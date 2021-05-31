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Германия (5996) мораторий (169) Всемирный Конгресс Украинцев (159) Северный поток (1428)

Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Всемирный конгресс украинцев призвал ввести мораторий на

Всемирный конгресс украинцев призывает Федеральное правительство и демократические партии Германии немедленно ввести мораторий на "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКУ.

"Российский газопровод, который должен быть построен в обход Восточной Европы, и будет иметь прямое подключение в Германии, планируется достроить этим летом. Проект встретил осуждение в Европе и на международном уровне как "политическое оружие Кремля, которое имеет целью использовать поставки газа для контроля над Украиной и другими восточноевропейскими странами", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что мораторий должен дать возможность:

- разъяснить стратегические последствия "Северного потока - 2", особенно в отношении безопасности Украины и восточноевропейских государств - членов ЕС;

- провести детальную оценку жизненного цикла проекта и изучить его влияние на климат, должен сделать независимый орган;

- способствовать осуществлению общей европейской энергетической политики;

- урегулировать трансатлантические разногласия, связанные с "Северным потоком - 2", обсудить основные спорные вопросы между ЕС и Кремлем и пересмотреть "Северный поток - 2" в свете этой дискуссии.

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ВКУ акцентирует внимание на том, что "Северный поток 2":

- подрывает европейскую сплоченность и трансатлантические отношения;

- конфликтует с новыми европейскими и немецкими климатическими целями;

- угрожает и без того нестабильной безопасности Украины и противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС.

"Мораторий по Северному потоку-2 является возможностью выработать единую европейскую позицию. Он даст четкий сигнал российскому руководству, что существуют последствия за постоянные нарушения международного законодательства и подрыв основ европейского правопорядка ", - отметил президент ВКУ Павло Грод.

