Рада врегулювала питання концесії автомобільних доріг

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3901 Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 319 народних депутатів.

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Законопроєкт голосували без обговорення.

Зазначені зміни узгоджують закон "Про автомобільні дороги" з ухваленими раніше законами "Про концесію" та "Про місцеві державні адміністрації".