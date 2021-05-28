Польща повністю відновила лише один із десяти українських пам'яток, зруйнованих з 2014 року, - Інститут нацпам'яті
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Серед 10 українських пам’ятників та місць поховань на території Польщі, щодо яких було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму, починаючи з 2014 року, Польща повною мірою відновила лише один об’єкт.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив Інститут національної пам’яті.
"Повною мірою були усунуті наслідки акту вандалізму у селі Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство – з надгробку братської могили воїнів УПА було прибрано таблицю образливого змісту, приклеєну невідомими особами", – йдеться у повідомленні.
Одним із найрезонансніших випадків став інцидент із паплюженням пам’ятника на могилі воїнам УПА, що на горі Монастир біля села Верхрата. Гранітний хрест, встановлений там, був облитий фарбою, а надгробну плиту розбили молотом, внаслідок чого вона тріснула на кілька частин.
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Це стосується ВСІХ!!
Хе-хе, про це знають і поляки, і українці, але мовчать, як мишки під лавкою.
И вот наследники оккупантов рассказывают мне про историю Украины, читай про Сою́з ру́сского наро́да, чёрносотенцев, которые устаивали погромы в которых потом обвиняли петлюровцев
Германия понесла наказание за свои преступления, чего не скажешь про преступления СССР. Россия как правопреемник Союза, не осудила коммунистический режим, не покаялась за красный террор, ГУЛАГ.Легко вспоминать и осуждать нацистов, которые покаялись и выплатили компенсации, а вспоминаете ли вы глядя на памятники будёновцам про их преступления
У вас двойные стандарты типичного ватника. Всегда говорю с людьми ищущими историческую правду, так как сам получал советское пропагандисткое образование и только самообразование помогло мне в поисках истины. Но ватникам нравится жить в простом мире, где идеологически правильная история не подлежит сомнению, жить с мифами так легко, искать правду самому не надо, за тебя уже всё решила партия и вождь.
Бандера герой України, Шухевич також.