"ВКУ призывает все украинские и восточноевропейские громады, а также всех друзей Украины поддержать этот призыв и призвать свои правительства поддержать мораторий против Северного Потока 2", - резюмировали во Всемирном конгрессе украинцев.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
А кто такой Всемирный конгресс? Вообще мозгами поехали? Обосрались.......
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31.05.2021 09:41
+4
Пустое содрагание воздуха, и трата сил... Никто НИКТО ради Украины не наступит на свои глобальны интересы, разве это до сих пор не поняли? Тут спасение утопающего , дело рук самого утопающего! Лучше бы направили все силы, за все эти годы, на увеличение добычи, открытие новых месторождений, что бы наполнить трубу, тем более что есть разведаные месторождения, только вскрывай и наполняй трубу украинским газом, но вот почему то никто об этом не думает, и в итоге труба превратиться в металлолом... плевать властьимущим на все это, они живут по принципу - после меня хоть потоп!
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31.05.2021 09:43
+3
а что толку от разговоров, спасибо , что сделали, вот только есть ли положительный результат от этих действий - честно, я не вижу, война продолжается, оккупация продолжается, а то что цель кремля лишить Украину тарнзита, так это было еще лет 15 назад понятно.... и это неизбежно - факт!
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31.05.2021 09:49
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Позвоните после переговоров Байдена с ******. Решение по СП-2 будет принято исходя из результатов переговоров.
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31.05.2021 09:40 Ответить
имеют право высказать позицию и высказывают, они же не в засрандии
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31.05.2021 09:43 Ответить
А кто такой Всемирный конгресс? Вообще мозгами поехали? Обосрались.......
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31.05.2021 09:41 Ответить
такой, который всегда поддерживал Украину. если ты не знаешь об этой организации, которой много лет, может ты не украинец и сам насрал в свои галифе?
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31.05.2021 09:42 Ответить
Це вата. В спам.
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31.05.2021 09:44 Ответить
Ну, что бы поддерживать надо разбираться в мировой и внутренней политике самой Украины.
В этом смысле там сплошные лузеры.
Припоминаю, как они дружно писали кипятком за мадам капительман, стоило той в вышиванке покататься по Америке.
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31.05.2021 10:10 Ответить
Пустое содрагание воздуха, и трата сил... Никто НИКТО ради Украины не наступит на свои глобальны интересы, разве это до сих пор не поняли? Тут спасение утопающего , дело рук самого утопающего! Лучше бы направили все силы, за все эти годы, на увеличение добычи, открытие новых месторождений, что бы наполнить трубу, тем более что есть разведаные месторождения, только вскрывай и наполняй трубу украинским газом, но вот почему то никто об этом не думает, и в итоге труба превратиться в металлолом... плевать властьимущим на все это, они живут по принципу - после меня хоть потоп!
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31.05.2021 09:43 Ответить
т.е. всем теперь молчать? делают что могут. что за неуместное критиканство. уж они-то сделали больше нас с тобой
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31.05.2021 09:44 Ответить
а что толку от разговоров, спасибо , что сделали, вот только есть ли положительный результат от этих действий - честно, я не вижу, война продолжается, оккупация продолжается, а то что цель кремля лишить Украину тарнзита, так это было еще лет 15 назад понятно.... и это неизбежно - факт!
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31.05.2021 09:49 Ответить
толк есть, будем молчать - тогда беда. если каждый принесет свой камень - похороним оккупанта. а будем своих третировать на пустом месте - упадем ему в руки, как спелое яблоко
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31.05.2021 09:51 Ответить
вы знаете, одними балычками в этом мире акул вряд ли чего то можно добиться, и это тоже факт! есть примеры в политике Украины когда одними разговорами чего то добились!?
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31.05.2021 10:11 Ответить
))) до свидания.
словоблудие пока только с вашей стороны.
Слово Конгресса имеет вес, а ваши излияния - нет
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31.05.2021 10:14 Ответить
ну прще всего просто слиться, вместо того , что бы написать какие были достижения конгресса, ну кроме "обеспокоенности" " озабоченности" и т.п...!? если вы так сильны в этой теме поделитесь будь ласка...
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31.05.2021 12:43 Ответить
правильно, осталось нахамить)
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31.05.2021 17:18 Ответить
я даже и не думал о хамстве! Или это вы о себе? И все же если не сложно приведите пример грандиозной победы после призывов конгресса к мировой общественности? ну такие что бы ухххх был результат!
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31.05.2021 17:32 Ответить
у нас все 30 лет одни разговоры да обещания о лучшей жизни, а по итогу народ живет все хуже, страна опускается все глубже в опу! разве нет?
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31.05.2021 09:50 Ответить
)))) при чем тут конгресс, ты вообще знаешь что это за организация?
сдается мне, что ты вообще не в теме
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31.05.2021 09:52 Ответить
та я же в принципе не про конгресс основную мысль поста написал, а конгресс, да в принципе ничто, просто определенное объединение пытается доносить какие то мысли до определенных уровней власти, вот и пусть бы доносили до нашей власти в первую очередь... вы бы могли мне назвать хоть одно обращение этого конгресса, которое привело к ошеломляющим положительным результатам?
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31.05.2021 10:09 Ответить
ладно, вы вообще не понимаете о чем речь.
ваши высказывания и возмущения не уместны в данном случае, по моему мнению. не намерен больше тратить время
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31.05.2021 10:13 Ответить
О! лахта очнулась. Ща понесется! Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8091 Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8091 Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8091
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31.05.2021 09:55 Ответить
Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7177
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31.05.2021 09:58 Ответить
Ты зачем меня с косичками изображаешь? Світовий конгрес українців закликав запровадити мораторій на "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9922
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31.05.2021 09:59 Ответить
К сожалению в Северном потоке заинтересован не только Кремль Путинило.. но и локомотив и мощнейшая экономика ЕС - Германия. В этом то и главная сложность. С выходом Великобритании из ЕС ( Раша по этому поводу распивала шампанское) влияние Германии на континенте только усилилось, а с ней и возможности РФ. ( ведь можно в итоге посчитать Пакт о ненападении и раздел Европы между Германией и СССР 1939 примером для сотрудничества, а войну 1941 - 1945 г , просто " недоразумением" из за импульсивности лидера)
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31.05.2021 09:54 Ответить
А всітовому конгресу євреїв всеодно?
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31.05.2021 10:11 Ответить
дед-бидон уже все заранее решил а для дураков словами в адрес ***** мусарит
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31.05.2021 10:20 Ответить
Чому це Конгрес мовчить про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні. Право власності назад відібрати в іноземних власників чи своїх розбійників уже буде практично не можливо.
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31.05.2021 14:35 Ответить
 
 