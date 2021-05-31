Заступниця голови ОП Свириденко увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Заступницю керівника Офісу президента України Юлію Свириденко обрано до наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Відповідне розпорядження № 529-р від 31 травня 2021 року опубліковано на сайті Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням, Свириденко обрано до ради НАК "Нафтогаз України" як представницю держави терміном не більше одного року.

"Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Вітренка Юрія Юрійовича на підписання цивільно-правового договору з зазначеним членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"", - сказано в розпорядженні.

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Нагадаємо, Уряд визнав незадовільною діяльність Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" в 2020 році, проте акціонер в особі Кабміну незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління.