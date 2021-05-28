Делегация американских сенаторов приедет в Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украину приедет с визитом двухпартийная делегация американских сенаторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в посольстве США.
Американская сенатор Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гемпшир), которая является старшей участницей сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената и председателем Подкомитета по европейской и региональной безопасности сотрудничества, сообщила, что возглавит двухпартийную делегацию Конгресса.
В нее войдут сенаторы Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут). Делегация отправится в Восточную Европу на следующей неделе.
В Украине сенаторы поддержат продолжение реформ для укрепления ее демократии и выскажут солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией. Американские политики также планируют посетить Литву и Грузию.
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"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС", - сказала Шахин.
Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и украинского и грузинского правительств, включая лидеров оппозиционных партий в Грузии, которые являются членами парламента.
В Украине сенаторы будут общаться с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизации усилий в борьбе с коррупцией и важность свободных независимых СМИ. Дополнительные подробности о визите должны обнародовать в ближайшие дни.
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Если им реально интересна Украина, им проще это ЗЕленое чучело убрать, чтобы не мешалось под ногами.
Тем более, что ЗЕ уже в известность поставили и черную метку выдали.
Сложно врать людям, которые знают правду...
Судебная: вместо судов всех инстанций - офисы судей
Реформа МВД: вместо полиции - центурионы
Реформа СБУ: вместо СБУ - Моссад
Человек заработался, в отпуске последний раз был в начале мая, а тут на тебе!
Жди гостей!
тр....воспитывать. с особым пристрастием. Они не испытывают никаких иллюзий кто реально правит Украиной
https://www.youtube.com/watch?v=gR-HtN0hkIY
Сейчас же мудрый нарид сам всем владеет, а не агрохолдинги. Или нет - сенаторы едут отбирать последние 12 соток у совковых дачников.
🤗
Держим кулаки за сенаторов.