УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4468 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
16 025 21
Будапешт (39) Укрзалізниця (2038) Відень (81)

"Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перший поїзд із Києва до Відня через Будапешт відправиться вже 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Зазначається, що відновлення міжнародного рейсу стало можливим за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини і завдяки стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу.

За даними "Укрзалізниці", міжнародний потяг курсуватиме щодня за наступним графіком: він відправлятиметься із Центрального київського вокзалу о 14:07, прямуватиме через Будапешт (прибуття о 8:20), прибуватиме до Відня о 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку, з 2 червня, поїзд відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня. Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Читайте також: До кінця літа зі Львова до Бердянська можна буде дістатися прямим поїздом, - Укрзалізниця
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Нет лищнего билетика, так в оперу потянуло спасу нет.
показати весь коментар
30.05.2021 21:07
+4
Напам'ятайте, хто казав - тепер кожний зможе випити горнятко кофе в віденській опері, чи щось таке..
показати весь коментар
30.05.2021 22:06
+2
щось не вїхав ((
у Львові буде зупинка ?
показати весь коментар
30.05.2021 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет лищнего билетика, так в оперу потянуло спасу нет.
показати весь коментар
30.05.2021 21:07 Відповісти
а вона відкрита?
показати весь коментар
30.05.2021 21:15 Відповісти
Отмечается, что восстановление международного рейса стало возможным при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии и благодаря стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, а мы оказывается не в курсе стабилизации.
показати весь коментар
30.05.2021 21:17 Відповісти
Открыта, но высидеть пару часов в FFP2 маске - то еще удовольствие. Пока лучше онлайн
показати весь коментар
30.05.2021 21:25 Відповісти
Ну и само собой, либо прививка, либо негативный тест
показати весь коментар
30.05.2021 21:29 Відповісти
Крещатику, знову Ти??
Носа втикаєш до кожного коменту..
🤣
показати весь коментар
30.05.2021 22:08 Відповісти
А на чашку кави?
показати весь коментар
30.05.2021 21:42 Відповісти
а на захерторте?
показати весь коментар
30.05.2021 22:30 Відповісти
ну и за одно кохве попить "Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня - Цензор.НЕТ 7122
показати весь коментар
31.05.2021 09:17 Відповісти
а іще тут попробуєм...
показати весь коментар
30.05.2021 21:08 Відповісти
"Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня - Цензор.НЕТ 5612
показати весь коментар
30.05.2021 21:12 Відповісти
Оце діло.
показати весь коментар
30.05.2021 21:21 Відповісти
щось не вїхав ((
у Львові буде зупинка ?
показати весь коментар
30.05.2021 21:55 Відповісти
Напам'ятайте, хто казав - тепер кожний зможе випити горнятко кофе в віденській опері, чи щось таке..
показати весь коментар
30.05.2021 22:06 Відповісти
В поездах будут вводить что-то в вену ?
Тема не раскрыта.
показати весь коментар
30.05.2021 23:07 Відповісти
Только тем,кто следует до Вены,Будапешт "пролетает",только смотрит...
показати весь коментар
31.05.2021 13:54 Відповісти
Целый поезд или прицепные вагоны? Кто в курсе?
показати весь коментар
31.05.2021 06:10 Відповісти
Краще на Сонячний берег, в Болгарію, запустіть!
показати весь коментар
31.05.2021 07:48 Відповісти
А вікна в вагонах сам Лєщенко Сірожа мить буде? А баба ейна чай по вагонах носити буде?
показати весь коментар
31.05.2021 09:56 Відповісти
Самолетом быстрее и дешевле. 50 евро в обе стороны. Катайтесь вы сами
показати весь коментар
31.05.2021 10:33 Відповісти
 
 