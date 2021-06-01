Рада урегулировала вопрос концессии автомобильных дорог

Верховная Рада приняла законопроект №3901 О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 319 народных депутатов.

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Законопроект голосовали без обсуждения.

Данные изменения согласовывают закон Об автомобильных дорогах с принятыми ранее законами О концесии и О местных государственных администрациях.