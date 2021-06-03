Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти"

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка в 2018 році запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, увійшла до ради директорів найбільшої нафтової компанії Росії - державної "Роснафти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кнайсль обійняла посаду незалежного директора, раніше її кандидатуру запропонував уряд РФ. До ради директорів "Роснафти" увійшов також колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є головою ради директорів "Північного потоку-2". Всього до ради директорів входять 11 осіб.

Кнайсль очолювала зовнішньополітичне відомство Австрії в 2017-2019 роках.

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