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Кабмін створив Держагентство з меліорації та рибного господарства, органу передадуть Північно-Кримський канал

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін створив Держагентство з меліорації та рибного господарства, органу передадуть Північно-Кримський канал

В Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації і рибного господарства.

Як повідомило Цензор.НЕТ Міністерство аграрної політики, відповідне рішення № 539 вже опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

"Я вбачаю у відновленні зрошення і дренажу ключовий інструмент розвитку аграрного сектору економіки та нарощування експортного потенціалу України, мінімізацію впливу клімату на процеси соціально-економічного розвитку регіонів", - зазначив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Серед основних завдань з відновлення галузі відповідно до Стратегії зрошення і дренажу до 2030 року Лещенко назвав, зокрема, збереження і відтворення родючості ґрунтів, відновлення і збільшення площ зрошуваних земель і дренажних систем. А ще - стимулювання механізму державно-приватного партнерства, створення передумов для підвищення конкурентоспроможності національного сільськогосподарського виробництва на світовому ринку. Також поліпшення якості послуг, що надаються, і прозорість формування тарифів, модернізація і відновлення меліоративних систем (міжгосподарських і внутрішньогосподарських мереж).

За його словами, закон про об'єднання водокористувачів уже готовий до першого читання.

"Питання меліорації (читай - Північно-Кримський канал) передані Держрибагентству. Шляхом ... перейменування органу. І передачі йому повноважень Держводагентства з меліорації. З усіма наслідками, що випливають у прямому сенсі цього слова", - написав у Facebook експредставник президента в АРК Борис Бабін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін терміново готує передачу Північно-Кримського каналу з Держводагентства в Держрибагентство. Передача майна відбудеться під виглядом створення спільного органу з двох агентств, але - саме на базі Держрибагентства.

Також читайте: Мінагрополітики внесе законопроект про детінізацію земельних ділянок: кожен гектар має обкладатися податком, - міністр Лещенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Второй шаг к подаче воды оккупантам. Первый был исследование такой технической возможности на бюджетные деньги. ермак старается на хозяев.
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01.06.2021 11:38
+6
земельку распродадим , а её поливать надо и тут опля - целое агенство с кучей голодных чиновничьих ртов
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01.06.2021 11:38
+5
Весьма похоже. Или это так называемые "реформы" в стиле Университета будущего.
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01.06.2021 11:46
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Второй шаг к подаче воды оккупантам. Первый был исследование такой технической возможности на бюджетные деньги. ермак старается на хозяев.
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Весьма похоже. Или это так называемые "реформы" в стиле Университета будущего.
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01.06.2021 11:46 Відповісти
канал перекрыть дамбами работы на неделю... не пойму вода и рыба как связаны это те рыбаки котоыпре с кацабами бизнес делают а ничего если расстрелять весь ансабль рыбного танца и еврейских бубенчиков???!!!
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01.06.2021 11:57 Відповісти
Да он и так перекрыт, льется водичка в море. Но эти бестолковые зеленые инновации у здравомыслящих людей вызывают кучу вопросов об их конечной цели.
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01.06.2021 12:09 Відповісти
Связан с правом распоряжаться водой: или госорган типа СНБО, или какая-то левая организация типа клуб охоты-рыбалки...
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01.06.2021 13:45 Відповісти
земельку распродадим , а её поливать надо и тут опля - целое агенство с кучей голодных чиновничьих ртов
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01.06.2021 11:38 Відповісти
Що значить відновлення зрошення? Я там був кілька років тому, якраз зрошення йде норм, бо до перемички ж вода в каналі є... А від перемички до адмінмежі з Кримом зовсім трохи, там зрошення і не дуже треба!
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01.06.2021 11:45 Відповісти
Агентство Северо-Крымского канала на базе Госрыбагенства! Фиерично! Бездельники просто поменяют вывеску и будут дальше доить госбюджет.
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01.06.2021 11:47 Відповісти
створили установу, на яку потім звалять подачу води до Криму. звалять, а тоді пальчиком погрозять керівнику, преміюють та звільнять з вихідною допомогою.
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01.06.2021 11:48 Відповісти
Лишнее доказательство, что у нас хвост виляет собакой. А этО собакО и не подозревает, для чего весь этот цирк. А может хорошо играет роль наивного дурка...
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01.06.2021 11:55 Відповісти
Для ловли золотой рыбки в мутной воде...
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01.06.2021 12:24 Відповісти
З Криму "пробурять сважину" і будуть качать. Як по тих нелегальних спиртопроводах.
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01.06.2021 23:08 Відповісти
 
 