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Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров

У застосунку "Дія" приділяють дедалі більше уваги користувачам старшого покоління, зокрема, для них скоро стане доступною послуга пенсія онлайн.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб якомога більше українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проєкт "Дія. Цифрова освіта", де ми навчаємо базовій цифровій грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо інтернет у села, покращуємо мобільний інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати й пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом", - розповів глава Мінцифри.

Також Федоров прокоментував впровадження електронного паспорта: "Від учора для тих, хто користується "Дія. Паспорт" оновили "Дію", там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп у паспорт і довідку до ID-паспорта. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт".

Також читайте: Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City

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Топ коментарі
+14
ещё один идиот! А по смартфону каждому пенсионеру ты купишь?
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19.05.2021 09:52
+9
Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга пенсия онлайн.)).... А також , хліб онлайн , масло онлайн , і цибуля онлайн . Їсти все це , треба буде теж - онлайн , в смартфоні . Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2979 .
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19.05.2021 10:03
+6
уровень цивилизации общества определяется отношением к старикам и животным. Второпав?
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19.05.2021 10:10
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Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга пенсия онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2411
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19.05.2021 09:47 Відповісти
Нардеп Александр Федиенко: Смотри, сломать можно все, это только вопрос времени и желания. Я могу за 400 баксов купить твою есимку или даже контрактную симку и увести все с твоего гаджета потом симку выкинуть. Те у когг номер не укр, это вопрос доп тех средств но так же можно". Совпадение?
Я так понимаю, они пенсионеров решили загнать в офлайн режим, чтобы не отсвечивали.
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19.05.2021 09:49 Відповісти
похороны - онлайн), лечение он-лайн, наследдство-онлайн)
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19.05.2021 09:50 Відповісти
...в труну онлайн Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 3446
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19.05.2021 10:15 Відповісти
А що кажуть щодо процесу зачаття онлайн?
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19.05.2021 10:16 Відповісти
Маленький секрет от фирмы Кучма и сыновья...
Пенсии будут в дальнейшем получать те,кто родился до 1977 года...,остальным Корона с Вирусом и дальнейшие рехВОРмы Зелемойских.....
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19.05.2021 09:52 Відповісти
ещё один идиот! А по смартфону каждому пенсионеру ты купишь?
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19.05.2021 09:52 Відповісти
А у вас що, нема смартфона або комп'ютера? Чи в розвитку держави треба орієнтуватись на покоління, яке зникне в найближчий час, а не на покоління, яке невдовзі стане пенсіонерами?
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19.05.2021 10:04 Відповісти
уровень цивилизации общества определяется отношением к старикам и животным. Второпав?
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19.05.2021 10:10 Відповісти
Тут один старенький теж забезпечив собі ....
Мрамор, витражи и золото: Черниговский аграрий построил для себя мавзолей как у Наполеона за $3 млн
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 5513
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19.05.2021 10:20 Відповісти
Поэтому вы и не покупаете смартфоны?
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19.05.2021 10:31 Відповісти
А відношенням до довкілля, до людей в цілому - не визначається?
******* пенсіонери, звичайно, в більшості своїй будуть користуватись старою системою керування, деякі навчаться по відео. А інші покоління будуть користуватись вже більш зручним для себе методом - в додатках і через сайти.
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19.05.2021 12:05 Відповісти
И еда в телефоне или по телевизору!.. Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 7825
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19.05.2021 09:55 Відповісти
Зато бесплатно!
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19.05.2021 10:48 Відповісти
Когда был жив Батя Сенатор до 2017 года,он вечерами мне говорил,что в Украине прийдет к власти такой негодяй,что Джугашвили и его брат Гитлер окажутся СЛАБАКИ....
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19.05.2021 09:55 Відповісти
переигрываешь
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19.05.2021 10:17 Відповісти
Фотка-зачёт. Типа "Ой,а что это? Стёклышко?"
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19.05.2021 09:56 Відповісти
Читаю, и складывается впечатление о распиле бюджета.
В какие села, ..., вы интернет провели?! С трассы сворачиваешь и всЬО! Где, ля, тот интернет, на какую ель нужно залезть, чтобы словить ваш интернет?! Или бабуля с пенсии несколько тысяч отслюнявит за проводной?
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19.05.2021 09:57 Відповісти
Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть.

