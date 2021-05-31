Румыния смягчает условия для въезда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С 1 июня 2021 года действуют новые правила въезда на территорию Румынии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Румынии.
В частности, отменен запрет на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Однако для них устанавливается карантинный режим на 14 дней независимо от того, в какой зоне находится страна.
В то же время, полностью вакцинированные против COVID-19 (после завершения вакцинации должно пройти 10 дней); переболевшие COVID-19 в последние 90 дней до въезда (с момента подтверждения заражения до даты въезда в страну должно пройти не менее 14 дней); транзитеры; прибывающие из стран без эпидемиологического риска; дети до 3 лет; дети 3-16 лет с отрицательным результатом ПЦР-теста освобождаются от карантина.
К исключениям отнесли также съемочные группы, членов международных спортивных делегаций, водители грузовых транспортных средств и другие.
Пожалуйста, подождите...