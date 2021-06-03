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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка в 2018 році запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, увійшла до ради директорів найбільшої нафтової компанії Росії - державної "Роснафти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кнайсль обійняла посаду незалежного директора, раніше її кандидатуру запропонував уряд РФ. До ради директорів "Роснафти" увійшов також колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є головою ради директорів "Північного потоку-2". Всього до ради директорів входять 11 осіб.

Кнайсль очолювала зовнішньополітичне відомство Австрії в 2017-2019 роках.

Читайте також: Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з Путіним, писатиме колонки для кремлівського RT
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Топ коментарі
+43
Не насосала, натанцевала!
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02.06.2021 18:57
+35
я навіть не уявляю яку посаду готують для фрау-штазі.
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02.06.2021 18:57
+20
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3634 В открытую скупает европроституток *********. Все все видят, но видать еще не настало время Р. Регана 2.0.
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02.06.2021 19:00
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Не насосала, натанцевала!
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02.06.2021 18:57 Відповісти
Натанцевала, чтобы насосать нефти.
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02.06.2021 18:59 Відповісти
Та, хто насосала,вже має свою яхту та ім'я Аліна.
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02.06.2021 19:12 Відповісти
нефтяница..... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4221
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02.06.2021 22:47 Відповісти
пресвятая углеводородица
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03.06.2021 11:04 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 1096
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02.06.2021 18:57 Відповісти
я навіть не уявляю яку посаду готують для фрау-штазі.
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02.06.2021 18:57 Відповісти
Не родись красивой, а станцуй с начальником страны-бензоколонки.
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02.06.2021 18:58 Відповісти
Эта тетка еще пописывала статейки для Раша Тудей за баснословные гонорары. Продавать Европу и ее ценности, как видим, очень даже выгодно.
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02.06.2021 19:13 Відповісти
Ростов резиновий, на паРаші місця всім вистачить.
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02.06.2021 18:59 Відповісти
Скоро Меркель присовокупится!
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02.06.2021 18:59 Відповісти
Це перевдягнутий шрьодер...
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02.06.2021 18:59 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3634 В открытую скупает европроституток *********. Все все видят, но видать еще не настало время Р. Регана 2.0.
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02.06.2021 19:00 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 882
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02.06.2021 19:20 Відповісти
Наши дураки смогли подписать только сынка Байдена, и то через жoпу. Недалеко элитка ушла со времен шуб Суркиса.
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02.06.2021 19:00 Відповісти
кто "дЭвушку" кормит ...- тот ее и танцует ... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5511
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02.06.2021 19:03 Відповісти
так это девушка ? Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6080 а я думаю. какого ху. этот страшный мужик платье нацепил Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6005
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02.06.2021 19:05 Відповісти
такі там "фрау" ( в основі)...- як говорив мені один знайомий голандець...- " якщо ви бачите на полі корів які гарнішші від тих жінок що бачили перед тим , їдучи по дорозі, ...- то знайте , ви уже в Голандіїї )))) - отакий там місцевий стеб та юмор ))
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03.06.2021 20:00 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6385 .

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4749 .
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02.06.2021 19:29 Відповісти
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 1684
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03.06.2021 19:57 Відповісти
ВОт откуда пошла и зюзина практика - совать в Набсоветы преданых холуев
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02.06.2021 19:03 Відповісти
шоу "танці з зірками" для тех кому за .... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3068
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02.06.2021 19:04 Відповісти
пд музику Андрюхи

Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная
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02.06.2021 19:58 Відповісти
Немецкое порно Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7072
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02.06.2021 19:05 Відповісти
Та ні, мені якось траплявся набагато естетичніший німецький ХХХ... Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3319
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02.06.2021 20:07 Відповісти
Я старый Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 860, первым делом на бокал с пивом посмотрел Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 951 Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 3253
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02.06.2021 20:25 Відповісти
Норм, то просто фройляйн у низькуватій роздільній здатності - жіночі принади особливо не роздивишся
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02.06.2021 20:29 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6821
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02.06.2021 20:50 Відповісти
кнайсль,тобі-дупло...
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02.06.2021 19:05 Відповісти
Ну, пусть будет так. Правда раньше этот процесс не назывался танцами. Говорили просто :"Хорошо подмахивала".
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02.06.2021 19:07 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 1562
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02.06.2021 19:07 Відповісти
Короче, деды зря вовали Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 830
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02.06.2021 19:08 Відповісти
диды всё просрали
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02.06.2021 20:06 Відповісти
Та прямо нєжданно, нєгаданно нє?
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02.06.2021 19:08 Відповісти
Вот такое отличие рассии и Украины :
расия подкупает европейских чиновников большими должностями с многомиллионными зарплатами и они успешно лоббируют и защищают интересы рассии в Европе. В Украине тоже набрали европейцев в наблюдательные советы с миллионными зарплатами . Но как видим результата ноль . Только цены для населения поднимают на комуналку и получают миллионные зарплаты .
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02.06.2021 19:09 Відповісти
У кого бабки тот и заказывает музыку, что бы станцевать. На это многие ведутся.
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02.06.2021 19:09 Відповісти
А что ей остается? брак не задался, муженек постоянно ей давал тумаков, даже приезжала полиция. Теперь утешится хорошей подачкой от Кремля. "Независимые европейские политики", они такие...
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02.06.2021 19:12 Відповісти
Відразу видно - бабка досвідчена - підцеаила старого дідугана на танцях, поки інші носа воротили. Не знати, що там вони в кутку робили - дідугану багато не треба - може просто по лисині погладила. І зробила кар'єру.
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02.06.2021 19:14 Відповісти
Пля!!
Когда там у нашего дискотека?
Хочу с ним потанцевать!
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02.06.2021 19:17 Відповісти
З ваЗЕлном..
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02.06.2021 19:24 Відповісти
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, вошла в совет директоров крупнейшей нефтяной компании России - государственной "Роснефти". Источник: https://censor.net/ru/n3269103

