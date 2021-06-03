Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі
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Співробітники Управління держохорони не пустили Олександра Тупицького в будівлю Конституційного Суду України, де проходить засідання з питання про законність введення в Україні ринку землі.
Про це повідомив заступник голови КС Сергій Головатий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Пустити Тупицького на засідання просив нардеп ОПЗЖ Василь Німченко - він подав відповідне клопотання, яке підтримала голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Тупицького "усунули тільки тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі".
"З метою розгляду питання про можливість участі суддів Касмініна і Тупицького у засіданні повідомляю, що я дав доручення керівнику Секретаріату з’ясувати можливість такої участі. Отримав документ про те, що вже з 19 січня включно по сьогоднішній день Тупицького і Касмініна не допускають до приміщення суду працівники УДО, про що складаються відповідні акти кожного разу. Отже, за об’єктивних причин їхня участь далі неможлива, тому продовжуємо засідання", - сказав він.
Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що вони скасовані за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".
Обидва звільнених судді оскаржили указ Президента у Верховному Суді.
Будь ласка, зачекайте...
1) ОПЗЖ;
2). Батькивщина;
3). Тупицкий...
можна критикувати, десь не погоджуватись, можна забути. КС стане зовсім ручним і його буде використовувати кожен, хто прийде до влади», - вважає Андрій Магера.
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1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, Голову чи члена Вищої ради правосуддя, Голову чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Директора Національного антикорупційного бюро України, Голову Рахункової палати або іншого члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, -
караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Причому цей узкоязичний скрепнохромосомець одразу ж почав мімікрувати під українця, хоча від нього за півквартала несе боярою, а з-під поли у нього стирчить балалайка.
І ти дурку не вмикай, бо чудово знаєш "слугу народу" Василя Голобородька - персонажа однойменного серіалу, який крутили на каналі Г+Г, кінцевими бенефіціарними власниками якого є Бєня Коломойський і кума Вови ***** Оксана Марченко.
Роль цього персонажа грав там Вова Зеленський - фалопіаніст з криворізького кварталу.
Завдяки таким зебільним ідіотам, як ти, зараз банда зелебобіків знищує Україну, а ти їм аплодуєш.
А може з сам на цьому маєш живу копійку, "Гарик Зебіл".
Таки, да, давно пора, доки всю Україну не розпродав і не знищив.