Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициировании совместно с правительством и парламентом ряда законопроектов об оптимизации доходной части бюджетов региональных властей.

"Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты про оптимизацию доходной части местных бюджетов, в частности, про усовершенствование платы за землю, налога на имущество, доходов физических лиц, а также единого и транспортного налогов", - сказал Зеленский, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "речь не идет об увеличении налогов". "Люди не должны страдать", - сказал президент.

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По его словам, "важное значение имеет усовершенствование механизма распределения межбюджетных трансферов на основе формул, закрепленных в Бюджетном кодексе Украины".

Глава государства добавил, что "реформа местного самоуправления только началась".

"Впереди масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях. Впереди очень непростой процесс изменений в Конституцию касательно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство про местное самоуправление и изменений в Бюджетный кодекс Украины", - подытожил он.