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Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль

В 2021 году необходимо заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы. При этом результаты первых четырех месяцев этого года свидетельствуют о том, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (по сравнению с апрелем 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

Также, по словам премьер-министра, улучшились потребительские настроения украинцев. За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во втором квартале 2021 года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики, - Шмыгаль

Рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.

"Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%. В первом квартале 2021 года основные рынки для наших товаров - это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки", - отметил глава правительства.

Также читайте: Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко

Что касается финансовых результатов украинских предприятий в I квартале 2021 года, то они, по словам Шмыгаля, одни из лучших за последние 5 лет.

"Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет)", - резюмировал Шмыгаль.

экономика (3878) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+19
Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 318

...
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29.05.2021 15:11
+13
"Мудрий" нарід......

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 82
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29.05.2021 15:18
+12
Шмыгаль - "Украинская экономика начала восстанавливаться......."

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4139
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29.05.2021 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Потрібні дешеві кредити, щоб підігрівати попит населення на товари і послуги, на житло, на автівки, на власний бізнес. Поки що Шмигаль погано працює в цьому напрямку, я б сказав що Шмигаль просто не розуміє як розвивати внутрішні ринки товарів та послуг! Всі державні програми дешевих кредитів та допомоги могли б давати в рази більший ефект, якби уряд та відповідні державні інституції були сфокусовані на правильних цілях та показниках! Ось уряд оголосив про те що бідним громадянам буде державна допомога при відкритті власного бізнесу і буде виданий держ кредит який буде зменшуватись на суму сплачених підприємцями податків! Заява прозвучала і програма померла не народившись! Досі не запрацював механізм надання таких кредитів! Така сама ситуація і з іншими кредитами і програмами підтримки бізнесу і громадян - все працює на третину можливостей через неефективне управління виконавчою владою та країною! Шмигаля потрібно міняти, він своєю неефективною роботою і низькою кваліфікацією гальмує економічний розвиток країни!
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29.05.2021 16:56 Ответить
Лично у нас по продажам с мая спад пошел, в апреле даже в период локдауна показатели на 50% выше были, где там Шмыгаль увидел восстановление?
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29.05.2021 15:11 Ответить
Хочу уточнить, то есть, во время локдауна у вас были хорошие показатели по продажам? Но это противоречит заявлениям сторонников одного политического лидера, что дела в Украине при Зеленском во время локдауна шли из рук вон плохо.
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29.05.2021 15:23 Ответить
ти, збіл, спочатку отримай відповідь, статистику, а потім роби висновки. Хоча ні, ви ж всі, - без брехні не дихаєте.
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29.05.2021 16:02 Ответить
Ти переплутав. Я взагалі зараз нічого не стверджую. Я навпаки, перепитую людину, чи дійсно у квітні 2021 у нього були високі показники продажів. Ц ж не я написав, а він, до свого брата по розуму претензії висувай.
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29.05.2021 16:09 Ответить
та тебе навіть не за горло треба тримати, якщо ти заперечуєш очевидність з коменту, що в травні в нього показники гірші, ніж в квітні...
Тебе тухляк зебільний, потрібно висушити
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29.05.2021 16:14 Ответить
Все правильно ти написав, у квітні у твого товариша, як він стверджує, показники були на 50% краще, ніж у травні.
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29.05.2021 16:20 Ответить
Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3024
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30.05.2021 08:59 Ответить
Найди мне цитату с моего поста, где я указал что в апреле были хорошие продажи? Они были ужасные, но даже по сравнению с ужасный апрелем, май был ещё хуже
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29.05.2021 16:39 Ответить
та, з зебілом дискутувати - собі дорожче. Краще його брехню заспамити.
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29.05.2021 17:09 Ответить
Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 318

...
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29.05.2021 15:11 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/16/664062/ Коронакриза: українська економіка почала відновлюватися - Шмигаль НЕДІЛЯ, 16 СЕРПНЯ 2020

