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Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко

У МВС прокоментували інцидент з нетверезими поліцейським і його дружиною, яка, ймовірно, перебуваючи в нетверезому стані, керувала автомобілем у м. Новомосковськ (Дніпропетровська область).

Цензор.НЕТ звернувся за коментарем до заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Як стало відомо, 15 травня лейтенант патрульної поліції Роговий Микола Миколайович разом зі своєю дружиною Роговою Іриною Василівною у вихідний день відпочивали в м. Новомосковськ біля річки Самара в лісосмузі.

Як зазначив у пояснювальній Роговий, він з дружиною, відпочиваючи зі своїми мало знайомими друзями, ловив рибу і вживав спиртні напої.

Однак, за словами патрульного, дружина спиртні напої не вживала. Коли ж до них підійшов невідомий чоловік і почав знімати на телефон, з яким у подальшому виникла конфліктна ситуація, Рогова, щоб уникнути конфлікту сіла за кермо і поїхала.

Поліцейський стверджує, що його дружина сіла за кермо твереза.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в підрозділі патрульної поліції почали службове розслідування цього інциденту, а самого правоохоронця звільнили.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на Дніпропетровщині дружина поліцейського сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Чоловік зняв на відео спілкування з поліцейським і його дружиною, а також момент, коли остання на автомобілі тікає і залишає свого чоловіка.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Уявляю тоді яка вона п"яна.))
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31.05.2021 15:41
+30
Шумно уволили-тихо назад примут. Закон жанра.
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31.05.2021 15:42
+23
пьяная еврейка это вообще зашквар.... ну пьяниц евреев я видела вот пьянычек евреек да еще шобы под мусарком шевелилась это шо же такое в местной синагоге то делается...Днепропетровске да Беня распустил ты свое стадо распустил...
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31.05.2021 15:48
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Поновиться через "найчесніший" суд - ще й компенсацію отримає.
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31.05.2021 16:14 Відповісти
а тут і суду не треба - він не при виконанні був, у свій вільний час може робити, що хоч. і не за кермом був.
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31.05.2021 16:23 Відповісти
Одним словом вони РОГОВИ і це все пояснює Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7136
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31.05.2021 16:16 Відповісти
Звичайно його дружина була твереза і він був тверезий і всі колеги, які сказали, що такі самі - були тверезі. Мабуть і Геращенко з Авакоим були "тверезі"?
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31.05.2021 16:20 Відповісти
а яка тобі різниця, який він у свій вільний час?
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31.05.2021 16:23 Відповісти
А матюки в адрес поліцейського, у якого не вільний час? А невиконання його вимог? А приниження поліцейського, який їм робив зауваження? Ці ж поліцейські наступного дня вийдуть "на лінію" і будуть "робити" показники на простих громадянах, які не знають закони.
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31.05.2021 16:26 Відповісти
ти для того, щоб тобі було про що пописдіти, притіг інший кейс у цей кейс? ну ти і совок.
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31.05.2021 16:29 Відповісти
Виходить, що винен поліцейський, який не дозволив їхати п'яним? Я не розумію, які сьогодні вимоги до таких порушників, але по адмін. кодексу дама наговорила на 173 чи 185 кодексу алмінправопорушень. Дама не пройшла "експертизу" (відмовилась проходити) а поїхала за кермом не виконала вимогу поліцейського, ще одна стаття, а там великі штрафи. Чи поліцейському не було що робити, взяв і прицепився до "невинних"?
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31.05.2021 16:44 Відповісти
він не поліцейський!!! бо не знаходиться на роботі!!!
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31.05.2021 16:51 Відповісти
Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2005"
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31.05.2021 16:52 Відповісти
Ех, шкода. Такого служаку поліція втратила...
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31.05.2021 17:42 Відповісти
зато 73%ий з тобою виграв.
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31.05.2021 22:03 Відповісти
Вася это ее муж полицейский! Внимательно читай Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4194
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31.05.2021 18:31 Відповісти
Что вообще за рашизм там творится? Новомосковск, река Самара...
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31.05.2021 16:21 Відповісти
Мужик у свій вільний від роботи час добивав свою печінку, за кермом не сидів, нічого не скоїв. Хотілось би побачити трактування у звільненні, ржака полагаю.
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31.05.2021 16:26 Відповісти
А ты само не из ментов случайно? Никто так за них не врягся как ты! На, почитай, это только так, навскидку, без долгого ковыряния в нормативных документах.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 09.11.2016 № 1179
*******IV. Взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними органами

*******
3. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики.
При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику.
*******
V. Контроль керівників поліції за дотриманням етики поліцейським

*******
3. Керівник органу (підрозділу) поліції повинен:
бути прикладом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, професійно-етичних вимог, основних принципів професійної діяльності та правил поведінки поліцейських, визначених цими Правилами, а також вимагати їх дотримання від підлеглих;
відповідати за віддані (видані) розпорядження (доручення) і накази, наслідки їх реалізації, відповідність їх законодавству України;
об'єктивно оцінювати виконання службових обов'язків підлеглими, а в разі порушення норм законодавства України або недотримання вимог цих Правил - ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України;
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31.05.2021 17:00 Відповісти
она просто была обкурена ))
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31.05.2021 16:28 Відповісти
і тому лише вона має отримати штраф. а не її чоловік.
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31.05.2021 16:30 Відповісти
Рафикь биль савиршенна неуиновен
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31.05.2021 16:31 Відповісти
Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2197"
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31.05.2021 16:49 Відповісти
Где-то я его видел... А! Точно! В кино!
Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7997
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31.05.2021 16:49 Відповісти
Город Новомосковск, река Самара .
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31.05.2021 17:25 Відповісти
Населенный пункт называется Новомосковск. Откуда там взятся нормальным адекватным людям?
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31.05.2021 19:19 Відповісти
Умеют в МВД отказывать своих.
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31.05.2021 19:46 Відповісти
Если она не пьяная, то ******** конкретно.
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31.05.2021 21:13 Відповісти
В общем на НЕТ и суда НЕТ. Не удивили.
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31.05.2021 21:27 Відповісти
"...Геращенко заявил, что в подразделении патрульной полиции начали служебное расследование данного инцидента, а самого правоохранителя уволили."
Нельзя уволить ДО ОКОНЧАНИЯ сл. расследования - это, как минимум, глупо, а по кадровым правилам совершенно неправомерно.
Потом мент восстановится и будет всем факи показывать
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01.06.2021 09:12 Відповісти
То, что уволили алкаша, который имеет право пользоваться оружием, который обязан соблюдать пристойный моральный облик, который "служит закону без выходных и праздников"....Пользы от такого мета - ноль. А риск для окружающих - огромный...
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01.06.2021 11:54 Відповісти
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