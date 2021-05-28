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Новости Политика Украины
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Делегация американских сенаторов приедет в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Делегация американских сенаторов приедет в Украину

В Украину приедет с визитом двухпартийная делегация американских сенаторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в посольстве США.

Американская сенатор Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гемпшир), которая является старшей участницей сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената и председателем Подкомитета по европейской и региональной безопасности сотрудничества, сообщила, что возглавит двухпартийную делегацию Конгресса.

В нее войдут сенаторы Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут). Делегация отправится в Восточную Европу на следующей неделе.

В Украине сенаторы поддержат продолжение реформ для укрепления ее демократии и выскажут солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией. Американские политики также планируют посетить Литву и Грузию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с сенатором США Портманом: "Стало меньше снайперского огня"

"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС", - сказала Шахин.

Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и украинского и грузинского правительств, включая лидеров оппозиционных партий в Грузии, которые являются членами парламента.

В Украине сенаторы будут общаться с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизации усилий в борьбе с коррупцией и важность свободных независимых СМИ. Дополнительные подробности о визите должны обнародовать в ближайшие дни.

Также читайте: Комитет Сената США утвердил законопроект об усилении поддержки Украины на фоне российской агрессии

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Не нейрохірурги їдуть, а сенатори. Вони тільки йорша в дупу янєлоху запхають, або верблюжу колючку
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28.05.2021 19:27
+8
Думаю, они и сами не в восторге от этой встречи.
Сложно врать людям, которые знают правду...
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28.05.2021 19:32
+6
Напіхайте нашему зеленському ....мізків у голову.
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28.05.2021 19:25
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Та ні, я думаю вони на концерт кварталу їдут. А може і соло на роялі для них виконає не хто-небудь, а сам!
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28.05.2021 19:24 Ответить
Напіхайте нашему зеленському ....мізків у голову.
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28.05.2021 19:25 Ответить
Не нейрохірурги їдуть, а сенатори. Вони тільки йорша в дупу янєлоху запхають, або верблюжу колючку
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28.05.2021 19:27 Ответить
А зачем пытаться оживить чучело?

Если им реально интересна Украина, им проще это ЗЕленое чучело убрать, чтобы не мешалось под ногами.
Тем более, что ЗЕ уже в известность поставили и черную метку выдали.
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28.05.2021 22:12 Ответить
Вони варані будуть після побаченого і почутого.
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28.05.2021 19:25 Ответить
бубу с йермаком надо изолировать на время визита. засрут все
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28.05.2021 19:29 Ответить
Думаю, они и сами не в восторге от этой встречи.
Сложно врать людям, которые знают правду...
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28.05.2021 19:32 Ответить
Они увидят проекты грандиозных реформ!!!
Судебная: вместо судов всех инстанций - офисы судей
Реформа МВД: вместо полиции - центурионы
Реформа СБУ: вместо СБУ - Моссад
Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 3549
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28.05.2021 19:30 Ответить
Вот ента дело... Не дают зебикам расслабить булки в сторону ягелеядии. ТАкс, запасаемся попкорном, ща зебик начнет мочить кони, напару с первой леди, бо пуще прежнего разнервничается. Здесь уже поздно пить "Боржоми"... Шаг в сторону приравнивается к побегу.
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28.05.2021 19:33 Ответить
Да вообще уже совесть потеряли!
Человек заработался, в отпуске последний раз был в начале мая, а тут на тебе!
Жди гостей!
Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 9177
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28.05.2021 19:37 Ответить
...а кто клоуну доктор? Сидел бы в своем дыбильном квартале , в ус не дул, дык, на тебе, с дуру, подсадным для отвлечения голосов шел, но от подвернувшегося трона не отказался... Теперь поздно пить "Боржоми". Чашу шлепера -2 нужно испить до дна. Хiба шо, мож кто толковый , спонукает дурака на досрочных спрыгнуть с непонятки...
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28.05.2021 19:44 Ответить
Значится будут Зелю немного тр....воспитывать. с особым пристрастием. Они не испытывают никаких иллюзий кто реально правит Украиной

Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 8054
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28.05.2021 19:35 Ответить
Факер рояльный готов ко всему,не долго осталось ему...
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28.05.2021 19:41 Ответить
Щас опять начнутся хвалебные дифирамбы... ...которые снова закончатся гневными проклятиями...*)
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28.05.2021 19:37 Ответить
Вангую, зеБик опять запретензирует амерам, мол , шо вы сделали , чтобы нас приняли в НАТО. Надеюсь в составе делегации не будет зеленых, а то зебик стоит перед ними с руками по швам и с широко выпучеными глазами. Бо зеленые любят чесать зебику по ушам насчет вооружений, к которым сами - никаким боком.
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28.05.2021 19:39 Ответить
Пора или песочницу менять, или бабок. Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 4812
Делегация американских сенаторов приедет в Украину - Цензор.НЕТ 8405
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28.05.2021 19:41 Ответить
какая разница, вы тока затроньте пирамидку с любой стороны, как она тут же рассыплется...
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28.05.2021 19:52 Ответить
Голосуємо за раду громадського контролю НАБУ!
https://www.youtube.com/watch?v=gR-HtN0hkIY
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28.05.2021 19:45 Ответить
Я надеюсь сенаторы приедут ко взрослым дядям, а не к инфальтивному идиоту в костюме преза
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28.05.2021 19:56 Ответить
я тоже вангую, шо Порох будет встречать.
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28.05.2021 19:57 Ответить
Сенаторы USA народ капризный,чуть что сразу санкции или в тюрягу Навального пасодють рядом с Порощенко Делегація американських сенаторів приїде в Україну - Цензор.НЕТ 1535Джо Байден дед сурьезный... Делегація американських сенаторів приїде в Україну - Цензор.НЕТ 2839
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28.05.2021 20:36 Ответить
Шо, ЗЕмелькою "запахло"???
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28.05.2021 21:00 Ответить
Точно. Уже и мешки под отобранные у землепашцев черноземы приготовили.

Сейчас же мудрый нарид сам всем владеет, а не агрохолдинги. Делегація американських сенаторів приїде в Україну - Цензор.НЕТ 5042 Или нет - сенаторы едут отбирать последние 12 соток у совковых дачников.
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28.05.2021 22:15 Ответить
Нагадайте Мені, Шановний Пане, хто галасував за роздерибан Землі НЕНЬКИ??
🤗
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28.05.2021 22:23 Ответить
Напомни мне, кто с 1917 года против часной собственности.
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29.05.2021 00:32 Ответить
ті, хто тепер "за"
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29.05.2021 11:02 Ответить
К зельке едут проктологи ( сенаторы США) для промывки мозгов через ... Ну вы поняли.
Держим кулаки за сенаторов.
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28.05.2021 21:01 Ответить
Ожидается волшебный пинок клоунской шобле
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31.05.2021 19:16 Ответить
 
 