СОВСЄМ НЄ ПРОСТІТУТКА Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7440
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02.06.2021 19:19 Відповісти
ВИЙ на ЯВУ..
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02.06.2021 19:19 Відповісти
Весёлые времена 1984 наяву
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02.06.2021 19:21 Відповісти
Дюймовочка...
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02.06.2021 19:22 Відповісти
"сам в шоці" (с. шрьодєр)
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02.06.2021 19:22 Відповісти
"І трахають же ТАКЕ..." (с) панцерфельдмаршал Еріх фон Манштейн Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 8986
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02.06.2021 20:35 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7250
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02.06.2021 19:22 Відповісти
и никакой коррупции!
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02.06.2021 19:24 Відповісти
0-я толерантность к ней в действии.
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02.06.2021 20:07 Відповісти
Путин купил и или продвинул своих агентов во всех властях мира.
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02.06.2021 19:26 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6640
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02.06.2021 19:29 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 8968

...погода была прекрасная...
....невеста была...))))
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02.06.2021 19:40 Відповісти
Nein, ich trinke nicht so viel Schnaps Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 9528

(ніт, я СТІЛЬКИ не вип'ю)
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02.06.2021 20:04 Відповісти
***

с трудом спасла бутылка водки
твой неумелый макияж
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02.06.2021 20:19 Відповісти
Здесь и бутылка не поможет)))
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03.06.2021 02:19 Відповісти
Плата за танець... Бридко...
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02.06.2021 19:42 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 862
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02.06.2021 19:43 Відповісти
***** єуропейські
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02.06.2021 19:44 Відповісти
В австрийской прессе писали,что эта Господи прости невеста уже разошлась с мужем и муж ******** ее.
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02.06.2021 19:48 Відповісти
канешно, такая красотка наверное сЦарь глаз положил))
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02.06.2021 19:56 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6805
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02.06.2021 20:00 Відповісти
Дивлюся на цю Кнайсль і думку гадаю - "найн, зо віль шнапс трінке іх ніхт" Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 8042
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02.06.2021 20:00 Відповісти
Какое удивительное совпадение. Как выгодно, однако, заглядывать в глаз пуйла.
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02.06.2021 20:04 Відповісти
Путин приглашает на танец только красавиц .
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02.06.2021 20:08 Відповісти
Як казав своїм асистентам австрійський доктор Зігмунд Фрейд: "если оно шевельнется - ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ!" Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5946
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02.06.2021 20:45 Відповісти
Крисавіць. Яке їхало, таке і здибало.
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08.08.2023 21:37 Відповісти
Республиканцы в Конгрессе США требуют немедленных санкций против "Северного потока-2"

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно эти союзники и партнеры наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

була невеста а стала нафтошлюха рашистська
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02.06.2021 20:11 Відповісти
Очередная политическая проститутка.
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02.06.2021 20:12 Відповісти
а земана из чехии и других отбросов общества почему забыли?
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02.06.2021 20:15 Відповісти
Эх, промазала. Якби внучка під путінхуйло підложила, її директором окупації Криму призначили б, не менше!
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02.06.2021 21:01 Відповісти
- Кнайсль это она или он? На фото трудно понять
- Это оно, трансвестито! Путино до баб не клеится
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02.06.2021 21:12 Відповісти
Шредер в юбке. А на ипало - крокодил.
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02.06.2021 21:18 Відповісти
Немецкие нацики с рашистскими всегда дружат-срутся-дружат-срутся.
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02.06.2021 21:45 Відповісти
Танцует, мурцует, гарцует и поёт---ой гарна девка! А кто то же целует и туда тоже---во везуха выпала!
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02.06.2021 21:50 Відповісти
Все немцы, которые против предоставления Украине оружия тоже будут в управлении Роснефти.
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02.06.2021 21:54 Відповісти
Танцевала бы есчо, да болит...ну сами знаете чьо..
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02.06.2021 22:31 Відповісти
Це ж скільки треба випити щоб "самі знаєте що"!
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08.08.2023 21:34 Відповісти
Как только Меркель дотянет Северный поток 2 то сразу уйдет с должности канцлера и в благодарность от Путина возглавит филиал Газпрома в Германии. Все эти бывшие и нынешние, а возможно и будущие политики ЕС являются агентами россии. И на страны бывшего соц лагеря им глубоко на плевать. За подачки от россии готовы продать и потом еще раз перепродать даже свою страну.
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02.06.2021 22:42 Відповісти
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5649
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02.06.2021 23:31 Відповісти
ДА ВЗОРВАТЬ ЭТИ НЕФТЕПРОВОДЫ НАХЙ !)
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03.06.2021 04:01 Відповісти
лишний раз убедился, что дальняя Эвропа - это старая и дешёвая проститутка.....
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03.06.2021 11:00 Відповісти
Не она вошла, а её вошли
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04.06.2021 17:28 Відповісти
 
 