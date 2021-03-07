Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник. ФОТО

Невідомі осквернили могилу очільника ОУН Степана Бандери в Мюнхені.

Про це повідомив у твітері посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - підкреслює посол.

Він закликав місцеву поліцію знайти і покарати винних.

"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - додав Мельник.

Читайте також: Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних