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Новини Політика України
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Зеленський (17450) місцеві бюджети (37)

Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів:

Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціювання спільно з урядом і парламентом низки законопроєктів щодо оптимізації дохідної частини бюджетів регіональних влад.

"Спільно з урядом і парламентом ми будемо ініціювати законопроєкти про оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема, про вдосконалення плати за землю, податку на майно, доходів фізичних осіб, а також єдиного і транспортного податків", - сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "не йдеться про збільшення податків". "Люди не мають страждати", - сказав президент.

За його словами, "важливе значення має вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів на основі формул, закріплених у Бюджетному кодексі України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськрада Слов'янська не може зібратися, щоб ухвалити бюджет на 2021 рік

Глава держави додав, що "реформа місцевого самоврядування лише почалася".

"Попереду масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях. Попереду дуже складний процес змін до Конституції щодо адміністративно-територіального устрою, змін до українського законодавства про місцеве самоврядування і змін до Бюджетного кодексу України", - підсумував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
ТРОХИ ПОРОХОБОТСЬКИХ ХОКУ ВАМ В СТРІЧКУ !!!!

Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась" - Цензор.НЕТ 2692
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03.06.2021 14:03
+14
Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась" - Цензор.НЕТ 3697
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03.06.2021 14:01
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Усі гроші на ,,велике крадівнитство,,?
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03.06.2021 13:51 Відповісти
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03.06.2021 14:01 Відповісти
К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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03.06.2021 14:53 Відповісти
Да, в понятии гринпоца- регионы зажрались, и надо им быстренько жирок удалить, а то бедным тищенкам, дерьмакам, стефанчукам кушать уже нечего, все сожрали, твари
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03.06.2021 14:08 Відповісти
в общем, бесноватый вовка-шут пригрозил местным бюджетам что СНОВА их ограбит.. как осенью 2019 и весной 2020 года..
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03.06.2021 14:33 Відповісти
Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася" - Цензор.НЕТ 6634
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03.06.2021 14:33 Відповісти
Как в анекдоте:

Идёт балет. Пьяный слушатель сидит во втором ряду и др@чит на балерину. Кончил в руку и сп@рму стряхнул в оркестровую яму. Она попала на первую скрипку. Музыкант возмущённо сбросил ёё на дирежёра. Дирежёр первой скрипке: "Батенька, вы кончили?!" - Первая скрипка: "Не удивительно, вы дирежируете как п@@да".
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03.06.2021 13:56 Відповісти
Очень грамотная статья. Тут очень проиворечивые вещи типа "оптимизация бюджетов" и "увеличение налогов" и "люди не должны страдать", то есть ноль информации.
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03.06.2021 13:53 Відповісти
ТРОХИ ПОРОХОБОТСЬКИХ ХОКУ ВАМ В СТРІЧКУ !!!!

Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась" - Цензор.НЕТ 2692
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03.06.2021 14:03 Відповісти
Будут доить?... Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась" - Цензор.НЕТ 9709
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03.06.2021 13:55 Відповісти
Децентрал предполагает гроши в городах.Убери свои липкие ручёнки от грошей громад Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась" - Цензор.НЕТ 5178
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03.06.2021 13:55 Відповісти
После нас хоть потоп - коротко про правление зеленых мародеров
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03.06.2021 13:59 Відповісти
Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась" - Цензор.НЕТ 3697
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03.06.2021 14:01 Відповісти
Сейчас из местных бюджетов выкачают последние деньги, но на все вопросы. почему в стране жопа, будут говорить, что во всем виновата местная власть.
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03.06.2021 14:05 Відповісти
А місцева влада чимось відрізняється від центральної? У нас в Новомиколаївській громаді Запорізької обл. "наріт" таке обрав селищним головою, що краще вже нехай Київ гроші забере, ніж цим покидькам залишати.
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03.06.2021 14:42 Відповісти
Глава государства добавил, что "реформа местного самоуправления только началась"Источник: https://censor.net/ru/n3269260

Зекретин в своем репертуаре: да меня не только реформ, да меня вапще ничиво не была...
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03.06.2021 14:06 Відповісти
Будут грабить
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03.06.2021 14:15 Відповісти
На великому крадівництві вже нагрілись, тепер і в місцеві бюджети вирішили запустить свої грязні зелені ручонки?
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03.06.2021 14:18 Відповісти
А впереди еще 7,2 миллиарда денег на "президентский универ" -- специально под освоение и идейка возникла!
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03.06.2021 14:58 Відповісти
Скоро же начнется продажа земли!
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Реформа местного самоуправления началась за каденцию ПАПа ,опять гражданин соврамши...
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03.06.2021 14:18 Відповісти
Оптимізація=скорочення.
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03.06.2021 14:18 Відповісти
До того, як ви влізли в децентралізацію, все було прекрасно.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
Боже, врятуй Україну від Зеленського!

