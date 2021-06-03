Зеленский анонсировал оптимизацию местных бюджетов: "Реформа местного самоуправления только началась"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициировании совместно с правительством и парламентом ряда законопроектов об оптимизации доходной части бюджетов региональных властей.
"Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты про оптимизацию доходной части местных бюджетов, в частности, про усовершенствование платы за землю, налога на имущество, доходов физических лиц, а также единого и транспортного налогов", - сказал Зеленский, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "речь не идет об увеличении налогов". "Люди не должны страдать", - сказал президент.
По его словам, "важное значение имеет усовершенствование механизма распределения межбюджетных трансферов на основе формул, закрепленных в Бюджетном кодексе Украины".
Глава государства добавил, что "реформа местного самоуправления только началась".
"Впереди масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях. Впереди очень непростой процесс изменений в Конституцию касательно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство про местное самоуправление и изменений в Бюджетный кодекс Украины", - подытожил он.
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Идёт балет. Пьяный слушатель сидит во втором ряду и др@чит на балерину. Кончил в руку и сп@рму стряхнул в оркестровую яму. Она попала на первую скрипку. Музыкант возмущённо сбросил ёё на дирежёра. Дирежёр первой скрипке: "Батенька, вы кончили?!" - Первая скрипка: "Не удивительно, вы дирежируете как п@@да".
Зекретин в своем репертуаре: да меня не только реформ, да меня вапще ничиво не была...
Прочитав запитання до Зеленського:
Чи розуміє, що він в країні вже нічим не керує?
Дивно, як на мене.
Він - агент. Він - буратіно.
І коли ця ворожа шавка йшла на вищу посаду, вона вже знала - хто її беніфіціари.
І проти кого вона працюватиме.
Не на Україну і українців - це точно.
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Дивлюсь на "Прямому" як слуги від Зеленського лізуть зі шкури геть, аж фекалії в студії кладуть аби захистити язик окупантів-агресорів. Це ж вакханалія!
Дивіться, Українці, на справжніх ворогів своїх - "Слуга народу", Зеленський, ОПЗЖ та закамуфльовані під патріотичні гасла гниди.
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"Ми не виробили достатньо продукції українською мовою", - зелений слуга Потураєв захищає язик окупанта.
Та ти ЩО? Це на тридцятому-то році незалежності? За 2 роки перехідних положень Мовного Закону?
Слуги відстоюють інтереси російських олігархів.
Питання по Мовному Закону стоїть дуже просто: або мова і Україна,
або Зеленський, олігархи і Москва.
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В українських містах ростуть ціни на проїзд в громадському транспорті.
У Полтаві, Вінниці, Львові, Миколаєві etc проїзд вже подорожчав.
Подорожчання торкнеться всіх регіонів!
Дуже дякуємо партії Зеленського за це!
Доброго ранку, країна!
Чому не іржемо?
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Нічого то ви не розумієте!
Вовочка робить цій лахудрі пропозицію вчительки співу в президентському університеті! Заступницею буде MARUV в панчохах. Чи без? А какая_разніца
Дехто вважає галас навколо захисту мови від московських слуг перебільшеним.
Ні, команда Зеленського - вороги і крадії. Крадій завжди боїться розголосу, тому краде уночі.
Чим більше ми приділятимемо уваги атаці Зеленського на українську мову, тим більше шансів її врятувати.
Лерос: "За два роки Зеленський так і не навчився бути президентом. У нього нема державницької позиції"
Ха! А воно торчку треба? Він грає роль. І грає, скажу вам, дуже погано.
І держава його не Україна, а там, де він плюси бачить - совок і рашка.
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Знов Гетьман заради долі України просить за криворізького нєлоха (яке ніколи не оцінить ані добрі наміри, ані шляхетності)
Порошенко просить сенаторів США організувати зустріч Зеленського з Байденом.
Прикро, але все марно, у агента Зеленського інші задачі. Що в Кремлі накажуть.
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Слуги народу отримують на своє оздоровлення з кишень цього народу мільйони гривень на пику.
На "Прямому" йде опитування: Чи потрібно обмежити компенсації за житло і матеріальну допомогу депутатам?
А сенс який? Вони обіцяли кінець епохи бідності, вони для себе обіцянку виконали
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Як виглядає кінець епохи бідності:
Середній платіж за електроенергію для українців зросте: за сценарієм I для споживачів без електроопалення - на 5%, з електрообігрівом в опалювальний період - на 50%. За сценарієм II - зростання очікується майже вдвічі.
Зробили разом!
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Yes! Зелена орда зробила нас всіх разом!
Уряд Шмигаля (буратіно Ахметова-Коломойського-Пінчука) дозволив АЗС підняти ціни на пальне.
Зеленський з олігархами бореться? Ні, не чув.
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Слуга олігархів Зеленський вніс до Ради Фільчиний законопроект "Про олігархів" заради боротьби із найголовнішим ворогом його і Кремля - Петром Порошенко.
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І до гарних новин:
Господарський суд Києва закрив провадження у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку О. Дубілета. Він оскаржував договори купівлі - продажу банку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій ПриватБанку в грудні 2016 року.
Суд визнав приватизацію ПриватБанку законною.