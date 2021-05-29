Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н. "ЛНР" на Луганщине

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка (Луганская область), принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании "Заря" террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ так называемой "ЛНР", где занимал должность "заместителя командира взвода батальона" "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в г. Луганськ. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и перешел в другой батальон боевиков - "Брянка СССР". За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 000 российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ.

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В дальнейшем он вернулся на подконтрольную Украине территорию в родной город Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" задержанному сообщено о подозрении. Следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.