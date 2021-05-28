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У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі

У НАТО глибоко стурбовані порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також застосування бойовиками важкого озброєння. Північноатлантичний альянс також висловив підтримку територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба НАТО.

Відповідну заяву зробив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції України Олексієм Резніковим.

Під час зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою та євроатлантична інтеграція України.

"На зустрічі пан Джоане висловив глибоку стурбованість союзників з приводу порушень режиму припинення вогню і використання важкої зброї підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Він також висловив тверду підтримку союзниками суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомили в НАТО.

Також він закликав Україну зосередитися на системних реформах для євроатлантичної інтеграції.

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Крім цього Джоане висловив сподівання, на проведення найближчим часом засідання Комісії НАТО-Україна.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув український військовий. При цьому застосовувалися заборонене озброєння, зокрема міномети 120-мм калібру. Також від початку поточної доби в результаті обстрілів поранення зазнав один український військовий.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ідіть на хрєн зі своїм обєспокоєнням.
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28.05.2021 11:23
+12
Запад не хочет, дергаться по тому что украинская власть продолжает врать народу и воровать. калмоша ( да и не только он один) бегает, как олень и до сих пор не сидит , Украина продолжает торговать с лукой и ******
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28.05.2021 11:29
+7
Эта война войдёт в историю как война глубоких обеспокоенностей...
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28.05.2021 11:31
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Это возмутительно!
Требовать, чтобы русские приехали не на танках - это как расизм. На национальные традиции посягнули.
В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе - Цензор.НЕТ 5900
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28.05.2021 11:23 Відповісти
Кто эти знаменитые расеяне "Блю" и "Лена-алкоголь"? У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 4045 У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 483
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28.05.2021 12:36 Відповісти
"Какая разница?" У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3540
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28.05.2021 16:30 Відповісти
Ідіть на хрєн зі своїм обєспокоєнням.
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28.05.2021 11:23 Відповісти
Вот именно! Нам такие друзья не нужны! Нам вообще друзья не нужны! Сами справимся с какой-то дохлой россией. Крым и Донбасс не в счет, т.к. это мы им фору даем.
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28.05.2021 15:59 Відповісти
Если бы Украине каждый раз давали штуку баксов вместо обеспокоенности. А за глубокую два.
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28.05.2021 11:23 Відповісти
Запад не хочет, дергаться по тому что украинская власть продолжает врать народу и воровать. калмоша ( да и не только он один) бегает, как олень и до сих пор не сидит , Украина продолжает торговать с лукой и ******
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28.05.2021 11:29 Відповісти
330 каждому..
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28.05.2021 11:39 Відповісти
Теперь это мочеполовые проблемы ЗЕ.

Позлопайте по плечу ЗЕленого мальчика и пожелайте ему удачи в бою.
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28.05.2021 11:25 Відповісти
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 11:28 Відповісти
в этой каше есть безусловные приоритеты - "свободная экономическая зона" для Донбасса, - такие черные дыры порождают новых олигархов. зе тоже хочет стать олигархом. кстати, поэтому он и "борется" с ними.
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28.05.2021 12:13 Відповісти
Ну глубокую обєспокоєнность виразілі, а глубокую озабочєнность коли? В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе - Цензор.НЕТ 658
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28.05.2021 11:30 Відповісти
ну до глубины марианской впадины ещё далеко ..
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28.05.2021 11:33 Відповісти
Точно глубоко? Тогда трепещи кацапия.
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28.05.2021 11:30 Відповісти
Эта война войдёт в историю как война глубоких обеспокоенностей...
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28.05.2021 11:31 Відповісти
Кому сейчас в Украине оказывать поддержку?
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28.05.2021 11:42 Відповісти
Армии.
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28.05.2021 11:46 Відповісти
Каким образом, если ей командует колаборант, сливающмй информацию врагу?
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28.05.2021 11:52 Відповісти
размечтался, он не командует, а исполняет.
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28.05.2021 11:54 Відповісти
Дать денег Коломойскому или кормить ВСУ в столовых НАТО за пределами Украины?

