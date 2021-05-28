США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу Україні у сфері безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі, - Болтон

США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу в галузі безпеки України для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

"Моя рекомендація для України щодо того, як стати членом НАТО, полягає в тому, щоб США та інші члени альянсу збільшили їй допомогу у сфері безпеки для врегулювання конфлікту на Донбасі. Результатом має стати можливість вислати "добровольців", які є російськими найманцями, перекрити потік підтримки окупантів на Сході України та спробувати відновити кордон між Росією та Україною до місця, з яким погоджувалися б обидві сторони", - сказав Болтон в інтерв'ю, організованому громадською організацією "Платформа публічної дипломатії", повідомляється в пресрелізі події.

Він наголосив, що це проєкт, який повинен мати високий пріоритет.

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Також дипломат наголосив на необхідності рішучих дій США і країн-держав НАТО і ЄС, спрямованих на блокування будівництва та дії російського енергетичного проєкту "Північний потік-2".

"Я цілком розумію біду України з будівництвом трубопроводів, але ситуація для неї стане ще гірша, коли "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію. І це неприпустимо, що західноєвропейці все ще відкидають пораду Маргарет Тетчер у 1980-х: "Не станьте залежними від російської нафти та природного газу", - наголосив Болтон.