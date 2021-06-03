Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів: "Реформа місцевого самоврядування лише почалася"

Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціювання спільно з урядом і парламентом низки законопроєктів щодо оптимізації дохідної частини бюджетів регіональних влад.

"Спільно з урядом і парламентом ми будемо ініціювати законопроєкти про оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема, про вдосконалення плати за землю, податку на майно, доходів фізичних осіб, а також єдиного і транспортного податків", - сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "не йдеться про збільшення податків". "Люди не мають страждати", - сказав президент.

За його словами, "важливе значення має вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів на основі формул, закріплених у Бюджетному кодексі України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міськрада Слов'янська не може зібратися, щоб ухвалити бюджет на 2021 рік

Глава держави додав, що "реформа місцевого самоврядування лише почалася".

"Попереду масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях. Попереду дуже складний процес змін до Конституції щодо адміністративно-територіального устрою, змін до українського законодавства про місцеве самоврядування і змін до Бюджетного кодексу України", - підсумував він.