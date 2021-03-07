Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник. ФОТО
Невідомі осквернили могилу очільника ОУН Степана Бандери в Мюнхені.
Про це повідомив у твітері посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - підкреслює посол.
Він закликав місцеву поліцію знайти і покарати винних.
"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - додав Мельник.
Топ коментарі
+97 Максім ХОЙ #398010
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+76 Super Gut
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+53 Ned Stark
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- почему Бандера, до сих пор, не перезахоронен в Украине?
вот за что должно бить стидно
2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины незаконным.
Спустя год, 2 августа 2011 года, Высший административный суд Украины окончательно оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года, отклонив кассационные жалобы ряда граждан Украины.
Порошенко не вернул Бандере Героя Украины, а о Зеленском и говорить нечего.