УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4557 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 496 25
пенсіонери (476) пенсія (921) Міністерство соціальної політики (593) Лазебна Марина (136)

Лазебна: Пенсійні накопичення зменшать залежність людей старшого віку від волі політиків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лазебна: Пенсійні накопичення зменшать залежність людей старшого віку від волі політиків

Запровадження системи обов'язкових пенсійних накопичень зменшить залежність людей старшого віку від волі політиків, можливостей державного бюджету, зробить пенсійні накопичення власністю людини, за рахунок якої він зможе забезпечити собі краще майбутнє.

Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила на одному з телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

За її словами, в останньому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) досліджуються 77 країн, в яких є накопичувальні пенсійні системи. У восьми з них власні накопичення людей у пенсійних фондах перевищують за розмірами річний ВВП країни. А Україна на цій мапі ділить останнє місце з Пакістаном.

"Пенсійних накопичень у наших громадян менше одної десятої відсотка ВВП. Так сталось тому, що протягом 16 років політики в нашій країні змагаються, хто голосніше вигукне, що не дасть шахраям вкрасти гроші людей. Під цими гаслами завертають усі спроби побудувати нормальну систему пенсійних накопичень. Замість того, щоб сісти, попрацювати та зробити краще. Це була б політична відповідальність замість популізму. Увесь світ розуміє, що через демографічні зміни лише за рахунок внесків працюючих вже ніколи не буде можливості дати гідні пенсії пенсіонерам, потрібні системи пенсійного накопичення. Вони всі дуже різні за побудовою, враховують місцеві особливості розвитку економіки та, навіть, менталітету. Але мають на меті одне – зменшити залежність людей поважного віку від волі політиків, можливостей державного бюджету, зробити пенсійні накопичення власністю людини, за рахунок якої вона зможе забезпечити собі краще майбутнє. Важливо, що пенсійні накопичення інвестуються в економіку, що сприяє економічному зростанню та збільшенню кількості робочих місць, що, зрештою, збільшує фінансові можливості солідарної пенсійної системи", - сказала міністерка.

Також читайте: ПФ у червні проведе перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють, - представниця Пенсійного фонду Дзядевич

Лазебна розповіла, що протягом року Уряд спільно з НКЦПФР, НБУ, Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Офісом Президента, Офісом простих рішень та результатів, консультуючись з міжнародними партнерами, напрацював законопроект, який детально описує модель обов’язкових пенсійних накопичень, яка б могла запрацювати в наших, безумовно, непростих реаліях. Але кращих у нас немає. А проблема є. І її необхідно вирішувати. Передбачається, що участь у системі прийматимуть офіційно працюючі люди, застраховані особи, в тому числі особи, які отримують різні види допомоги та грошового забезпечення від держави (особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до осягнення 3 років або доглядають непрацездатних родичів, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та інші).

Фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства прийматимуть участь на добровільній основі.

За словами міністерки, є чітка позиція прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що при запровадженні системи податки ні на бізнес, ні на людей не зростуть.

Передбачається, що роботодавці сплачуватимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ, а працівники – 2% за рахунок зменшення ставки ПДФО.

Також читайте: Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров

Фактично, пропонується частину податків, які сплачуються зараз, передати у власність людині.

Також обговорюється можливість на старті зробити внески, коли 1% роботодавець сплачуватиме людині за рахунок зниження ЄСВ, а ще 1% держава напряму сплачуватиме на рахунок людини з бюджету.

Людина сама обиратиме пенсійний фонд або банк, в якому хоче зберігати свої накопичення, але не з усіх, а лише з тих, яких попередньо додатково перевірять регулятори – НКЦПФР та НБУ - за цілим рядом критеріїв, та до щоденної діяльності яких виписані підвищені вимоги.

Обрати фонд або банк людина зможе через "єдине вікно" на базі Єдиного соціального реєстру у будь-який зручний спосіб: за допомогою мобільного застосунку чи в особистому кабінеті веб-порталу, через ЦНАП, веб-портал "Дія" чи під час особистого звернення.

Учасник у щоденному режимі зможе контролювати стан своїх пенсійних накопичень на індивідуальному пенсійному рахунку, у будь-який час перевести свої пенсійні кошти до іншого фонду або банку без жодних штрафних санкцій, а в окремих випадках – скористатись пенсійними накопиченнями до досягнення пенсійного віку. Наприклад, у разі критичного захворювання учасника чи членів його сім’ї, настання інвалідності. Також достроково можна забрати кошти при виїзді на постійне місце проживання за кордон.

При досягненні пенсійного віку людина зможе обрати собі вид пенсійної виплати з декількох видів довічних виплат, виплат на встановлений строк.

