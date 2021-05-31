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Румыния смягчает условия для въезда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Румыния смягчает условия для въезда

С 1 июня 2021 года действуют новые правила въезда на территорию Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Румынии.

В частности, отменен запрет на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Однако для них устанавливается карантинный режим на 14 дней независимо от того, в какой зоне находится страна.

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В то же время, полностью вакцинированные против COVID-19 (после завершения вакцинации должно пройти 10 дней); переболевшие COVID-19 в последние 90 дней до въезда (с момента подтверждения заражения до даты въезда в страну должно пройти не менее 14 дней); транзитеры; прибывающие из стран без эпидемиологического риска; дети до 3 лет; дети 3-16 лет с отрицательным результатом ПЦР-теста освобождаются от карантина.

К исключениям отнесли также съемочные группы, членов международных спортивных делегаций, водители грузовых транспортных средств и другие.

Румыния смягчает условия для въезда 01

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Автор: Анна Судак
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корона короной, а бабки-бабками. молдоване )
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31.05.2021 20:40 Ответить
А это не только "молдоване" такие) В Черногории и Турции тоже так)
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31.05.2021 20:59 Ответить
самые "умные" у нас в Украине...Тесты при вьезде сдавать ВСЕМ!
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31.05.2021 21:00 Ответить
Я не сдавал)))Правда был на руках тест, который прошел перед посадкой в самолет в стране выезда
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31.05.2021 21:25 Ответить
который "проканал" ты хотел сказать?)))
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31.05.2021 22:55 Ответить
Почему проканал? у нас можно при въезде в Украину сдать тест за 72 часа до пересечения границы в другой стране
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01.06.2021 10:02 Ответить
скрин с сайта посольства противоречит информации на сайта в контексте срока проведения теста на антитела....
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31.05.2021 20:59 Ответить
 
 