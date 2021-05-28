14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць

Співробітники ФСБ РФ спільно з Міністерством внутрішніх справ і СКР при силовій підтримці Росгвардії затримали в Саратові 14 осіб, яких назвали "активістами радикальної української організації М.К.У.", які об'єдналися в екстремістську групу для нападу на людей у громадських місцях "з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Під час обшуку у них у квартирах силовики знайшли екстремістські пропагандистські матеріали, мобільні телефони, планшети і ноутбуки з інструкціями з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з куратором насильницьких акцій з України.

Всі затримані дали свідчення. На вісьмох активістів, яким від 16 років до 21 року, завели кримінальні справи за ч. 1 ст. 282.1 КК РФ "Участь в екстремістському співтоваристві", що передбачає до 6 років ув'язнення.

Місяць тому правоохоронці під час спецоперації затримали 16 членів М.К.У. в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущино і Переславлі-Заліському. За даними слідства, зловмисники мали намір підривати адміністративні будівлі органів влади і нападати на росіян.

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Під час обшуків у них знайшли холодну зброю, безліч "флешок" з інструкціями з виготовлення "засобів терору" і з відеозвітами про вже завершені теракти і екстремістські акції, відправлені ватажкові організації Єгору Краснову.

"Залучення нових членів до злочинної діяльності велося поетапно. Так, спочатку ватажок М.К.У. пропонував їм зробити екстремістські написи на фасади будівель, далі побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур.

Пізніше - здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади", - повідомляв Центр громадських зв'язків ФСБ.

Угруповання М.К.У. (розшифровується як "Маніяки: культ убивства") в 2019 році створив 21-річний житель Дніпра Єгор Краснов (у Мережі відомий як Єгор Яковлєв). Головні цілі банди: "очищення раси" й атаки на правоохоронців.

Широкій публіці про угруповання стало відомо в січні минулого року, коли Краснова затримали в Україні за кілька нападів із ножем на бездомних, а також представників кавказьких або близькосхідних етносів.

Відео своїх злочинів він публікував у Telegram. Затримали Краснова після того, як він із другом напав на двох чоловіків на набережній Дніпра: зловмисники порснули їм в обличчя газ з балончика, повалили на асфальт, пограбували, а потім Краснов кілька разів ударив одного з них ножем.

Потерпілий залишився живим і розповів, що у нападника були наколки у вигляді нацистських і неоязичницьких хрестів. За ними Краснова і впізнали.

"Я створив осередки у великих містах України і Росії. Почав координувати їх дистанційно. Всі осередки почали діяти спільно, успішно проводити акції прямої дії і розвиватися, як живий організм", - говорив нацист на допиті.

За його словами, члени осередків убивали людей в Україні і в Росії і планували теракти у великих містах "у дні очищення".

"Так і була сформована структура систематичної смерті ворогів ідеології націонал-соціалізму", - пояснював Краснов.

Неонациста помістили в СІЗО Дніпропетровська, однак, за даними українських ЗМІ, вироку щодо нього все ще немає. Більш того - судячи з усього, у керівника угруповання є можливість досі координувати діяльність осередків М.К.У.

У січні - тобто ще до затримання членів М.К.У. в Геленджику і Ярославлі – заарештований у Москві місцевий житель "скінхед" Олексій Нарзяєв, якого підозрюють у вбивствах бездомних, трудових мігрантів та бродяг, на допиті розповідав, що Краснова курирує Служба безпеки України.

В опублікованому відео допиту Нарзяєв каже, що отримував інструкції від Єгора "Маніяка" з Дніпропетровська проводити "акції прямої дії". Інший активіст М.К.У. зі Львова - якийсь "Гнів Перуна" - доручив Нарзяєву вбити якогось алкоголіка і надіслати йому відео з підтвердженням.