это что за звезды то такие Кабздон и Лев лещенко?
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 663
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19.05.2021 10:02 Відповісти
Новгород-Сиверский р-н Черниговской обл. Не буду позорить село, где это происходило. Чтобы отправить смс внуку, бабушка залезала на лестницу, приставленную к сараю и стояла с вытянутой вверх рукой минут пять.
Дия, говорите? Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8947
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19.05.2021 10:28 Відповісти
пенсионеры живут не только в селах. Туда почтальоны будут разносить пенсии, читайте сми
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19.05.2021 10:30 Відповісти
Вот спасибо тебе, мил человек, что рассказала мне, несмышленому, что и куда будут разносить. Вот просто камень с души, ага. Если бы не ты со своей привычкой совать нос куда не звали, я бы в темноте так и блуждал бесконечно. Я вообще о состоянии мобильной связи и как следствие мобильного интернета писал. Так что успокойся, Наталья Игнатова, выпей чайку и жди пенсию.
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19.05.2021 11:07 Відповісти
Я через пару недель собираюсь в Остёр из Киева и обратно велосипедом. У меня там Strava работать будет? Илон Маск туда Интернет провел или спутники запускает?
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19.05.2021 13:14 Відповісти
Не возвращайся. Оставайся там и жди спутников. И Гиперлуп жди, на нем вернешься.
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19.05.2021 13:21 Відповісти
Динозавры оживут, пока дождусь...
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19.05.2021 13:26 Відповісти
Маленький штрих к знакомому портрету....
вчера был в Днепре...цена на профнастил и профили выросла в 3 раза,а это значит Кучма наживается даже на саморезах.... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 4065 Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 4065
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19.05.2021 10:00 Відповісти
Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга пенсия онлайн.)).... А також , хліб онлайн , масло онлайн , і цибуля онлайн . Їсти все це , треба буде теж - онлайн , в смартфоні . Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2979 .
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19.05.2021 10:03 Відповісти
Дайош кожній бабці по смартфону! Вони дивитимуться на нього як баран на нові ворота.Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 4161
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19.05.2021 10:05 Відповісти
у мене і моїх знайомих сенсорні смартфони. Годинами сидять в інеті, городину закинули, всім 70-
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19.05.2021 10:11 Відповісти
пусть не сидят на лавках, а прикладывают усилия и учатся работать с гаджетами... а им просто лень...
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19.05.2021 10:29 Відповісти
Блін, і звідки ж такі впороті, як ти, дебіли беруться?
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19.05.2021 10:36 Відповісти
Анекдот из СССР....
Леонид Данилыч,вы своими ракетами из "КБ Южное" типа САТАНА и Князь Киевский ИГОРЬ разогнали все НАТО...Леонид Данилыч...АСТАНАВИТЕСЬ.... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8379
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19.05.2021 10:07 Відповісти
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2331
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19.05.2021 10:09 Відповісти
ну и что теперь ныть... сами люди выбирали... многим захотелось большевизма? имеем подобие СССР, только в меньших размерах .. а получаем все вместе...
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19.05.2021 10:22 Відповісти
ДаЁшь 50% Зелень
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19.05.2021 10:24 Відповісти
А "инсайд" из канализации черпаешь?
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19.05.2021 10:52 Відповісти
А что значит эта пенсия в дие?? Как ее на хлеб мазать?? Каким слоем??
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19.05.2021 10:11 Відповісти
73 % негодяев в Украине выбрали болвана,а причем здесь РАБссияне от Хабаровска до Кенигсберга и Мавзолейный баран ПУТЛЕР? а мне даже дети кажуть...Путлер уже давно не Гитлер...а Мировую Революцию солчиняли Джугашвили и Ульянов-типа чЛЕНИН... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8437
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19.05.2021 10:14 Відповісти
не круто ли берёшь, пацан?! 73% соотечественников называть негодяями, может варежку завалишь?
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19.05.2021 10:20 Відповісти
Може й і не негідники, а от що повні дебіли, то точно. Ну і не 73% від всіх. а лише від тих, що прийшли на вибори. Так що виходить середньо статистична кількість ідіотів.
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19.05.2021 10:34 Відповісти
Лучше вы, 73%, завалите все, что есть. Вы уже себя показали, спасибо вам, ага. Сидел бы уже молча, вершитель хренов. Что, до сих пор не дошло, что натворили?
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19.05.2021 11:10 Відповісти
у нас страна, где все раздают обещания, но никто не контролирует их выполнение... Вся жизнь проходит в ожидании обещаний властей
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19.05.2021 10:16 Відповісти
Популізм нині в моді.
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19.05.2021 10:27 Відповісти
Вы деньги с роликов киньте на повышение пенсий или разовую помощь. Я понимаю, что нужно звёздам зароботок дать (кто там поляков, патап и виник), но пенсионерам на них пох, как и мне.
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19.05.2021 10:16 Відповісти
Кучма кадась правду сказал...
РАБссия СРАНЬ ...это совсем не УКРАИНА....
быдло МАВЗОЛЕЙНОЕ...а ведь ДАНИЛЫЧ ПРАВ.... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 1927 Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 1927
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19.05.2021 10:19 Відповісти
КарочЄ Скліфасовський - купуємо всі бубни шамана і на Київ - будем кошмарить.
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19.05.2021 10:26 Відповісти
Чечени и Калмыки напали на РАБссию...хотять незалежности ЯКУТИИ... Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2077 Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2077
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19.05.2021 10:28 Відповісти
Рюсскае быдло Шариковы...отчего вы такое тупое БЫДЛО??? Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 8071
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19.05.2021 10:31 Відповісти
Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению.- как украинский пенсионер с пенсией в 2000 грн ,комунальными платежами на 3000 тыс грн ,плюс таблеток минимум на 1000 грн ,да "подножного" корма хотя бы на 2000 грн сможет купить смартфон минимум за 10000 тыс?хзн
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19.05.2021 10:51 Відповісти
їжа-онлайн
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19.05.2021 10:52 Відповісти
Пенсия он-лайн, и деньги по факсу.
Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров - Цензор.НЕТ 2064
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19.05.2021 11:21 Відповісти
 
 