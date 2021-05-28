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нацизм (334) провокация (1443) расизм (172) ФСБ (1864)

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и СКР при силовой поддержке Росгвардии задержали в Саратове 14 человек, которых назвали "активистами радикальной украинской организации М.К.У.", которые объединились в экстремистскую группу для нападения на людей в общественных местах "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

При обыске у них в квартирах силовики нашли экстремистские пропагандистские материалы, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с куратором насильственных акций из Украины.

Все задержанные дали признательные показания. На восьмерых активистов, которым от 16 лет до 21 года, завели уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ "Участие в экстремистском сообществе", предусматривающей до 6 лет заключения.

Месяц назад правоохранители в ходе спецоперации задержали 16 членов М.К.У. в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. По данным следствия, злоумышленники намеревались подрывать административные здания органов власти и нападать на россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я прямо говорю: я - нацист. Можно и руку вскинуть", - воевавший на Донбассе российский террорист Мильчаков. ВИДЕО

В ходе обысков у них нашли холодное оружие, множество "флешек" с инструкциями по изготовлению "средств террора" и с видеоотчетами об уже совершенных терактах и экстремистских акциях, отправленными главарю организации Егору Краснову.

"Вовлечение новых членов в преступную деятельность велось поэтапно. Так, вначале главарем М.К.У. предлагалось им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур.

В последующем — совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", — сообщал Центр общественных связей ФСБ.

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Группировку М.К.У. (расшифровывается как "Маньяки: культ убийства") в 2019 году создал 21-летний житель Днепра Егор Краснов (в Сети известен как Егор Яковлев). Главные цели банды: "очистка расы" и атаки на правоохранителей.

Широкой публике о группировке стало известно в январе прошлого года, когда Краснова задержали на Украине за несколько нападений с ножом на бездомных, а также представителей кавказских или ближневосточных этносов.

Видео своих преступлений он публиковал в Telegram. Задержали Краснова после того, как он с другом напал на двух мужчин на набережной Днепра: злоумышленники прыснули им в лицо газ из баллончика, повалили на асфальт, ограбили, а потом Краснов несколько раз ударил одного из них ножом.

Потерпевший остался жив и рассказал, что у нападавшего были наколки в виде нацистских и неоязыческих крестов. По ним Краснова и опознали.

"Я создал ячейки в больших городах Украины и России. Начал координировать их дистанционно. Все ячейки начали действовать сообща, успешно проводить акции прямого действия и развиваться, как живой организм", — говорил нацист на допросе.

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По его словам, члены ячеек убивали людей на Украине и в России и планировали теракты в крупных городах "в дни очищения".

"Так и была сформирована структура систематической смерти врагов идеологии национал-социализма", — пояснял Краснов.

Неонацист был помещен в СИЗО Днепропетровска, однако, по данным украинских СМИ, приговора в его отношении все еще нет. Более того - судя по всему, у главы группировки есть возможность до сих пор координировать деятельность ячеек М.К.У.

В январе - то есть еще до задержания членов М.К.У. в Геленджике и Ярославле - арестованный в Москве местный житель "скинхед" Алексей Нарзяев, которого подозревают в убийствах бездомных, трудовых мигрантов и бродяг, на допросе рассказывал, что Краснова курирует Служба безопасности Украины.

В опубликованном видео допроса Нарзяев говорит, что получал инструкции от Егора "Маньяка" из Днепропетровска проводить "акции прямого действия". Другой активист М.К.У. из Львова - некий "Гнев Перуна" - поручил Нарзяеву убить какого-нибудь алкоголика и прислать ему видео с подтверждением.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+76
Просто заголовок, але який... 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7847

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7014
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28.05.2021 21:20
+60
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3120
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28.05.2021 21:20
+44
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8619
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28.05.2021 21:25
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Нарешті хтось зацінив.-
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28.05.2021 21:14 Ответить
Просто заголовок, але який... 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7847

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7014
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28.05.2021 21:20 Ответить
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц

===============
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7938
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28.05.2021 21:37 Ответить
Группировку М.К.У. (расшифровывается как "Маньяки: культ убийства"): Главные цели банды: "очистка расы" и атаки на правоохранителей.


