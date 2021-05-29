Поліцейські викрили 24-річного бойовика т.зв. "ЛНР" на Луганщині

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 24-річного жителя Сєверодонецька (Луганська область), який брав участь в незаконному збройному формуванні "Зоря" терористичної організації "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Луганської області.

Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої "ЛНР", де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ. Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув лави батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків - "Брянка СССР". За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їхні лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

В рамках відкритого за цим фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове слідство.

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