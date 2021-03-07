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Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник. ФОТО

Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник. ФОТО

Невідомі осквернили могилу очільника ОУН Степана Бандери в Мюнхені.

Про це повідомив у твітері посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - підкреслює посол.

Він закликав місцеву поліцію знайти і покарати винних.

"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - додав Мельник.

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Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник 01

Автор: 

Бандера Степан (196) вандалізм (426) Мельник Андрій (234) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+97
Сколько лет прошло а наш Степан Андреевич не дает покоя Вате!!! Слава Степану Бандере!!!!
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07.03.2021 18:27
+76
"Жизнь нужно прожить так, чтобы даже после твоей смерти, твои враги боялись тебя".
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07.03.2021 18:27
+53
І прах Петлюри, і Скоропадського... І почесну варту до пантеону, щоб ніяка ватна падлюка таке зробити не могла!
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07.03.2021 18:33
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а зачем он там ,почему не перенести прах героя Украины на родину ?ведь это уже не первый случай
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07.03.2021 19:52 Відповісти
Было бы в Украине Украинское правительство, короче нужно подождать...
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07.03.2021 20:17 Відповісти
Воевать с памятниками и носить дедов на палке это чисто мокшанская ублюдочная порода. Ну и в Мюнхене,, вторая по величине русских свиней в Германии
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07.03.2021 19:53 Відповісти
Дійсно ублюдочна порода, все воюють і воюють з пам"ятниками... Та ще й мало їм своїх, до нас в Україну припхалися і всіх ленінів поваляли, тепер і до Мюнхена добрались, кляті мокшани...
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08.03.2021 03:07 Відповісти
Рузьге, Вы пропустили сигнал, Вам пора на бутылочку.
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08.03.2021 15:07 Відповісти
Збоченцям:
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08.03.2021 18:58 Відповісти
Все согласно российской доктрине гибридной войны, соотношение военных пакостей к невоенным- 1:4
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07.03.2021 20:18 Відповісти
Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8141Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник - Цензор.НЕТ 9435
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07.03.2021 20:28 Відповісти
Вандали облили невідомою речовиною могилу Бандери в Мюнхені. Який сором! - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4741
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07.03.2021 20:34 Відповісти
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08.03.2021 14:07 Відповісти
вопрос не только к тем кто ходит с факелами на 1 января

- почему Бандера, до сих пор, не перезахоронен в Украине?
вот за что должно бить стидно
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07.03.2021 20:37 Відповісти
Я в своем дворе, возле сортира, соорудил памятник )(уйлу! И ежедневно его обссыкают все бродячие коты, а когда приходят гости, балуемся стрельбой по его крысиной роже из пневматики! Московиты, купить не желаете?
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07.03.2021 20:37 Відповісти
))))
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07.03.2021 23:35 Відповісти
Украинская власть утвердила план по созданию Пантеона, теперь дело за МИДом - договориться с немецкими коллегами о перенесении туда захоронения. И постоянный полицейский маршрут обязательно с целью недопущения подобных случаев.
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07.03.2021 21:14 Відповісти
Краще - постійна почесна варта...
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07.03.2021 21:56 Відповісти
Почесна варта - це бутафорський підрозділ, який не зможе ані зупинити, ані затримати правопорушника.
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07.03.2021 23:46 Відповісти
Чому? Так, у них зброя зазвичай без набоїв, але і прикладом з правопорушника неважко зробити інваліда...
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08.03.2021 15:51 Відповісти
Цих людей навчають гарно крокувати, а не затримувати правопорушника.
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09.03.2021 18:21 Відповісти
Столько канистр?! Думаю травка там уже расти не будет
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07.03.2021 21:41 Відповісти
Там есть камера, сам видел. Если её предварительно не ослепили, то должны увидеть преступников. А вообще-то нужно с этим что то делать, кацапня там переодически делает гадости.
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07.03.2021 21:57 Відповісти
От Бандеры, что фашисты, что рашисты одинаково регулярно в памперсы ложат!
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07.03.2021 22:01 Відповісти
Перезахоронить в пантеон в какой-то львовской военной части или военном учебном заведении.Туда то ни одна рашопадаль никогда не пролезет.А так эта херня будет постоянно продолжатся
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07.03.2021 22:05 Відповісти
Такая фигня не первый и не последний раз в Мюнхене. Бандеру давно пора вернуть в Украину и вернуть звание Героя Украины.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины незаконным.
Спустя год, 2 августа 2011 года, Высший административный суд Украины окончательно оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года, отклонив кассационные жалобы ряда граждан Украины.
Порошенко не вернул Бандере Героя Украины, а о Зеленском и говорить нечего.
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07.03.2021 22:08 Відповісти
Если на россии русня - конченая, то в Германии русня - поехавшая.
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07.03.2021 22:39 Відповісти
Сколько лет прошло, а москальня до сих пор ссытся Бандеры. Это уже как то смешно.
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07.03.2021 23:16 Відповісти
совкопитеки передохнут, а Бандера остане
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08.03.2021 00:09 Відповісти
Возможно это поляки. Те еще ненавистники Степана Бандеры. Но судя по комментариям патриотам запрещено так думать.
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08.03.2021 00:28 Відповісти
Життя треба прожити так, щоб мінімум у десяти поколінь москалів від твого прізвища починалася срачка.
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08.03.2021 08:22 Відповісти
За кожним випадком вандалізма в світі стирчать вуха кацапа.
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08.03.2021 08:44 Відповісти
та не вухи, а роги !
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08.03.2021 13:53 Відповісти
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын
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08.03.2021 09:50 Відповісти
Дай боже щоб у цієї козлоти, які це зробили, руки разом з цюцюрками повідсихали.
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08.03.2021 15:02 Відповісти
чаму не вязеце паважанага Сцяпана Бандэру ва Украіну?! навошта дазваляеце рускім жывёлам зьняважаць апошні прытулак Бандэры на чужынскай зямлі?!
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08.03.2021 16:53 Відповісти
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