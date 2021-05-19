Для пенсіонерів найближчим часом стане доступною послуга пенсія онлайн, - Федоров

У застосунку "Дія" приділяють дедалі більше уваги користувачам старшого покоління, зокрема, для них скоро стане доступною послуга пенсія онлайн.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб якомога більше українців використовували переваги цифрової держави, цифрові сервіси, і тому приділяємо увагу старшому поколінню. Наприклад, у нас є проєкт "Дія. Цифрова освіта", де ми навчаємо базовій цифровій грамотності. Вже зняли 57 освітніх серіалів, залучаємо різних зірок, щоб людям старшого віку було цікаво дивитися. Також проводимо інтернет у села, покращуємо мобільний інтернет. Ми хочемо, щоб можна було отримувати й пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати найближчим часом", - розповів глава Мінцифри.

Також Федоров прокоментував впровадження електронного паспорта: "Від учора для тих, хто користується "Дія. Паспорт" оновили "Дію", там є актуальна прописка, і ми це питання вирішуємо, щоб не потрібно було носити довідку з місця реєстрації. Також ми зареєстрували законопроєкт, який взагалі вбиває цей радянський штамп у паспорт і довідку до ID-паспорта. Вже з 24 серпня, як анонсував президент, ми входимо в режим paperless, жоден держорган не матиме права вимагати будь-яку довідку, якщо ця інформація є в реєстрі. Ще трохи потрібно почекати тим, у кого старий паспорт".

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