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ДТП (4208) Львівщина (1924)

Автомобіль в'їхав у житловий будинок на Львівщині: четверо людей госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Події

Автомобіль в'їхав у житловий будинок на Львівщині: четверо людей госпіталізовано

Чотирьох людей госпіталізували після того, як легковий автомобіль в'їхав у житловий будинок в місті Мостиська (Львівська область).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Як повідомляється, аварія сталася близько 23:40 годин 29 травня на вулиці Галицькій.

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"Вводій автомобіля марки "ВАЗ 2110", мешканець м. Мостиська, 1993 року народження, рухаючись  дорогою в бік м. Львова, не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок. Внаслідок ДТП водій  автомобіля та 3 його пасажири мають травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані у Мостиську ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.
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....или гуляешь. хлебнувши винца.
при современном машин изобилии
трудно по жизни пройти до конца....
В. Высоцкий
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30.05.2021 12:58 Відповісти
Понастроили домов... Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы - Цензор.НЕТ 2174
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30.05.2021 13:21 Відповісти
Да при чём здесь дома?
Во всём ВАЗы виноваты.
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30.05.2021 13:22 Відповісти
ВАЗ винуватий, що ніхто не вижив, це ясна справа.
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30.05.2021 13:44 Відповісти
завернул на ночлег. не раздеваясь...
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30.05.2021 14:01 Відповісти
 
 