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 328
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29.05.2021 15:19 Ответить
Но теперь-то шмыга это говорит аж на 3 месяца раньше, чем прошлом году. В следующем скажет тоже самое зимой.
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29.05.2021 15:28 Ответить
"Заїла платівка", другий рік економіка все починає відновлюватися. Втім вона може відновитися при умові відновлення і влади
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29.05.2021 17:39 Ответить
Есть художественная неточность, паста не зеленая!
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29.05.2021 15:24 Ответить
Схоже Буба відсипав трошки...
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29.05.2021 15:12 Ответить
Уриноофтальмологічні процедури вже навіть по уїк-ендах проводять. Щоб бидло було в тонусі
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29.05.2021 15:12 Ответить
Я живу зі Шмигалем в одній країні?
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29.05.2021 15:16 Ответить
Звичайно, ні! Ти живеш у вигаданій тобою країні, де все не так, як є насправді.
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29.05.2021 15:27 Ответить
О! Чути голос чоловіка, для якого епоха зубожіння закінчилась. 😊Цікаво, а у вашій зі Шмигалем НЕВИГАДАНІЙ країні пенсіонери, чи вони всі потрапили у мою країну? 😁
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29.05.2021 15:32 Ответить
У моїй невигаданій країні пенсіонери живуть точно не гірше, ніж вони жили при Порошенкові.
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29.05.2021 15:53 Ответить
То ти не з України? Бо українські пенсіонери за такі слова тобі нчдерли б дупу. Особливо за збільшення цін на газ, електрику, платіжки за транспортування, дорогу гречку і зрен замість субсидій. 😁
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29.05.2021 15:57 Ответить
"нчдерли б дупу. Особливо за збільшення цін на газ, електрику, платіжки за транспортування, дорогу гречку і зрен замість субсидій." При Порошенкові ціни зросли у декілька разів, і його дупа не постраждала, а навпаки, чудово себе почуває.
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29.05.2021 16:12 Ответить
Скажи мені, пташеня з гнізда Подоляка, як ти уцілів вюаюпісля чистки вашого кодла у Фейсбуці і Інстаграмі? 😊 То тепер з Фейсбук вас, оперних по різних ресурсах розкидали? 😊
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29.05.2021 17:08 Ответить
дай я тобі за горло потримаю... щоб ти дізнався. як мої пільги такі як ти шмиаглі похерили
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29.05.2021 16:08 Ответить
І правильно зробили, що похерили, бо пільг ні для кого не має бути. А для таких, як ти, тим більше. Іди у Рошена пільги проси, хай він тобі платить, справи у нього зараз добре йдуть.
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29.05.2021 16:15 Ответить
"Мудрий" нарід......

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 82
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29.05.2021 15:18 Ответить
через рік- другий...- під час "отчета" зЄлени та рапортування про "успіхи " ми вже на папері і Польшу обженимо....
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29.05.2021 15:19 Ответить
Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1788
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30.05.2021 09:01 Ответить
Я себя считаю патриотом по убеждению, но тут анекдот вспомнился:Виктор Федорович,как правильно написать-возрождается,или возроШтается?! - А как возрождается,так и пишется,через "Ж"!
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29.05.2021 15:20 Ответить
Казочки для зевиборців.
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29.05.2021 15:27 Ответить
Есть воры в законе .а это законные воры. Почему Вы боитесь написать фамилии "авторов" этих поэзий?Про этих.... Почему Вы печатаете эти рожи? И никогда не печатаете фото тех ,кто защищает на передовой...?
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29.05.2021 15:27 Ответить
Та й в України вже ніколи не буде економіки,рівня польської.
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29.05.2021 15:29 Ответить
чого це?польскої рівня 1980 року можна ще досягнути...
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29.05.2021 16:19 Ответить
Ну хіба що.
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29.05.2021 21:18 Ответить
Шмыгаль - "Украинская экономика начала восстанавливаться......."

Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4139
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29.05.2021 15:29 Ответить
26.05.21
Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда

https://biz.censor.net/news/3267568/gosdolg_vyros_za_mesyats_na_12_milliarda
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29.05.2021 15:30 Ответить
А экономика об этом знает?
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29.05.2021 15:31 Ответить
Та вона вже без свідомості лежить.
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29.05.2021 17:40 Ответить
В земле Украины ресурсов на сотни триллионов долларов - ТРИЛЛИОНОВ СОТНИ Карл. Власть тупая может в конце концов начать все добывать и обрабатывать и на экспорт, чтобы страна богатой стала. Украинский экспорт должен быть не на 2-6% расти, а с такими богатствами в земле весь человеческий труд нужно направить на добычу и переработку и рост должен быть на тысячи процентов. В Украину бабло должно сотнями миллиардов течь! Нужны толковые менеджеры во власти, которые поставят задачу и будут ее выполнять ускоренными темпами и не только человеческий труд должен использоваться, а нужно строить заводы по производству роботизированной техники , конвейеров, и т.д. Чтобы она быстрее людей выполняла работу и отдых не нужен и зарплаты роботам не надо. Мозгов нету в стране! все, кто с мозгами на запад свалил и живет уже там, где все эти роботы, конвейеры, технологии развиты и они их еще помогают развивать лучше. А тут одни дураки не могут сложить в голове, за счет чего страну богатой сделать. Формула проста, как 2+2=4. Добыча ресурсов, обработка, транспортировка, экспорт. Продал на экспорт товар, получил деньги! Чем больше экспорт, тем больше денег идет в страну!
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29.05.2021 15:32 Ответить
тем больше денег идет в страну!

Как по мне деньги на Западе остаются.
Злые языки говорят,что с Украины ежегодно выкачивается 12 млрд. долл.
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29.05.2021 17:47 Ответить
Продажа всего,что нам дал бог - это такая нынче бизнес-идея продвинутых манагеров.Главное,не допустить,чтобы туземцы сами начали делать бусы.Вся Африка так живет и полинезия и ОФИГЕННО БОГАТЫ. А транснациональные компании только беднеют.Или наоборот,не помню.Например,в Зимбабве выращивают 4 урожая в год и голод.Урожай вывозится транснационалами,которым он принадлежит.У населения нет денег купить хлеб,потому,что пшеницу теперь надо покупать за рубежом(не культивируется хозяевами монополий).Теперь этот символ процветания кормит ООН.Такая вот политэкономия для любителей простых решений.
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29.05.2021 18:57 Ответить
Посмотри топ стран экспортеров - это самые богатые страны мира.
Экспортер №1 Китай
Китай в течение последний лет является крупнейшим экспортером в мире. Помимо этого Китай также является одним из ведущих импортеров. В 2019 году экспорт Китай достиг отметки $2,498 триллиона. По сравнению с 2018 годом уровень экспорта Китая вырос: в 2018 году он составлял $2,494 триллиона. При этом по сравнению с 2017 годом в 2018 году уровень экспорта также вырос на 10,2%.Экспортер №2 США
На втором месте оказались США с объемом экспорта $1,645 триллиона. Основные статьи экспорта США - нефтепродукты, автомобили, самолеты, вертолеты, запчасти для автомобилей, а также медикаменты. По сравнению с 2018 годом экспорт США несколько снизился в 2019 году. Так, в 2018 году он составлял $1,665 триллиона.Экспортер №3 Германия
Третье место по объему экспорта заняла Германия - $1,486 триллиона. Важнейшими торговыми партнерами Германии являются страны Европейского союза, в частности Франция. Однако по сравнению с показателями экспорта 2018 года ($1,557 триллиона) в 2019 году показатель экспорта снизился.Экспортер №4 Нидерланды
На четвертом месте по объему экспорта Нидерланды - $721 миллиард в 2019 году. Основные статьи экспорта - продукты химической промышленности, природный газ, изделия из металла и другие. Главные торговые партнеры Нидерландов - Германия, Бельгия, Великобритания, Франция. Для сравнения, в 2018 году Нидерланды занимали лишь шестое место среди крупнейших мировых экспортеров с показателем более $585 миллиардов.Экспортер №5 Япония
Япония оказалась в 2019 году лишь на пятом месте с показателем в $705 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году страна занимала четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров, а объем экспорта превысил $738 миллиардов. Крупнейшие торговые партнеры Японии - США, Китай, Южная Корея, Таиланд.Экспортер №6 Франция
Франция занимает шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров в 2019 году с показателем $555 миллиардов. Крупнейшими торговыми партнерами Франции являются партнеры по Европейскому союзу, в частности Германия.
Для сравнения, в 2018 году Франция занимала восьмое место в рейтинге крупнейших экспортеров, однако показатель экспорта был выше - $568 миллиардов.Экспортер №7 Южная Корея
Седьмое место занимает Южная Корея с экспортом в $542 миллиарда . Для сравнения, в 2018 году страна занимала пятое место, а объем экспорта достигал $605 миллиардов. Основными торговыми партнерами Южной Кореи являются такие страны, как Китай, Япония, Таиланд и США.Экспортер №8 Италия
На восьмом месте Италия, ее уровень экспорта в 2019 году достиг $541 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна была на девятом месте в рейтинге крупнейших стран-экспортеров с объемом экспорта $543 миллиарда. Основными торговыми партнерами Италии являются страны Евросоюза.Экспортер №9 Гонконг
Гонконг является административным районом КНР, однако в западной статистике принято выделять его в качестве отдельной экономической единицы. Так, в 2019 году экспорт Гонконга достиг $535 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году Гонконг занимал седьмую строчку рейтинга с показателем $569 миллиардов. Главным торговым партнером Гонконга является материковый Китай.Экспортер №10 Великобритания
Замыкает десятку лидеров Великобритания с показателем экспорта $467,5 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна экспортировала товары на сумму $487 миллиардов, при этом она также занимала десятое место в мире. Самым значительным торговым партнером являются США, а также страны Евросоюза.
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29.05.2021 21:07 Ответить
Это зеленое блаблабла - вы сами не читаете того,что пишете.
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30.05.2021 10:04 Ответить
дебил зебил
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29.05.2021 20:48 Ответить
Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що на одне вільне робоче місце в Україні претендує шість безробітних. "Станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих в Державній службі зайнятості безробітних становила 429 тисяч осіб… На 1 квітня кількість актуальних вакансій у нашій базі даних складала 77 тисяч одиниць. Таким чином, значним залишається дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. У середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендує 6 безробітних", - сказала Жовтяк в інтерв'ю виданню "Факты".

