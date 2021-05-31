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Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко избрана в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение № 529-р от 31 мая 2021 года опубликовано на сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению, Свириденко избрана в совет НАК "Нафтогаз Украины" как представитель государства сроком не более одного года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 членов набсовета "Нафтогаза" переизбраны на срок до одного года на сегодняшнем заседании Кабмина, - Шмыгаль

"Уполномочить председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича на подписание гражданско-правового договора с указанным членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"", - сказано в распоряжении.

Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.

Также читайте: Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
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Как неожиданно... Как же они раньше обходились без этой профи-мляди в газовом секторе !? Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 5471
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31.05.2021 18:25 Ответить
избрана в совет как представитель государства

Вона как - "избрана".
Все по честному - конкурс, выборы, - все как обещали Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6966
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31.05.2021 18:29 Ответить
Прибарахлится барышня. Может и внукам хватит, чтобы мы делали без Зели?
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31.05.2021 18:34 Ответить
Какие чеканные формулировки однако!
" неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления"!
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31.05.2021 18:46 Ответить
Как раз из-за того, что Украина провалила реформу корпоративного управления на примере "Нафтогаза" Байден отзывает американские санкции с Сев.потока-2
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31.05.2021 20:00 Ответить
Свои к своим по бабки.
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31.05.2021 18:52 Ответить
Т.е. о независимости управления Нафтогаза больше не может быть речи.
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31.05.2021 18:54 Ответить
Кумовство? Нет, не слышали! А провести конкурс среди специалистов? Не мешайте реформам!
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31.05.2021 18:58 Ответить
а лєнку свою еще туда не пристроил??? странно...видно следующей будет
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31.05.2021 19:03 Ответить
 
 