А может Западу просто начать напрямую командовать ВСУ, раз главнокомандующий Украины говно и предатель?
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28.05.2021 11:55 Відповісти
Прям сегодня ночью, не позже, от глубокой обеспокоенности дядечек из НАТО у впопучленцев покорчит руки и стрелять они уже не смогут, ага. Наши парни, погибшие от огня этих уродов вдруг воскреснут, а раненые чудесным образом исцелятся. Инфраструктура самовосстановится и жить станет легко и просто. Аминь.
Это так должно работать?
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28.05.2021 11:31 Відповісти
Их можно понять кто хочет помирать за другую страну. Если бы у Литвы или Грузии начались подобные проблемы с РФ вы бы вписались?
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28.05.2021 11:34 Відповісти
Другое дело что потакание, северный поток и т д. Политика чемберлендства. В случае провала Украины ООН можно распускать как несостоятельную организацию. Равно как и запрет на яо идёт в никуда.
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28.05.2021 11:35 Відповісти
Зачем? Проще было выкинуть СыСыСыР после вторжения в Афганистан У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 1529
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28.05.2021 11:43 Відповісти
Я не прошу кого-то умирать от слова совсем. Более чем достаточно того, что наши парни умирают. Нужно дать им оружие, которое поставит на место охреневших от безнаказанности коллаборантов и ихтамнетов плюс вжарить страну-террориста нормальными полезными санкциями. Только чтобы пополезнее нынешних. Вот тогда можно будет не рассыпаться каждый день в озабоченностях и обеспокоенностях.
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28.05.2021 11:40 Відповісти
Дядь, а тебя кто-то заспамил уже. Нравишься ты людям, ага.
Хотя бы потому, что Московия нагло и нарушила все порядки и правила, установленные в мире. Тем же Западом в том числе. Хотя бы потому, что тот же Запад в будапеште топил за сдачу, *****, кацапам ЯО и теперь Украина голенькая перед уродами, которые подписывали сотни договоров об уважении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Не буду продолжать, тебе не дойдет.
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28.05.2021 11:59 Відповісти
ну хорошо, что хоть глубокую...а то просто озабоченность уже совсем не огорчает боевиков
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28.05.2021 11:33 Відповісти
а можна еще поглубже?
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28.05.2021 11:42 Відповісти
Ладно. Продай!
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28.05.2021 11:41 Відповісти
обеспокоеность НАТО - другими словами "поощерение рашистского беспредела в Украине" ,ибо он от НАТОвской обеспокоенности только крепчает
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28.05.2021 11:42 Відповісти
"В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе"
_Да пошёл ты нахер, мудак! У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3163 Трепло.
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28.05.2021 11:46 Відповісти
Мудак и трепло - верховный главнокомандующий Украины ЗЕ.

А то, что ты видишь - это вполне закономерная реакция на такое положение вещей.
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28.05.2021 11:56 Відповісти
_Повторяю: мудак - и трепло! Потому что дело уже вовсе не в Украине, а в расие, являющейся угрозой для Европы и человечества.
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28.05.2021 12:22 Відповісти
Та за них не переживай. За себя они бороться будут.

А поскольку дело уже не в Украине (благодаря ЗЕленпуперу), то по сути на Украину и забили.

С вымогателями и шантажистами дела не ведут.
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28.05.2021 12:42 Відповісти
"Та за них не переживай. За себя они бороться будут" - Да неужели?! У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 8094
У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3838
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28.05.2021 12:46 Відповісти
А тебя так их судьба волнует?

Бо твоя позиция больше смахивает на побитую алкашем-мужем жену, которая грозится, что, если ей не помогут, то алкаш прийдет к соседям.

Это и есть шантаж, дорогой. А шантаж со стороны откровенных обсосов Запад игнорирует.
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28.05.2021 13:22 Відповісти
_Ты тупица, причём близорукий. И ещё что-то от тебя крепко смердит кремлёвскими нарративами...
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28.05.2021 13:33 Відповісти
Ну вот с этими слюнями и пеной у рта и проси помощи у Запада.

