У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі
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У НАТО глибоко стурбовані порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також застосування бойовиками важкого озброєння. Північноатлантичний альянс також висловив підтримку територіальної цілісності України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба НАТО.
Відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції України Олексієм Резніковим.
Під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою та євроатлантична інтеграція України.
"На зустрічі пан Джоане висловив глибоку стурбованість союзників з приводу порушень режиму припинення вогню і використання важкої зброї підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Він також висловив тверду підтримку союзниками суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомили в НАТО.
Також він закликав Україну зосередитися на системних реформах для євроатлантичної інтеграції.
Крім цього Джоане висловив сподівання, на проведення найближчим часом засідання Комісії НАТО-Україна.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий. При цьому застосовувалися заборонене озброєння, зокрема міномети 120-мм калібру. Також від початку поточної доби в результаті обстрілів поранення зазнав один український військовий.
Будь ласка, зачекайте...
Требовать, чтобы русские приехали не на танках - это как расизм. На национальные традиции посягнули.
Позлопайте по плечу ЗЕленого мальчика и пожелайте ему удачи в бою.
А может Западу просто начать напрямую командовать ВСУ, раз главнокомандующий Украины говно и предатель?
Это так должно работать?
Хотя бы потому, что Московия нагло и нарушила все порядки и правила, установленные в мире. Тем же Западом в том числе. Хотя бы потому, что тот же Запад в будапеште топил за сдачу, *****, кацапам ЯО и теперь Украина голенькая перед уродами, которые подписывали сотни договоров об уважении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Не буду продолжать, тебе не дойдет.
_Да пошёл ты нахер, мудак! Трепло.
А то, что ты видишь - это вполне закономерная реакция на такое положение вещей.
А поскольку дело уже не в Украине (благодаря ЗЕленпуперу), то по сути на Украину и забили.
С вымогателями и шантажистами дела не ведут.
Бо твоя позиция больше смахивает на побитую алкашем-мужем жену, которая грозится, что, если ей не помогут, то алкаш прийдет к соседям.
Это и есть шантаж, дорогой. А шантаж со стороны откровенных обсосов Запад игнорирует.
Не надо доказывать, что ты стоишь помощи и борьбы. Просто надо плеваться говном и кидать тупые предъявы, как это делает ЗЕ.
Так стопудово помогут... кинуть последнюю горсть земли на нашу могилку, которую мы сами себе 2 года роем.
Пока что Запад второй год видит, что мы за себя бороться не хотим и от войны устали.
Я говорю, что Запад просто игнорирует ненадежного, стремного партнера. Будет иначе - и ситуация изменится.
А пока что Украина стараниями ЗЕ катится в задницу темпами Венесуэлы. И не Запад в этом виноват, а 73% дегенератов.
_Да? Ну ладно.
казлы!!!!!
А вот если серьёзная, хорошая, добротная!!! обеспокоенность, то путен три дня спать не будет, начнёт плакать и переживать. Вот ведь спасибо верным друзьям Украины за их серьёзную работу по выражению глубоких обеспокоенностей. Могли бы обойтись чем попроще, ан нет, раскошелились на настоящую глубокую обеспокоенность!
Реальные союзники, нет слов! Знают чем помочь! Это не какие-то ваши дебильные ракеты или танки или самолёты. Ну или просто деньги, на худой конец.
Это - реальная честная помощь!
Спасибо и низкий вам поклон, родные вы наши!