это круто ! 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 9475



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28.05.2021 21:37 Ответить


Мысли Перзидента



Очень странные дела. Главные эксперты по русофобии в России - это Симоньян, Кеосаян, Багдасарян, Кургинян, Бабаян, Ордуханян, Шахназарян, Степанян, Арутюнян,Габрелян, Гаспарян...
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28.05.2021 21:42 Ответить
Ханги не хватает! 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1330
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28.05.2021 21:51 Ответить
Кацапье все схавает...
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28.05.2021 21:16 Ответить
Думал, что фотошоп, а нет:

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 7129
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28.05.2021 21:16 Ответить
...им противостоят боевые ******** из рашки 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1389
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29.05.2021 00:13 Ответить
Если у них не было визиток Яроша, то значит фейк.
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28.05.2021 21:17 Ответить
Та-ну-на! На спинах выколото с 16 лет как паспорт получали! Тут сурово всё.
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28.05.2021 22:02 Ответить
Болезнь в рашке зашла в стадию неизлечимой.
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28.05.2021 21:19 Ответить
Паранойя
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28.05.2021 21:33 Ответить
это никакая не болезнь и не паранойя, это так работает рашистская пропаганда, чем бредовее тем правдивее для местных одичалых, так они потом легче пойдут под мобилизацию с криками "за родину, за сталина!"
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28.05.2021 21:53 Ответить
Клоун в дешёвом цирке
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28.05.2021 21:20 Ответить
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3120
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28.05.2021 21:20 Ответить
Не, ну а шо ви хателі? Скрепна традиція 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3758

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8097
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28.05.2021 21:23 Ответить
Если та шавка что на фото---то конфетка кстати---утончённая! Можно и другим предлагать изменять---но по любви!
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28.05.2021 22:05 Ответить
ты уже до белочки добухался, мореман? 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 6795
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29.05.2021 00:14 Ответить
Не отпускает тебя тема бухен-вальда. Ненавязчиво вяжет. В семье никто в ЛТП не работал? Профессионально в смысле. Или там в вытрезвителе врачом конечно? Оно зараза на генном уровне передаётся интерес к подобному в таких семьях. Сам не замечаешь--а со стороны запростяк. А вот чувство юмора или стёба---тут не проходит от отца к сыну. Тут дано или хрен наны. Ладно---шутка. Суббота день святой. Дзябну любимого Кампарика на ночь.
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29.05.2021 23:00 Ответить
Пили горілку та й салом закусювали..
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28.05.2021 21:20 Ответить
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 394
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28.05.2021 21:34 Ответить
Якась маячня, типу "мальчіка в трусіках"
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28.05.2021 21:21 Ответить


Armando G.



В Финляндии разгорается коррупционный скандал: премьер-министр наела завтраков на 300 евро в месяц.

14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 9655
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28.05.2021 21:22 Ответить
"Немножко о Финляндии"
Вот как Куприн описывает в 1908 году свое (а также других носителей великой культуры) знакомство с невиданным на тот момент делом - шведским столом в Финляндии:

"Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!"
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28.05.2021 21:28 Ответить
Одно здесь чуть не весело. Как бы сам Куприн. Врядли кому уже 35 примерно читали и знают кто это.
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28.05.2021 22:09 Ответить
Не суди по тих, хто тебе оточує... Мені вже "далеко за 35", а на полиці стоїть кілька книг Купріна...
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29.05.2021 05:47 Ответить
Да те кто окружают меня знают кто. Имелось в виду кому уже---а не кому старше. там ведь не сложно я закрутил. В давние времена Куприн был в школьной программе, но не сильно конечно на фоне барабанщиков от сов-литературы. На полке правда у меня нет его. жена с тех мест где про *Олесю* написано.Подолия.
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29.05.2021 21:25 Ответить
Я читав набагато більше, ніж "шкільна програма"... Купріна, в тому числі...
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29.05.2021 21:32 Ответить
Даже и не знаю чем ответить. Ну разве что прочёл в 12 летнем возрасте в 1965г книжку что у мамы увидел. Лион Фейхтвангер. Мудрость чудака. Про Жан Жака Руссо. Но не понравилось.
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29.05.2021 21:40 Ответить
А до чого тут Фейхтвангер? Ми, начебто, про Купріна говорили... Давай ще Теккерея згадаємо, Доде, Цвейга, Мейлера...
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29.05.2021 21:47 Ответить
Ну так и поставим точку на Мейлере---суббота всё таки.
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29.05.2021 22:40 Ответить
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 675 ... А ти, що, біографію НОрмана Мейлера вивчав? Знаєш, що він має єврейське походження? Мені німці!!! доводили, що він - їх співвітчизник, бо "дуже гарно розумів армію"!!!...
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30.05.2021 05:48 Ответить
Вот же невдало я выбрал Мейлера для точки в конце сюжета того---как мне показалось. Что б оно было если бы на Доде указал---пошла ярмарка тщеславия! Я не изучал--не скрою. С немцами тоже не вступал в дебаты. Водки им подливал, или там пивка выдавал что просили. Так стране той валюту зарабатывали на пас-лайнерах ЧМП---но давно зараза---при бровеносце ещё. Та и немцы были тогда разные. Одни в кругосветки по 88 дней ганяли, а другие на стенку смотрели со своей стороны.
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30.05.2021 16:22 Ответить
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 3822 Ну, "Ярмарка тщеславия", взагалі-то - Теккерея...У Доде - "Тартарен Тарасконський"... Не рви душу... "Кожному - своє...". Просто, я любив читать, а коли ти раз у тиждень ходиш "начкаром", чи черговим в/ч, то тільки це і є "занятием для времяпровождения"...
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30.05.2021 18:13 Ответить
Споконвічна класика "кацапщини"... Потяг обпаскудить все, до чого дотягнеться...
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29.05.2021 05:45 Ответить
завтраков на 300 евро в месяц. !!!!!!!!!!!!!

что так дорого ?
в Пузатой хате завтракала, что ли ? 14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 5130
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28.05.2021 21:43 Ответить
А где в Финляндии завтраки по 10 евро? Пусть адресок черканет.
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29.05.2021 17:56 Ответить
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8619
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28.05.2021 21:25 Ответить
А, еще, они готовились МАЛЬЧИКОВ в ТРУСИКАХ на столбах вешать.
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28.05.2021 21:26 Ответить
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8026
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28.05.2021 21:28 Ответить
Але тільки цей малюнок точно робили москалі. КРИМ - Це УКРАЇНА!
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28.05.2021 21:41 Ответить
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 4571
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28.05.2021 21:45 Ответить
"по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды"


Такое впечатление, что Аваков и ФСБ из одного источника обвинения берут.

Соственно, и методы те же.
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28.05.2021 21:28 Ответить
а снєгірєй і кровь млодєнцев кушоць не заставляли?😁
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28.05.2021 21:30 Ответить
это фигня. вот акулы "коррупции": "Жена главы Израиля сдавала казенную стеклотару"(c)
по 10 центов с каждой казенной бутылки оставляла себе - "ужос". https://podrobnosti.ua/1013865-zhena-glavy-izrailja-sdavala-kazennuju-steklotaru.html
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28.05.2021 21:31 Ответить
..члены ячеек убивали людей на Украине и в России..»-блин,я розумію,що ця стаття переписана з рос.ресурсу.Але ж не слово в слово!Ну,яке таке «на Украине»?!
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28.05.2021 21:34 Ответить
14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 3687
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28.05.2021 21:38 Ответить


распад и неуважение



В Москве ограбили генерала казачьих войск Евгения Власова, который познакомился с девушкой на сайте «Мамба». Помимо денег и удостоверения был похищен его паспорт гражданина США.


