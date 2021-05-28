США сповістили Росію, що не відновлюватимуть Договір про відкрите небо, - АР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США вирішили не відновлювати співпрацю з Росією в межах Договору про відкрите небо.
Про це повідомив у четвер репортер Associated Press у Білому домі Зік Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За даними американських посадовців, заступниця Держсекретаря США Венді Шерман вже сповістила заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова, що США не повертатимуться до угоди, з якої вийшли в листопаді минулого року. Тоді Вашингтон назвав причиною виходу порушення умов Договору з боку Росії. Росія засудила рішення Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 19 травня депутати Держдуми Росії одноголосно проголосували за вихід країни з міжнародного Договору про відкрите небо. Законопроєкт про денонсацію договору вніс до Держдуми президент Росії Володимир Путін.
За повідомленнями, адміністрація США не бажала повертатися до угоди, бо це могло б надіслати Росії "хибний сигнал". Джо Байден буцімто висловлював занепокоєння, що повернення до угоди, яку, на думку США, Росія порушує, послабило б позицію Сполучених Штатів щодо ширшого порядку денного контролю за озброєннями.
Договір щодо контролю за озброєнням "Відкрите небо" дозволяв польоти з метою моніторингу над військовими комплексами країни-партнера. Він мав на меті зміцнити довіру між військовими обох країн.
Наразі між США та Росією лишається чинною лише Угода про стратегічні наступальні озброєння СНО-3 (New START). Її дію продовжили в лютому цього року, втім, Москва вже встигла звинуватити США у зловживанні.
Раніше спецпредставник США з питань роззброєння Роберт Вуд заявив, що президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі обговорять питання стратегічної стабільності щодо низки питань контролю озброєнь та безпеки.
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А вот у рашки с этим проблемы.. рогозин батуты керовые поставляет..
поэтому пускать в свое небо расейские самолеты - нет смысла..
Как сообщается на сайте ведомства, во время шестого полета Ingenuity произошел сбой в системе навигации. Ранее планировалось, что во время очередного полета дрон должен был подняться на высоту 10 метров со скоростью четыре метра в секунду, а после, пролетев некоторое расстояние, приземлиться в новой для него местности. По словам ведомства, первые 150 метров полет никаких инцидентов не происходило, но после, вертолетный дрон начал раскачиваться и корректировать скорость. Такое состояние продолжалось на протяжении всего полета. Также датчики летательного аппарата показывали большие скачки напряжения. Перед тем как приземлиться, Ingenuity совершил отклонения по крену и тангажу более, чем на 20 градусов!!!! В NASA выяснили, что во время первой минуты полета, в навигационной системе дрона произошел сбой. Это привело к потере одного передаваемого изображения с навигационной камеры. Вследствие чего, все последующие изображения доставлялись с неточными временными метками. А это означало то, что навигационная система аппарата работала основываясь на неверную информацию. Несмотря на все возникшие проблемы во время полета дрона, ему всё же, удалось удачно приземлится, но с отклонением на 5 метров от предполагаемого места посадки. В NASA отметили, что все ошибки будут учтены, а полученные знания помогут им во время будущих полетов.
Так, что НАСА вас предупреждали с Илоном Маском.......ВЫ ТАМ не одни. И вас будут пытаться уничтожить.