У разі смерті учасника пенсійні кошти отримають його спадкоємці, як і будь-яке інше майно.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
в свете того, что гривна с 1996 года обесценилась больше чем в 15 раз, рассказы про накопительную пенсию ничего хорошего не предусматривают. Так можно за 20-30 лет накопить на пачку мороженого (если накопители не смоются с деньгами)
1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 - но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз
показати весь коментар
31.05.2021 11:06
+11
Может просто чинушам, судьям и остальной сволочи сделать пенсии как у обычной уборщицы и тогда денег хватит всем? А? Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
31.05.2021 11:01
+9
Это видимо расчте на лохторат "сметунов", здравомыслящий человек не даст свои деньги кому-то, кто может быть отдаст их через 30+ лет. Имбицыли не могу просто взять время существования гривыны (25 лет) и посмотреть на сколько она обесценилась за это время. Будешь всю жезнь отдавать часть денег, а тебе потом дадут на пару пачек сигарет. Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 3704. Остап нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
31.05.2021 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 6340 Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 6340 Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 6340
показати весь коментар
31.05.2021 10:58 Відповісти
накопления будут в USD ? )))
показати весь коментар
31.05.2021 10:58 Відповісти
В Баткойнах на блокчлене Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 7924
показати весь коментар
31.05.2021 10:59 Відповісти
Может просто чинушам, судьям и остальной сволочи сделать пенсии как у обычной уборщицы и тогда денег хватит всем? А? Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
31.05.2021 11:01 Відповісти
Да ну, они и на это не наработали. ))
показати весь коментар
31.05.2021 11:20 Відповісти
уменьшат зависимость пенсионеров от накоплений...
показати весь коментар
31.05.2021 11:01 Відповісти
А хто і яким чином гарантуватиме збереження та індексацію цих пенсійних накопичень?!
показати весь коментар
31.05.2021 11:02 Відповісти
"спасибо, поржал!" (С) )))
показати весь коментар
31.05.2021 11:03 Відповісти
понятно, шо даже если предположить, шо такое и будет, то оооооооооооочень меееееееееееелкими буквами внизу договора будет написано "накопления без права передачи", ну или как то так )))
показати весь коментар
31.05.2021 11:06 Відповісти
в свете того, что гривна с 1996 года обесценилась больше чем в 15 раз, рассказы про накопительную пенсию ничего хорошего не предусматривают. Так можно за 20-30 лет накопить на пачку мороженого (если накопители не смоются с деньгами)
1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 - но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз
показати весь коментар
31.05.2021 11:06 Відповісти
От тому держава має гарантувати індексацію цих вкладів.
показати весь коментар
31.05.2021 11:10 Відповісти
Ну пусть хотя бы отдадут накопления при СССР. До сих пор у многих лежат книжечки Ощадбанка. А казалось бы - ну не хотите наличкой отдавать, то пусть засчитывают в комуналку. Так нет. А всего-то прошло чуть больше 30 лет.
показати весь коментар
31.05.2021 11:58 Відповісти
Это видимо расчте на лохторат "сметунов", здравомыслящий человек не даст свои деньги кому-то, кто может быть отдаст их через 30+ лет. Имбицыли не могу просто взять время существования гривыны (25 лет) и посмотреть на сколько она обесценилась за это время. Будешь всю жезнь отдавать часть денег, а тебе потом дадут на пару пачек сигарет. Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 3704. Остап нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
31.05.2021 11:07 Відповісти
Сама собою ця ідея не погана. Але такі речі можна робити в економічно розвиненій і по-справжньому самостійній країні.
показати весь коментар
31.05.2021 11:08 Відповісти
Лазебная , краще розкажи що там з законом 2141 Лазебная: Пенсионные накопления уменьшат зависимость людей старшего возраста от воли политиков - Цензор.НЕТ 414 .? Доки чекати ?
показати весь коментар
31.05.2021 11:09 Відповісти
ага щас . ищи дураков..
показати весь коментар
31.05.2021 11:14 Відповісти
отдай бабки дяди а сам иди до б......... ди Лазебна: Пенсійні накопичення зменшать залежність людей старшого віку від волі політиків - Цензор.НЕТ 5510
показати весь коментар
31.05.2021 11:15 Відповісти
не...ну понятно шо регуляторы отбирая "разрешенные" банки и фонды мечтают и себе по карманам шо нибудь отобрать..но как переубедить тех кто помнит еще шо стало с накоплениями пенсионеров в Цивилизованных странах с развитой!!! системой контроля когда рухнул Lehman Brothers??в 2008? Любой банк,фонд -это спекулянт по соей СУТИ....а спекуляция это всегда риск, да с учетом общей финансовой грамотностью нашего нарда....уроды одним словом, просто сволочи!!!
показати весь коментар
31.05.2021 11:25 Відповісти
Читаю коментарі і зайвий раз стверджую про високий рівень довіри громадян України до держави,фінансів , банків,Уряду. Лазебна: Пенсійні накопичення зменшать залежність людей старшого віку від волі політиків - Цензор.НЕТ 3477 Особливо подобаються епітети- сволочі,уроди.
показати весь коментар
31.05.2021 11:52 Відповісти
Тільки дурень може в нашій країні свої гроші,десь там накопичувати.Хоча.я впевнений дурні знайдуться.
показати весь коментар
31.05.2021 11:59 Відповісти
НАкопительная пенсия - во где Зелазебная лазейку нашла... Зебуины, какие же вы прозрачные в плане своего дЭбилизма... Скажите, вот не приходила ли мысль в ваши бестолковки, шо вы же сами можете больше наварить созидая, а не стяжательствуя.
показати весь коментар
31.05.2021 13:07 Відповісти
а вона не подумала, що мені краще свої гроші триати при собі, а пані Лазєбная йде на po
показати весь коментар
31.05.2021 14:15 Відповісти
Бла-бла-бла🥱...з дефіцитом пф треба боротися на корню проблеми-збільшувати надходження.а це в першу чергу стимуляція інвестицій в економіку(для створення нових робочих місць),2.виведення її,економіки, з тіні(уявляєте скільки досі % працівників отримують з/п в конвертах?🤔.потрібні такі умови,коли підприємцям буде вигідніше і безпечніше платити повністю білу з/п),ну і найголовніше 3.реально боротися з корупцією,завдяки якій великі підприємці і олігархи недоплачують до бюджету (і в т.ч до пф)величезні суми...якщо вирішити ці проблеми,то можна думати яка пенс. система краща,а так це без сенсу,переливання з пустого в порожнє.🤔
показати весь коментар
31.05.2021 18:03 Відповісти
 
 