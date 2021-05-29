Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль
У 2021 році необхідно закласти надійний фундамент, щоб українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки. При цьому результати перших чотирьох місяців цього року свідчать про те, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці цього року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020).
"Найшвидше зростання спостерігається в хімічній промисловості, а також у виробництві меблів. Машинобудування за 4 місяці зросло на 6,5%.
-покращення споживчих настроїв населення. За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
-зростання споживання корелюється і з фактором зростання середніх зарплат в країні. Так, середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.
- експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. В першому кварталі 2021 року основні ринки для наших товарів — це КНР (14,2% від всього експорту), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%). За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Відбувається постійна підтримка експортерів через нові державні продукти та формати.
- фінансові результати українських підприємств в І кварталі 2021 року одні з найкращих за останні 5 років. Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку в порівнянні з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років), - вважає Шмигаль.
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Тебе тухляк зебільний, потрібно висушити
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Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда
https://biz.censor.net/news/3267568/gosdolg_vyros_za_mesyats_na_12_milliarda
Как по мне деньги на Западе остаются.
Злые языки говорят,что с Украины ежегодно выкачивается 12 млрд. долл.
Экспортер №1 Китай
Китай в течение последний лет является крупнейшим экспортером в мире. Помимо этого Китай также является одним из ведущих импортеров. В 2019 году экспорт Китай достиг отметки $2,498 триллиона. По сравнению с 2018 годом уровень экспорта Китая вырос: в 2018 году он составлял $2,494 триллиона. При этом по сравнению с 2017 годом в 2018 году уровень экспорта также вырос на 10,2%.Экспортер №2 США
На втором месте оказались США с объемом экспорта $1,645 триллиона. Основные статьи экспорта США - нефтепродукты, автомобили, самолеты, вертолеты, запчасти для автомобилей, а также медикаменты. По сравнению с 2018 годом экспорт США несколько снизился в 2019 году. Так, в 2018 году он составлял $1,665 триллиона.Экспортер №3 Германия
Третье место по объему экспорта заняла Германия - $1,486 триллиона. Важнейшими торговыми партнерами Германии являются страны Европейского союза, в частности Франция. Однако по сравнению с показателями экспорта 2018 года ($1,557 триллиона) в 2019 году показатель экспорта снизился.Экспортер №4 Нидерланды
На четвертом месте по объему экспорта Нидерланды - $721 миллиард в 2019 году. Основные статьи экспорта - продукты химической промышленности, природный газ, изделия из металла и другие. Главные торговые партнеры Нидерландов - Германия, Бельгия, Великобритания, Франция. Для сравнения, в 2018 году Нидерланды занимали лишь шестое место среди крупнейших мировых экспортеров с показателем более $585 миллиардов.Экспортер №5 Япония
Япония оказалась в 2019 году лишь на пятом месте с показателем в $705 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году страна занимала четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров, а объем экспорта превысил $738 миллиардов. Крупнейшие торговые партнеры Японии - США, Китай, Южная Корея, Таиланд.Экспортер №6 Франция
Франция занимает шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров в 2019 году с показателем $555 миллиардов. Крупнейшими торговыми партнерами Франции являются партнеры по Европейскому союзу, в частности Германия.
Для сравнения, в 2018 году Франция занимала восьмое место в рейтинге крупнейших экспортеров, однако показатель экспорта был выше - $568 миллиардов.Экспортер №7 Южная Корея
Седьмое место занимает Южная Корея с экспортом в $542 миллиарда . Для сравнения, в 2018 году страна занимала пятое место, а объем экспорта достигал $605 миллиардов. Основными торговыми партнерами Южной Кореи являются такие страны, как Китай, Япония, Таиланд и США.Экспортер №8 Италия
На восьмом месте Италия, ее уровень экспорта в 2019 году достиг $541 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна была на девятом месте в рейтинге крупнейших стран-экспортеров с объемом экспорта $543 миллиарда. Основными торговыми партнерами Италии являются страны Евросоюза.Экспортер №9 Гонконг
Гонконг является административным районом КНР, однако в западной статистике принято выделять его в качестве отдельной экономической единицы. Так, в 2019 году экспорт Гонконга достиг $535 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году Гонконг занимал седьмую строчку рейтинга с показателем $569 миллиардов. Главным торговым партнером Гонконга является материковый Китай.Экспортер №10 Великобритания
Замыкает десятку лидеров Великобритания с показателем экспорта $467,5 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна экспортировала товары на сумму $487 миллиардов, при этом она также занимала десятое место в мире. Самым значительным торговым партнером являются США, а также страны Евросоюза.
дебилзебил
І це "зарєєстрованих"(!!!) , а не фактичних безробітних.😡 Зате по шмизі все чудово, просто охрєнєть...
Навіть так: чемпіони світу по ссакам в глаза.
по моему она плесенью зазеленела...ну или зеленью заплесневела.
ох уж эти трускавецкие дохтура
Тож середня купівельна спроможність пенсів проти працюючих знизилася на 30-11=19%.
А ответ вон он, на скрине. Наша бездарная зелёная власть берёт в долг в среднем 1 миллиард долларов в месяц. Или 12 миллиардов в год - больше, чем нахватались Янукович и Тимошенко в своё время. Куда тратятся эти деньги - никто не знает, а госдолг неумолимо растёт - и отдавать его вам, дорогие мои зелёные избиратели, шоб вам и вашим детям икалось следующие лет 10.
Так вот, наши облигации внутреннего займа с высоким процентом (в разы большим, чем например у Польши) пользуются спросом. Облигации покупают за доллары и гривны, эти деньги попадают в нашу экономику, а $12 млрд в год - это очень много, это 10% всего ВВП Украины. То есть денег в экономике становится много, а товаров производится столько же, а то и меньше, спасибо нашим чемпионам по борьбе с ковидом, которые из всех способов борьбы знают только локдауны. Ну вот, а когда денег много - они дешевеют, а товары дорожают.
Также не забудем постоянную эмиссию гривны. Когда в страну заходит много доллара, а количество гривны не меняется - курс доллара может свалиться ниже 25 грн, а это нежелательно, т.к. наши товары становятся неконкурентными (они и так уже). Чтобы уравновесить массу доллара производится эмиссия гривны - иными словами «печатается», но большая часть эмиссии - это не бумажные гривны, а просто циферки на счетах. И снова денег в экономике становится больше, а товара производится столько же = гривна дешевеет, товар дорожает. В то же время инвестиции в украинский бизнес неумолимо падают два года подряд.
В итоге вроде все с зарплатой «как при Порошенко», а в магазине полный конец эпохи бедности и начало эпохи выживания. И это ещё цветочки, ягодки будут, когда это всё *********.
Так выглядит экономика в исполнении воров и идиотов."
как голосовавший за Зеленского подтверждаю,
банка тушёнки за год , в атб , с 60 до 90,
на 50% ВОССТАНОВИЛАСЬ
Как по мне деньги на Западе остаются.
Злые языки говорят,что с Украины ежегодно выкачивается 12 млрд. долл.
Наверно у своего хозяина научился, у Зе-брехливого.