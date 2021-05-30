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Новости Происшествия
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Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы

Четырех человек госпитализировали после того, как легковой автомобиль въехал в жилой дом в городе Мостиска (Львовская область).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Как сообщается, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.

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"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. Вследствие ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сказано в сообщении.

Причины ДТП в данный момент устанавливаются.
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....или гуляешь. хлебнувши винца.
при современном машин изобилии
трудно по жизни пройти до конца....
В. Высоцкий
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30.05.2021 12:58 Ответить
Понастроили домов... Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы - Цензор.НЕТ 2174
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30.05.2021 13:21 Ответить
Да при чём здесь дома?
Во всём ВАЗы виноваты.
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30.05.2021 13:22 Ответить
ВАЗ винуватий, що ніхто не вижив, це ясна справа.
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30.05.2021 13:44 Ответить
завернул на ночлег. не раздеваясь...
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30.05.2021 14:01 Ответить
 
 