14 россиян в Саратове обвинили, что Украина готовила из них маньяков-убийц - Цензор.НЕТ 8956
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28.05.2021 21:38 Ответить
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1296
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28.05.2021 21:54 Ответить
Капец какой ассортимент набор---если правда конечно. И фамилия Власов, и казачёк донской, и паспорт США, и совковая мишура, армейский котелок и чуть латентная внешность! Богатая там жизнь-фантазия!
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29.05.2021 22:45 Ответить
14 маньяков-убийц в Саратове обвинили, что Украина готовила из них россиян

так даже интересней
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28.05.2021 21:41 Ответить
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 9284
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28.05.2021 22:27 Ответить
Дякую, потужно лілював 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 3280
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29.05.2021 00:39 Ответить
смысл этой фразы и сейчас прячется в тумане... т.е. - маньяки виноваты в чем? - в том, что их готовить Украина. налицо ревность - ведь маньяк-патриот должен быть подготовлен рфии!!!)))
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29.05.2021 13:15 Ответить
Последние пять абзацев с русских медиа списаны явно. По крайней мере странные вещи там без всяких вопросов ретранслируются зачем-то
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28.05.2021 21:42 Ответить
Слід розуміти, що цей театр абсурду роблять виключно для тупеньких москалів. Тільки вони здатні вестися на таку дурню.
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28.05.2021 21:43 Ответить
а еще они путина в попу трахнули
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28.05.2021 21:43 Ответить


Электрик с антителами



Валуев опубликовал на своей странице в Instagram поздравление российским пограничникам с фотографией украинского военного

14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 3724
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28.05.2021 21:44 Ответить
Ну не пьяные ж морды своих соплеменников публиковать.
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29.05.2021 00:01 Ответить
І песик - наш.
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29.05.2021 05:17 Ответить
це вже не в перше...бо на орді або синєва або ахмети з махмудами на службі і пристойного слов'янського обличчя і не знайти.
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29.05.2021 21:49 Ответить
"скинхед" Алексей Нарзяев - это уже смешно. 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2312
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28.05.2021 21:44 Ответить
Москалі - то хворі люди.... точнее и не скажешь!!!
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28.05.2021 21:57 Ответить
Очередной бредовый фейк Рос-пропаганды.
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28.05.2021 22:02 Ответить
"Рязанський сахар" в новій формі?
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28.05.2021 22:02 Ответить
АУЕ- стиль жизни рос-подростков.
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28.05.2021 22:03 Ответить
Чем больше кацапов посадят - тем меньше в Днепре топить!(г.жуков)
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28.05.2021 22:06 Ответить
какой ужас. как можно из русских маньяков сделать русских маньяков, тем более на исконно казахской земле - городе Сарыту?
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28.05.2021 22:14 Ответить
НЕ "Сариту", а "Сари-тау" - "Жовтогір"я"... Саратов стоїть між Волгою і крутим глинистим обривом жовтого кольору...
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29.05.2021 05:52 Ответить
Не Сарыту, а СарыТау ( русские переиначили в Саратов) - в переводе с казахского желтые (Сары) горы (Тау). Там все холмы с желтыми вершинами поэтому такое название этой местности.
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29.05.2021 12:56 Ответить
14 рашоорков обвинили Украину в том что она сделала из них маньяков-убийц... Следуя этой логике Украина сделала из тупина неонациста? Совпадение...
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28.05.2021 22:16 Ответить
Нема спокою 3,14здоВАТИм
Російському першокласнику загрожує штраф через «несанкціонований мітинг»
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28.05.2021 22:21 Ответить
"Широкой публике о группировке стало известно в январе прошлого года, когда Краснова задержали на Украине"



Цензор, если уж перепечатываешь из мордорских инфопомоек, то хотя бы орфографию исправляй.
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28.05.2021 22:24 Ответить
неее, тогда будет не понятно откуда ноги растут у такой-то новости
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29.05.2021 13:17 Ответить
Навіть читати не буду. Поки ми жуємо зелені шмарки, варвари працюють та зорганізовують всілякі лжеоперації проти лжеукраїнських «екстремістів» по своїм містам. Аби демонізувати українців в гчах міжнародної спільноти та в очах свого дебільного населення.
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28.05.2021 22:27 Ответить
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 4922 Это я их готовил ... и не 14 а 18 ...как меня раскрыли ?
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28.05.2021 22:36 Ответить
Пуйло готує своє населення до війни, аби не протестувало в ра-і початку наступу мордору на нас. Демонізує по повній.
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28.05.2021 22:38 Ответить
єто послєдоватєлі Яценюка
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28.05.2021 22:41 Ответить
фсб пугаєть кацап'ё
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28.05.2021 22:41 Ответить
Кремлевский серийный убийца очередной раз показявает себя неизлечимым извращенцем и главарем террористического образования.
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28.05.2021 23:29 Ответить
Чего только кацапы не придумают в алкогольном угаре. Главное,чтобы Украина мелькала. Без этого никак.
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29.05.2021 00:00 Ответить
Яка страна - такі й теракти (с).
Во Владимире загорелся автобус МЧС с журналистами, проверявшими пожароопасные объекты
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29.05.2021 00:11 Ответить
Украина готовила из них маньяков-убийц

