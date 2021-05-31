Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко
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У МВС прокоментували інцидент з нетверезими поліцейським і його дружиною, яка, ймовірно, перебуваючи в нетверезому стані, керувала автомобілем у м. Новомосковськ (Дніпропетровська область).
Цензор.НЕТ звернувся за коментарем до заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Як стало відомо, 15 травня лейтенант патрульної поліції Роговий Микола Миколайович разом зі своєю дружиною Роговою Іриною Василівною у вихідний день відпочивали в м. Новомосковськ біля річки Самара в лісосмузі.
Як зазначив у пояснювальній Роговий, він з дружиною, відпочиваючи зі своїми мало знайомими друзями, ловив рибу і вживав спиртні напої.
Однак, за словами патрульного, дружина спиртні напої не вживала. Коли ж до них підійшов невідомий чоловік і почав знімати на телефон, з яким у подальшому виникла конфліктна ситуація, Рогова, щоб уникнути конфлікту сіла за кермо і поїхала.
Поліцейський стверджує, що його дружина сіла за кермо твереза.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в підрозділі патрульної поліції почали службове розслідування цього інциденту, а самого правоохоронця звільнили.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на Дніпропетровщині дружина поліцейського сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Чоловік зняв на відео спілкування з поліцейським і його дружиною, а також момент, коли остання на автомобілі тікає і залишає свого чоловіка.
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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 09.11.2016 № 1179
*******IV. Взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними органами
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3. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики.
При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику.
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V. Контроль керівників поліції за дотриманням етики поліцейським
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3. Керівник органу (підрозділу) поліції повинен:
бути прикладом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, професійно-етичних вимог, основних принципів професійної діяльності та правил поведінки поліцейських, визначених цими Правилами, а також вимагати їх дотримання від підлеглих;
відповідати за віддані (видані) розпорядження (доручення) і накази, наслідки їх реалізації, відповідність їх законодавству України;
об'єктивно оцінювати виконання службових обов'язків підлеглими, а в разі порушення норм законодавства України або недотримання вимог цих Правил - ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України;
Нельзя уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования - это, как минимум, глупо, а по кадровым правилам совершенно неправомерно.
Потом мент восстановится и будет всем факи показывать