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Рада врегулювала питання концесії автомобільних доріг
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3901 Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 319 народних депутатів.
Законопроєкт голосували без обговорення.
Зазначені зміни узгоджують закон "Про автомобільні дороги" з ухваленими раніше законами "Про концесію" та "Про місцеві державні адміністрації".
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