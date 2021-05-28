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Новини За кордоном
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нацизм (136) провокація (765) расизм (42) ФСБ (1347)

14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Співробітники ФСБ РФ спільно з Міністерством внутрішніх справ і СКР при силовій підтримці Росгвардії затримали в Саратові 14 осіб, яких назвали "активістами радикальної української організації М.К.У.", які об'єдналися в екстремістську групу для нападу на людей у громадських місцях "з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Під час обшуку у них у квартирах силовики знайшли екстремістські пропагандистські матеріали, мобільні телефони, планшети і ноутбуки з інструкціями з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з куратором насильницьких акцій з України.

Всі затримані дали свідчення. На вісьмох активістів, яким від 16 років до 21 року, завели кримінальні справи за ч. 1 ст. 282.1 КК РФ "Участь в екстремістському співтоваристві", що передбачає до 6 років ув'язнення.

Місяць тому правоохоронці під час спецоперації затримали 16 членів М.К.У. в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущино і Переславлі-Заліському. За даними слідства, зловмисники мали намір підривати адміністративні будівлі органів влади і нападати на росіян.

Читайте також: ФСБ повідомляє про затримання 16 "членів української молодіжної радикальної спільноти"

Під час обшуків у них знайшли холодну зброю, безліч "флешок" з інструкціями з виготовлення "засобів терору" і з відеозвітами про вже завершені теракти і екстремістські акції, відправлені ватажкові організації Єгору Краснову.

"Залучення нових членів до злочинної діяльності велося поетапно. Так, спочатку ватажок М.К.У. пропонував їм зробити екстремістські написи на фасади будівель, далі побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур.

Пізніше - здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади", - повідомляв Центр громадських зв'язків ФСБ.

Угруповання М.К.У. (розшифровується як "Маніяки: культ убивства") в 2019 році створив 21-річний житель Дніпра Єгор Краснов (у Мережі відомий як Єгор Яковлєв). Головні цілі банди: "очищення раси" й атаки на правоохоронців.

Широкій публіці про угруповання стало відомо в січні минулого року, коли Краснова затримали в Україні за кілька нападів із ножем на бездомних, а також представників кавказьких або близькосхідних етносів.

Відео своїх злочинів він публікував у Telegram. Затримали Краснова після того, як він із другом напав на двох чоловіків на набережній Дніпра: зловмисники порснули їм в обличчя газ з балончика, повалили на асфальт, пограбували, а потім Краснов кілька разів ударив одного з них ножем.

Потерпілий залишився живим і розповів, що у нападника були наколки у вигляді нацистських і неоязичницьких хрестів. За ними Краснова і впізнали.

"Я створив осередки у великих містах України і Росії. Почав координувати їх дистанційно. Всі осередки почали діяти спільно, успішно проводити акції прямої дії і розвиватися, як живий організм", - говорив нацист на допиті.

За його словами, члени осередків убивали людей в Україні і в Росії і планували теракти у великих містах "у дні очищення".

"Так і була сформована структура систематичної смерті ворогів ідеології націонал-соціалізму", - пояснював Краснов.

Неонациста помістили в СІЗО Дніпропетровська, однак, за даними українських ЗМІ, вироку щодо нього все ще немає. Більш того - судячи з усього, у керівника угруповання є можливість досі координувати діяльність осередків М.К.У.

У січні - тобто ще до затримання членів М.К.У. в Геленджику і Ярославлі – заарештований у Москві місцевий житель "скінхед" Олексій Нарзяєв, якого підозрюють у вбивствах бездомних, трудових мігрантів та бродяг, на допиті розповідав, що Краснова курирує Служба безпеки України.

В опублікованому відео допиту Нарзяєв каже, що отримував інструкції від Єгора "Маніяка" з Дніпропетровська проводити "акції прямої дії". Інший активіст М.К.У. зі Львова - якийсь "Гнів Перуна" - доручив Нарзяєву вбити якогось алкоголіка і надіслати йому відео з підтвердженням.
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Топ коментарі
+76
Просто заголовок, але який... 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7847

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7014
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28.05.2021 21:20
+60
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3120
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28.05.2021 21:20
+44
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8619
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28.05.2021 21:25
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28.05.2021 21:14 Відповісти
Просто заголовок, але який... 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7847

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7014
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28.05.2021 21:20 Відповісти
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц

===============
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7938
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28.05.2021 21:37 Відповісти
Группировку М.К.У. (расшифровывается как "Маньяки: культ убийства"): Главные цели банды: "очистка расы" и атаки на правоохранителей.


