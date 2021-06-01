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Рада врегулювала питання концесії автомобільних доріг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада врегулювала питання концесії автомобільних доріг

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3901 Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 319 народних депутатів.

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Законопроєкт голосували без обговорення.

Зазначені зміни узгоджують закон "Про автомобільні дороги" з ухваленими раніше законами "Про концесію" та "Про місцеві державні адміністрації".

Автор: Наталя Джума
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тока вот интересно чем отличаются проекты большая стройка и большой цирк?
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01.06.2021 15:31 Відповісти
Це відповідь що таке велике будівництво. Зараз за державні кошти побудувати а потім привласнити і дерти гроші зо проїзд.
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01.06.2021 15:39 Відповісти
Може ти хоча б прочитав, що це таке?
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01.06.2021 15:50 Відповісти
Концесія - це передача природних багатств і тд приватним особам, і др. А тепер розкажи як це для населення добре, бо я не розумію.
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01.06.2021 17:55 Відповісти
потрібно договорювати до кінця, а у вас виходить якось так, передача ікрапка. Це передача державних доріг в обслуговування. Тобто, концесіонер обслуговую (у даному випадку дорогу, підтримує її у належному стані, ремонтує, встановлює знаки і т.д) і головне вчасно. Незалежні контролери перевіряють якість і час ремонту, а Держава оплачує. А тепре розкажи, що тут поганого для населення?
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01.06.2021 22:28 Відповісти
Чого зараз її не ремонтують, розмітку не малюють, бур'ян не обкашують?
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02.06.2021 09:17 Відповісти
А якщо на пальцях , то люди наняті концесіонером , будуть принаймні 2 рази в тиждень оглядати полотно дороги. І якщо помітять тріщину чи ямку, то одразу її зароблять. А якщо не зароблять одразу, то через 2 тижні це вже буде набагато дорожче, а через 2 місяці вибоїни з'їдять увесь дохід від концесії. І 100 тонна фура в 35 градусну жару вже не поїде і хабар на вагах вже не пройде.
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02.06.2021 03:09 Відповісти
Та чого вони будуть щось робити. Гроші братимуть, а бслуговувати не будуть. Обслуговування буде тільки на великих трасах, тільки проїзд буде платний. За платний проїзд вони вже казали.
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02.06.2021 09:23 Відповісти
 
 