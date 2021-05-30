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Новости Политика Украины
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Будапешт (49) Укрзализныця (2637) Вена (106)

"Укрзализныця" восстанавливает международный рейс в Вену

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый поезд из Киева в Вену через Будапешт отправится уже 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что восстановление международного рейса стало возможным при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии и благодаря стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

По данным "Укрзализныци", международный поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: он будет отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20), прибывать в Вену в 11:21 на следующий день. В обратном направлении, со 2 июня, поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день. Билеты на поезд Киев - Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца лета из Львова в Бердянск можно будет добраться прямым поездом, - Укрзализныця

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Нет лищнего билетика, так в оперу потянуло спасу нет.
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30.05.2021 21:07
+4
Напам'ятайте, хто казав - тепер кожний зможе випити горнятко кофе в віденській опері, чи щось таке..
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30.05.2021 22:06
+2
щось не вїхав ((
у Львові буде зупинка ?
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30.05.2021 21:55
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Нет лищнего билетика, так в оперу потянуло спасу нет.
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30.05.2021 21:07 Ответить
а вона відкрита?
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30.05.2021 21:15 Ответить
Отмечается, что восстановление международного рейса стало возможным при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии и благодаря стабилизации ситуации с пандемией коронавируса, а мы оказывается не в курсе стабилизации.
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30.05.2021 21:17 Ответить
Открыта, но высидеть пару часов в FFP2 маске - то еще удовольствие. Пока лучше онлайн
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30.05.2021 21:25 Ответить
Ну и само собой, либо прививка, либо негативный тест
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30.05.2021 21:29 Ответить
Крещатику, знову Ти??
Носа втикаєш до кожного коменту..
🤣
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30.05.2021 22:08 Ответить
А на чашку кави?
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30.05.2021 21:42 Ответить
а на захерторте?
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30.05.2021 22:30 Ответить
ну и за одно кохве попить "Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня - Цензор.НЕТ 7122
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31.05.2021 09:17 Ответить
а іще тут попробуєм...
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30.05.2021 21:08 Ответить
"Укрзалізниця" відновлює міжнародний рейс до Відня - Цензор.НЕТ 5612
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30.05.2021 21:12 Ответить
Оце діло.
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30.05.2021 21:21 Ответить
щось не вїхав ((
у Львові буде зупинка ?
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30.05.2021 21:55 Ответить
Напам'ятайте, хто казав - тепер кожний зможе випити горнятко кофе в віденській опері, чи щось таке..
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30.05.2021 22:06 Ответить
В поездах будут вводить что-то в вену ?
Тема не раскрыта.
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30.05.2021 23:07 Ответить
Только тем,кто следует до Вены,Будапешт "пролетает",только смотрит...
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31.05.2021 13:54 Ответить
Целый поезд или прицепные вагоны? Кто в курсе?
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31.05.2021 06:10 Ответить
Краще на Сонячний берег, в Болгарію, запустіть!
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31.05.2021 07:48 Ответить
А вікна в вагонах сам Лєщенко Сірожа мить буде? А баба ейна чай по вагонах носити буде?
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31.05.2021 09:56 Ответить
Самолетом быстрее и дешевле. 50 евро в обе стороны. Катайтесь вы сами
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31.05.2021 10:33 Ответить
 
 