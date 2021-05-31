Замглавы ОП Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко избрана в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение № 529-р от 31 мая 2021 года опубликовано на сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно распоряжению, Свириденко избрана в совет НАК "Нафтогаз Украины" как представитель государства сроком не более одного года.

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"Уполномочить председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича на подписание гражданско-правового договора с указанным членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"", - сказано в распоряжении.

Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.

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