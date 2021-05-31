Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2"

Світовий конгрес українців закликає Федеральний уряд і демократичні партії Німеччини негайно запровадити мораторій на "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СКУ.

"Російський газогін, який має бути збудований в обхід східної Європи, та матиме пряме підключення в Німеччині, планується добудувати цього літа. Проєкт зустрів засудження в Європі та на міжнародному рівні як політична зброя Кремля, яка має на меті використати поставки газу для контролю над Україною та іншими східноєвропейськими країнами", - випливає з повідомлення.

Наголошується, що мораторій повинен дати можливість:

– роз’яснити стратегічні наслідки "Північного потоку – 2", особливо щодо безпеки України та східноєвропейських держав – членів ЄС;

– провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту та вивчити його вплив на клімат, що має зробити незалежний орган;

– сприяти здійсненню загальної європейської енергетичної політики;

– врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов’язані з "Північним потоком – 2" і обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем та переглянути "Північний потік – 2"у світлі цієї дискусії.

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СКУ акцентує увагу на тому, що "Північний потік 2":

– підриває європейську згуртованість і трансатлантичні відносини;

– конфліктує з новими європейськими та німецькими кліматичними цілями;

– загрожує і без того нестабільній безпеці України, і

– суперечить меті спільної зовнішньої енергетичної політики ЄС.

"Мораторій щодо Північного Потоку 2 є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства та підрив основ європейського правопорядку", - зазначив президент СКУ Павло Грод.

"СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цей заклик і закликати свої уряди підтримати мораторій проти Північного Потоку-2", - резюмували у Світовому конгресі українців.