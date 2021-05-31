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Румунія пом'якшує умови для в'їзду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Румунія пом'якшує умови для в'їзду

Від 1 червня 2021 року діють нові правила в'їзду на територію Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Румунії.

Зокрема, скасовано заборону на в'їзд для іноземних громадян та осіб без громадянства.

Однак для них встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні перебуває країна.

Водночас, повністю вакциновані проти COVID-19 (після завершення вакцинації має пройти 10 днів);ті, що перехворіли на COVID-19 в останні 90 днів до в'їзду (з моменту підтвердження зараження до дати в'їзду в країну має пройти не менше 14 днів); транзитери; прибувають із країн без епідеміологічного ризику; діти до 3 років; діти 3-16 років з негативним результатом ПЛР-тесту звільняються від карантину.

До винятків віднесли також знімальні групи, членів міжнародних спортивних делегацій, водіїв вантажних транспортних засобів та інших.

Румунія помякшує умови для вїзду 01

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корона короной, а бабки-бабками. молдоване )
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31.05.2021 20:40 Відповісти
А это не только "молдоване" такие) В Черногории и Турции тоже так)
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31.05.2021 20:59 Відповісти
самые "умные" у нас в Украине...Тесты при вьезде сдавать ВСЕМ!
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31.05.2021 21:00 Відповісти
Я не сдавал)))Правда был на руках тест, который прошел перед посадкой в самолет в стране выезда
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31.05.2021 21:25 Відповісти
который "проканал" ты хотел сказать?)))
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31.05.2021 22:55 Відповісти
Почему проканал? у нас можно при въезде в Украину сдать тест за 72 часа до пересечения границы в другой стране
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01.06.2021 10:02 Відповісти
скрин с сайта посольства противоречит информации на сайта в контексте срока проведения теста на антитела....
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31.05.2021 20:59 Відповісти
 
 