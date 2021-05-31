Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко

У МВС прокоментували інцидент з нетверезими поліцейським і його дружиною, яка, ймовірно, перебуваючи в нетверезому стані, керувала автомобілем у м. Новомосковськ (Дніпропетровська область).

Цензор.НЕТ звернувся за коментарем до заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Як стало відомо, 15 травня лейтенант патрульної поліції Роговий Микола Миколайович разом зі своєю дружиною Роговою Іриною Василівною у вихідний день відпочивали в м. Новомосковськ біля річки Самара в лісосмузі.

Як зазначив у пояснювальній Роговий, він з дружиною, відпочиваючи зі своїми мало знайомими друзями, ловив рибу і вживав спиртні напої.

Однак, за словами патрульного, дружина спиртні напої не вживала. Коли ж до них підійшов невідомий чоловік і почав знімати на телефон, з яким у подальшому виникла конфліктна ситуація, Рогова, щоб уникнути конфлікту сіла за кермо і поїхала.

Поліцейський стверджує, що його дружина сіла за кермо твереза.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в підрозділі патрульної поліції почали службове розслідування цього інциденту, а самого правоохоронця звільнили.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на Дніпропетровщині дружина поліцейського сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Чоловік зняв на відео спілкування з поліцейським і його дружиною, а також момент, коли остання на автомобілі тікає і залишає свого чоловіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС представили законопроєкт, який дасть можливість знизити злочинність на ґрунті наркозалежності в 4-5 разів