Президент очолить президію Конгресу місцевих і регіональних влад. Засідання відбуватимуться щомісяця, - Єрмак
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Конгрес місцевих і регіональних влад України стане найбільшим у країні майданчиком, де розглядатимуться і вирішуватимуться проблеми регіональних органів влади.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, виступаючи на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України в Хмельницькому в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Конгрес - це потужний інструмент вирішення ключових проблем у діяльності місцевого саморегулювання. Ми вважаємо, що він стане найбільшим майданчиком в Україні найближчим часом для вирішення нагальних проблем і діяльності органів місцевого самоврядування, їхніх спільнот та асоціацій", - заявив Єрмак.
За словами Єрмака, "незабаром почне працювати президія Конгресу, яку очолюватиме президент і яка збиратиметься щомісяця".
"Щомісяця позиція та думки представників громад від маленьких міст до міст-мільйонників буде почута та оброблена посадовими особами країни. Жодне з питань, яке порушуватимуть члени обох палат Конгресу, не залишиться без уваги ні Конгресу, ні Офісу президента", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
президентская вертикаль, в условиях проходимой децентрализации, не работает...
власти на местах, кагбэ. вне её - горисполкомы, отг и укрупненные районы...
а назначенные президентом главы ода и рда, кагбэ, без коштив на новые проекты, которые растут. как грибы
Чи це як в совку: раз на місяць партійні збори, де заносять "подяку" за поміч, чихвостять тих, хто не заносить і промовляють гарячі промови на актуальну тему, але ті слова аж ніяк не пов'язані з реальністю.
Глава центральной власти принудительно сгоняет местные власти на какой-то псевдо-форму чтобы учить их как им управлять на местах и принимать их нижайшие челобитые
наголосували, зебіли, блін..
"Створюваний Конгрес - це лише консультаційно-дорадчий орган. Раніше була Рада регіонів при Януковичі, при Порошенку була Рада регіонального розвитку, при Зеленському - Конгрес. Але це не може стати альтернативою Асоціації міст з однієї простої причини - в Асоціації міст об'єднання іде знизу і наша організація є аполітичною, об'єднує представників різних партій. Ту політику, яку ми вироблятимемо в Асоціації міст, ми можемо доносити на цей майданчик, для того, щоб президент знав про проблеми і можливі рішення, які ми пропонуємо", - виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. https://censor.net/ru/r3269176
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