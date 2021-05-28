Польща повністю відновила лише один із десяти українських пам'яток, зруйнованих з 2014 року, - Інститут нацпам'яті

Серед 10 українських пам’ятників та місць поховань на території Польщі, щодо яких було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму, починаючи з 2014 року, Польща повною мірою відновила лише один об’єкт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив Інститут національної пам’яті.

"Повною мірою були усунуті наслідки акту вандалізму у селі Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство – з надгробку братської могили воїнів УПА було прибрано таблицю образливого змісту, приклеєну невідомими особами", – йдеться у повідомленні.

Одним із найрезонансніших випадків став інцидент із паплюженням пам’ятника на могилі воїнам УПА, що на горі Монастир біля села Верхрата. Гранітний хрест, встановлений там, був облитий фарбою, а надгробну плиту розбили молотом, внаслідок чого вона тріснула на кілька частин.

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