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КС (1154) УДО (85) Тупицький (227) ринок землі (246)

Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицького не пустили на засідання КС у

Співробітники Управління держохорони не пустили Олександра Тупицького в будівлю Конституційного Суду України, де проходить засідання з питання про законність введення в Україні ринку землі.

Про це повідомив заступник голови КС Сергій Головатий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Пустити Тупицького на засідання просив нардеп ОПЗЖ Василь Німченко - він подав відповідне клопотання, яке підтримала голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Тупицького "усунули тільки тому, щоб не дати визнати неконституційним закон про ринок землі".

"З метою розгляду питання про можливість участі суддів Касмініна і Тупицького у засіданні повідомляю, що я дав доручення керівнику Секретаріату з’ясувати можливість такої участі. Отримав документ про те, що вже з 19 січня включно по сьогоднішній день Тупицького і Касмініна не допускають до приміщення суду працівники УДО, про що складаються відповідні акти кожного разу. Отже, за об’єктивних причин їхня участь далі неможлива, тому продовжуємо засідання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький вперше з'явився до суду, але на засідання не прийшли прокурори, - адвокат Дорошенко

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що вони скасовані за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обидва звільнених судді оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Физиономисты правы: у него на роже отпечатана его сущность. Да и фамилия соответствует его богатому внутреннему миру. Аминь.
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03.06.2021 16:00
+7
Мешает Тупицкий аферу№ 2 Зеле провернуть.
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03.06.2021 16:13
+6
Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли". Источник: https://censor.net/ru/n3269298
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03.06.2021 16:08
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Физиономисты правы: у него на роже отпечатана его сущность. Да и фамилия соответствует его богатому внутреннему миру. Аминь.
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03.06.2021 16:00 Відповісти
Вот вам и перечень - тех кто работает на русню:
1) ОПЗЖ;
2). Батькивщина;
3). Тупицкий...
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Кто работает на русню так это твой Зеля .
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03.06.2021 20:04 Відповісти
вскрывается постепенно весь кодляк :тупицкий-тимошенко-какой то нимченко-?
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03.06.2021 16:45 Відповісти
Цікаво, чому, якщо постанову зелі оскаржили у Верховному суді, не викликають поліцію для того, щоб попасти на роботу? Все одно зарплатня нараховується, бо рішення вови - протизаконне...
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03.06.2021 16:02 Відповісти
Вболіваєш за пана Тупицького?
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03.06.2021 16:03 Відповісти
Тупицкого "устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли". Источник: https://censor.net/ru/n3269298
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03.06.2021 16:08 Відповісти
А насправді він білий та пухнастий?)))
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03.06.2021 16:23 Відповісти
Категорично - ні. Але є Закон і його треба виконувати.
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03.06.2021 16:33 Відповісти
Які суди і яка Конституція? Найвищим органом зеленої епохи є РНБО, крапка.
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03.06.2021 16:29 Відповісти
На работу не пускают, но бабло как положено ежемесячно платят.
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03.06.2021 16:04 Відповісти
поки ці дармоїди жирують онкохворим дітям по копійці збирають.
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03.06.2021 16:09 Відповісти
Ти маєш на увазі зебільних нардепуків?! Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 8980
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03.06.2021 18:38 Відповісти
Судья указом назначается, но отменой указа не увольняется.
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03.06.2021 16:11 Відповісти
Всё. Порвался Сулима Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 8903
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03.06.2021 16:12 Відповісти
Мешает Тупицкий аферу№ 2 Зеле провернуть.
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03.06.2021 16:13 Відповісти
Не пускают нас работать в Академию Наук! (с)
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03.06.2021 16:16 Відповісти
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу (12 з 18). Інших варіантів Основний Закон не передбачає. Тому Верховна Рада не може припинити повноваження конституційних суддів. Нагадаємо, відповідний законопроєкт 29 жовтня вніс до парламенту Президент України Володимир Зеленський. У коментарі bbc.com юрист і колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера відкрито називає проєкт президента неконституційним. І вважає, що його ухвалення зашкодить Україні та її правовій системі. «Законопроєкт президента не має жодного відношення до конституційності. Повноваження судді КС припиняються за чіткими підставами, визначеними Конституцією», - наполягає Магера. За його словами, ці гарантії спеціально виписані для гарантії незалежності суддів КС. «Як тільки цих гарантій не буде, про незалежний суд, який
можна критикувати, десь не погоджуватись, можна забути. КС стане зовсім ручним і його буде використовувати кожен, хто прийде до влади», - вважає Андрій Магера.
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03.06.2021 16:18 Відповісти
С этим рынком земли уже задрали. Во всем мире можно, только наш мудрый нарид типо против, в лице Бабы Юли.
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03.06.2021 16:33 Відповісти
Забавно, как ЮВТ спелась с зажопниками. Интересно, один заказ отрабатывают, или просто совпали финансовые интересы? )
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Бабця Жулька уже не шифруется, а работает на всех кто оплатит ее косметические операции. Стара вонюча курва.
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Да отдайте наконец-то Тупицкому его любимый дырокол и катушку белых ниток. Он же без них себя некомфортно чувствует.
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03.06.2021 16:50 Відповісти
Зєлєнскій.чи Єрмак,навряд чи відбуватимуть кримінальне покарання,на відміну від безіменних співробітників УДО...

