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Поліцейські викрили 24-річного бойовика т.зв. "ЛНР" на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські викрили 24-річного бойовика т.зв.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 24-річного жителя Сєверодонецька (Луганська область), який брав участь в незаконному збройному формуванні "Зоря" терористичної організації "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Луганської області.

Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ. Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув лави батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків - "Брянка СССР". За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їхні лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

В рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове слідство.

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Топ коментарі
+18
а ребенку или маме убитого 19-летним "ополченцем" украинского военнослужащего легче от того, что ему всего лишь 19? Хотя они все, как только их арестовывают, просто стояли на блок-постах с незаряженными автоматами. Надо понять и простить, ему же было 19. Может, его на бюджет в университет им.Шевченко, но до этого на подготовительные курсы с выплатой 4500 грн.
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29.05.2021 12:41
+8
Все такие новости должны заканчиваться фразой "Застреле(-н,-на, -ны) при попытке к бегству".
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29.05.2021 13:09
+7
Швидше, призначати на посади.
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29.05.2021 12:17
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Буде Зелі що віддавати.
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29.05.2021 12:14 Відповісти
Швидше, призначати на посади.
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29.05.2021 12:17 Відповісти
Беларусь вводит лицензирование импортных товаров из Украины на шесть месяцев. Об этом сообщается в постановлении Совета министров № 292 от 26 мая, которое пока официально не опубликовано. О дискриминации украинских товаров сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Под ограничения попадут шоколад, кондитерские изделия, пиво, туалетная бумага и ряд других товаров.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев»,
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29.05.2021 12:17 Відповісти
Отлично. И причём здесь твой коммент? Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н. "ЛНР" на Луганщине - Цензор.НЕТ 3999
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29.05.2021 12:23 Відповісти
Хороший список. Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н. "ЛНР" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8025 Особливо пральні машини розсмішили. У нас їх що, роблять?
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29.05.2021 12:23 Відповісти
в 15 году ему было 19 лет, пацан еще. Влепить ему пару лет, через годик отпустить под налзор.
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29.05.2021 12:26 Відповісти
да зачем,просто поругать и отпустить...а не -ещё корочку убд ему дать.
п.с.откуда вы (уважительно) такие дол@оё@ы берётесь...
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29.05.2021 12:30 Відповісти
а ребенку или маме убитого 19-летним "ополченцем" украинского военнослужащего легче от того, что ему всего лишь 19? Хотя они все, как только их арестовывают, просто стояли на блок-постах с незаряженными автоматами. Надо понять и простить, ему же было 19. Может, его на бюджет в университет им.Шевченко, но до этого на подготовительные курсы с выплатой 4500 грн.
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29.05.2021 12:41 Відповісти
Дело еще в том, что на свободе те, кто способствовал и участвовал в засерании идеями "русского мира" мозгов жителей подвергшихся оккупации территорий, да и в оставшихся под контролем Украины они тоже гадили и продолжают гадить - бывшие местные депутаты ПР, разбежавшиеся потом тараканами по другим фракциям и по сей день избираемые "обработанными" жителями в ВР.
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30.05.2021 01:23 Відповісти
Замом дєрьмака піде...
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29.05.2021 12:27 Відповісти
Все такие новости должны заканчиваться фразой "Застреле(-н,-на, -ны) при попытке к бегству".
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29.05.2021 13:09 Відповісти
Нельзя таким поддонкам прощать, приговор должен быть самым строгим, чтоб другим неповадно было и не иначе.
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29.05.2021 20:54 Відповісти
 
 