это круто ! 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 9475



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28.05.2021 21:37 Відповісти


Мысли Перзидента



Очень странные дела. Главные эксперты по русофобии в России - это Симоньян, Кеосаян, Багдасарян, Кургинян, Бабаян, Ордуханян, Шахназарян, Степанян, Арутюнян,Габрелян, Гаспарян...
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28.05.2021 21:42 Відповісти
Ханги не хватает! 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1330
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28.05.2021 21:51 Відповісти
Кацапье все схавает...
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28.05.2021 21:16 Відповісти
Думал, что фотошоп, а нет:

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7129
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28.05.2021 21:16 Відповісти
...им противостоят боевые ******** из рашки 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1389
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29.05.2021 00:13 Відповісти
Если у них не было визиток Яроша, то значит фейк.
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28.05.2021 21:17 Відповісти
Та-ну-на! На спинах выколото с 16 лет как паспорт получали! Тут сурово всё.
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28.05.2021 22:02 Відповісти
Болезнь в рашке зашла в стадию неизлечимой.
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28.05.2021 21:19 Відповісти
Паранойя
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28.05.2021 21:33 Відповісти
это никакая не болезнь и не паранойя, это так работает рашистская пропаганда, чем бредовее тем правдивее для местных одичалых, так они потом легче пойдут под мобилизацию с криками "за родину, за сталина!"
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28.05.2021 21:53 Відповісти
Клоун в дешёвом цирке
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28.05.2021 21:20 Відповісти
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3120
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28.05.2021 21:20 Відповісти
Не, ну а шо ви хателі? Скрепна традиція 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3758

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8097
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28.05.2021 21:23 Відповісти
Если та шавка что на фото---то конфетка кстати---утончённая! Можно и другим предлагать изменять---но по любви!
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28.05.2021 22:05 Відповісти
ты уже до белочки добухался, мореман? 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 6795
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29.05.2021 00:14 Відповісти
Не отпускает тебя тема бухен-вальда. Ненавязчиво вяжет. В семье никто в ЛТП не работал? Профессионально в смысле. Или там в вытрезвителе врачом конечно? Оно зараза на генном уровне передаётся интерес к подобному в таких семьях. Сам не замечаешь--а со стороны запростяк. А вот чувство юмора или стёба---тут не проходит от отца к сыну. Тут дано или хрен наны. Ладно---шутка. Суббота день святой. Дзябну любимого Кампарика на ночь.
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29.05.2021 23:00 Відповісти
Пили горілку та й салом закусювали..
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28.05.2021 21:20 Відповісти
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 394
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28.05.2021 21:34 Відповісти
Якась маячня, типу "мальчіка в трусіках"
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28.05.2021 21:21 Відповісти


Armando G.



В Финляндии разгорается коррупционный скандал: премьер-министр наела завтраков на 300 евро в месяц.

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 9655
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28.05.2021 21:22 Відповісти
"Немножко о Финляндии"
Вот как Куприн описывает в 1908 году свое (а также других носителей великой культуры) знакомство с невиданным на тот момент делом - шведским столом в Финляндии:

"Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!"
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28.05.2021 21:28 Відповісти
Одно здесь чуть не весело. Как бы сам Куприн. Врядли кому уже 35 примерно читали и знают кто это.
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28.05.2021 22:09 Відповісти
Не суди по тих, хто тебе оточує... Мені вже "далеко за 35", а на полиці стоїть кілька книг Купріна...
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29.05.2021 05:47 Відповісти
Да те кто окружают меня знают кто. Имелось в виду кому уже---а не кому старше. там ведь не сложно я закрутил. В давние времена Куприн был в школьной программе, но не сильно конечно на фоне барабанщиков от сов-литературы. На полке правда у меня нет его. жена с тех мест где про *Олесю* написано.Подолия.
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29.05.2021 21:25 Відповісти
Я читав набагато більше, ніж "шкільна програма"... Купріна, в тому числі...
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29.05.2021 21:32 Відповісти
Даже и не знаю чем ответить. Ну разве что прочёл в 12 летнем возрасте в 1965г книжку что у мамы увидел. Лион Фейхтвангер. Мудрость чудака. Про Жан Жака Руссо. Но не понравилось.
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29.05.2021 21:40 Відповісти
А до чого тут Фейхтвангер? Ми, начебто, про Купріна говорили... Давай ще Теккерея згадаємо, Доде, Цвейга, Мейлера...
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29.05.2021 21:47 Відповісти
Ну так и поставим точку на Мейлере---суббота всё таки.
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29.05.2021 22:40 Відповісти
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 675 ... А ти, що, біографію НОрмана Мейлера вивчав? Знаєш, що він має єврейське походження? Мені німці!!! доводили, що він - їх співвітчизник, бо "дуже гарно розумів армію"!!!...
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30.05.2021 05:48 Відповісти
Вот же невдало я выбрал Мейлера для точки в конце сюжета того---как мне показалось. Что б оно было если бы на Доде указал---пошла ярмарка тщеславия! Я не изучал--не скрою. С немцами тоже не вступал в дебаты. Водки им подливал, или там пивка выдавал что просили. Так стране той валюту зарабатывали на пас-лайнерах ЧМП---но давно зараза---при бровеносце ещё. Та и немцы были тогда разные. Одни в кругосветки по 88 дней ганяли, а другие на стенку смотрели со своей стороны.
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30.05.2021 16:22 Відповісти
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 3822 Ну, "Ярмарка тщеславия", взагалі-то - Теккерея...У Доде - "Тартарен Тарасконський"... Не рви душу... "Кожному - своє...". Просто, я любив читать, а коли ти раз у тиждень ходиш "начкаром", чи черговим в/ч, то тільки це і є "занятием для времяпровождения"...
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30.05.2021 18:13 Відповісти
Споконвічна класика "кацапщини"... Потяг обпаскудить все, до чого дотягнеться...
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29.05.2021 05:45 Відповісти
завтраков на 300 евро в месяц. !!!!!!!!!!!!!

что так дорого ?
в Пузатой хате завтракала, что ли ? 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 5130
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28.05.2021 21:43 Відповісти
А где в Финляндии завтраки по 10 евро? Пусть адресок черканет.
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29.05.2021 17:56 Відповісти
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8619
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28.05.2021 21:25 Відповісти
А, еще, они готовились МАЛЬЧИКОВ в ТРУСИКАХ на столбах вешать.
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28.05.2021 21:26 Відповісти
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8026
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28.05.2021 21:28 Відповісти
Але тільки цей малюнок точно робили москалі. КРИМ - Це УКРАЇНА!
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28.05.2021 21:41 Відповісти
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 4571
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28.05.2021 21:45 Відповісти
"по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды"


Такое впечатление, что Аваков и ФСБ из одного источника обвинения берут.

Соственно, и методы те же.
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28.05.2021 21:28 Відповісти
а снєгірєй і кровь млодєнцев кушоць не заставляли?😁
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28.05.2021 21:30 Відповісти
это фигня. вот акулы "коррупции": "Жена главы Израиля сдавала казенную стеклотару"(c)
по 10 центов с каждой казенной бутылки оставляла себе - "ужос". https://podrobnosti.ua/1013865-zhena-glavy-izrailja-sdavala-kazennuju-steklotaru.html
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28.05.2021 21:31 Відповісти
..члены ячеек убивали людей на Украине и в России..»-блин,я розумію,що ця стаття переписана з рос.ресурсу.Але ж не слово в слово!Ну,яке таке «на Украине»?!
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28.05.2021 21:34 Відповісти
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3687
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28.05.2021 21:38 Відповісти


распад и неуважение



В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен его паспорт гражданина США.


14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8956
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28.05.2021 21:38 Відповісти
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1296
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28.05.2021 21:54 Відповісти
Капец какой ассортимент набор---если правда конечно. И фамилия Власов, и казачёк донской, и паспорт США, и совковая мишура, армейский котелок и чуть латентная внешность! Богатая там жизнь-фантазия!
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29.05.2021 22:45 Відповісти
14 маньяков-убийц в Саратове обвинили, что Украина готовила из них россиян

так даже интересней
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28.05.2021 21:41 Відповісти
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 9284
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28.05.2021 22:27 Відповісти
Дякую, потужно лілював 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 3280
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29.05.2021 00:39 Відповісти
смысл этой фразы и сейчас прячется в тумане... т.е. - маньяки виноваты в чем? - в том, что их готовить Украина. налицо ревность - ведь маньяк-патриот должен быть подготовлен рфии!!!)))
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29.05.2021 13:15 Відповісти
Последние пять абзацев с русских медиа списаны явно. По крайней мере странные вещи там без всяких вопросов ретранслируются зачем-то
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28.05.2021 21:42 Відповісти
Слід розуміти, що цей театр абсурду роблять виключно для тупеньких москалів. Тільки вони здатні вестися на таку дурню.
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28.05.2021 21:43 Відповісти
а еще они путина в попу трахнули
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28.05.2021 21:43 Відповісти


Электрик с антителами



Валуев опубликовал на своей странице в Instagram поздравление российским пограничникам с фотографией украинского военного

14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 3724
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28.05.2021 21:44 Відповісти
Ну не пьяные ж морды своих соплеменников публиковать.
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29.05.2021 00:01 Відповісти
І песик - наш.
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29.05.2021 05:17 Відповісти
це вже не в перше...бо на орді або синєва або ахмети з махмудами на службі і пристойного слов'янського обличчя і не знайти.
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29.05.2021 21:49 Відповісти
"скинхед" Алексей Нарзяев - это уже смешно. 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2312
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28.05.2021 21:44 Відповісти
Москалі - то хворі люди.... точнее и не скажешь!!!
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28.05.2021 21:57 Відповісти
Очередной бредовый фейк Рос-пропаганды.
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28.05.2021 22:02 Відповісти
"Рязанський сахар" в новій формі?
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28.05.2021 22:02 Відповісти
АУЕ- стиль жизни рос-подростков.
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28.05.2021 22:03 Відповісти
Чем больше кацапов посадят - тем меньше в Днепре топить!(г.жуков)
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28.05.2021 22:06 Відповісти
какой ужас. как можно из русских маньяков сделать русских маньяков, тем более на исконно казахской земле - городе Сарыту?
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28.05.2021 22:14 Відповісти
НЕ "Сариту", а "Сари-тау" - "Жовтогір"я"... Саратов стоїть між Волгою і крутим глинистим обривом жовтого кольору...
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29.05.2021 05:52 Відповісти
Не Сарыту, а СарыТау ( русские переиначили в Саратов) - в переводе с казахского желтые (Сары) горы (Тау). Там все холмы с желтыми вершинами поэтому такое название этой местности.
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29.05.2021 12:56 Відповісти
14 рашоорков обвинили Украину в том что она сделала из них маньяков-убийц... Следуя этой логике Украина сделала из тупина неонациста? Совпадение...
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28.05.2021 22:16 Відповісти
Нема спокою 3,14здоВАТИм
Російському першокласнику загрожує штраф через «несанкціонований мітинг»
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28.05.2021 22:21 Відповісти
"Широкой публике о группировке стало известно в январе прошлого года, когда Краснова задержали на Украине"



Цензор, если уж перепечатываешь из мордорских инфопомоек, то хотя бы орфографию исправляй.
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28.05.2021 22:24 Відповісти
неее, тогда будет не понятно откуда ноги растут у такой-то новости
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29.05.2021 13:17 Відповісти
Навіть читати не буду. Поки ми жуємо зелені шмарки, варвари працюють та зорганізовують всілякі лжеоперації проти лжеукраїнських «екстремістів» по своїм містам. Аби демонізувати українців в гчах міжнародної спільноти та в очах свого дебільного населення.
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28.05.2021 22:27 Відповісти
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 4922 Это я их готовил ... и не 14 а 18 ...как меня раскрыли ?
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28.05.2021 22:36 Відповісти
Пуйло готує своє населення до війни, аби не протестувало в ра-і початку наступу мордору на нас. Демонізує по повній.
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28.05.2021 22:38 Відповісти
єто послєдоватєлі Яценюка
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28.05.2021 22:41 Відповісти
фсб пугаєть кацап'ё
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28.05.2021 22:41 Відповісти
Кремлевский серийный убийца очередной раз показявает себя неизлечимым извращенцем и главарем террористического образования.
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28.05.2021 23:29 Відповісти
Чего только кацапы не придумают в алкогольном угаре. Главное,чтобы Украина мелькала. Без этого никак.
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29.05.2021 00:00 Відповісти
Яка страна - такі й теракти (с).
Во Владимире загорелся автобус МЧС с журналистами, проверявшими пожароопасные объекты
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29.05.2021 00:11 Відповісти
Украина готовила из них маньяков-убийц