Не надо доказывать, что ты стоишь помощи и борьбы. Просто надо плеваться говном и кидать тупые предъявы, как это делает ЗЕ.

Так стопудово помогут... кинуть последнюю горсть земли на нашу могилку, которую мы сами себе 2 года роем.
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28.05.2021 15:14 Відповісти
Ну тебя за них бороться точно никто не заставляет.

Пока что Запад второй год видит, что мы за себя бороться не хотим и от войны устали.
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28.05.2021 13:26 Відповісти
_Когда ты говоришь что Запад кинул Украину и стелется под людоеда путлера по вине Украины - ты либо тупишь, либо лжёшь. Запад кинул и Польшу после нападения в 2010 на неё путлеровцев, а до того Грузию, а после Украину, Сирию. Сейчас США и НАТО морозятся по поводу нападения путлера на Чехию, обайден (падла!) об этом ни слова не сказал! Так что не надо оправдывать Запад действиями/бездействием Украины. Но вообще... путлер одобряет твои посты, ему это на руку, маладец.
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28.05.2021 15:20 Відповісти
Вобще-то это ты говоришь, что Запад кинул.

Я говорю, что Запад просто игнорирует ненадежного, стремного партнера. Будет иначе - и ситуация изменится.

А пока что Украина стараниями ЗЕ катится в задницу темпами Венесуэлы. И не Запад в этом виноват, а 73% дегенератов.
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28.05.2021 15:28 Відповісти
"Я говорю, что Запад просто игнорирует ненадежного, стремного партнера. Будет иначе - и ситуация изменится"
_Да? Ну ладно.
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28.05.2021 15:50 Відповісти
Тебе накидать фоток нашей "борьбы" за последние 2 года или сам найдешь?
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28.05.2021 15:10 Відповісти
А они не уточнили, на сколько глубоко? Может нам это только по колени будет.
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28.05.2021 11:48 Відповісти
Нехай американські рейнджери воюють за Донбас, а ми будемо борщ з часничком їсти і давати їм цінні поради.
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28.05.2021 12:04 Відповісти
таке глибоке занепокоєння що можна там всю московію поховати.
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28.05.2021 12:23 Відповісти
У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 192.
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28.05.2021 12:30 Відповісти
А насколько глубоко обеспокоены в НАТО: на пол-шишечки или по самые гланды?
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28.05.2021 12:41 Відповісти
уже в ...раке свербит от вашей обеспокоенности и озабоченности. как обманом отобратькак ядерное оружие, как 30 лет прятаться за спиной Украины от рф и иметь буферную зону в 1000км, съэкономив сотни миллиардов на этом, это вы за...... а как закидать Украину современным оружием, так это низзяяяяяяя.. а озабоченность, можна.

казлы!!!!!
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28.05.2021 13:13 Відповісти
Глубоко обеспокоены - ну слава Богу! Я то думал, так просто. Неглубоко обеспокоены. Но раз глубоко - то всё отлично. Теперь жизнь наладится. Просто ведь если обеспокоенность неглубокая, то это тьфу, а не обеспокоенность. Никто даже не побеспокоится.
А вот если серьёзная, хорошая, добротная!!! обеспокоенность, то путен три дня спать не будет, начнёт плакать и переживать. Вот ведь спасибо верным друзьям Украины за их серьёзную работу по выражению глубоких обеспокоенностей. Могли бы обойтись чем попроще, ан нет, раскошелились на настоящую глубокую обеспокоенность!
Реальные союзники, нет слов! Знают чем помочь! Это не какие-то ваши дебильные ракеты или танки или самолёты. Ну или просто деньги, на худой конец.
Это - реальная честная помощь!
Спасибо и низкий вам поклон, родные вы наши!
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28.05.2021 17:14 Відповісти
Что, без решительного протеста? Охренеть! Зрада!))
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28.05.2021 18:54 Відповісти
 
 