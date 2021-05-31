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Заступниця голови ОП Свириденко увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступниця голови ОП Свириденко увійшла до наглядової ради

Заступницю керівника Офісу президента України Юлію Свириденко обрано до наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Відповідне розпорядження № 529-р від 31 травня 2021 року опубліковано на сайті Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з розпорядженням, Свириденко обрано до ради НАК "Нафтогаз України" як представницю держави терміном не більше одного року.

"Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Вітренка Юрія Юрійовича на підписання цивільно-правового договору з зазначеним членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"", - сказано в розпорядженні.

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Нагадаємо, Уряд визнав незадовільною діяльність Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" в 2020 році, проте акціонер в особі Кабміну незмінно налаштований на продовження реалізації реформи корпоративного управління.
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Как неожиданно... Как же они раньше обходились без этой профи-мляди в газовом секторе !? Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 5471
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31.05.2021 18:25 Відповісти
избрана в совет как представитель государства

Вона как - "избрана".
Все по честному - конкурс, выборы, - все как обещали Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6966
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31.05.2021 18:29 Відповісти
Прибарахлится барышня. Может и внукам хватит, чтобы мы делали без Зели?
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31.05.2021 18:34 Відповісти
Какие чеканные формулировки однако!
" неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления"!
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31.05.2021 18:46 Відповісти
Как раз из-за того, что Украина провалила реформу корпоративного управления на примере "Нафтогаза" Байден отзывает американские санкции с Сев.потока-2
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31.05.2021 20:00 Відповісти
Свои к своим по бабки.
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31.05.2021 18:52 Відповісти
Т.е. о независимости управления Нафтогаза больше не может быть речи.
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31.05.2021 18:54 Відповісти
Кумовство? Нет, не слышали! А провести конкурс среди специалистов? Не мешайте реформам!
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31.05.2021 18:58 Відповісти
а лєнку свою еще туда не пристроил??? странно...видно следующей будет
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31.05.2021 19:03 Відповісти
 
 