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Рада урегулировала вопрос концессии автомобильных дорог

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада урегулировала вопрос концессии автомобильных дорог

Верховная Рада приняла законопроект №3901 О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 319 народных депутатов.

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Законопроект голосовали без обсуждения.

Данные изменения согласовывают закон Об автомобильных дорогах с принятыми ранее законами О концесии и О местных государственных администрациях.
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тока вот интересно чем отличаются проекты большая стройка и большой цирк?
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01.06.2021 15:31 Ответить
Це відповідь що таке велике будівництво. Зараз за державні кошти побудувати а потім привласнити і дерти гроші зо проїзд.
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01.06.2021 15:39 Ответить
Може ти хоча б прочитав, що це таке?
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01.06.2021 15:50 Ответить
Концесія - це передача природних багатств і тд приватним особам, і др. А тепер розкажи як це для населення добре, бо я не розумію.
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01.06.2021 17:55 Ответить
потрібно договорювати до кінця, а у вас виходить якось так, передача ікрапка. Це передача державних доріг в обслуговування. Тобто, концесіонер обслуговую (у даному випадку дорогу, підтримує її у належному стані, ремонтує, встановлює знаки і т.д) і головне вчасно. Незалежні контролери перевіряють якість і час ремонту, а Держава оплачує. А тепре розкажи, що тут поганого для населення?
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01.06.2021 22:28 Ответить
Чого зараз її не ремонтують, розмітку не малюють, бур'ян не обкашують?
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02.06.2021 09:17 Ответить
А якщо на пальцях , то люди наняті концесіонером , будуть принаймні 2 рази в тиждень оглядати полотно дороги. І якщо помітять тріщину чи ямку, то одразу її зароблять. А якщо не зароблять одразу, то через 2 тижні це вже буде набагато дорожче, а через 2 місяці вибоїни з'їдять увесь дохід від концесії. І 100 тонна фура в 35 градусну жару вже не поїде і хабар на вагах вже не пройде.
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02.06.2021 03:09 Ответить
Та чого вони будуть щось робити. Гроші братимуть, а бслуговувати не будуть. Обслуговування буде тільки на великих трасах, тільки проїзд буде платний. За платний проїзд вони вже казали.
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02.06.2021 09:23 Ответить
 
 