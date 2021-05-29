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Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н. "ЛНР" на Луганщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка (Луганская область), принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании "Заря" террористической организации "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ так называемой "ЛНР", где занимал должность "заместителя командира взвода батальона" "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в г. Луганськ. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и перешел в другой батальон боевиков - "Брянка СССР". За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 000 российских рублей, но впоследствии также разочаровался в идеях боевиков, покинул их ряды и поехал на заработки в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц

В дальнейшем он вернулся на подконтрольную Украине территорию в родной город Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" задержанному сообщено о подозрении. Следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.
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Топ комментарии
+18
а ребенку или маме убитого 19-летним "ополченцем" украинского военнослужащего легче от того, что ему всего лишь 19? Хотя они все, как только их арестовывают, просто стояли на блок-постах с незаряженными автоматами. Надо понять и простить, ему же было 19. Может, его на бюджет в университет им.Шевченко, но до этого на подготовительные курсы с выплатой 4500 грн.
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29.05.2021 12:41
+8
Все такие новости должны заканчиваться фразой "Застреле(-н,-на, -ны) при попытке к бегству".
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29.05.2021 13:09
+7
Швидше, призначати на посади.
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29.05.2021 12:17
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Буде Зелі що віддавати.
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29.05.2021 12:14 Ответить
Швидше, призначати на посади.
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29.05.2021 12:17 Ответить
Беларусь вводит лицензирование импортных товаров из Украины на шесть месяцев. Об этом сообщается в постановлении Совета министров № 292 от 26 мая, которое пока официально не опубликовано. О дискриминации украинских товаров сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Под ограничения попадут шоколад, кондитерские изделия, пиво, туалетная бумага и ряд других товаров.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев»,
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29.05.2021 12:17 Ответить
Отлично. И причём здесь твой коммент? Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н. "ЛНР" на Луганщине - Цензор.НЕТ 3999
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29.05.2021 12:23 Ответить
Хороший список. Полицейские разоблачили 24-летнего боевика т.н. "ЛНР" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8025 Особливо пральні машини розсмішили. У нас їх що, роблять?
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29.05.2021 12:23 Ответить
в 15 году ему было 19 лет, пацан еще. Влепить ему пару лет, через годик отпустить под налзор.
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29.05.2021 12:26 Ответить
да зачем,просто поругать и отпустить...а не -ещё корочку убд ему дать.
п.с.откуда вы (уважительно) такие дол@оё@ы берётесь...
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29.05.2021 12:30 Ответить
а ребенку или маме убитого 19-летним "ополченцем" украинского военнослужащего легче от того, что ему всего лишь 19? Хотя они все, как только их арестовывают, просто стояли на блок-постах с незаряженными автоматами. Надо понять и простить, ему же было 19. Может, его на бюджет в университет им.Шевченко, но до этого на подготовительные курсы с выплатой 4500 грн.
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29.05.2021 12:41 Ответить
Дело еще в том, что на свободе те, кто способствовал и участвовал в засерании идеями "русского мира" мозгов жителей подвергшихся оккупации территорий, да и в оставшихся под контролем Украины они тоже гадили и продолжают гадить - бывшие местные депутаты ПР, разбежавшиеся потом тараканами по другим фракциям и по сей день избираемые "обработанными" жителями в ВР.
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30.05.2021 01:23 Ответить
Замом дєрьмака піде...
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29.05.2021 12:27 Ответить
Все такие новости должны заканчиваться фразой "Застреле(-н,-на, -ны) при попытке к бегству".
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29.05.2021 13:09 Ответить
Нельзя таким поддонкам прощать, приговор должен быть самым строгим, чтоб другим неповадно было и не иначе.
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29.05.2021 20:54 Ответить
 
 