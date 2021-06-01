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виш, ЗВО (462) освіта (1041) надходження (28) Міносвіти (1128) Шкарлет (329)

Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет

Щороку кількість вступників до українських вишів з тимчасово окупованих територій зростає.

Про це на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В минулому році це було дві тисячі (вступників в українські виші з тимчасово окупованих територій — ред.), але з року в рік усе більше", - зазначив Шкарлет.

Він нагадав, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій, які хочуть вступити в українські заклади освіти, можуть звернутися до одного з центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна", які працюватимуть з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

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Також Шкарлет зауважив, що долучитися до навчання за українськими програмами школярі з тимчасово окупованих територій можуть за допомогою Всеукраїнської школи онлайн. "Ми запустили Всеукраїнську школу онлайн, якою сьогодні користуються більше 110 країн світу, в тому числі і діти, і вчителі з тимчасово окупованих територій", - сказав Шкарлет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А после окончания учебных заведений они вернутся в дыру, будут дальше ненавидеть Украину и стрелять в наших воинов...
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01.06.2021 13:33
+4
Это недоразумение на должности министра, даже не понимает что эта его парадная статистика говорит о полном отсутствии адекватной политики по отношению к оккупированным территориям!
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01.06.2021 13:39
+3
мы счастливы! бесплатно выучить детей, папки которых сидят в окопах, мамки ненавидят украинцев. Потом те детки вернутся домой, запишут рлик как они ненавидят нас. Год назад "республики" показали интервью с 3-мя "нашими детьми с оккупированных территорий", которые закончили в Харькове университет Державної служби України з надзвичайних ситуаций и благополучно приступили к несению службы в ДНР. И все это за наши деньги.
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01.06.2021 13:46
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А после окончания учебных заведений они вернутся в дыру, будут дальше ненавидеть Украину и стрелять в наших воинов...
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01.06.2021 13:33 Відповісти
Это недоразумение на должности министра, даже не понимает что эта его парадная статистика говорит о полном отсутствии адекватной политики по отношению к оккупированным территориям!
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01.06.2021 13:39 Відповісти
це непорозуміння на посаді міністра, навіть не розуміє що його парадна статистика говорить про повну відсутність адекватної політика стосовно дітей, чиї батьки не приводили окупанта на землю України..
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01.06.2021 14:10 Відповісти
Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет/ Разница между главарями ДНР и кодланом Коломойского всё меньше и меньше.И те и другие грабят украинцев.
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01.06.2021 13:40 Відповісти
Черній ленин еще не поступал?
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01.06.2021 13:43 Відповісти
мы счастливы! бесплатно выучить детей, папки которых сидят в окопах, мамки ненавидят украинцев. Потом те детки вернутся домой, запишут рлик как они ненавидят нас. Год назад "республики" показали интервью с 3-мя "нашими детьми с оккупированных территорий", которые закончили в Харькове университет Державної служби України з надзвичайних ситуаций и благополучно приступили к несению службы в ДНР. И все это за наши деньги.
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01.06.2021 13:46 Відповісти
Ці дітки вже підросли.Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2134
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01.06.2021 13:49 Відповісти
это надо радоваться или горевать? топили за засРашку, теперь они там НАХ никому не нужны, свое дело сделали, за деньги учиться на балалайне не могут, нищеброды, вот и пруться сюда на шару.
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01.06.2021 13:55 Відповісти
Дык, это просто какой-то демографический взрыв,понимаешь ли....будущие 73%-е....
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01.06.2021 13:57 Відповісти
Счастье-то какое! Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4390
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01.06.2021 14:02 Відповісти
Почему нет? Пусть учат украинский, привыкают на нем разговаривать, не нужно всех под одну гребёнку.
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01.06.2021 14:32 Відповісти
ці діти ще можуть українською без проблем. ті, що зараз підуть у 1-4й клас вже не знатимуть мову.
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01.06.2021 15:13 Відповісти
І чим же тут гордитись ,що діти сепарів які ненавидят Україну ,будуть вчитись за рахунок наших платників податків .Інша справа як би кретерієм були знання і володіння державною мовою ,а так лише за те що вони з лднр ,хіба це не дискримінація по відношеню до інших дітей ?
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01.06.2021 15:07 Відповісти
а там усі діти сєпарів?
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01.06.2021 15:14 Відповісти
 
 