І це "зарєєстрованих"(!!!) , а не фактичних безробітних.😡 Зате по шмизі все чудово, просто охрєнєть...
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29.05.2021 15:36 Ответить
Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7918
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29.05.2021 15:38 Ответить
Що воно курить?
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29.05.2021 15:42 Ответить
Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 117
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29.05.2021 15:55 Ответить
майстри,.... ні, гросмейстери по брехні.
Навіть так: чемпіони світу по ссакам в глаза.
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29.05.2021 16:10 Ответить
Аби що! Як коронакриза впливає на хімію чи машинобудування?
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29.05.2021 16:15 Ответить
люди менше купують цю продукцію. Зате збільшився продаж продуктів харчування (щоб зробити запаси) - і ціни на них зросли від 50% до 150% (цукор, олія, тощо)
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29.05.2021 16:18 Ответить
увага! На гілуі появилася шмига під логіном https://censor.net/ru/user/472317
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29.05.2021 16:16 Ответить
а що,она короновирусом болела?
по моему она плесенью зазеленела...ну или зеленью заплесневела.
ох уж эти трускавецкие дохтура
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29.05.2021 16:17 Ответить
Зебилы, вы не забыли заполнить трехлитровую банку водой? Это нужно, без этого работать не будет.
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29.05.2021 16:20 Ответить
..."середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року"... Джерело: https://censor.net/ua/n3268246https://censor.net/ua/n3268246

