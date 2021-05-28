14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и СКР при силовой поддержке Росгвардии задержали в Саратове 14 человек, которых назвали "активистами радикальной украинской организации М.К.У.", которые объединились в экстремистскую группу для нападения на людей в общественных местах "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.
При обыске у них в квартирах силовики нашли экстремистские пропагандистские материалы, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с куратором насильственных акций из Украины.
Все задержанные дали признательные показания. На восьмерых активистов, которым от 16 лет до 21 года, завели уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ "Участие в экстремистском сообществе", предусматривающей до 6 лет заключения.
Месяц назад правоохранители в ходе спецоперации задержали 16 членов М.К.У. в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. По данным следствия, злоумышленники намеревались подрывать административные здания органов власти и нападать на россиян.
В ходе обысков у них нашли холодное оружие, множество "флешек" с инструкциями по изготовлению "средств террора" и с видеоотчетами об уже совершенных терактах и экстремистских акциях, отправленными главарю организации Егору Краснову.
"Вовлечение новых членов в преступную деятельность велось поэтапно. Так, вначале главарем М.К.У. предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур.
В последующем — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", — сообщал Центр общественных связей ФСБ.
Группировку М.К.У. (расшифровывается как "Маньяки: культ убийства") в 2019 году создал 21-летний житель Днепра Егор Краснов (в Сети известен как Егор Яковлев). Главные цели банды: "очистка расы" и атаки на правоохранителей.
Широкой публике о группировке стало известно в январе прошлого года, когда Краснова задержали на Украине за несколько нападений с ножом на бездомных, а также представителей кавказских или ближневосточных этносов.
Видео своих преступлений он публиковал в Telegram. Задержали Краснова после того, как он с другом напал на двух мужчин на набережной Днепра: злоумышленники прыснули им в лицо газ из баллончика, повалили на асфальт, ограбили, а потом Краснов несколько раз ударил одного из них ножом.
Потерпевший остался жив и рассказал, что у нападавшего были наколки в виде нацистских и неоязыческих крестов. По ним Краснова и опознали.
"Я создал ячейки в больших городах Украины и России. Начал координировать их дистанционно. Все ячейки начали действовать сообща, успешно проводить акции прямого действия и развиваться, как живой организм", — говорил нацист на допросе.
По его словам, члены ячеек убивали людей на Украине и в России и планировали теракты в крупных городах "в дни очищения".
"Так и была сформирована структура систематической смерти врагов идеологии национал-социализма", — пояснял Краснов.
Неонацист был помещен в СИЗО Днепропетровска, однако, по данным украинских СМИ, приговора в его отношении все еще нет. Более того - судя по всему, у главы группировки есть возможность до сих пор координировать деятельность ячеек М.К.У.
В январе - то есть еще до задержания членов М.К.У. в Геленджике и Ярославле - арестованный в Москве местный житель "скинхед" Алексей Нарзяев, которого подозревают в убийствах бездомных, трудовых мигрантов и бродяг, на допросе рассказывал, что Краснова курирует Служба безопасности Украины.
В опубликованном видео допроса Нарзяев говорит, что получал инструкции от Егора "Маньяка" из Днепропетровска проводить "акции прямого действия". Другой активист М.К.У. из Львова - некий "Гнев Перуна" - поручил Нарзяеву убить какого-нибудь алкоголика и прислать ему видео с подтверждением.
Пожалуйста, подождите...
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это круто !
Мысли Перзидента
Очень странные дела. Главные эксперты по русофобии в России - это Симоньян, Кеосаян, Багдасарян, Кургинян, Бабаян, Ордуханян, Шахназарян, Степанян, Арутюнян,Габрелян, Гаспарян...
Armando G.
В Финляндии разгорается коррупционный скандал: премьер-министр наела завтраков на 300 евро в месяц.
Вот как Куприн описывает в 1908 году свое (а также других носителей великой культуры) знакомство с невиданным на тот момент делом - шведским столом в Финляндии:
"Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!"
что так дорого ?
в Пузатой хате завтракала, что ли ?
Такое впечатление, что Аваков и ФСБ из одного источника обвинения берут.
Соственно, и методы те же.
по 10 центов с каждой казенной бутылки оставляла себе - "ужос". https://podrobnosti.ua/1013865-zhena-glavy-izrailja-sdavala-kazennuju-steklotaru.html
распад и неуважение
В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен его паспорт гражданина США.
так даже интересней
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Цензор, если уж перепечатываешь из мордорских инфопомоек, то хотя бы орфографию исправляй.
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...
Дуже дякую за порцію зкріпної дичини
Щира Death Metal вподобайка!
Дідько Лисий (Полтава) - Твій бог - дідько лисий!
З'явився в світі убивця
Без серця і без співчуття
Полює на жертви,
Які не цінують життя
Керується запахом крові,
Та що отруєна в жилах біжить
Він носієм є хвороби,
Що не лікується сотні століть
Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми
Слідкує за нами
Ріже, рубає, потрошить, вбиває
Свою криваву данину збирає
Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми
Він приносить смерть
Сенсу немає домовитись з ворогом
Людство - є ціль, а душа - то мета!
І ось коли закінчиться
Кривавий і жорсткий геноцид
На світі зможе лишитись
Лисий Дідько, людини гібрид,
Що дав згоду убивці
І армії пекла служіння почав
Відмовився вмерти навідсіч,
Бо справжні тортури пекла пізнав!
Вісники смерті
Злісна орда Сатани.
Змішались із нами.
Винищують рештки людської породи,
Щоб панувати завжди на землі!
Тікай
Здавайся
До пекла приєднайся
Себе до смерті приписуй
Тепер твій бог - Дідько Лисий!
Гурт "Дідько Лисий" заснований восени 2010 року на уламках гурту «Апартеїд» (Полтава), складається переважно з музикантів із чималим досвідом. Від початку колектив узяв назву "Дідько лЫсЫй", але в подальшому було вирішено змінити її у зв'язку з використанням виключно українських текстів. Двигуном усього було непереборне бажання грати важку екстремальну музику, не зациклюючись на якомусь певному стилі, хоча основою музичного матеріалу став олдскульний Death Metal.
Нам не звикати до таких новин.
Доречі, тут легко побачити, скільки голов кацапобидла сидить тут. Достатньо подивитись, кому сподобалась новина.
Коли ви почнете знімати юмористичні шоу де висміюється Кацапія і ії повсякдене життя зі скрепними порядками?
Чи у вас язик у дупі "старшого брата" застряг