Румунія пом'якшує умови для в'їзду

Від 1 червня 2021 року діють нові правила в'їзду на територію Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Румунії.

Зокрема, скасовано заборону на в'їзд для іноземних громадян та осіб без громадянства.

Однак для них встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні перебуває країна.

Водночас, повністю вакциновані проти COVID-19 (після завершення вакцинації має пройти 10 днів);ті, що перехворіли на COVID-19 в останні 90 днів до в'їзду (з моменту підтвердження зараження до дати в'їзду в країну має пройти не менше 14 днів); транзитери; прибувають із країн без епідеміологічного ризику; діти до 3 років; діти 3-16 років з негативним результатом ПЛР-тесту звільняються від карантину.

До винятків віднесли також знімальні групи, членів міжнародних спортивних делегацій, водіїв вантажних транспортних засобів та інших.

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