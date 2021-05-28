14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Співробітники ФСБ РФ спільно з Міністерством внутрішніх справ і СКР при силовій підтримці Росгвардії затримали в Саратові 14 осіб, яких назвали "активістами радикальної української організації М.К.У.", які об'єдналися в екстремістську групу для нападу на людей у громадських місцях "з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної та релігійної ненависті і ворожнечі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.
Під час обшуку у них у квартирах силовики знайшли екстремістські пропагандистські матеріали, мобільні телефони, планшети і ноутбуки з інструкціями з виготовлення саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, а також листування з куратором насильницьких акцій з України.
Всі затримані дали свідчення. На вісьмох активістів, яким від 16 років до 21 року, завели кримінальні справи за ч. 1 ст. 282.1 КК РФ "Участь в екстремістському співтоваристві", що передбачає до 6 років ув'язнення.
Місяць тому правоохоронці під час спецоперації затримали 16 членів М.К.У. в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі, Пущино і Переславлі-Заліському. За даними слідства, зловмисники мали намір підривати адміністративні будівлі органів влади і нападати на росіян.
Під час обшуків у них знайшли холодну зброю, безліч "флешок" з інструкціями з виготовлення "засобів терору" і з відеозвітами про вже завершені теракти і екстремістські акції, відправлені ватажкові організації Єгору Краснову.
"Залучення нових членів до злочинної діяльності велося поетапно. Так, спочатку ватажок М.К.У. пропонував їм зробити екстремістські написи на фасади будівель, далі побити бездомного або представника однієї з молодіжних субкультур.
Пізніше - здійснити напади на громадян, співробітників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, підпали і підриви будинків органів влади", - повідомляв Центр громадських зв'язків ФСБ.
Угруповання М.К.У. (розшифровується як "Маніяки: культ убивства") в 2019 році створив 21-річний житель Дніпра Єгор Краснов (у Мережі відомий як Єгор Яковлєв). Головні цілі банди: "очищення раси" й атаки на правоохоронців.
Широкій публіці про угруповання стало відомо в січні минулого року, коли Краснова затримали в Україні за кілька нападів із ножем на бездомних, а також представників кавказьких або близькосхідних етносів.
Відео своїх злочинів він публікував у Telegram. Затримали Краснова після того, як він із другом напав на двох чоловіків на набережній Дніпра: зловмисники порснули їм в обличчя газ з балончика, повалили на асфальт, пограбували, а потім Краснов кілька разів ударив одного з них ножем.
Потерпілий залишився живим і розповів, що у нападника були наколки у вигляді нацистських і неоязичницьких хрестів. За ними Краснова і впізнали.
"Я створив осередки у великих містах України і Росії. Почав координувати їх дистанційно. Всі осередки почали діяти спільно, успішно проводити акції прямої дії і розвиватися, як живий організм", - говорив нацист на допиті.
За його словами, члени осередків убивали людей в Україні і в Росії і планували теракти у великих містах "у дні очищення".
"Так і була сформована структура систематичної смерті ворогів ідеології націонал-соціалізму", - пояснював Краснов.
Неонациста помістили в СІЗО Дніпропетровська, однак, за даними українських ЗМІ, вироку щодо нього все ще немає. Більш того - судячи з усього, у керівника угруповання є можливість досі координувати діяльність осередків М.К.У.
У січні - тобто ще до затримання членів М.К.У. в Геленджику і Ярославлі – заарештований у Москві місцевий житель "скінхед" Олексій Нарзяєв, якого підозрюють у вбивствах бездомних, трудових мігрантів та бродяг, на допиті розповідав, що Краснова курирує Служба безпеки України.
В опублікованому відео допиту Нарзяєв каже, що отримував інструкції від Єгора "Маніяка" з Дніпропетровська проводити "акції прямої дії". Інший активіст М.К.У. зі Львова - якийсь "Гнів Перуна" - доручив Нарзяєву вбити якогось алкоголіка і надіслати йому відео з підтвердженням.
Будь ласка, зачекайте...
===============
это круто !
Мысли Перзидента
Очень странные дела. Главные эксперты по русофобии в России - это Симоньян, Кеосаян, Багдасарян, Кургинян, Бабаян, Ордуханян, Шахназарян, Степанян, Арутюнян,Габрелян, Гаспарян...
Armando G.
В Финляндии разгорается коррупционный скандал: премьер-министр наела завтраков на 300 евро в месяц.
Вот как Куприн описывает в 1908 году свое (а также других носителей великой культуры) знакомство с невиданным на тот момент делом - шведским столом в Финляндии:
"Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!"
что так дорого ?
в Пузатой хате завтракала, что ли ?
Такое впечатление, что Аваков и ФСБ из одного источника обвинения берут.
Соственно, и методы те же.
по 10 центов с каждой казенной бутылки оставляла себе - "ужос". https://podrobnosti.ua/1013865-zhena-glavy-izrailja-sdavala-kazennuju-steklotaru.html
распад и неуважение
В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен его паспорт гражданина США.
так даже интересней
Электрик с антителами
Валуев опубликовал на своей странице в Instagram поздравление российским пограничникам с фотографией украинского военного
Російському першокласнику загрожує штраф через «несанкціонований мітинг»
Цензор, если уж перепечатываешь из мордорских инфопомоек, то хотя бы орфографию исправляй.
Во Владимире загорелся автобус МЧС с журналистами, проверявшими пожароопасные объекты
...
Дуже дякую за порцію зкріпної дичини
Щира Death Metal вподобайка!
Дідько Лисий (Полтава) - Твій бог - дідько лисий!
З'явився в світі убивця
Без серця і без співчуття
Полює на жертви,
Які не цінують життя
Керується запахом крові,
Та що отруєна в жилах біжить
Він носієм є хвороби,
Що не лікується сотні століть
Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми
Слідкує за нами
Ріже, рубає, потрошить, вбиває
Свою криваву данину збирає
Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми
Він приносить смерть
Сенсу немає домовитись з ворогом
Людство - є ціль, а душа - то мета!
І ось коли закінчиться
Кривавий і жорсткий геноцид
На світі зможе лишитись
Лисий Дідько, людини гібрид,
Що дав згоду убивці
І армії пекла служіння почав
Відмовився вмерти навідсіч,
Бо справжні тортури пекла пізнав!
Вісники смерті
Злісна орда Сатани.
Змішались із нами.
Винищують рештки людської породи,
Щоб панувати завжди на землі!
Тікай
Здавайся
До пекла приєднайся
Себе до смерті приписуй
Тепер твій бог - Дідько Лисий!
Гурт "Дідько Лисий" заснований восени 2010 року на уламках гурту «Апартеїд» (Полтава), складається переважно з музикантів із чималим досвідом. Від початку колектив узяв назву "Дідько лЫсЫй", але в подальшому було вирішено змінити її у зв'язку з використанням виключно українських текстів. Двигуном усього було непереборне бажання грати важку екстремальну музику, не зациклюючись на якомусь певному стилі, хоча основою музичного матеріалу став олдскульний Death Metal.
Нам не звикати до таких новин.
Доречі, тут легко побачити, скільки голов кацапобидла сидить тут. Достатньо подивитись, кому сподобалась новина.
Коли ви почнете знімати юмористичні шоу де висміюється Кацапія і ії повсякдене життя зі скрепними порядками?
Чи у вас язик у дупі "старшого брата" застряг