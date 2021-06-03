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Новини Політика України
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Зеленський (17450) конгрес (13) місцеве самоврядування (176) Єрмак Андрій (1229)

Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак

Конгрес місцевих і регіональних влад України стане найбільшим у країні майданчиком, де розглядатимуться і вирішуватимуться проблеми регіональних органів влади.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конгрес - це потужний інструмент вирішення ключових проблем у діяльності місцевого саморегулювання. Ми вважаємо, що він стане найбільшим майданчиком в Україні найближчим часом для вирішення нагальних проблем і діяльності органів місцевого самоврядування, їхніх спільнот та асоціацій", - заявив Єрмак.

За словами Єрмака, "незабаром почне працювати президія Конгресу, яку очолюватиме президент і яка збиратиметься щомісяця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив положення про Конгрес місцевих і регіональних влад

"Щомісяця позиція та думки представників громад від маленьких міст до міст-мільйонників буде почута та оброблена посадовими особами країни. Жодне з питань, яке порушуватимуть члени обох палат Конгресу, не залишиться без уваги ні Конгресу, ні Офісу президента", - запевнив він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 5079
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03.06.2021 13:56
+8
Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 3376
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03.06.2021 13:55
+8
Каков избиратель, таков и президент. Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 191
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03.06.2021 13:57
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Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 3376
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03.06.2021 13:55 Відповісти
сам себе медальку дал. брежневеет буба. скоро возглавит совет владельцев свиней вьетнамской породы
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03.06.2021 13:56 Відповісти
Почетный председатель клуба метателей горячих пончиков.
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03.06.2021 14:02 Відповісти
Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1138
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03.06.2021 14:44 Відповісти
Это уровень президента или преЗЕдента?... Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 1147
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03.06.2021 13:56 Відповісти
Каков избиратель, таков и президент. Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 191
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03.06.2021 13:57 Відповісти
Президент возглавит президиум Конгресса местных и региональных властей. Заседания будут проходить ежемесячно, - Ермак - Цензор.НЕТ 5079
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03.06.2021 13:56 Відповісти
сєвєродонєцк 2.0?...
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03.06.2021 13:59 Відповісти
кагбэ, это не то...
президентская вертикаль, в условиях проходимой децентрализации, не работает...
власти на местах, кагбэ. вне её - горисполкомы, отг и укрупненные районы...
а назначенные президентом главы ода и рда, кагбэ, без коштив на новые проекты, которые растут. как грибы
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03.06.2021 14:11 Відповісти
ПреЗЕдент возглавит президиум Конгресса месячных у женщин......
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03.06.2021 14:00 Відповісти
У ЗЕ роботи немає, що воно ще й у призидіум якогось "конгресу" лізе? У нас з фінансуванням оборони та безпеки країни вже все добре? Економіка росте так, що китайці від заздрощів лікті собі кусають? Мо вже на будь-яку зустріч, де планують обговорювати ситуацію в Україні запрошують, що найменш, посла чи представника нашої країни?
Чи це як в совку: раз на місяць партійні збори, де заносять "подяку" за поміч, чихвостять тих, хто не заносить і промовляють гарячі промови на актуальну тему, але ті слова аж ніяк не пов'язані з реальністю.
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03.06.2021 14:00 Відповісти
ЗЫбиляндия уверенно догоняет рашку по уровню маразма.
Глава центральной власти принудительно сгоняет местные власти на какой-то псевдо-форму чтобы учить их как им управлять на местах и принимать их нижайшие челобитые
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03.06.2021 14:02 Відповісти
Лучший друг украинских депутатов всех уровней, корифей самоуправления...
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03.06.2021 14:03 Відповісти
Господи, он и так со своими обязанностями не справляется, так еще и в местное самоуправление свой вонючий нос (а может и то что пониже) всунул
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03.06.2021 14:05 Відповісти
єто зелосипедистьі под кличко продолжают копать и у громад деньги стьірить желают
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03.06.2021 14:15 Відповісти
Это означает,что децентрализация-фсё Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7771 ермак будет сам управлять страной Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7771
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03.06.2021 14:16 Відповісти
Здрісті, пісюн, шо вже вагнергейт відмінили вже?
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03.06.2021 14:22 Відповісти
з гівна та й одразу в сцаря..
наголосували, зебіли, блін..
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03.06.2021 14:23 Відповісти
Президент стал местной властью?
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03.06.2021 14:25 Відповісти
А это чтоб ванёсти раскол в союз мёров против зазихання свиней корыта с печерских пагорбив. хочешь дотацию записывайся на конгрёс
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03.06.2021 14:26 Відповісти
"Київ жодного разу за весь час, скільки ми займаємося "Великим будівництвом", не прийшов і не сказав, наприклад, - нам потрібен багатофункціональний комплекс, ми хочемо розв'язку, ми хочемо шматок окружний, у нас не вистачає грошей, давайте на співфінансуванні щось робити. Як роблять усі мери обласних центрів. Жодного разу Київ не прийшов...", - розповідає представник Банкової. Источник: https://censor.net/ru/r3269176
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03.06.2021 14:40 Відповісти
Що це за такий неконституційний орган ?
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03.06.2021 14:35 Відповісти
зебланам не привыкать класть орган на Конституцию.
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03.06.2021 15:54 Відповісти
Створення Конгресу видається спробою послабити саме політичний вплив Асоціації міст, яку очолює Віталій Кличко. Мер та президент вже пів року не зустрічались, президента дратують високі рейтинги суспільної довіри столичного голови.

"Створюваний Конгрес - це лише консультаційно-дорадчий орган. Раніше була Рада регіонів при Януковичі, при Порошенку була Рада регіонального розвитку, при Зеленському - Конгрес. Але це не може стати альтернативою Асоціації міст з однієї простої причини - в Асоціації міст об'єднання іде знизу і наша організація є аполітичною, об'єднує представників різних партій. Ту політику, яку ми вироблятимемо в Асоціації міст, ми можемо доносити на цей майданчик, для того, щоб президент знав про проблеми і можливі рішення, які ми пропонуємо", - виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. https://censor.net/ru/r3269176
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03.06.2021 14:37 Відповісти
А що, кіностудію РНБО вже закинули? Буде нове кіно "Конгрес влад"? Цікаво. А що робити з тим, що ті наприймали? І навіщо створювати щось нове, нереальне, як по Конституції є всі необхідні органи, а якраз цього немає?
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03.06.2021 14:37 Відповісти
скоріш за все, Данілова "закинули"...
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03.06.2021 15:59 Відповісти
еврейский конгресс будет помощнее площадкой, чем конгресс Броваров.
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03.06.2021 14:57 Відповісти
Вообще-то в "Конгрессе местных и региональных властей" как раз Президент является инородным телом, потому что он представляет центральную власть? Или я что-то не понял?
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03.06.2021 17:01 Відповісти
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вченый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становиться... становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся... кажутся такие махонькие-махонькие... все равно как мыши. Пардон. Как крисы. Потому, что это же человек! А тот, который он... это... он... он тоже человек, не вченый, но... Зачем же? Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но... нет!

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03.06.2021 19:28 Відповісти
 
 