Прочитав запитання до Зеленського:
Чи розуміє, що він в країні вже нічим не керує?
Дивно, як на мене.
Він - агент. Він - буратіно.
І коли ця ворожа шавка йшла на вищу посаду, вона вже знала - хто її беніфіціари.
І проти кого вона працюватиме.
Не на Україну і українців - це точно.
**
Дивлюсь на "Прямому" як слуги від Зеленського лізуть зі шкури геть, аж фекалії в студії кладуть аби захистити язик окупантів-агресорів. Це ж вакханалія!
Дивіться, Українці, на справжніх ворогів своїх - "Слуга народу", Зеленський, ОПЗЖ та закамуфльовані під патріотичні гасла гниди.
**
"Ми не виробили достатньо продукції українською мовою", - зелений слуга Потураєв захищає язик окупанта.
Та ти ЩО? Це на тридцятому-то році незалежності? За 2 роки перехідних положень Мовного Закону?
Слуги відстоюють інтереси російських олігархів.
Питання по Мовному Закону стоїть дуже просто: або мова і Україна,
або Зеленський, олігархи і Москва.
**
В українських містах ростуть ціни на проїзд в громадському транспорті.
У Полтаві, Вінниці, Львові, Миколаєві etc проїзд вже подорожчав.
Подорожчання торкнеться всіх регіонів!
Дуже дякуємо партії Зеленського за це!
Доброго ранку, країна!
Чому не іржемо?
**
Нічого то ви не розумієте!
Вовочка робить цій лахудрі пропозицію вчительки співу в президентському університеті! Заступницею буде MARUV в панчохах. Чи без? А какая_разніца
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03.06.2021 14:54 Відповісти
Це не наївність і не тупість, це методички Кремля, які справно виконує їх агент Буратіно.

Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася" - Цензор.НЕТ 4841

Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася" - Цензор.НЕТ 6827
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03.06.2021 14:56 Відповісти
**
Дехто вважає галас навколо захисту мови від московських слуг перебільшеним.
Ні, команда Зеленського - вороги і крадії. Крадій завжди боїться розголосу, тому краде уночі.
Чим більше ми приділятимемо уваги атаці Зеленського на українську мову, тим більше шансів її врятувати.

Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася" - Цензор.НЕТ 5724
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03.06.2021 14:59 Відповісти
Гетьман, слуги і клован

Лерос: "За два роки Зеленський так і не навчився бути президентом. У нього нема державницької позиції"
Ха! А воно торчку треба? Він грає роль. І грає, скажу вам, дуже погано.
І держава його не Україна, а там, де він плюси бачить - совок і рашка.
**
Знов Гетьман заради долі України просить за криворізького нєлоха (яке ніколи не оцінить ані добрі наміри, ані шляхетності)
Порошенко просить сенаторів США організувати зустріч Зеленського з Байденом.
Прикро, але все марно, у агента Зеленського інші задачі. Що в Кремлі накажуть.
**
Слуги народу отримують на своє оздоровлення з кишень цього народу мільйони гривень на пику.
На "Прямому" йде опитування: Чи потрібно обмежити компенсації за житло і матеріальну допомогу депутатам?
А сенс який? Вони обіцяли кінець епохи бідності, вони для себе обіцянку виконали

Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася" - Цензор.НЕТ 150

**
Як виглядає кінець епохи бідності:
Середній платіж за електроенергію для українців зросте: за сценарієм I для споживачів без електроопалення - на 5%, з електрообігрівом в опалювальний період - на 50%. За сценарієм II - зростання очікується майже вдвічі.
Зробили разом!
**
Yes! Зелена орда зробила нас всіх разом!
Уряд Шмигаля (буратіно Ахметова-Коломойського-Пінчука) дозволив АЗС підняти ціни на пальне.
Зеленський з олігархами бореться? Ні, не чув.
**
Слуга олігархів Зеленський вніс до Ради Фільчиний законопроект "Про олігархів" заради боротьби із найголовнішим ворогом його і Кремля - Петром Порошенко.
**
І до гарних новин:
Господарський суд Києва закрив провадження у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку О. Дубілета. Він оскаржував договори купівлі - продажу банку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій ПриватБанку в грудні 2016 року.
Суд визнав приватизацію ПриватБанку законною.
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03.06.2021 15:02 Відповісти
 
 