Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"
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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко избрана в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".
Соответствующее распоряжение № 529-р от 31 мая 2021 года опубликовано на сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.
Согласно распоряжению, Свириденко избрана в совет НАК "Нафтогаз Украины" как представитель государства сроком не более одного года.
"Уполномочить председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича на подписание гражданско-правового договора с указанным членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"", - сказано в распоряжении.
Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.
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Вона как - "избрана".
Все по честному - конкурс, выборы, - все как обещали
" неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления"!