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Дуже дякую за порцію зкріпної дичини 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 8370
Щира Death Metal вподобайка! 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2653 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 1545 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 161 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 5246
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29.05.2021 00:35 Ответить
P.S.: це їх оці чуваки готували, інфа 100% 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2928
Дідько Лисий (Полтава) - Твій бог - дідько лисий!

З'явився в світі убивця
Без серця і без співчуття
Полює на жертви,
Які не цінують життя
Керується запахом крові,
Та що отруєна в жилах біжить
Він носієм є хвороби,
Що не лікується сотні століть

Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми
Слідкує за нами

Ріже, рубає, потрошить, вбиває
Свою криваву данину збирає

Вісник смерті
Проклятий ангел пітьми

Він приносить смерть

Сенсу немає домовитись з ворогом
Людство - є ціль, а душа - то мета!

І ось коли закінчиться
Кривавий і жорсткий геноцид
На світі зможе лишитись
Лисий Дідько, людини гібрид,
Що дав згоду убивці
І армії пекла служіння почав
Відмовився вмерти навідсіч,
Бо справжні тортури пекла пізнав!

Вісники смерті
Злісна орда Сатани.
Змішались із нами.

Винищують рештки людської породи,
Щоб панувати завжди на землі!

Тікай
Здавайся
До пекла приєднайся

Себе до смерті приписуй
Тепер твій бог - Дідько Лисий!

Гурт "Дідько Лисий" заснований восени 2010 року на уламках гурту «Апартеїд» (Полтава), складається переважно з музикантів із чималим досвідом. Від початку колектив узяв назву "Дідько лЫсЫй", але в подальшому було вирішено змінити її у зв'язку з використанням виключно українських текстів. Двигуном усього було непереборне бажання грати важку екстремальну музику, не зациклюючись на якомусь певному стилі, хоча основою музичного матеріалу став олдскульний Death Metal.
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29.05.2021 00:48 Ответить
Ну, ок.
Нам не звикати до таких новин.
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29.05.2021 05:19 Ответить
председатель клуба маньяков всея северной бензоколонки путин в народе эту тварь называют ***** --- даже дедушка байдэн это признал . а он много повидал маньяков --- саддам хусейн . муамар каддафи . слободан милошевич . николай чаушеску . пол пот . роберт мугабе . так что маньяк-***** в этом списке занимает ..почетное.. место . да уже и бульбафюрер туда подтянулся и что интересно как эти маньяки заканчивали свою ..карьеру.. одного повесили другого расстреляли . третьего линчевали . четвертый подох в тюрьме . так что выбор у ***** широкий . а может он выберет как гитлер в бункере --- хлебнет ..новичка..
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29.05.2021 06:26 Ответить
Украинское руководство ячеек М.К.У.14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 130
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29.05.2021 07:54 Ответить
пішла повна підготовка до війни
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29.05.2021 09:41 Ответить
Дуже шкода простих хлопців.
Доречі, тут легко побачити, скільки голов кацапобидла сидить тут. Достатньо подивитись, кому сподобалась новина.
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29.05.2021 18:22 Ответить
Коллективное фото задержанных россиян.
14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 6414 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2372
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29.05.2021 19:30 Ответить
ПИТАННЯ ДО НАШИХ "ПАТІОТИЧНИХ" ТБ КАНАЛІВ -

Коли ви почнете знімати юмористичні шоу де висміюється Кацапія і ії повсякдене життя зі скрепними порядками?
Чи у вас язик у дупі "старшого брата" застряг 14 росіян у Саратові звинуватили, що Україна готувала з них маніяків-убивць - Цензор.НЕТ 2008
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29.05.2021 20:38 Ответить
 
 