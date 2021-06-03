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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка в 2018 році запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна, увійшла до ради директорів найбільшої нафтової компанії Росії - державної "Роснафти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Кнайсль обійняла посаду незалежного директора, раніше її кандидатуру запропонував уряд РФ. До ради директорів "Роснафти" увійшов також колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є головою ради директорів "Північного потоку-2". Всього до ради директорів входять 11 осіб.
Кнайсль очолювала зовнішньополітичне відомство Австрії в 2017-2019 роках.
Топ коментарі
+43 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар02.06.2021 18:57
+35 Хитрый_план
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+20 Kamate Kaora
показати весь коментар02.06.2021 19:00
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Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная
расия подкупает европейских чиновников большими должностями с многомиллионными зарплатами и они успешно лоббируют и защищают интересы рассии в Европе. В Украине тоже набрали европейцев в наблюдательные советы с миллионными зарплатами . Но как видим результата ноль . Только цены для населения поднимают на комуналку и получают миллионные зарплаты .
Когда там у нашего дискотека?
Хочу с ним потанцевать!
СОВСЄМ НЄ ПРОСТІТУТКА
...погода была прекрасная...
....невеста была...))))
(ніт, я СТІЛЬКИ не вип'ю)
с трудом спасла бутылка водки
твой неумелый макияж
Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно эти союзники и партнеры наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.
була невеста а стала нафтошлюха рашистська
- Это оно, трансвестито! Путино до баб не клеится