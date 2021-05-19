Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров
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У застосунку "Дія" приділяють дедалі більше уваги користувачам старшого покоління, зокрема, для них скоро стане доступною послуга пенсія онлайн.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо, щоб якомога більше українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проєкт "Дія. Цифрова освіта", де ми навчаємо базовій цифровій грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо інтернет у села, покращуємо мобільний інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати й пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом", - розповів глава Мінцифри.
Також Федоров прокоментував впровадження електронного паспорта: "Від учора для тих, хто користується "Дія. Паспорт" оновили "Дію", там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп у паспорт і довідку до ID-паспорта. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт".
Будь ласка, зачекайте...
Я так понимаю, они пенсионеров решили загнать в офлайн режим, чтобы не отсвечивали.
Пенсии будут в дальнейшем получать те,кто родился до 1977 года...,остальным Корона с Вирусом и дальнейшие рехВОРмы Зелемойских.....
Мрамор, витражи и золото: Черниговский аграрий построил для себя мавзолей как у Наполеона за $3 млн
******* пенсіонери, звичайно, в більшості своїй будуть користуватись старою системою керування, деякі навчаться по відео. А інші покоління будуть користуватись вже більш зручним для себе методом - в додатках і через сайти.
В какие села, ..., вы интернет провели?! С трассы сворачиваешь и всЬО! Где, ля, тот интернет, на какую ель нужно залезть, чтобы словить ваш интернет?! Или бабуля с пенсии несколько тысяч отслюнявит за проводной?
это что за звезды то такие Кабздон и Лев лещенко?
Дия, говорите?
вчера был в Днепре...цена на профнастил и профили выросла в 3 раза,а это значит Кучма наживается даже на саморезах....
Леонид Данилыч,вы своими ракетами из "КБ Южное" типа САТАНА и Князь Киевский ИГОРЬ разогнали все НАТО...Леонид Данилыч...АСТАНАВИТЕСЬ....
РАБссия СРАНЬ ...это совсем не УКРАИНА....
быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...а ведь ДАНИЛЫЧ ПРАВ....