4 157 5
Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Четырех человек госпитализировали после того, как легковой автомобиль въехал в жилой дом в городе Мостиска (Львовская область).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
Как сообщается, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.
"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. Вследствие ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказано в сообщении.
Причины ДТП в данный момент устанавливаются.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
при современном машин изобилии
трудно по жизни пройти до конца....
В. Высоцкий
Во всём ВАЗы виноваты.