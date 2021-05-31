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Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на

Світовий конгрес українців закликає Федеральний уряд і демократичні партії Німеччини негайно запровадити мораторій на "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СКУ.

"Російський газогін, який має бути збудований в обхід східної Європи, та матиме пряме підключення в Німеччині, планується добудувати цього літа. Проєкт зустрів засудження в Європі та на міжнародному рівні як політична зброя Кремля, яка має на меті використати поставки газу для контролю над Україною та іншими східноєвропейськими країнами", - випливає з повідомлення.

Наголошується, що мораторій повинен дати можливість:

– роз’яснити стратегічні наслідки "Північного потоку – 2", особливо щодо безпеки України та східноєвропейських держав – членів ЄС;

– провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту та вивчити його вплив на клімат, що має зробити незалежний орган;

– сприяти здійсненню загальної європейської енергетичної політики;

– врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов’язані з "Північним потоком – 2"  і обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем та переглянути "Північний потік – 2"у світлі цієї дискусії.

Також читайте: Ембарго на газ і нафту, відключення SWIFT і зупинка "Північного потоку-2", - Порошенко розповів, які санкції зупинять Росію

СКУ акцентує увагу на тому, що "Північний потік 2":

– підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;

– конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;

– загрожує і без того нестабільній безпеці України, і

– суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

"Мораторій щодо Північного Потоку 2 є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства та підрив основ європейського правопорядку", - зазначив президент СКУ Павло Грод.

"СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цей заклик і закликати свої уряди підтримати мораторій проти Північного Потоку-2", - резюмували у Світовому конгресі українців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А кто такой Всемирный конгресс? Вообще мозгами поехали? Обосрались.......
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31.05.2021 09:41
+4
Пустое содрагание воздуха, и трата сил... Никто НИКТО ради Украины не наступит на свои глобальны интересы, разве это до сих пор не поняли? Тут спасение утопающего , дело рук самого утопающего! Лучше бы направили все силы, за все эти годы, на увеличение добычи, открытие новых месторождений, что бы наполнить трубу, тем более что есть разведаные месторождения, только вскрывай и наполняй трубу украинским газом, но вот почему то никто об этом не думает, и в итоге труба превратиться в металлолом... плевать властьимущим на все это, они живут по принципу - после меня хоть потоп!
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31.05.2021 09:43
+3
а что толку от разговоров, спасибо , что сделали, вот только есть ли положительный результат от этих действий - честно, я не вижу, война продолжается, оккупация продолжается, а то что цель кремля лишить Украину тарнзита, так это было еще лет 15 назад понятно.... и это неизбежно - факт!
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31.05.2021 09:49
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Позвоните после переговоров Байдена с ******. Решение по СП-2 будет принято исходя из результатов переговоров.
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31.05.2021 09:40 Відповісти
имеют право высказать позицию и высказывают, они же не в засрандии
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31.05.2021 09:43 Відповісти
А кто такой Всемирный конгресс? Вообще мозгами поехали? Обосрались.......
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31.05.2021 09:41 Відповісти
такой, который всегда поддерживал Украину. если ты не знаешь об этой организации, которой много лет, может ты не украинец и сам насрал в свои галифе?
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31.05.2021 09:42 Відповісти
Це вата. В спам.
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31.05.2021 09:44 Відповісти
Ну, что бы поддерживать надо разбираться в мировой и внутренней политике самой Украины.
В этом смысле там сплошные лузеры.
Припоминаю, как они дружно писали кипятком за мадам капительман, стоило той в вышиванке покататься по Америке.
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31.05.2021 10:10 Відповісти
Пустое содрагание воздуха, и трата сил... Никто НИКТО ради Украины не наступит на свои глобальны интересы, разве это до сих пор не поняли? Тут спасение утопающего , дело рук самого утопающего! Лучше бы направили все силы, за все эти годы, на увеличение добычи, открытие новых месторождений, что бы наполнить трубу, тем более что есть разведаные месторождения, только вскрывай и наполняй трубу украинским газом, но вот почему то никто об этом не думает, и в итоге труба превратиться в металлолом... плевать властьимущим на все это, они живут по принципу - после меня хоть потоп!
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31.05.2021 09:43 Відповісти
т.е. всем теперь молчать? делают что могут. что за неуместное критиканство. уж они-то сделали больше нас с тобой
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31.05.2021 09:44 Відповісти
а что толку от разговоров, спасибо , что сделали, вот только есть ли положительный результат от этих действий - честно, я не вижу, война продолжается, оккупация продолжается, а то что цель кремля лишить Украину тарнзита, так это было еще лет 15 назад понятно.... и это неизбежно - факт!
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31.05.2021 09:49 Відповісти
толк есть, будем молчать - тогда беда. если каждый принесет свой камень - похороним оккупанта. а будем своих третировать на пустом месте - упадем ему в руки, как спелое яблоко
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31.05.2021 09:51 Відповісти
вы знаете, одними балычками в этом мире акул вряд ли чего то можно добиться, и это тоже факт! есть примеры в политике Украины когда одними разговорами чего то добились!?
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31.05.2021 10:11 Відповісти
))) до свидания.
словоблудие пока только с вашей стороны.
Слово Конгресса имеет вес, а ваши излияния - нет
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31.05.2021 10:14 Відповісти
ну прще всего просто слиться, вместо того , что бы написать какие были достижения конгресса, ну кроме "обеспокоенности" " озабоченности" и т.п...!? если вы так сильны в этой теме поделитесь будь ласка...
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31.05.2021 12:43 Відповісти
правильно, осталось нахамить)
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31.05.2021 17:18 Відповісти
я даже и не думал о хамстве! Или это вы о себе? И все же если не сложно приведите пример грандиозной победы после призывов конгресса к мировой общественности? ну такие что бы ухххх был результат!
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31.05.2021 17:32 Відповісти
у нас все 30 лет одни разговоры да обещания о лучшей жизни, а по итогу народ живет все хуже, страна опускается все глубже в опу! разве нет?
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31.05.2021 09:50 Відповісти
)))) при чем тут конгресс, ты вообще знаешь что это за организация?
сдается мне, что ты вообще не в теме
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31.05.2021 09:52 Відповісти
та я же в принципе не про конгресс основную мысль поста написал, а конгресс, да в принципе ничто, просто определенное объединение пытается доносить какие то мысли до определенных уровней власти, вот и пусть бы доносили до нашей власти в первую очередь... вы бы могли мне назвать хоть одно обращение этого конгресса, которое привело к ошеломляющим положительным результатам?
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31.05.2021 10:09 Відповісти
ладно, вы вообще не понимаете о чем речь.
ваши высказывания и возмущения не уместны в данном случае, по моему мнению. не намерен больше тратить время
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31.05.2021 10:13 Відповісти
О! лахта очнулась. Ща понесется! Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8091 Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8091 Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8091
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31.05.2021 09:55 Відповісти
Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7177
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31.05.2021 09:58 Відповісти
Ты зачем меня с косичками изображаешь? Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9922
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31.05.2021 09:59 Відповісти
К сожалению в Северном потоке заинтересован не только Кремль Путинило.. но и локомотив и мощнейшая экономика ЕС - Германия. В этом то и главная сложность. С выходом Великобритании из ЕС ( Раша по этому поводу распивала шампанское) влияние Германии на континенте только усилилось, а с ней и возможности РФ. ( ведь можно в итоге посчитать Пакт о ненападении и раздел Европы между Германией и СССР 1939 примером для сотрудничества, а войну 1941 - 1945 г , просто " недоразумением" из за импульсивности лидера)
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31.05.2021 09:54 Відповісти
А всітовому конгресу євреїв всеодно?
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31.05.2021 10:11 Відповісти
дед-бидон уже все заранее решил а для дураков словами в адрес ***** мусарит
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31.05.2021 10:20 Відповісти
Чому це Конгрес мовчить про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні. Право власності назад відібрати в іноземних власників чи своїх розбійників уже буде практично не можливо.
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31.05.2021 14:35 Відповісти
 
 