: "На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО".
Вот вам и весь фактчекинг. Неуважаемые избиратели Зе, вас на**али.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2915991478615358&set=a.1543210132560173 Марк Савчук
ко нам или таким же - Белорусь/Молдова/Грузия а вот Азербайджану уже не может там беспи
лотники турецкие разгулялись...
Офис Зеленского запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было. Об этом заявила Юлия Мендель.
Через пару часов, Песков заявил, что никакого запроса на такой разговор украинская сторона не направляла.
Вопрос первый: кто врёт?
Вопрос второй: есть ли смысл проводить переговоры с Путиным тет-а-тет?
Лично я бы, не доверил нашему "гаранту" такой формат - для фиксации договорённостей с карликом, должны быть свидетели и посредники - в лице представителей Нормандской четвёрки.
Иначе Путин продаст Зеленского, купит и снова продаст, но уже дороже.
С потерями для Украины.
А вообще, в России слегка засцали.
Поначалу они планировали повторение в Украине грузинского варианта - планомерно наращивать военное и медийное напряжение с целью тестирования реакции Запада, а потом под ими же созданным предлогом осуществить локальное вторжение.
Просчитались в том, что сейчас превентивная реакция Запада оказалась много жёстче, чем была в 2008 и 2014 годах - все учатся на своих ошибках. И в Кремле решили, что в случае прямого вторжения, его цена значительно превысит планируемые профиты.
Поэтому, достигнув своего апогея заявлением Козака, воинственная риторика Кремля и российских СМИ в последние два дня резко уменьшилась - стали появляться миролюбивые нарративы, базирующиеся на страхе противостояния с коллективным Западом во главе с США. Как в военном плане, так и экономическом.
И хотя, по моим ощущениям, пик напряжения в этот раз медленно отступает, к войне нужно быть готовыми каждую минуту.
"Мы хотим жить, а враги с этим не согласны. Что оставляет не слишком много простора для компромиссов" (Голда Меир)
Лучше бы срочно отменили все ограничения по открытию ВСУ ответного огня, сколько можно нашим воинам быть мишенями, безнаказанно для орков?
Второе - Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь "Новороссию", как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача - ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков.
Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги - в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь - это плохо заканчивается. Они полезут дальше.
Кирилл Сазонов
Война будет недолгой.
Она будет носить максимально гибридный характер.
Она позволит обнулить социальные обязательства государства.
Она позволит укрепить власть и решить все проблемы с оппозицией.
Что может помешать начать войну?
Война может быть предотвращена, если США и Европа твердо дадут понять России две вещи.
Первое: война кончится делегитимизацией российской власти. Не отключением SWIFT, не отменой «Северного потока», - она кончится тем, что Запад перестанет рассматривать Путина как безальтернативного правителя России со всеми вытекающими для российской элиты от этого соблазнами.
И второе: если России дадут понять, что Запад будет защищать Украину, а не стремиться любой ценой остановить войну. Что не будет никаких новых Минских соглашений. Никакого Макрона, мокнущего на Параде Победы без зонтика. Война будет означать войну. Не санкции, на которые так шикарно списывать обнищание. Не переговоры: ура, давайте-ка вместо Навального поговорим о Харькове! Не соловьевы на экране, которые будут рассказывать про распятых укрофашистами младенцев. А будет она означать военную помощь украинской армии, мясорубку на фронте и похоронки, приходящие ядерному электорату.
Вот тогда есть шанс войны избежать.
Ю.Латынина
Хуже может быть только мир с Путиным!
https://www.youtube.com/watch?v=OORtSvOe0iY