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Новини Політика України
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асоціація (325) закон (1324) місцеве самоврядування (176) Міністерство культури (560) ОДА (1540) забудова (353)

Асоціація міст України виступила проти двох законопроєктів Ради про забудову

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Асоціація міст України виступила проти двох законопроєктів Ради про забудову

Члени правління Асоціації міст України 22 квітня одноголосно ухвалили рішення, в якому висловлено позицію категоричної непідтримки законопроєктів №4561 і №4562 як таких, які шкодять місцевому самоврядуванню і не забезпечують досягнення поставленої мети.

Про це повідомила пресслужба АМУ в листі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

На думку АМУ, ухвалення законопроєкту №4561 призведе до монополізації Міністерства культури та інформаційної політики у сфері охорони культурної спадщини. Асоціація наголошує, що у будь-якій країні світу така практика відсутня.

"Дії Мінкульту є безвідповідальними і такими, що шкодять громадам. Усі будівлі неналежної якості були зведені саме з дозволу Мінкультури. Окрім того, Міністерство взяло за практику затягувати надання статусів пам'яток історичним будівлям, а це загрожує знищенням цих об'єктів.

Реалізація законопроєктів №4561 та №4562 жодним чином не посилить захист пам’яток національного та місцевого значення; не забезпечить вжиття правових заходів для охорони архітектурної спадщини, передбачених Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, якою охорона архітектурної спадщини визначена одною з головних цілей планування забудови міської та сільської територій.

Окрім того, законопроєкт №4561 не враховує принципи місцевого самоврядування, власну компетенцію місцевого самоврядування, курсу держави на децентралізацію повноважень органів виконавчої влади. Прийняття законопроєктів №4561 та №4562 значно ускладнить проведення перевірок об’єктів культурної спадщини, припинення незаконних робіт на них та застосування до порушників штрафних санкцій", - йдеться в листі.

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АМУ – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування. Створена 1992 року за ініціативи міських голів.

До складу Асоціації входить понад 900 територіальних громад. Головою АМУ є мер Києва Віталій Кличко.

27 травня повідомлялося, що Мінкультури разом з низкою ОДА, представниками місцевої влади просять народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові. Зазначається, що мета законопроєктів, зокрема, запровадити кримінальну та посилити адміністративну відповідальність за злочини в сфері охорони культурної спадщини, підвищити штрафи за руйнування і знищення пам'ятників культури і створити відкритий реєстр нерухомої культурної спадщини.

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Автор: Анастасія Потіха
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Лучше б віступили против повішения цен и тарифов на всьо!!!
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01.06.2021 11:47 Відповісти
ух ти ж і дебіляка кацапсинськса, среш під кожною статтею іскрізь не в тему. свинособака, тебе не спутаеш. Багато платять?
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01.06.2021 22:07 Відповісти
зеленые лоббисты - от кого идут деньги те законы и принимают - временщики однако
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01.06.2021 11:53 Відповісти
мешают Киев с Днепром застраивать своими говнонебоскребами???
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01.06.2021 12:00 Відповісти
Киевом фактически управляет строительная мафия, а Виталька у нее на подтанцовках и некотором гешефте!
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01.06.2021 17:31 Відповісти
 
 