...
Дуже дякую за порцію зкріпної дичини 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 8370
Щира Death Metal вподобайка! 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2653 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1545 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 161 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 5246
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29.05.2021 00:35 Відповісти
P.S.: це їх оці чуваки готували, інфа 100% 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2928
Дідько Лисий (Полтава) - Твій бог - дідько лисий!

З'явився в світі убивця
Без серця і без співчуття
Полює на жертви,
Які не цінують життя
Керується запахом крові,
Та що отруєна в жилах біжить
Він носієм є хвороби,
Що не лікується сотні століть

Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми
Слідкує за нами

Ріже, рубає, потрошить, вбиває
Свою криваву данину збирає

Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми

Він приносить смерть

Сенсу немає домовитись з ворогом
Людство - є ціль, а душа - то мета!

І ось коли закінчиться
Кривавий і жорсткий геноцид
На світі зможе лишитись
Лисий Дідько, людини гібрид,
Що дав згоду убивці
І армії пекла служіння почав
Відмовився вмерти навідсіч,
Бо справжні тортури пекла пізнав!

Вісники смерті
Злісна орда Сатани.
Змішались із нами.

Винищують рештки людської породи,
Щоб панувати завжди на землі!

Тікай
Здавайся
До пекла приєднайся

Себе до смерті приписуй
Тепер твій бог - Дідько Лисий!

Гурт "Дідько Лисий" заснований восени 2010 року на уламках гурту «Апартеїд» (Полтава), складається переважно з музикантів із чималим досвідом. Від початку колектив узяв назву "Дідько лЫсЫй", але в подальшому було вирішено змінити її у зв'язку з використанням виключно українських текстів. Двигуном усього було непереборне бажання грати важку екстремальну музику, не зациклюючись на якомусь певному стилі, хоча основою музичного матеріалу став олдскульний Death Metal.
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29.05.2021 00:48 Відповісти
Ну, ок.
Нам не звикати до таких новин.
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29.05.2021 05:19 Відповісти
председатель клуба маньяков всея северной бензоколонки путин в народе эту тварь называют ***** --- даже дедушка байдэн это признал . а он много повидал маньяков --- саддам хусейн . муамар каддафи . слободан милошевич . николай чаушеску . пол пот . роберт мугабе . так что маньяк-***** в этом списке занимает ..почетное.. место . да уже и бульбафюрер туда подтянулся и что интересно как эти маньяки заканчивали свою ..карьеру.. одного повесили другого расстреляли . третьего линчевали . четвертый подох в тюрьме . так что выбор у ***** широкий . а может он выберет как гитлер в бункере --- хлебнет ..новичка..
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29.05.2021 06:26 Відповісти
Украинское руководство ячеек М.К.У.14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 130
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29.05.2021 07:54 Відповісти
пішла повна підготовка до війни
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29.05.2021 09:41 Відповісти
Дуже шкода простих хлопців.
Доречі, тут легко побачити, скільки голов кацапобидла сидить тут. Достатньо подивитись, кому сподобалась новина.
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29.05.2021 18:22 Відповісти
Коллективное фото задержанных россиян.
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 6414 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2372
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29.05.2021 19:30 Відповісти
ПИТАННЯ ДО НАШИХ "ПАТІОТИЧНИХ" ТБ КАНАЛІВ -

Коли ви почнете знімати юмористичні шоу де висміюється Кацапія і ії повсякдене життя зі скрепними порядками?
Чи у вас язик у дупі "старшого брата" застряг 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2008
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29.05.2021 20:38 Відповісти
 
 