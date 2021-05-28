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Інститут нацпам'яті (227) Польща (5180) вандалізм (399)

Польща повністю відновила лише один із десяти українських пам'яток, зруйнованих з 2014 року, - Інститут нацпам'яті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Польща повністю відновила лише один із десяти українських пам'яток, зруйнованих з 2014 року, - Інститут нацпам'яті

Серед 10 українських пам’ятників та місць поховань на території Польщі, щодо яких було скоєно щонайменше 19 актів вандалізму, починаючи з 2014 року, Польща повною мірою відновила лише один об’єкт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив Інститут національної пам’яті.

"Повною мірою були усунуті наслідки акту вандалізму у селі Пикуличі, ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство – з надгробку братської могили воїнів УПА було прибрано таблицю образливого змісту, приклеєну невідомими особами", – йдеться у повідомленні.

Одним із найрезонансніших випадків став інцидент із паплюженням пам’ятника на могилі воїнам УПА, що на горі Монастир біля села Верхрата. Гранітний хрест, встановлений там, був облитий фарбою, а надгробну плиту розбили молотом, внаслідок чого вона тріснула на кілька частин.

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Топ коментарі
+4
Воювати з мертвими??
Це стосується ВСІХ!!
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28.05.2021 17:13
+4
Это две большие разницы: памятник (той же тачанке) и памятник как надгробие на могиле усопшего.
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28.05.2021 19:21
+2
Погано. Дуже.
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28.05.2021 17:47
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Воювати з мертвими??
Це стосується ВСІХ!!
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28.05.2021 17:13 Відповісти
Погано. Дуже.
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28.05.2021 17:47 Відповісти
Чи там коссапи вонючі чи це ляхи гонорові, хто ж це свинство наробив. Нажаль кругом у нас вороги, а обрізаних скільки зсередини їдять????
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28.05.2021 17:53 Відповісти
Каталізатором польсько-українських конфліктів завжди була третя сила, про котру зараз говорити неполіткоректно. А в ******** умовах можна ще й статтю заробити...
Хе-хе, про це знають і поляки, і українці, але мовчать, як мишки під лавкою.
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28.05.2021 18:03 Відповісти
Это две большие разницы: памятник (той же тачанке) и памятник как надгробие на могиле усопшего.
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28.05.2021 19:21 Відповісти
Откуда такие историки вылазят, больной сифилисом дедушка Ленин правил СССР так мало...Но успел оккупировать УНР и санкционировать расстрелы тысяч украинцев, войска Муравьёва устроили в Киеве кровавую вакханалию, убивая всех кто говорил по украински. Украинское же левобережье Ленин "подарил" Украине, но как можно подарить то, что тебе не принадлежит. Тачанки стали называться тачанками с подачи махновцев, какие ещё будёновцы уселись в них.Если нравятся советские мифы и проведение ритуалов у истуканов прославляющих коммунистов, то вон за поребриком Россия, ехать не далеко
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28.05.2021 22:07 Відповісти
Махно, был левым и видел в российских коммунистах союзников, что не мешало ему ситуативно сотрудничать с петлюровцами.Но убедившись, что россияне не левые, а империалисты прикрывающиеся социалистическими лозунгами, он до конца жизни был противником советов
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29.05.2021 20:49 Відповісти
Ликбез для неучей :УНР действительно видело себя в конфедерации с Россией(термин конфедерация разжёвывать надо?). Но Ленин не желал вести переговоры с буржуазной УНР, потом были универсалы УНР, с каждым универсалом позиция ужесточалась, вплоть до объявления независимости УНР. В противовес в Харькове была создано марионеточная УСР(не путать с УССР), а вот с ЛДНР аналогия очевидна. Потом войска оккупантов и коллаборационистов взяли Киев. О поведении оккупантов рассказывал делегат-коммунист задержанный в Киеве матросиками, он предъявил им партбилет КПУ на украинском языке, за что его поставили к стенке, его спас найденный в другом кармане мандат подписанный Лениным (известная история, взята из советской литературы как курьёз революционного периода) А вот из воспоминаний моей прабабушки, ей было тогда 14, в парке Киева, на её глазах коммунисты задержали юношу, попросили показать руки, не найдя там мозолей убили его как буржуя. Прабабка его не знала, но плакала над таким красивым молодым парнем, убитым ни за что.
И вот наследники оккупантов рассказывают мне про историю Украины, читай про Сою́з ру́сского наро́да, чёрносотенцев, которые устаивали погромы в которых потом обвиняли петлюровцев
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29.05.2021 21:25 Відповісти
Свадьба в Малиновке -фильм, а я говорю о истории на которой меня воспитывали, это личное и свидетельствам своей прабабки я верю больше чем Сталину и его новоиспечённым последователям. Кстати в моей семье сохранилось много свидетельств гуманного поведения нацистов во время войны, что не обеляет нацизм, но делает немцев - простыми людьми, а не монстрами
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30.05.2021 03:28 Відповісти
За преступления нацистов Германия заплатила компенсации бывшим остарбайтерам. И в Германии никто не вспомнил про тотальное мародёрство на территории Германии. Когда вывозили ценности эшелонами как Жуков, почитайте про "трофейное дело". Про мародёрство рассказывал и мой прадед бравший Берлин, его сослуживцы забирали всё ценное. А он не хотел брать чужого, такое у него было воспитание, ему всунули две бронзовые статуэтки и ему было стыдно, что он их взял
Германия понесла наказание за свои преступления, чего не скажешь про преступления СССР. Россия как правопреемник Союза, не осудила коммунистический режим, не покаялась за красный террор, ГУЛАГ.Легко вспоминать и осуждать нацистов, которые покаялись и выплатили компенсации, а вспоминаете ли вы глядя на памятники будёновцам про их преступления
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31.05.2021 00:21 Відповісти
Всё ясно когда грабят красные, то это репарации, когда фашисты то это грабёж.Когда Богдан Хмельницкий режет поляков, то это борьба против униатов за воссоединение с Россией, когда украинцы отвечают на польскую пацификацию, то это резня.
У вас двойные стандарты типичного ватника. Всегда говорю с людьми ищущими историческую правду, так как сам получал советское пропагандисткое образование и только самообразование помогло мне в поисках истины. Но ватникам нравится жить в простом мире, где идеологически правильная история не подлежит сомнению, жить с мифами так легко, искать правду самому не надо, за тебя уже всё решила партия и вождь.
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31.05.2021 01:45 Відповісти
ЛАХТА ЇДИ СПАТИ ПІСЛЯ БАЯРИ..
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28.05.2021 23:54 Відповісти
Поляки у таких питаннях нічим не краще кацапів, а як спитаєш їх про Армію Крайову так у них язики у дупу затягуються.... Подвійні стандарти - нам можно вбивати українців, а їм не можна відповідати тим же Польща повністю відновила лише один із десяти українських пам'яток, зруйнованих з 2014 року, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 1696
Бандера герой України, Шухевич також.
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28.05.2021 23:53 Відповісти
 
 