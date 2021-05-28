Делегация американских сенаторов приедет в Украину

В Украину приедет с визитом двухпартийная делегация американских сенаторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в посольстве США.

Американская сенатор Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гемпшир), которая является старшей участницей сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената и председателем Подкомитета по европейской и региональной безопасности сотрудничества, сообщила, что возглавит двухпартийную делегацию Конгресса.

В нее войдут сенаторы Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут). Делегация отправится в Восточную Европу на следующей неделе.

В Украине сенаторы поддержат продолжение реформ для укрепления ее демократии и выскажут солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией. Американские политики также планируют посетить Литву и Грузию.

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"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС", - сказала Шахин.

Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и украинского и грузинского правительств, включая лидеров оппозиционных партий в Грузии, которые являются членами парламента.

В Украине сенаторы будут общаться с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизации усилий в борьбе с коррупцией и важность свободных независимых СМИ. Дополнительные подробности о визите должны обнародовать в ближайшие дни.

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