Тож середня купівельна спроможність пенсів проти працюючих знизилася на 30-11=19%.
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29.05.2021 16:22 Ответить
Люди вже давно оцінюють економічні успіхи не по популістських заявах правителів, а по швидкості спустошення власного гаманця
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29.05.2021 16:27 Ответить
А когда и сколько экономика Украины будет восстанавливаться после тупой ЗЕвласти?
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29.05.2021 16:27 Ответить
5 лет, как минимум.
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29.05.2021 16:31 Ответить
" Наголосовавшие 73% в последнее время всё чаще удивляются, какого собственно хера доллар не растёт (26-28 грн уже год), а цены при этом лезут вверх ежедневно. За год средний чек в магазине подрос на 20%-30%, а зарплаты тем временем особо не растут.
А ответ вон он, на скрине. Наша бездарная зелёная власть берёт в долг в среднем 1 миллиард долларов в месяц. Или 12 миллиардов в год - больше, чем нахватались Янукович и Тимошенко в своё время. Куда тратятся эти деньги - никто не знает, а госдолг неумолимо растёт - и отдавать его вам, дорогие мои зелёные избиратели, шоб вам и вашим детям икалось следующие лет 10.
Так вот, наши облигации внутреннего займа с высоким процентом (в разы большим, чем например у Польши) пользуются спросом. Облигации покупают за доллары и гривны, эти деньги попадают в нашу экономику, а $12 млрд в год - это очень много, это 10% всего ВВП Украины. То есть денег в экономике становится много, а товаров производится столько же, а то и меньше, спасибо нашим чемпионам по борьбе с ковидом, которые из всех способов борьбы знают только локдауны. Ну вот, а когда денег много - они дешевеют, а товары дорожают.
Также не забудем постоянную эмиссию гривны. Когда в страну заходит много доллара, а количество гривны не меняется - курс доллара может свалиться ниже 25 грн, а это нежелательно, т.к. наши товары становятся неконкурентными (они и так уже). Чтобы уравновесить массу доллара производится эмиссия гривны - иными словами «печатается», но большая часть эмиссии - это не бумажные гривны, а просто циферки на счетах. И снова денег в экономике становится больше, а товара производится столько же = гривна дешевеет, товар дорожает. В то же время инвестиции в украинский бизнес неумолимо падают два года подряд.
В итоге вроде все с зарплатой «как при Порошенко», а в магазине полный конец эпохи бедности и начало эпохи выживания. И это ещё цветочки, ягодки будут, когда это всё *********.
Так выглядит экономика в исполнении воров и идиотов."Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1291
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29.05.2021 16:28 Ответить
Сегодня Украина идет по азировскому светлому пути -держит курс доллара на пустом месте,потому что иначе будет видно каковы успехи.Сегодня он реально около 50 за доллар.Это легко вычислить,сравнив цены в магазинах и не только продуктовых за последние два года.Потом появится новая Гонтарева,которая сделает реальный курс и дураки ее проклянут.Перед бегством яныка,я предполагал курс 18-20 гривен за доллар - ошибка небольшая.Сейчас мы бодро топаем к повторению.Законы экономики также объективны,как закон всемирного тяготения.ПАДАТЬ ВВЕРХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ни у кого.
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29.05.2021 19:07 Ответить
Заяц трепаться не любит....
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29.05.2021 16:29 Ответить
Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8804
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29.05.2021 16:53 Ответить
готуйтеся до нових цін на ел.енергію ,до 4 грн за один кВт.
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29.05.2021 17:03 Ответить
да да да да восстанавливается, ага ...
как голосовавший за Зеленского подтверждаю,
банка тушёнки за год , в атб , с 60 до 90,
на 50% ВОССТАНОВИЛАСЬ
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29.05.2021 17:11 Ответить
так тобі ж розказують, що зросла роздрібна торгівля! Ти ж цифрами підтверджуєш.
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29.05.2021 18:47 Ответить
тем больше денег идет в страну!

Как по мне деньги на Западе остаются.
Злые языки говорят,что с Украины ежегодно выкачивается 12 млрд. долл.
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29.05.2021 17:49 Ответить
Брешет и не краснеет.
Наверно у своего хозяина научился, у Зе-брехливого.
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29.05.2021 17:53 Ответить
Что он несёт, мы в глубокой заднице.
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29.05.2021 18:42 Ответить
...бездонній
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29.05.2021 22:49 Ответить
МВФ - дэнги давай!
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29.05.2021 18:49 Ответить
Тільки невідомо, коли українська економіка почне відновлюватися після влади зелених мародерів.
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29.05.2021 19:26 Ответить
40 відсотків зростання вже маємо... попереду нові висоти...

Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6130
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29.05.2021 20:04 Ответить
Він що - знущається з нас?
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29.05.2021 22:47 Ответить
Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2065
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30.05.2021 11:21 Ответить
 
 