Стаття 344.ККУ Втручання у діяльність державного діяча
1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, Голову чи члена Вищої ради правосуддя, Голову чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Директора Національного антикорупційного бюро України, Голову Рахункової палати або іншого члена Рахункової палати, Голову або члена Центральної виборчої комісії, Голову Національного банку України, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, -
караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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03.06.2021 17:34 Відповісти
До чого тут вплив? Це захоплення державної влади, держпереворот, оскільки клоун саме захопив Конституційний суд і позбавив суд можливості здійснювати свої функції.
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03.06.2021 23:02 Відповісти
звісно
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04.06.2021 07:10 Відповісти
Тупицкий такой тупицкий...
Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 6901
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03.06.2021 17:44 Відповісти
Сьогодні на Цензорі - парад-аллє зебілоїдів фалопіаніста Василя Голобородька! Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 5828
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03.06.2021 18:27 Відповісти
Ээээээ, ватный длбб, настоящий Василь Голобородько -это луганский поэт-диссидент ,пострадавший от краснозадой совковой диктатуры , он живет сейчас в Киеве ! Ты редкостный подонок ,типа новенький ...
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03.06.2021 23:03 Відповісти
ЗЕбілоїда, адепта клоунсько-кримінальної бригади з 95-го криворізького кварталу, таки, прорвало. Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 4653
Причому цей узкоязичний скрепнохромосомець одразу ж почав мімікрувати під українця, хоча від нього за півквартала несе боярою, а з-під поли у нього стирчить балалайка. Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 3278
І ти дурку не вмикай, бо чудово знаєш "слугу народу" Василя Голобородька - персонажа однойменного серіалу, який крутили на каналі Г+Г, кінцевими бенефіціарними власниками якого є Бєня Коломойський і кума Вови ***** Оксана Марченко.
Роль цього персонажа грав там Вова Зеленський - фалопіаніст з криворізького кварталу.
Завдяки таким зебільним ідіотам, як ти, зараз банда зелебобіків знищує Україну, а ти їм аплодуєш.
А може з сам на цьому маєш живу копійку, "Гарик Зебіл". Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 3230
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03.06.2021 23:41 Відповісти
Да этого коллаборанта рашистского надо брать под стражу ,а не выталкивать растопыренного из проема дверей ,тварь открыто работает на Засраху
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03.06.2021 22:58 Відповісти
Ти маєш на увазі 95-квартального фалопіаніста ?! Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 1816
Таки, да, давно пора, доки всю Україну не розпродав і не знищив. Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 331
Тупицького не пустили на засідання КС у "земельній" справі - Цензор.НЕТ 782
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03.06.2021 23:47 Відповісти
 
 