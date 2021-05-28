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Делегація американських сенаторів приїде в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Делегація американських сенаторів приїде в Україну

До України приїде з візитом двопартійна делегація американських сенаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела в посольстві США.

Американська сенаторка Джін Шахін (демократка, штат Нью-Гемпшир), яка є старшою членкинею сенатського Комітету із закордонних відносин Сенату і головою Підкомітету з європейської та регіональної безпекової співпраці, повідомила, що очолить двопартійну делегацію Конгресу.

До неї увійдуть сенатори Роб Портман (республіканець, Огайо) та Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут). Делегація вирушить до Східної Європи наступного тижня.

В Україні сенатори заохочуватимуть продовження реформ для зміцнення її демократії та висловлять солідарність з Україною, яка продовжує стикатися з дедалі агресивнішою Росією. Американські політики також планують відвідати Литву та Грузію.

"Україна і Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо, щоб ми передали нашу солідарність з народами України і Грузії та заохотили політичних лідерів продовжувати необхідні реформи, які зміцнять їх демократію. Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС", – сказала Шахін.

Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства та українського і грузинського урядів, включаючи лідерів опозиційних партій в Грузії, які є членами парламенту.

В Україні сенатори будуть спілкуватися з пресою, щоб підкреслити нагальну необхідність активізації зусиль у боротьбі з корупцією та важливість вільних незалежних ЗМІ. Додаткові подробиці про візит мають оприлюднити найближчими днями.

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Топ коментарі
+10
Не нейрохірурги їдуть, а сенатори. Вони тільки йорша в дупу янєлоху запхають, або верблюжу колючку
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28.05.2021 19:27
+8
Думаю, они и сами не в восторге от этой встречи.
Сложно врать людям, которые знают правду...
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28.05.2021 19:32
+6
Напіхайте нашему зеленському ....мізків у голову.
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28.05.2021 19:25
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Та ні, я думаю вони на концерт кварталу їдут. А може і соло на роялі для них виконає не хто-небудь, а сам!
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28.05.2021 19:24 Відповісти
Напіхайте нашему зеленському ....мізків у голову.
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28.05.2021 19:25 Відповісти
Не нейрохірурги їдуть, а сенатори. Вони тільки йорша в дупу янєлоху запхають, або верблюжу колючку
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28.05.2021 19:27 Відповісти
А зачем пытаться оживить чучело?

Если им реально интересна Украина, им проще это ЗЕленое чучело убрать, чтобы не мешалось под ногами.
Тем более, что ЗЕ уже в известность поставили и черную метку выдали.
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28.05.2021 22:12 Відповісти
Вони варані будуть після побаченого і почутого.
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28.05.2021 19:25 Відповісти
бубу с йермаком надо изолировать на время визита. засрут все
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28.05.2021 19:29 Відповісти
Думаю, они и сами не в восторге от этой встречи.
Сложно врать людям, которые знают правду...
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28.05.2021 19:32 Відповісти
Они увидят проекты грандиозных реформ!!!
Судебная: вместо судов всех инстанций - офисы судей
Реформа МВД: вместо полиции - центурионы
Реформа СБУ: вместо СБУ - Моссад
Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 3549
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28.05.2021 19:30 Відповісти
Вот ента дело... Не дают зебикам расслабить булки в сторону ягелеядии. ТАкс, запасаемся попкорном, ща зебик начнет мочить кони, напару с первой леди, бо пуще прежнего разнервничается. Здесь уже поздно пить "Боржоми"... Шаг в сторону приравнивается к побегу.
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28.05.2021 19:33 Відповісти
Да вообще уже совесть потеряли!
Человек заработался, в отпуске последний раз был в начале мая, а тут на тебе!
Жди гостей!
Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 9177
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28.05.2021 19:37 Відповісти
...а кто клоуну доктор? Сидел бы в своем дыбильном квартале , в ус не дул, дык, на тебе, с дуру, подсадным для отвлечения голосов шел, но от подвернувшегося трона не отказался... Теперь поздно пить "Боржоми". Чашу шлепера -2 нужно испить до дна. Хiба шо, мож кто толковый , спонукает дурака на досрочных спрыгнуть с непонятки...
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28.05.2021 19:44 Відповісти
Значится будут Зелю немного тр....воспитывать. с особым пристрастием. Они не испытывают никаких иллюзий кто реально правит Украиной

Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 8054
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28.05.2021 19:35 Відповісти
Факер рояльный готов ко всему,не долго осталось ему...
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28.05.2021 19:41 Відповісти
Щас опять начнутся хвалебные дифирамбы... ...которые снова закончатся гневными проклятиями...*)
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28.05.2021 19:37 Відповісти
Вангую, зеБик опять запретензирует амерам, мол , шо вы сделали , чтобы нас приняли в НАТО. Надеюсь в составе делегации не будет зеленых, а то зебик стоит перед ними с руками по швам и с широко выпучеными глазами. Бо зеленые любят чесать зебику по ушам насчет вооружений, к которым сами - никаким боком.
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28.05.2021 19:39 Відповісти
Пора или песочницу менять, или бабок. Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 4812
Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 8405
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28.05.2021 19:41 Відповісти
какая разница, вы тока затроньте пирамидку с любой стороны, как она тут же рассыплется...
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28.05.2021 19:52 Відповісти
Голосуємо за раду громадського контролю НАБУ!
https://www.youtube.com/watch?v=gR-HtN0hkIY
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28.05.2021 19:45 Відповісти
Я надеюсь сенаторы приедут ко взрослым дядям, а не к инфальтивному идиоту в костюме преза
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28.05.2021 19:56 Відповісти
я тоже вангую, шо Порох будет встречать.
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28.05.2021 19:57 Відповісти
Сенаторы USA народ капризный,чуть что сразу санкции или в тюрягу Навального пасодють рядом с Порощенко Делегація американських сенаторів приїде в Україну - Цензор.НЕТ 1535Джо Байден дед сурьезный... Делегація американських сенаторів приїде в Україну - Цензор.НЕТ 2839
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28.05.2021 20:36 Відповісти
Шо, ЗЕмелькою "запахло"???
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28.05.2021 21:00 Відповісти
Точно. Уже и мешки под отобранные у землепашцев черноземы приготовили.

Сейчас же мудрый нарид сам всем владеет, а не агрохолдинги. Делегація американських сенаторів приїде в Україну - Цензор.НЕТ 5042 Или нет - сенаторы едут отбирать последние 12 соток у совковых дачников.
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28.05.2021 22:15 Відповісти
Нагадайте Мені, Шановний Пане, хто галасував за роздерибан Землі НЕНЬКИ??
🤗
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28.05.2021 22:23 Відповісти
Напомни мне, кто с 1917 года против часной собственности.
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29.05.2021 00:32 Відповісти
ті, хто тепер "за"
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29.05.2021 11:02 Відповісти
К зельке едут проктологи ( сенаторы США) для промывки мозгов через ... Ну вы поняли.
Держим кулаки за сенаторов.
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28.05.2021 21:01 Відповісти
Ожидается волшебный пинок клоунской шобле
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31.05.2021 19:16 Відповісти
 
 